ПЕСОА ФЕРНАНДУ
ПЕСОА ФЕРНАНДУ - португальский поэт.
Писал на португальском и английском языках. После ранней смерти отца воспитывался отчимом (морским офицером, дипломатом). Юность провёл в Южной Африке. В 1905 году вернулся в Лиссабон, учился на филологическом факультете Лиссабонского университета; занимался переводами. В 1915 году возглавил группу поэтов-модернистов «Орфей». Дебютировал на английском языке: поэма «Антиной» («Antinous»), сборник «35 сонетов» («35 sonnets», все 1918 года), а также «Английские стихотворения» («English poems», vol. 1-3, 1922 год). Первая книга на португальском языке - мистико-визионерский поэтический цикл «Послания» («Mensagem», 1934 год).
Широкая известность к Песоа пришла посмертно с изданием поэтических сборников, написанных от лица вымышленных поэтов, каждому из которых был присущ свой стиль, тематика, средства художественной выразительности: «Стихи Алвару де Кампуша» («Poesias de ́Alvaro de Campos», 1944 год), «Стихи Алберту Каэйру» («Poesias de Alberto Caeiro», 1946 год), «Оды Рикарду Рейша» («Odes de Ricardo Reis», 1946 год) и др. Гетеронимное (созданное под литературными масками-псевдонимами) творчество Песоа, мастерски экспериментировавшего с поэтическим языком, жанрами и стилями, высоко ценили Х.Л. Борхес, Ж. Сарамаго, О. Пас и др. Автор философских эссе, пьес, переводов.
Сочинения:
Obras completas. Lisboa, [1979–1983. Vol. 1–11];
Лирика. М., 1989.