ПЕСОА ФЕРНАНДУ

ПЕСОА ФЕРНАНДУ - португальский поэт.

Пи­сал на пор­тугальском и английском язы­ках. По­сле ран­ней смер­ти от­ца вос­пи­ты­вал­ся от­чи­мом (морским офи­це­ром, ди­пло­ма­том). Юность про­вёл в Южной Аф­ри­ке. В 1905 году вер­нул­ся в Лис­са­бон, учил­ся на фи­ло­ло­гическом факультете Лис­са­бон­ско­го университета ; за­ни­мал­ся пе­ре­во­да­ми. В 1915 году воз­гла­вил груп­пу по­этов- мо­дер­ни­стов «Ор­фей». Де­бю­ти­ро­вал на английском язы­ке: по­эма «Ан­ти­ной» («Antinous»), сборник «35 со­не­тов» («35 son­nets», все 1918 года), а так­же «Анг­лий­ские сти­хо­тво­ре­ния» («English poems», vol. 1-3, 1922 год). Пер­вая кни­га на пор­тугальском язы­ке - мис­ти­ко-ви­зио­нер­ский по­этический цикл «По­сла­ния» («Mensagem», 1934 год).

Ши­ро­кая из­вест­ность к Песоа при­шла по­смерт­но с из­да­ни­ем по­этических сбор­ни­ков, на­пи­сан­ных от ли­ца вы­мыш­лен­ных по­этов, ка­ж­до­му из ко­то­рых был при­сущ свой стиль, те­ма­ти­ка, сред­ст­ва ху­дожественной вы­ра­зи­тель­но­сти: «Сти­хи Ал­ва­ру де Кам­пу­ша» («Poe­sias de ́Alvaro de Campos», 1944 год), «Сти­хи Ал­бер­ту Ка­эй­ру» («Poesias de Alber­to Caeiro», 1946 год), «Оды Ри­кар­ду Рей­ша» («Odes de Ricardo Reis», 1946 год) и др. Ге­те­ро­ним­ное (соз­дан­ное под литературными мас­ка­ми-псев­до­ни­ма­ми) твор­че­ст­во Песоа, мас­тер­ски экс­пе­ри­мен­ти­ро­вав­ше­го с по­этическим язы­ком, жан­ра­ми и сти­ля­ми, вы­со­ко це­ни­ли Х.Л. Бор­хес, Ж. Са­ра­ма­го, О. Пас и др. Ав­тор фи­лософских эс­се, пьес, пе­ре­во­дов.

Сочинения:

Obras completas. Lisboa, [1979–1983. Vol. 1–11];

Ли­ри­ка. М., 1989.