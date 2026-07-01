ПЕСНЬ О РОЛАНДЕ (фр. Chanson de Roland)

Французская средневековая поэма, важнейший из памятников героического эпоса.

В поэме описан разгром басками в Ронсевальском ущелье арьергарда войск Карла Великого , отступавших из Испании (778 г.). Эти события упоминаются в «Жизни Карла Великого» Эйнхарда . В том же тексте называется имя маркграфа Хруодланда, погибшего в этом бою. Все это дает основания говорить, что в основе «Песни о Роланде» лежат исторические события, а Роланд имеет прототипа.

В наиболее древней из дошедших до нас рукописей, оксфордской (ок. 1170 г.), поэма состоит из приблизительно 4000 десятисложных стихов. Вопрос о происхождении «Песни» вызывает споры. Одни исследователи считают, что в основании поэму лежать более древние народные песни и сказания, другие считают, что «Песнь» — исключительно эпос XI–XII вв., третьи полагают, что поэма была составлена одним автором в XI в.

В сюжете поэмы есть существенные изменения по сравнению с исторической основой. Так, например, баски-христиане превращены в поэме в мавром-мусульман, а реалии поэмы соответствуют не VIII в., а X–XII вв. В образе Роланда представлен идеальный рыцарь — доблестный и до последней капли крови верный своему господину. Его антипод — предатель Ганелон — представляет пагубность для общего дела преследования личных интересов.

«Песнь о Роланде» пользовалась большой популярностью в Средние века. Существовали как сокращённые версии текста, так и переводы его на латынь. «Песнь о Роланде» легла в основу «Романа Ронсевальского», в котором сюжет «Песни» расширен и дополнен. На основе «Песни» были составлены хроники Турпина и поэмы Конрада Попа, а также многочисленные испанские романсы и итальянские поэмы.

Издания:

La chanson de Roland, Paris, 1960;

Песнь о Роланде, М.–Л., 1964.

Иллюстрации:

Карл Великий находит тело Роланда. Миниатюра. Около 1415.

Автор статьи: Г. А. Шмидт