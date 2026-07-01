ПЕШЕХОНОВ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

ПЕШЕХОНОВ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ - российский по­ли­тический и об­щественный дея­тель, эко­но­мист, пуб­ли­цист.

Сын сель­ско­го свя­щен­ни­ка. Учил­ся в Твер­ской ду­хов­ной се­ми­на­рии (ис­клю­чён). Слу­жил ста­ти­сти­ком в Ка­луж­ском (1896-1897 годы) и Пол­тав­ском (1897-1898 годы) гу­берн­ских зем­ст­вах. По при­гла­ше­нию Н.Ф. Ан­нен­ско­го стал со­труд­ни­ком (1899 год), а за­тем чле­ном ре­дак­ции (1904-1918 годы) журнала «Рус­ское бо­гат­ст­во» (вёл руб­ри­ку «Хро­ни­ка внут­рен­ней жиз­ни»), ак­тив­но вклю­чил­ся в по­ле­ми­ку с мар­ксис­та­ми. В 1902-1903 годах был свя­зан с пар­ти­ей эсе­ров, уча­ст­во­вал в организации Сою­за ос­во­бо­ж­де­ния, стре­мил­ся объ­е­ди­нить ли­бе­ра­лов и со­циа­ли­стов для об­щей борь­бы про­тив са­мо­дер­жа­вия.

На­ка­ну­не «Кро­ва­во­го вос­кре­се­нья» 1905 года в со­ста­ве де­пу­та­ции ли­те­ра­то­ров по­се­тил председателя Комитета ми­ни­ст­ров С.Ю. Вит­те с це­лью пре­дот­вра­тить рас­стрел ше­ст­вия ра­бо­чих к Зим­не­му двор­цу. На сле­дую­щий день был аре­сто­ван и за­клю­чён в Пе­тро­пав­лов­скую кре­пость, за­тем вы­слан из Санкт-Пе­тер­бур­га, по­се­лил­ся в село То­ро­ши­но Псков­ско­го у. Псков­ской губернии, вновь вер­нул­ся в сто­ли­цу по­сле опуб­ли­ко­ва­ния Ма­ни­фе­ста 17 ок­тяб­ря 1905 года . Ак­тив­но по­мо­гал Тру­до­вой груп­пе 1-й Государственной ду­мы, один из ав­то­ров аг­рар­но­го про­ек­та груп­пы. От­стаи­вал идею соз­да­ния ле­галь­ной со­циа­ли­стической пар­тии. Один из ор­га­ни­за­то­ров (1906 год), ли­де­ров и тео­ре­ти­ков На­род­но-со­циа­ли­сти­че­ской пар­тии.

В дни Февральской ре­во­лю­ции 1917 года Пешехонов был ко­мис­са­ром Пет­роградской сто­ро­ны Пет­ро­гра­да, из­бран в Ис­пол­ком Пет­ро­со­ве­та. Уча­ст­ник пе­ре­го­во­ров о соз­да­нии коа­ли­ци­он­но­го ка­би­не­та, в ко­то­ром с 5(18) мая воз­гла­вил вновь соз­дан­ное Министерство про­до­воль­ст­вия; главную за­да­чу ви­дел в ре­гу­ли­ро­ва­нии эко­но­ми­ки, со­хра­не­нии мо­но­по­лии го­су­дар­ст­ва на тор­гов­лю хле­бом [ус­та­нов­ле­на 25 марта (7 апреля) 1917 года]. При­зы­вал все слои на­се­ле­ния к жё­ст­ко­му са­мо­ог­ра­ни­че­нию во имя спа­се­ния ре­во­лю­ции; не­смот­ря на ин­фля­цию, вы­сту­пал про­тив по­вы­ше­ния «твёр­дых» цен на хлеб, для обес­пе­че­ния им го­ро­жан и ар­мии пла­ни­ро­вал пре­дос­та­вить кре­сть­я­нам промышленные то­ва­ры по дос­туп­ным це­нам. По­сле по­вы­ше­ния «твёр­дых» цен на хлеб Временным пра­ви­тель­ст­вом вдвое [27 августа (9 сентября) 1917 года] вы­шел в от­став­ку с по­ста ми­ни­ст­ра. Уча­ст­ник соз­да­ния Тру­до­вой на­род­но-со­циа­ли­сти­че­ской пар­тии [об­ра­зо­ва­на 22 июня (5 июля) 1917]. Член ВЦИК (с ию­ня), Государственного со­ве­ща­ния в Мо­ск­ве (авг.), Де­мо­кра­тического со­ве­ща­ния в Пет­ро­гра­де (сентябрь), то­ва­рищ пред­се­да­те­ля Пред­пар­ла­мен­та (октябрь).

Октябрьскую ре­во­лю­цию 1917 года встре­тил вра­ж­деб­но. По­сле за­кры­тия журнала «Рус­ское бо­гат­ст­во» и других оп­по­зиционных из­да­ний в 1918 году уе­хал на Юг Рос­сии. В 1918-1919 годах пред­ста­ви­тель Сою­за воз­ро­ж­де­ния Рос­сии при Доб­ро­вольческой ар­мии генерал-лейтенанта А.И. Де­ни­ки­на. По­сле по­ра­же­ния Бе­ло­го дви­же­ния на Юге Рос­сии жил в Харь­ко­ве, ра­бо­тал ста­ти­сти­ком в государственном ста­ти­стическом бю­ро. Член Центральной ко­мис­сии по­мо­щи го­ло­даю­щим при ЦИК Ук­раи­ны (1921 год), вы­сту­пил про­тив уве­ли­че­ния прод­на­ло­га, став в от­кры­тую оп­по­зи­цию ру­ко­во­дству РКП(б). В 1922 году аре­сто­ван в Мо­ск­ве и вы­слан из Советской Рос­сии. Жил в Ри­ге, Бер­ли­не, Пра­ге. Под­чёр­ки­вал за­слу­ги боль­ше­ви­ков в вос­ста­нов­ле­нии российской го­су­дар­ст­вен­но­сти и эко­но­ми­ки, при­зы­вал эмиг­ран­тов к воз­вра­ще­нию в Рос­сию (од­на­ко от сме­но­ве­хов­ст­ва от­ме­жёвы­вал­ся), хо­да­тай­ст­во­вал о собственном воз­вра­ще­нии на Ро­ди­ну пе­ред советскими вла­стя­ми. С 1927 года кон­суль­тант тор­го­во­го пред­ста­ви­тель­ст­ва СССР в При­бал­ти­ке.