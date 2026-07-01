ПЕШЕХОНОВ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
ПЕШЕХОНОВ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ - российский политический и общественный деятель, экономист, публицист.
Сын сельского священника. Учился в Тверской духовной семинарии (исключён). Служил статистиком в Калужском (1896-1897 годы) и Полтавском (1897-1898 годы) губернских земствах. По приглашению Н.Ф. Анненского стал сотрудником (1899 год), а затем членом редакции (1904-1918 годы) журнала «Русское богатство» (вёл рубрику «Хроника внутренней жизни»), активно включился в полемику с марксистами. В 1902-1903 годах был связан с партией эсеров, участвовал в организации Союза освобождения, стремился объединить либералов и социалистов для общей борьбы против самодержавия.
Накануне «Кровавого воскресенья» 1905 года в составе депутации литераторов посетил председателя Комитета министров С.Ю. Витте с целью предотвратить расстрел шествия рабочих к Зимнему дворцу. На следующий день был арестован и заключён в Петропавловскую крепость, затем выслан из Санкт-Петербурга, поселился в село Торошино Псковского у. Псковской губернии, вновь вернулся в столицу после опубликования Манифеста 17 октября 1905 года. Активно помогал Трудовой группе 1-й Государственной думы, один из авторов аграрного проекта группы. Отстаивал идею создания легальной социалистической партии. Один из организаторов (1906 год), лидеров и теоретиков Народно-социалистической партии.
В дни Февральской революции 1917 года Пешехонов был комиссаром Петроградской стороны Петрограда, избран в Исполком Петросовета. Участник переговоров о создании коалиционного кабинета, в котором с 5(18) мая возглавил вновь созданное Министерство продовольствия; главную задачу видел в регулировании экономики, сохранении монополии государства на торговлю хлебом [установлена 25 марта (7 апреля) 1917 года]. Призывал все слои населения к жёсткому самоограничению во имя спасения революции; несмотря на инфляцию, выступал против повышения «твёрдых» цен на хлеб, для обеспечения им горожан и армии планировал предоставить крестьянам промышленные товары по доступным ценам. После повышения «твёрдых» цен на хлеб Временным правительством вдвое [27 августа (9 сентября) 1917 года] вышел в отставку с поста министра. Участник создания Трудовой народно-социалистической партии [образована 22 июня (5 июля) 1917]. Член ВЦИК (с июня), Государственного совещания в Москве (авг.), Демократического совещания в Петрограде (сентябрь), товарищ председателя Предпарламента (октябрь).
Октябрьскую революцию 1917 года встретил враждебно. После закрытия журнала «Русское богатство» и других оппозиционных изданий в 1918 году уехал на Юг России. В 1918-1919 годах представитель Союза возрождения России при Добровольческой армии генерал-лейтенанта А.И. Деникина. После поражения Белого движения на Юге России жил в Харькове, работал статистиком в государственном статистическом бюро. Член Центральной комиссии помощи голодающим при ЦИК Украины (1921 год), выступил против увеличения продналога, став в открытую оппозицию руководству РКП(б). В 1922 году арестован в Москве и выслан из Советской России. Жил в Риге, Берлине, Праге. Подчёркивал заслуги большевиков в восстановлении российской государственности и экономики, призывал эмигрантов к возвращению в Россию (однако от сменовеховства отмежёвывался), ходатайствовал о собственном возвращении на Родину перед советскими властями. С 1927 года консультант торгового представительства СССР в Прибалтике.