Пешехóнов, Алексей Васильевич

Пешехóнов, Алексей Васильевич (21.01[02.02].1867, с. Чукавино, Тверская губ. — 03.04.1933, Рига) — российский политический деятель. В 1885 исключен из семинарии за причастность к оппозиционной деятельности. В 1888–1891 проходил военную службу. Затем работал народным учителем, статистиком. В 1894 арестован за причастность к организации «Народное право», но через 5 месяцев освобожден. Подвергался административным высылкам. С 1898 работал в журнале «Русское богатство», с 1904 — член его редакционного комитета. Один из основателей Освобождения союза . Входил в делегацию общественности, посетившей министров С. Ю. Витте и П. Д. Святополк-Мирского накануне «Кровавого воскресения» 1905 с целью предотвратить столкновения. Арестован и выслан из Петербурга. Сотрудничал в прессе социалистов-революционеров , в 1906 арестовывался. Участник I съезда Партии социалистов-революционеров, в которую не вошел как сторонник создания легальной народнической партии. Один из основателей и лидеров партии народных социалистов (энесов). Автор вышедших в 1906 работ «Крестьяне и рабочие»; «Экономическая политика самодержавия»; «Земельные нужды деревни и основные задачи аграрной реформы» и других, в которых формулировалась программа энесов. Член главного комитета Всероссийского крестьянского комитета. Участвовал в подготовке документов трудовой фракции I Государственной думы в Российской империи . В 1917 — член Исполкома Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов, член Главного земельного комитета. 5[18] мая — 26 августа [8 сентября] — министр продовольствия Временного правительства 1917 . В июне—октяб­ре — член ЦИК Советов рабочих и солдатских депутатов. Издавал орган энесов «Народное слово», член ЦК партии. Товарищ председателя Временного совета Российской республики . В 1918 — член Союза возрождения России . Сотрудничал с белым движением . С 1920 работал в советской кооперации, центральном статистическом управлении Украинской ССР. В октябре 1922 выслан из России, жил в Праге, Берлине, Риге. С 1927 работал в торгпредстве СССР в Риге. Получил советское гражданство.

Соч. : На очередные темы. СПб., 1904; Перед красным террором: Из воспоминаний о революции // На чужой стороне. 1923. № 3. С. 200–220; Россия в цифрах. Прага, 1925.

Лит. : Ерофеев Н. Д. Народные социалисты в первой русской революции. М., 1979; Трудовая народно-социалистическая партия: Документы и материалы. М., 2003; Протасова О. Л. А. В. Пешехонов: Человек и эпоха. М., 2004. А. В. Шубин.