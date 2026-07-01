ПЕСАНЬЯ ПЕССАНЬЯ КАМИЛУ
ПЕСАНЬЯ ПЕССАНЬЯ КАМИЛУ - португальский поэт.
Внебрачный сын аристократа. Окончил юридический факультет Университета Коимбры (1891 год), в 1893 году переехал в Макао, где занимался преподавательской деятельностью. Как поэт дебютировал в середине 1880-х годов; испытал воздействие Ш. Бодлера и П. Верлена.
Поэтику Песаньи отличают близкий декадансу эстетизм, музыкальность и многозначность слова; в ряде произведений заметны черты, предвещающие авангардизм: поэтический сборник «Клепсидра» («Clepsidra», 1920 год). Популярность снискали эссе Песаньи, в том числе сборник «Китай» («China», 1944 год).
Творчество Песаньи оказало значительное влияние на Ф. Песоа и других португальских поэтов XX века.
Сочинения:
China: estudos e traduções. Lisboa, 1944;
Clepsidra. São Paulo, 1997.