ПЕСАНЬЯ ПЕССАНЬЯ КАМИЛУ

ПЕСАНЬЯ ПЕССАНЬЯ КАМИЛУ - португальский поэт.

Вне­брач­ный сын ари­сто­кра­та. Окон­чил юри­дический факультет Университета Ко­им­бры (1891 год), в 1893 году пе­ре­ехал в Ма­као, где за­ни­мал­ся пре­по­да­ва­тель­ской дея­тель­но­стью. Как по­эт де­бю­ти­ро­вал в середине 1880-х годов; ис­пы­тал воз­дей­ст­вие Ш. Бод­ле­ра и П. Вер­ле­на.

По­эти­ку Песаньи от­ли­ча­ют близ­кий де­ка­дан­су эс­те­тизм, му­зы­каль­ность и мно­го­знач­ность сло­ва; в ря­де про­из­ве­де­ний за­мет­ны чер­ты, пред­ве­щаю­щие аван­гар­дизм: по­этический сборник «Клеп­сид­ра» («Clepsidra», 1920 год). По­пу­ляр­ность сни­ска­ли эс­се Песаньи, в том числе сборник «Ки­тай» («China», 1944 год).

Твор­че­ст­во Песаньи ока­за­ло зна­чительное влия­ние на Ф. Пе­соа и других пор­тугальских по­этов XX века.

Сочинения:

China: estudos e traduções. Lisboa, 1944;

Clepsidra. São Paulo, 1997.