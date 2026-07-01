ПЕРЫНЬ

ПЕРЫНЬ - урочище к югу от города Великий Новгород.

Уро­чи­ще к югу от города Ве­ли­кий Нов­го­род, на хол­ме у ле­во­го бе­ре­га реки Вол­хов, близ её ис­то­ка из озере Иль­мень. На­зва­ние и ме­ст­ные пре­да­ния по­зво­ля­ют счи­тать, что здесь на­хо­ди­лось свя­ти­ли­ще Пе­ру­на. Ве­ро­ят­но, с Перынью свя­за­ны из­вес­тия Нов­го­род­ской пер­вой ле­то­пи­си о воз­ве­де­нии близ Вол­хо­ва идо­ла Пе­ру­на (под 980 годом), о раз­ру­ше­нии тре­бищ и сбра­сы­вании идо­ла Пе­ру­на в Вол­хов пер­вым нов­го­род­ским епи­ско­пом святым Ио­а­ки­мом Кор­су­ня­ни­ном (под 988 годом).

Позд­нее здесь ос­но­ван Пе­рын­ский мо­на­стырь (пер­вое упо­ми­на­ние под 1386 годом, ко­гда он был со­жжён нов­го­род­ца­ми при при­бли­же­нии войск великого князя вла­ди­мир­ско­го Дмит­рия Ива­но­ви­ча Дон­ско­го) с церковью Ро­ж­де­ст­ва Бо­го­ро­ди­цы [по пре­да­нию, пер­вая де­ревянная цер­ковь воз­ве­де­на в 995 году; по ар­хео­ло­гическим дан­ным, сте­ны из из­вест­ня­ка и плин­фы от­но­сят­ся к 1-й половине XIII века (воз­мож­но, к 1220-1230-м годам); со­хра­ни­лись фраг­мен­ты фре­сок XIII века; пе­ре­строе­на в 1828 году; рес­тав­ри­ро­ва­на в 1962-1965 годах по про­ек­ту архитектора Л.Е. Крас­но­речь­е­ва; ин­терь­ер рес­тав­ри­ро­ван в 1990-х - нач. 2000-х годах]. Вклю­че­на в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия.

Есть из­вес­тия о строи­тель­ст­ве в мо­на­сты­ре в 1528 году церкви Святой Трои­цы (по­след­нее упо­ми­на­ние под 1615 годом). Мо­на­стырь силь­но по­стра­дал во вре­мя Швед­ской ин­тер­вен­ции на­ча­ла XVII века. В 1764 году за­крыт. Воз­ро­ж­дён в 1828 году как Пе­рын­ский Ро­ж­де­ст­ва Бо­го­ро­ди­цы муж­ской скит Юрь­е­ва мо­на­сты­ря. В конце 1830-х - начале 1840-х годах воз­ве­де­ны кир­пич­ные сте­на, звон­ни­ца, ар­хи­ман­д­рит­ский, брат­ский, хо­зяй­ст­вен­ные кор­пу­са. За­крыт в 1919 году; зна­чительная часть по­стро­ек ра­зо­бра­на. В 1991 году тер­ри­то­рия ски­та пе­ре­да­на РПЦ, он воз­ро­ж­дён как Пе­рын­ский Ро­ж­де­ст­ва Бо­го­ро­ди­цы муж­ской скит Юрь­е­ва монастырь.

Рас­коп­ки Нов­го­род­ско­го му­зея в 1933 году, Нов­го­род­ской ар­хео­ло­гической экс­пе­ди­ции в 1948 (ру­ко­во­ди­тель А.В. Ар­ци­хов­ский ), 1951-1953 годов (В.В. Се­дов). Кро­ме сле­дов су­ще­ст­во­ва­ния мо­на­сты­ря и свя­зан­ных с ним по­гре­бе­ний, в цен­тре хол­ма, по­ни­жаю­ще­го­ся к вос­то­ку, на зна­чительной пло­ща­ди ис­сле­до­ва­ны ос­тат­ки со­ору­же­ния X - начала XI веков: пло­щад­ка диа­мет­ром 21 м, с ямой в цен­тре, ок­ру­жён­ная рвом глу­би­ной до 1 м, имею­щим с внеш­ней сто­ро­ны рас­ши­ре­ния до 7 м, на­по­ми­наю­щим 8-ле­пе­ст­ко­вую ро­зет­ку. Во рву с кру­ты­ми внут­рен­ни­ми и по­ло­ги­ми внеш­ни­ми стен­ка­ми най­де­ны уголь­ки, фраг­мен­ты ке­ра­ми­ки, то­чиль­ный бру­сок. Сле­ды схо­жих со­ору­же­ний, вскры­тых на не­боль­шой пло­ща­ди, от­ме­че­ны ещё в 2 мес­тах. Со­ору­же­ния рас­смат­ри­ва­лись многими ис­сле­до­ва­те­ля­ми как сле­ды свя­ти­ли­ща Пе­ру­на; од­на­ко вы­ска­зы­ва­лось и мне­ние, что это - раз­ру­шен­ные соп­ки.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)