ПЕРЫНЬ
ПЕРЫНЬ - урочище к югу от города Великий Новгород.
Урочище к югу от города Великий Новгород, на холме у левого берега реки Волхов, близ её истока из озере Ильмень. Название и местные предания позволяют считать, что здесь находилось святилище Перуна. Вероятно, с Перынью связаны известия Новгородской первой летописи о возведении близ Волхова идола Перуна (под 980 годом), о разрушении требищ и сбрасывании идола Перуна в Волхов первым новгородским епископом святым Иоакимом Корсунянином (под 988 годом).
Позднее здесь основан Перынский монастырь (первое упоминание под 1386 годом, когда он был сожжён новгородцами при приближении войск великого князя владимирского Дмитрия Ивановича Донского) с церковью Рождества Богородицы [по преданию, первая деревянная церковь возведена в 995 году; по археологическим данным, стены из известняка и плинфы относятся к 1-й половине XIII века (возможно, к 1220-1230-м годам); сохранились фрагменты фресок XIII века; перестроена в 1828 году; реставрирована в 1962-1965 годах по проекту архитектора Л.Е. Красноречьева; интерьер реставрирован в 1990-х - нач. 2000-х годах]. Включена в список Всемирного наследия.
Есть известия о строительстве в монастыре в 1528 году церкви Святой Троицы (последнее упоминание под 1615 годом). Монастырь сильно пострадал во время Шведской интервенции начала XVII века. В 1764 году закрыт. Возрождён в 1828 году как Перынский Рождества Богородицы мужской скит Юрьева монастыря. В конце 1830-х - начале 1840-х годах возведены кирпичные стена, звонница, архимандритский, братский, хозяйственные корпуса. Закрыт в 1919 году; значительная часть построек разобрана. В 1991 году территория скита передана РПЦ, он возрождён как Перынский Рождества Богородицы мужской скит Юрьева монастырь.
Раскопки Новгородского музея в 1933 году, Новгородской археологической экспедиции в 1948 (руководитель А.В. Арциховский), 1951-1953 годов (В.В. Седов). Кроме следов существования монастыря и связанных с ним погребений, в центре холма, понижающегося к востоку, на значительной площади исследованы остатки сооружения X - начала XI веков: площадка диаметром 21 м, с ямой в центре, окружённая рвом глубиной до 1 м, имеющим с внешней стороны расширения до 7 м, напоминающим 8-лепестковую розетку. Во рву с крутыми внутренними и пологими внешними стенками найдены угольки, фрагменты керамики, точильный брусок. Следы схожих сооружений, вскрытых на небольшой площади, отмечены ещё в 2 местах. Сооружения рассматривались многими исследователями как следы святилища Перуна; однако высказывалось и мнение, что это - разрушенные сопки.