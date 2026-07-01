СЪЕЗД НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР

Высший орган власти в СССР, существовавший в 1989-1991 гг.

Был образован в соответствии с конституционной реформой 1988 г., осуществленной в соответствии с решениями XIX партийной конференции КПСС . Съезд состоял из 2250 депутатов. 750 депутатов избирались от территориальных округов с равной численностью избирателей; 750 депутатов - от национально-территориальных избирательных округов (по 32 депутата от каждой союзной республики, по 11 депутатов от каждой автономной республики, по 5 депутатов от каждой автономной области, по одному депутату от каждого автономного округа), 750 депутатов от общесоюзных общественных организаций по квотам: по 100 депутатов от КПСС, ВЦСПС и кооперативных организаций (колхозов и потребкооперации), по 75 депутатов от ВЛКСМ , женских советов, организаций ветеранов войны и труда, научных обществ, творческих союзов, 75 депутатов от других общественных организаций, имеющих общесоюзные органы.

Съезд мог принимать конституцию и поправки в нее, обсуждать любой вопрос, отведенный конституцией к ведению СССР, избирал законодательный Верховный совет СССР и его председателя, Комитет конституционного надзора СССР, утверждал председателя Совета Министров СССР, председателя Верховного суда СССР, Генерального прокурора СССР, председателя Высшего арбитражного суда. Съезд был избран по мажоритарной системе в два тура 26 марта и 14 мая 1989 г. Выдвижение кандидатов было ограничено окружными предвыборными собраниями. 25 мая - 9 июня 1989 г. прошел I съезд народных депутатов СССР, который избрал Верховный совет и его председателя М. Горбачева . Ряд либеральных общественных деятелей, избранных на съезд, придерживались оппозиционных взглядов, хотя и оставались членами КПСС. Они создали Межрегиональную депутатскую группу. На II съезде 12-24 декабря заслушал доклад правительства и выразил ему доверие, принял постановления по поводу советско-германского договора о ненападении 1939 г. (признав секретные протоколы к нему недействительными с момента подписания) и Тбилисской трагедии 1989 г. На этом съезде депутаты МДГ заявили о переходе в оппозицию. III съезд 12-15 марта 1990 г. ввел пост президента СССР, на который избрал М. Горбачева, а также изменил ст. 6 конституции, убрав упоминание руководящей и направляющей роли КПСС. IV съезд 17-27 декабря 1991 г. избрал вице-президента, генерального прокурора и председателя Верховного совета СССР. V съезд принял постановление «Об органах государственной власти и управления Союза ССР в переходный период», которое фактически лишало сам съезд полномочий. С распадом СССР съезд прекратил свое существование.

Исторические источники:

Афанасьев Ю. Я должен это сказать. Политическая публицистика времен перестройки. М., 1991;

Первый съезд народных депутатов СССР. 25 мая – 9 июня 1989 г. Стенографический отчет. М., 1989;

Сахаров А.Д. Воспоминания. Т.2. М., 1996;

Собчак А. Хождение во власть. Рассказ о рождении парламента. М., 1991.

Автор статьи: Шубин А.В.