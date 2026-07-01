ПЕРВЫЙ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПЕРВЫЙ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ - университет имени И.М. Сеченова, один из крупнейших медицинских вузов России .

Ве­дёт ис­то­рию от ос­но­ван­но­го в Мо­ск­ве в 1758 году медицинского факультета Императорского Московского университета. Уже в XIX веке факультет имел 12 хо­ро­шо обо­ру­до­ван­ных зда­ний кли­ник, ам­бу­ла­то­рию и 8 на­учных институтов. В 1930 году пре­об­ра­зо­ван в 1-й Московский медицинский институт. В 1955 году по­лу­чил имя И.М. Се­че­но­ва, с 1990 года Московская медицинская ака­де­мия, с 2010 года современный ста­тус и на­зва­ние.

В университете сфор­ми­ро­ва­лось боль­шин­ст­во российских медицинских школ и на­учных об­ществ. Сре­ди вы­пу­ск­ни­ков: Л.А. Бо­ке­рия, С.П. Бот­кин, М.И. Да­вы­дов, Н.И. Пи­ро­гов , Н.В. Скли­фо­сов­ский, А.П. Че­хов. С университетом тес­но свя­за­ны име­на учё­ных и пе­да­го­гов: А.П. Ар­за­мас­це­ва, В.Х. Ва­си­лен­ко, В.Н. Ви­но­гра­до­ва, Г.А. За­харь­и­на, А.Я. Ко­жев­ни­ко­ва, М.П. Кон­ча­лов­ско­го, С.С. Кор­са­ко­ва, А.Л. Мяс­ни­ко­ва, Г.И. Рос­со­ли­мо, В.Ф. Сне­ги­рё­ва, Н.А. Се­маш­ко, Е.М. Та­рее­ва, Н.Ф. Фи­ла­то­ва, В.Д. Шер­вин­ско­го, Ф.Ф. Эрис­ма­на.

В со­ста­ве университета (2012 год): 10 факультетов, 156 ка­федр, кли­нический центр, объ­е­ди­няю­щий 7 боль­ниц, 19 раз­но­про­филь­ных кли­ник; научно-исследовательский центр, в со­ста­ве ко­то­ро­го 7 НИИ: фти­зио­пуль­мо­но­ло­гии; медицинской па­ра­зи­то­ло­гии и тро­пической ме­ди­ци­ны имени Е.И. Мар­цин­ков­ско­го; мо­ле­ку­ляр­ной ме­ди­ци­ны; об­ще­ст­вен­но­го здо­ро­вья и управ­ле­ния здра­во­охра­не­ни­ем; фар­ма­ции; уро­неф­ро­ло­гии и ре­про­дук­тив­но­го здо­ро­вья че­ло­ве­ка; со­цио­ло­гии ме­ди­ци­ны, эко­но­ми­ки здра­во­охра­не­ния и медицинского стра­хо­ва­ния, а так­же 35 научно-исследовательских от­де­лов и ла­бо­ра­то­рий; на­учно-медицинская библиотека, бо­та­нический сад (1964 год), му­зей ис­то­рии ме­ди­ци­ны (1990 год). В управ­ле­нии университета 139 зда­ний. Обу­ча­ют­ся около 15 тысяч сту­ден­тов (2014 год).

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