ПЕРВЫЙ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПЕРВЫЙ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ - университет имени И.М. Сеченова, один из крупнейших медицинских вузов России.
Ведёт историю от основанного в Москве в 1758 году медицинского факультета Императорского Московского университета. Уже в XIX веке факультет имел 12 хорошо оборудованных зданий клиник, амбулаторию и 8 научных институтов. В 1930 году преобразован в 1-й Московский медицинский институт. В 1955 году получил имя И.М. Сеченова, с 1990 года Московская медицинская академия, с 2010 года современный статус и название.
В университете сформировалось большинство российских медицинских школ и научных обществ. Среди выпускников: Л.А. Бокерия, С.П. Боткин, М.И. Давыдов, Н.И. Пирогов, Н.В. Склифосовский, А.П. Чехов. С университетом тесно связаны имена учёных и педагогов: А.П. Арзамасцева, В.Х. Василенко, В.Н. Виноградова, Г.А. Захарьина, А.Я. Кожевникова, М.П. Кончаловского, С.С. Корсакова, А.Л. Мясникова, Г.И. Россолимо, В.Ф. Снегирёва, Н.А. Семашко, Е.М. Тареева, Н.Ф. Филатова, В.Д. Шервинского, Ф.Ф. Эрисмана.
В составе университета (2012 год): 10 факультетов, 156 кафедр, клинический центр, объединяющий 7 больниц, 19 разнопрофильных клиник; научно-исследовательский центр, в составе которого 7 НИИ: фтизиопульмонологии; медицинской паразитологии и тропической медицины имени Е.И. Марцинковского; молекулярной медицины; общественного здоровья и управления здравоохранением; фармации; уронефрологии и репродуктивного здоровья человека; социологии медицины, экономики здравоохранения и медицинского страхования, а также 35 научно-исследовательских отделов и лабораторий; научно-медицинская библиотека, ботанический сад (1964 год), музей истории медицины (1990 год). В управлении университета 139 зданий. Обучаются около 15 тысяч студентов (2014 год).