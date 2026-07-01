ПЕРВЫЙ БЕЛОРУССКИЙ ФРОНТ

ПЕРВЫЙ БЕЛОРУССКИЙ ФРОНТ - оперативно-стратегическое объединение советских войск в Великой Отечественной войне .

Об­ра­зо­ван реше­ни­ем Став­ки Вер­хов­но­го Глав­но­ко­ман­до­ва­ния (ВГК) от 17 февраля 1944 года (в ре­зуль­та­те пе­ре­име­но­ва­ния Бе­ло­русского фрон­та) в со­ста­ве 3, 10, 48, 50, 61, 65-й об­щевой­ско­вых и 16-й воз­душ­ной ар­мий. В по­сле­дую­щем в его со­став в раз­ные сро­ки вхо­ди­ли 28, 33, 47, 69, 70-я об­ще­вой­ско­вые, 8-я гвардейская, 3-я и 5-я удар­ные, 1-я гвардейская и 2-я гвардейская тан­ко­вые, а так­же 6-я воз­душ­ная ар­мии, Днеп­ров­ская во­ен­ная фло­ти­лия, 1-я и 2-я ар­мии Вой­ска Поль­ско­го. 5-16 апреля 1944 года име­но­вал­ся Бе­ло­русским фрон­том.

Яв­лял­ся од­ним из наи­бо­лее мощ­ных советских опе­ра­тив­но- стра­те­гических объ­е­ди­не­ний на западном стра­те­гическом на­прав­ле­нии. В начале 1944 года его вой­ска ве­ли опе­ра­ции ме­ст­но­го зна­че­ния в Бе­ло­рус­сии. 21-26 февраля вой­ска пра­во­го кры­ла фрон­та про­ве­ли Ро­га­чёв­ско-Жло­бин­скую опе­ра­цию 1944 года, в хо­де ко­то­рой был за­хва­чен плац­дарм на пра­вом бе­ре­гу реки Днепр и ос­вобо­ж­дён Ро­га­чёв. Уча­ст­вуя в Бе­ло­рус­ской опе­ра­ции 1944 года , вой­ска фрон­та 24-29 ию­ня осу­ще­ст­ви­ли Боб­руй­скую опе­ра­цию, в ре­зуль­та­те ко­то­рой ок­ру­жи­ли и унич­то­жи­ли свыше 6 ди­ви­зий про­тив­ни­ка. Ча­стью сил Первого Белорусского фронта 29 ию­ня - 4 ию­ля уча­ст­во­вал в про­ве­де­нии Мин­ской опе­ра­ции. 18 ию­ля - 2 августа вой­ска фрон­та про­ве­ли Люб­лин-Бре­ст­скую опе­ра­цию, в хо­де ко­то­рой фор­си­ро­ва­ли реку Вис­ла, за­хва­ти­ли на ле­вом бе­ре­гу маг­ну­шев­ский и пу­лав­ский плац­дар­мы, ос­во­бо­ди­ли го­ро­да Брест, Седль­це (Сед­лец) и Люб­лин (оба - Поль­ша). В августе-декабре 1944 года вой­ска фрон­та ве­ли бое­вые дей­ст­вия по удер­жа­нию и рас­ши­ре­нию плац­дар­мов на Вис­ле.

Уча­ст­вуя в Вис­ло-Одер­ской опе­ра­ции 1945 года, вой­ска Первого Белорусского фронта 14 января - 3 февраля про­ве­ли Вар­шав­ско-По­знан­скую опе­ра­цию 1945 года, ос­во­бо­ди­ли Центральную Поль­шу с Вар­ша­вой, вы­шли на реку Одер (Од­ра) и за­хва­ти­ли на ле­вом бе­ре­гу плац­дарм се­вер­нее и юж­нее Кю­ст­ри­на (ны­не Ко­ст­шин, Поль­ша). Вой­ска пра­во­го кры­ла фрон­та 10 февраля - 4 апреля уча­ст­во­ва­ли в Вос­точ­но-По­ме­ран­ской опе­ра­ции 1945 года, ос­во­бо­див всю Северную Поль­шу. Од­но­вре­мен­но ве­лись бое­вые дей­ст­вия по удер­жа­нию и рас­ши­ре­нию плац­дар­мов на реке Одер. Со­еди­не­ния и час­ти Первого Белорусского фронта 16 апреля - 8 мая уча­ст­во­ва­ли в Бер­лин­ской опе­ра­ции 1945 года , в хо­де ко­то­рой вой­ска фрон­та во взаи­мо­дей­ст­вии с вой­ска­ми 1-го Ук­ра­ин­ско­го, при со­дей­ст­вии войск 2-го Бе­ло­рус­ско­го фрон­тов штур­мом ов­ла­де­ли сто­ли­цей Гер­ма­нии - Бер­ли­ном. Фронт рас­фор­ми­ро­ван 10 июня 1945 года. Его по­ле­вое управ­ле­ние ре­ор­га­ни­зо­ва­но в по­ле­вое управ­ле­ние Груп­пы советских ок­ку­пационных войск в Гер­ма­нии.

Ко­ман­дую­щие - генерал ар­мии, с 29 июня 1944 года Мар­шал Советского Сою­за К.К. Ро­кос­сов­ский (февраль-но­ябрь 1944 года); Мар­шал Советского Сою­за Г.К. Жу­ков (но­ябрь 1944 - июнь 1945 годов).

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