ПЕРВЫЙ БЕЛОРУССКИЙ ФРОНТ
ПЕРВЫЙ БЕЛОРУССКИЙ ФРОНТ - оперативно-стратегическое объединение советских войск в Великой Отечественной войне.
Образован решением Ставки Верховного Главнокомандования (ВГК) от 17 февраля 1944 года (в результате переименования Белорусского фронта) в составе 3, 10, 48, 50, 61, 65-й общевойсковых и 16-й воздушной армий. В последующем в его состав в разные сроки входили 28, 33, 47, 69, 70-я общевойсковые, 8-я гвардейская, 3-я и 5-я ударные, 1-я гвардейская и 2-я гвардейская танковые, а также 6-я воздушная армии, Днепровская военная флотилия, 1-я и 2-я армии Войска Польского. 5-16 апреля 1944 года именовался Белорусским фронтом.
Являлся одним из наиболее мощных советских оперативно- стратегических объединений на западном стратегическом направлении. В начале 1944 года его войска вели операции местного значения в Белоруссии. 21-26 февраля войска правого крыла фронта провели Рогачёвско-Жлобинскую операцию 1944 года, в ходе которой был захвачен плацдарм на правом берегу реки Днепр и освобождён Рогачёв. Участвуя в Белорусской операции 1944 года, войска фронта 24-29 июня осуществили Бобруйскую операцию, в результате которой окружили и уничтожили свыше 6 дивизий противника. Частью сил Первого Белорусского фронта 29 июня - 4 июля участвовал в проведении Минской операции. 18 июля - 2 августа войска фронта провели Люблин-Брестскую операцию, в ходе которой форсировали реку Висла, захватили на левом берегу магнушевский и пулавский плацдармы, освободили города Брест, Седльце (Седлец) и Люблин (оба - Польша). В августе-декабре 1944 года войска фронта вели боевые действия по удержанию и расширению плацдармов на Висле.
Участвуя в Висло-Одерской операции 1945 года, войска Первого Белорусского фронта 14 января - 3 февраля провели Варшавско-Познанскую операцию 1945 года, освободили Центральную Польшу с Варшавой, вышли на реку Одер (Одра) и захватили на левом берегу плацдарм севернее и южнее Кюстрина (ныне Костшин, Польша). Войска правого крыла фронта 10 февраля - 4 апреля участвовали в Восточно-Померанской операции 1945 года, освободив всю Северную Польшу. Одновременно велись боевые действия по удержанию и расширению плацдармов на реке Одер. Соединения и части Первого Белорусского фронта 16 апреля - 8 мая участвовали в Берлинской операции 1945 года, в ходе которой войска фронта во взаимодействии с войсками 1-го Украинского, при содействии войск 2-го Белорусского фронтов штурмом овладели столицей Германии - Берлином. Фронт расформирован 10 июня 1945 года. Его полевое управление реорганизовано в полевое управление Группы советских оккупационных войск в Германии.
Командующие - генерал армии, с 29 июня 1944 года Маршал Советского Союза К.К. Рокоссовский (февраль-ноябрь 1944 года); Маршал Советского Союза Г.К. Жуков (ноябрь 1944 - июнь 1945 годов).