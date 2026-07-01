ПЕРВОМАРТОВСКОЕ НАРОДНОЕ ДВИЖЕНИЕ
ПЕРВОМАРТОВСКОЕ НАРОДНОЕ ДВИЖЕНИЕ 1919 ГОДА - массовые манифестации в Корее в марте-апреле 1919 года, направленные на ликвидацию японского колониального правления.
Военно-полицейский режим, установленный Японией в Корее по окончании Первой мировой войны, налоговый и экономическийгнёт, гонения на национальную культуру и репрессии в отношении участников Ыйбён привели к усилению протестных настроений. На формирование первомартовского народного движения оказали значительное влияние Октябрьская революция 1917 года в России и факт международного признания после Первой мировой войны права наций на самоопределение.
С 1918 года возобновились действия Ыйбён, участились забастовки рабочих, крупнейшие из которых состоялись в Сеуле и Пусане. Основные движущие силы первоматорвского народного движения - христиане-протестанты и сторонники нового религиозно-этического учения чхондогё, возглавляемые Сон Бёнхи. 1 марта 1919 года, накануне похорон последнего корейского императора Коджона, руководители движения составили Декларацию независимости Кореи. Они заявили о стремлении использовать для достижения своей цели исключительно мирные средства («демонстрацию воли народа») и призвали к установлению в стране республиканского строя. С учётом тенденций общественного развития Японии руководители движения ожидали, что она предоставит Корее независимость и в дальнейшем будет играть роль дружественной державы. В демонстрациях, прошедших по всей стране, приняли участие около 2 миллионов корейцев (крестьяне - 50-60%, рабочие - 10%, учащиеся и представители интеллигенции - 20%). Носившее преимущественно ненасильственный характер движение было жестоко подавлено японскими властями (убиты около 8 тысяч человек, арестованы около 53 тысяч человек).
Первомартовское народное движение сыграло важную роль в развитии национально-освободительной борьбы корейского народа, побудило японцев пойти на частичную либерализацию колониального режима и перейти в Корее к так называемой культурной политике: корейцам были предоставлены политические права, в качестве консультативных органов при японских губернаторах созданы провинциальные собрания, сняты ограничения на деятельность корейских предпринимателей и др.