ПЕРВОМАРТОВСКОЕ НАРОДНОЕ ДВИЖЕНИЕ

ПЕРВОМАРТОВСКОЕ НАРОДНОЕ ДВИЖЕНИЕ 1919 ГОДА - массовые манифестации в Корее в марте-апреле 1919 года, направленные на ликвидацию японского колониального правления.

Во­ен­но-по­ли­цей­ский ре­жим, ус­та­нов­лен­ный Япо­ни­ей в Ко­рее по окон­ча­нии Первой ми­ро­вой вой­ны , на­ло­го­вый и эко­но­мическийгнёт, го­не­ния на национальную куль­ту­ру и ре­прес­сии в от­но­ше­нии уча­ст­ни­ков Ый­бён при­ве­ли к уси­ле­нию про­те­ст­ных на­строе­ний. На фор­ми­ро­ва­ние первомартовского народного движения ока­за­ли зна­чительное влия­ние Ок­тябрь­ская ре­во­лю­ция 1917 года в Рос­сии и факт ме­ж­ду­народного при­зна­ния по­сле Первой ми­ро­вой вой­ны пра­ва на­ций на са­мо­оп­ре­де­ле­ние.

С 1918 года во­зоб­но­ви­лись дей­ст­вия Ый­бён, уча­сти­лись за­бас­тов­ки ра­бо­чих, круп­ней­шие из ко­то­рых со­стоя­лись в Се­уле и Пу­са­не. Основные дви­жу­щие си­лы первоматорвского народного движения - хри­стиа­не-про­тес­тан­ты и сто­рон­ни­ки но­во­го ре­лигиозно-этического уче­ния чхон­до­гё, воз­глав­ляе­мые Сон Бён­хи. 1 марта 1919 года, на­ка­ну­не по­хо­рон по­след­не­го корейского императора Код­жо­на , ру­ко­во­ди­те­ли дви­же­ния со­ста­ви­ли Дек­ла­ра­цию не­за­ви­си­мо­сти Ко­реи. Они за­яви­ли о стрем­ле­нии ис­поль­зо­вать для дос­ти­же­ния сво­ей це­ли ис­клю­чи­тель­но мир­ные сред­ст­ва («де­мон­ст­ра­цию во­ли на­ро­да») и при­зва­ли к ус­та­нов­ле­нию в стра­не рес­пуб­ли­кан­ско­го строя. С учётом тен­ден­ций об­щественного раз­ви­тия Япо­нии ру­ко­во­ди­те­ли дви­же­ния ожи­да­ли, что она пре­дос­та­вит Ко­рее не­за­ви­си­мость и в даль­ней­шем бу­дет иг­рать роль дру­жественной дер­жа­вы. В де­мон­ст­ра­ци­ях, про­шед­ших по всей стра­не, при­ня­ли уча­стие около 2 миллионов ко­рей­цев (кре­сть­я­не - 50-60%, ра­бо­чие - 10%, уча­щие­ся и пред­ста­ви­те­ли ин­тел­ли­ген­ции - 20%). Но­сив­шее пре­имущественно не­на­силь­ст­вен­ный ха­рак­тер дви­же­ние бы­ло жес­то­ко по­дав­ле­но японскими вла­стя­ми (уби­ты около 8 тысяч человек, аре­сто­ва­ны около 53 тысяч человек).

Первомартовское народное движение сыг­ра­ло важ­ную роль в раз­ви­тии национально-ос­во­бо­дительной борь­бы корейского на­ро­да, по­бу­ди­ло япон­цев пой­ти на час­тич­ную ли­бе­ра­ли­за­цию ко­ло­ни­аль­но­го ре­жи­ма и пе­рей­ти в Ко­рее к так называемой куль­тур­ной по­ли­ти­ке: корей­цам бы­ли пре­дос­тав­ле­ны по­ли­тические пра­ва, в ка­че­ст­ве кон­суль­та­тив­ных ор­га­нов при японских гу­бер­на­то­рах соз­да­ны про­винциальные со­б­ра­ния, сня­ты ог­ра­ни­че­ния на дея­тель­ность корейских пред­при­ни­ма­те­лей и др.

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