ПЕРВОЕ ОПОЛЧЕНИЕ

ПЕРВОЕ ОПОЛЧЕНИЕ 1611 ГОДА - военное и политическое формирование, созданное с целью освободить Москву от польско-литовских войск, и дальнейший борьбы с ними.

Тра­ди­ция име­но­ва­ния ос­во­бо­дительных опол­че­ний (смотри так­же Вто­рое опол­че­ние 1611-1612 годов) ус­лов­на, вос­хо­дит к С.М. Со­ловь­ё­ву и не раз­де­ля­ет­ся ря­дом ис­сле­до­ва­те­лей: ло­каль­ные доб­ро­воль­ные со­еди­не­ния во­ин­ских лю­дей, дей­ст­во­вав­шие в со­ста­ве различных государственно-по­ли­тич. ла­ге­рей в Смут­ное вре­мя , из­вест­ны и рань­ше - в 1604-1606 годах и осо­бен­но в конце 1608 - 1609 годах.

Фор­ми­ро­ва­ние первого ополчения в ян­ва­ре - на­ча­ле мар­та 1611 года, в не­ма­лой сте­пе­ни сти­хий­ное, ста­ло от­ве­том на рез­кое из­ме­не­ние си­туа­ции в Русском государстве. С кон­ца августа 1610 года па­рал­лель­но шли два про­цес­са. С од­ной сто­ро­ны, про­ис­хо­ди­ло в боль­шин­ст­ве слу­ча­ев доб­ро­воль­ное при­не­се­ние при­ся­ги ко­ро­ле­ви­чу Вла­ди­сла­ву (бу­дущий польский ко­роль Вла­ди­слав IV) как русскому ца­рю на ос­но­ва­нии до­го­во­ра от 17(27) августа 1610 года, под­пи­сан­но­го гет­ма­ном С. Жол­кев­ским с «Се­ми­бо­яр­щи­ной», вы­сту­пав­шей от име­ни «всех чи­нов» Русского государства. Со­гла­ше­ние долж­но бы­ло быть ут­вер­жде­но на пе­ре­го­во­рах русских «ве­ли­ких» по­слов и польского ко­ро­ля и пред­по­ла­га­ло, в частности, пе­ре­ход ко­ро­ле­ви­ча в пра­во­сла­вие, его быст­рей­ший при­езд в Рос­сию, вы­вод из стра­ны ко­ро­лев­ских от­ря­дов. С дру­гой сто­ро­ны, отец Вла­ди­сла­ва польский ко­роль Си­гиз­мунд III стре­мил­ся ус­та­но­вить лич­ную власть в Русском государстве. Он не со­би­рал­ся при­зна­вать со­гла­ше­ние ни в це­лом, ни от­дель­ные его ста­тьи (за ис­клю­че­ни­ем ста­тьи об из­бра­нии сы­на русским ца­рём), счи­тал нуж­ным про­ве­де­ние по­втор­ной при­ся­ги од­но­вре­мен­но на его имя и на имя Вла­ди­сла­ва. Для борь­бы про­тив сил Лже­дмит­рия II и ус­та­нов­ле­ния кон­тро­ля над вер­ны­ми Лже­дмит­рию II го­ро­да­ми ко­ро­лю бы­ла не­об­хо­ди­ма сво­бод­ная от других во­енных дей­ст­вий ар­мия, со­дер­жать ко­то­рую он на­ме­ре­вал­ся на сред­ст­ва из русской каз­ны. От­сю­да вы­те­ка­ло на­стой­чи­вое тре­бо­ва­ние Си­гиз­мун­да III о ка­пи­ту­ля­ции гар­ни­зо­на Смо­лен­ска (с при­не­се­ни­ем при­ся­ги толь­ко на его имя). Ка­пи­ту­ля­ция и даль­ней­шая судь­ба Смо­лен­ска ста­ли по ини­циа­ти­ве польских се­на­то­ров с но­ября 1610 года прак­ти­че­ски един­ст­вен­ной те­мой на пе­ре­го­во­рах с русским «ве­ли­ким по­соль­ст­вом». «Се­ми­бо­яр­щи­на» под­дер­жи­ва­ла в основных пунк­тах по­зи­цию Си­гиз­мун­да III в сво­их гра­мо­тах к по­слам и в Смо­ленск (но­ябрь 1610 - январь 1611 годы). Она фак­ти­че­ски при­зна­ла за ко­ро­лём пре­ро­га­ти­вы вер­хов­ной вла­сти по управ­ле­нию стра­ной (августовский до­го­вор не да­вал для это­го пра­во­вых ос­но­ва­ний).

Отдельные на­зна­че­ния на различные по­сты (в том числе в при­ка­зы) в Мо­ск­ве от име­ни ко­ро­ля на­ча­лись с кон­ца августа 1610 года, мас­со­вые - с се­ре­ди­ны сен­тяб­ря. На­чи­ная с сентября 1610 года Си­гиз­мунд III стал осу­ще­ст­в­лять мно­го­численные по­жа­ло­ва­ния по­мес­тий и да­же вот­чин без ре­аль­но­го учё­та сло­жив­ших­ся по­зе­мель­ных от­но­ше­ний в том или дру­гом уез­де. В кон­це го­да в ко­ро­лев­ской став­ке под Смо­лен­ском на­зна­ча­ли на при­каз­ные долж­но­сти уже сред­не­го и низ­ше­го уров­ней как в сто­ли­цу, так и на мес­та (то­гда же по­сле­до­ва­ли отдельные по­жа­ло­ва­ния в го­ро­до­вые вое­во­ды польских и ли­товских шлях­ти­чей).

Под пред­ло­гом борь­бы с от­ря­да­ми Лже­дмит­рия II С. Жол­кев­ский по ини­циа­ти­ве «Се­ми­бо­яр­щи­ны» ввёл в Мо­ск­ву ко­ро­лев­ский гар­ни­зон в ночь на 21 сентября (1 октября) 1610 года (в ок­тяб­ре-но­яб­ре за­нял клю­че­вые по­зи­ции в Крем­ле, Ки­тай-го­ро­де и Бе­лом го­ро­де). Ре­ше­ния «Се­ми­бо­яр­щи­ны» и дея­тель­ность при­ка­зов с се­ре­ди­ны но­яб­ря - декабря 1610 года кон­тро­ли­ро­ва­лись ко­мандующим ко­ро­лев­ским гар­ни­зо­ном А.К. Гон­сев­ским и при­слан­ны­ми Си­гиз­мун­дом III его став­лен­ни­ка­ми. Убий­ст­во Лже­дмит­рия II 11(21) декабря 1610 года, вы­звав­шее кри­зис в вой­сках са­мо­зван­ца и на под­кон­троль­ных ему тер­ри­то­ри­ях, по­зво­ли­ло Си­гиз­мун­ду III ук­ре­пить и там своё влия­ние.

Ин­фор­ма­ция о на­ме­ре­ни­ях и дей­ст­ви­ях польского ко­ро­ля по­сту­па­ла в го­ро­да Русского государства как из Мо­ск­вы, так и от «ве­ли­ко­го по­соль­ст­ва» из-под Смо­лен­ска (в декабре1610 года ока­за­лось фак­ти­че­ски под аре­стом).

Пат­ри­арх Гер­мо­ген , ещё в но­ябре 1610 от­ка­зав­ший­ся под­пи­сать и бла­го­сло­вить гра­мо­ты Бо­яр­ской ду­мы чле­нам «ве­ли­ко­го по­соль­ст­ва» с из­ме­нён­ны­ми в со­от­вет­ст­вии с тре­бо­ва­ния­ми Си­гиз­мун­да III тек­ста­ми сентябрьского «На­ка­за» «Се­ми­бо­яр­щи­ны», рас­сы­лал по стра­не гра­мо­ты, ко­то­рые уси­ли­ли рас­про­стра­няв­шие­ся про­тест­ные на­строе­ния. В декабре 1610 года Гер­мо­ген вы­сту­пил с пуб­лич­ной кри­ти­кой дей­ст­вий Си­гиз­мун­да III, при­звал мо­ск­ви­чей не при­ся­гать ему, в кон­це де­каб­ря на­пра­вил по­сла­ния в Ниж­ний Нов­го­род, Пе­ре­яс­лавль-Ря­зан­ский (дум­но­му дво­ря­ни­ну П.П. Ля­пу­но­ву ), другие го­ро­да с при­зы­ва­ми не под­чи­нять­ся рас­по­ря­же­ни­ям ко­ро­ля и ос­во­бо­дить Мо­ск­ву от ко­ро­лев­ско­го гар­ни­зо­на, за что был под­верг­нут фак­тическому аре­сту.

На­ча­ло ак­тив­но­му со­про­тив­ле­нию польскому ко­ро­лю по­ло­жил от­каз ме­ст­ных вла­стей мно­гих по­волж­ских, юго-восточных, южных и юго-западных го­ро­дов и уез­дов пла­тить на­ло­ги в Мо­ск­ву и дос­тав­лять в сто­ли­цу про­до­воль­ст­вие и то­ва­ры. В кон­це декабря 1610 года ли­дер ря­зан­ско­го дво­рян­ст­ва П.П. Ля­пу­нов по­тре­бо­вал от Бо­яр­ской ду­мы ос­во­бо­ж­де­ния Гер­мо­ге­на и пуб­лич­но­го объ­яв­ле­ния точ­ной да­ты при­ез­да ко­ро­ле­ви­ча Вла­ди­сла­ва в Русское государство, про­дол­жая счи­тать его из­бран­ным на русский пре­стол. От­сут­ст­вие ре­ак­ции на эти тре­бо­ва­ния по­слу­жи­ло пря­мым по­во­дом для об­ра­зо­ва­ния первого ополчения. Ини­циа­то­ра­ми ста­ли, пре­ж­де все­го, Ля­пу­нов, вы­бор­ные вла­сти и вое­во­ды Ниж­не­го Нов­го­ро­да, Яро­слав­ля и других го­ро­дов По­вол­жья, Цен­тра и Се­ве­ра стра­ны, а так­же пред­во­ди­те­ли от­ря­дов бывшего Ту­шин­ско­го ла­ге­ря в Ту­ле, Ка­лу­ге, Суз­да­ле (И.М.За­руц­кий, князь Д.Т. Тру­бец­кой, А.З. Про­со­вец­кий). Первое ополчение фор­ми­ро­ва­лось в пер­вую оче­редь из слу­жи­лых лю­дей «во­ин­ско­го чи­на»: уезд­ных де­тей бо­яр­ских, слу­жи­лых ка­за­ков, на­хо­див­ших­ся до 1611 года в различных по­ли­тических ла­ге­рях, московских и го­ро­до­вых стрель­цов, «слу­жи­лых та­тар», «но­во­по­став­лен­ных» ка­за­ков, а так­же «да­точ­ных» лю­дей и доб­ро­воль­цев из ря­да го­ро­дов.

Уже с 1-й половины января 1611 года на­ча­лась ин­тен­сив­ная пе­ре­пис­ка меж­ду вое­во­да­ми и вы­бор­ны­ми вла­стя­ми го­ро­дов - ини­циа­то­ров со­про­тив­ле­ния. Бы­ли со­гла­со­ва­ны по­ли­тические про­грам­мы и ло­зун­ги дви­же­ния: по­ход на сто­ли­цу и из­гна­ние ино­зем­но­го гар­ни­зо­на, пре­кра­ще­ние оса­ды Смо­лен­ска ко­ро­лев­ски­ми вой­ска­ми, тре­бо­ва­ние не­за­мед­лительного при­ез­да Вла­ди­сла­ва и от­каз от при­ся­ги Си­гиз­мун­ду III. Ско­ор­ди­ни­ро­ва­ны мар­шру­ты и вре­мя вы­сту­п­ле­ния (ко­нец фев­ра­ля - на­ча­ло мар­та 1611 года). Скла­ды­ва­лись струк­ту­ры управ­ле­ния первого ополчения. В январских гра­мо­тах 1611 года П.П. Ля­пу­но­ва уже фи­гу­ри­ру­ет «Со­вет всей зем­ли», вос­при­ни­мав­ший­ся как пред­ста­ви­тель­ский ин­сти­тут всех со­слов­ных групп тер­ри­то­рий, уча­ст­во­вав­ших в первом ополчении, но пре­ж­де все­го дво­рян и других слу­жи­лых лю­дей «во­ин­ско­го чи­на». Имя Ля­пу­но­ва ста­ло объ­е­ди­няю­щим для всех ре­аль­ных и по­тен­ци­аль­ных уча­ст­ни­ков первого ополчения, имен­но он в пись­мах и до­ку­мен­тах января - апреля 1611 года вы­сту­па­ет как главный про­тив­ник польского ко­ро­ля и «Се­ми­бо­яр­щи­ны». Не позд­нее кон­ца фев­ра­ля Ля­пу­нов ус­та­но­вил кон­так­ты с вла­стя­ми в Нов­го­ро­де (сна­ча­ла опо­сре­до­ван­ные), ему же уда­лось на пе­ре­го­во­рах от­сро­чить пе­ре­ход во­ин­ских фор­ми­ро­ва­ний Я.П. Са­пе­ги к ко­ро­лю и обес­пе­чить их временный ней­тра­ли­тет. Во 2-й половине фев­ра­ля - на­ча­ле мар­та к Мо­ск­ве дви­ну­лись от­ря­ды из Ка­лу­ги, Ту­лы и ря­да юго-запаных уез­дов; из Ниж­не­го Нов­го­ро­да, Му­ро­ма, Вла­ди­ми­ра, Суз­да­ля и других го­ро­дов - с вос­то­ка, из Яро­слав­ля, Ко­ст­ро­мы, Ро­ма­но­ва и др. - с се­ве­ра. 3(13) мар­та из Ко­лом­ны к Мо­ск­ве вы­сту­пи­ла рать са­мо­го Ля­пу­но­ва, с это­го вре­ме­ни «Со­вет всей зем­ли» стал и центральным ор­га­ном ис­пол­нительной вла­сти (смотри так­же Зем­ское пра­ви­тель­ст­во).

19(29) марта 1611 года в Мо­ск­ве сти­хий­но вспых­ну­ло вос­ста­ние го­ро­жан, про­дол­жав­шее­ся 2 дня. По­сле пер­вых ус­пе­хов вос­став­ших на­сту­пил пе­ре­лом в ре­зуль­та­те под­жо­га сол­да­та­ми ко­ро­лев­ско­го гар­ни­зо­на дво­ров мо­ск­ви­чей. В ито­ге ты­ся­чи го­ро­жан бы­ли уби­ты или по­гиб­ли в ог­не, вы­го­ре­ла поч­ти вся де­рев. за­строй­ка в Бе­лом го­ро­де, Ки­тай-го­ро­де и Зем­ля­ном го­ро­де, боль­шин­ст­во ос­тав­ших­ся в жи­вых жи­те­лей бы­ло вы­ну­ж­де­но уй­ти из Мо­ск­вы, их иму­ще­ст­во бы­ло раз­граб­ле­но сол­да­та­ми гар­ни­зо­на. Не­боль­шой аван­гард П. о. ока­зал­ся в пред­ме­сть­ях сто­ли­цы у Си­мо­но­ва мон. к кон­цу дня 20(30) мар­та, но по­тер­пел по­ра­же­ние и был от­бро­шен 21(31) мар­та по­до­шед­шим днём ра­нее из Мо­жай­ска пол­ком Н. Стру­ся, ока­зав­шим под­держ­ку ко­ро­лев­ско­му гар­ни­зо­ну в Мо­ск­ве в жес­то­ком по­дав­ле­нии вос­ста­ния.

Главные си­лы первого ополчения под­хо­ди­ли к сто­ли­це с 22-23 мар­та (1-2 апреля) на про­тя­же­нии 3-4 дней. Поч­ти сра­зу на­ча­лись бое­вые дей­ст­вия: вой­ска перого ополчения по­сле­до­ва­тель­но ов­ла­де­ли поч­ти все­ми сте­на­ми и баш­ня­ми Бе­ло­го го­ро­да (от Яуз­ских до Твер­ских во­рот вклю­чи­тель­но), при­чём ка­ж­дый от­ряд обу­ст­раи­вал свой ла­герь ост­рож­ка­ми и др. ук­ре­п­ле­ния­ми на опе­ра­тив­но зна­чи­мых на­прав­ле­ни­ях. К 11-12 (21-22) мая опол­чен­цы взя­ли под свой кон­троль Ар­бат­ские во­ро­та и ук­реп­ле­ния Бе­ло­го го­ро­да к югу от них до реки Мо­ск­ва. Пер­во­оче­ред­ной це­лью сил первого ополчения ста­ла пол­ная бло­ка­да ко­ро­лев­ско­го гар­ни­зо­на в Крем­ле, что ве­ло к по­сто­ян­но во­зоб­нов­ляв­шим­ся бо­ям за Ар­бат, Чер­то­лье и Но­во­де­ви­чий мо­на­стырь .

По­дав­ле­ние вос­ста­ния в Мо­ск­ве прин­ци­пи­аль­но из­ме­ни­ло ло­зун­ги и по­ли­тическую про­грам­му первого ополчения. В ап­рель­ских кре­сто­це­ло­валь­ных гра­мо­тах, рас­сы­лав­ших­ся от име­ни П.П. Ля­пу­но­ва по го­ро­дам, сфор­му­ли­ро­ва­ны от­каз от при­не­се­ния при­ся­ги и Си­гиз­мун­ду III, и ко­ро­ле­ви­чу Вла­ди­сла­ву, за­прет на ока­за­ние им лю­бой по­мо­щи, лю­бой служ­бы, тре­бо­ва­ние воо­ружённой борь­бы с це­лью из­гнать с тер­ри­то­рии Русского государства (пре­ж­де все­го из Мо­ск­вы и из-под Смо­лен­ска) все во­енные фор­ми­ро­ва­ния Ре­чи По­спо­ли­той. В идео­ло­гическом пла­не это трак­то­ва­лось как вос­ста­нов­ле­ние су­ве­ре­ни­те­та цар­ской вла­сти и не­за­ви­си­мо­сти Русского государства, как со­хра­не­ние официального ста­ту­са Русской пра­во­слав­ной церк­ви. Об­су­ж­де­ние во­про­сов о но­си­те­ле вер­хов­ной вла­сти, сро­ках, воз­мож­ных кан­ди­да­тах и ус­ло­ви­ях из­бра­ния но­во­го мо­нар­ха от­кла­ды­ва­лось.

Вос­ста­ние в Мо­ск­ве и при­ход первого ополчения к сто­ли­це сти­му­ли­ро­ва­ли вы­сту­п­ле­ния и в друггих ре­гио­нах. Так, в ап­ре­ле взбун­то­ва­лись от­ря­ды русских дво­рян западных уез­дов (Смо­лен­ско­го, До­ро­го­буж­ско­го, Бель­ско­го, То­ро­пец­ко­го, Вя­зем­ско­го и др.) во гла­ве с вое­во­дой И.Н. Сал­ты­ко­вым (ра­нее ак­тив­ным сто­рон­ни­ком ко­ро­ля), на­прав­лен­ные Си­гиз­мун­дом III с не­боль­шим от­ря­дом ли­товских шлях­ти­чей в по­ход для ук­ре­п­ле­ния ко­ро­лев­ских гар­ни­зо­нов по до­ро­ге к Мо­ск­ве. Уже в на­ча­ле по­хо­да но­чью шлях­ти­чи бы­ли уби­ты, а Сал­ты­ков пись­мен­но по­тре­бо­вал от ко­ро­ля вы­во­да его войск из Русского государства. Это вы­ступ­ле­ние бы­ло во мно­гом свя­за­но и с мас­со­вы­ми кон­фи­ска­ция­ми по­мес­тий и ра­зо­рит. ре­прес­сия­ми про­тив смолен­ских дво­рян, раз­вер­нув­ши­ми­ся к вес­не 1611 года. Вско­ре Сал­ты­ков вме­сте с др. ли­ца­ми пред­при­нял по­пыт­ку сфор­ми­ро­вать в Брян­ске рать для во­енных дей­ст­вий про­тив ко­ро­лев­ских войск под Смо­лен­ском. В ито­ге большая часть дво­рян западных уез­дов ока­за­лась к кон­цу ию­ня в первом ополчении под Мо­ск­вой.

Прак­ти­че­ски од­но­вре­мен­но с дви­же­ни­ем от­ря­дов первого ополчения к Мо­ск­ве, не позд­нее на­ча­ла мар­та 1611, в Нов­го­ро­де по­са­ди­ли в тюрь­му ко­ро­лев­ско­го пред­ста­ви­те­ля - боя­ри­на И.М. Сал­ты­ко­ва, фак­ти­че­ски ис­пол­няв­ше­го функ­ции 1-го вое­во­ды (при­был в го­род в на­ча­ле октябре 1610 года, при­вёл к при­ся­ге на имя Вла­ди­сла­ва поч­ти всю Нов­го­род­скую зем­лю, позд­нее каз­нён как из­мен­ник). При­мер­но в се­ре­ди­не мар­та 1-й вое­во­да Нов­го­ро­да князь И.Н. Одо­ев­ский Боль­шой и нов­го­род­цы по­обе­ща­ли от име­ни «Нов­го­род­ско­го го­су­дар­ст­ва» во­енную по­мощь первому ополчению. Рат­ни­ки от­пра­ви­лись из Нов­го­ро­да к Мо­ск­ве 21 апреля (1 мая) 1611 года, но вряд ли су­ме­ли до­б­рать­ся до ла­ге­рей первого ополчения Нов­го­род­ские вла­сти ед­ва ли не пер­вы­ми в стра­не при­зна­ли в се­ре­ди­не ап­ре­ля не­за­кон­ны­ми все зе­мель­ные по­жа­ло­ва­ния от име­ни Вла­ди­сла­ва, и пре­ж­де все­го раз­да­чи в по­ме­стья двор­цо­вых зе­мель. В на­ча­ле мая в Нов­го­род при­бы­ли пол­но­моч­ные пред­ста­ви­те­ли первого ополчения - столь­ник В.И. Бу­тур­лин (из ок­ру­же­ния Ля­пу­но­ва), князь С.Г. Зве­ни­го­род­ский и др.

В мае 1611 года про­дол­жа­лось ста­нов­ле­ние ор­га­нов во­енного и государственного управ­ле­ния в первом ополчении.

Ско­рее все­го, по при­го­во­ру «Со­ве­та всей зем­ли», официальными пред­во­ди­те­ля­ми первого ополчения ста­ли П.П. Ля­пу­нов (иг­рал ве­ду­щую роль), а так­же ту­шин­ские боя­ре князь Д.Т. Тру­бец­кой и И.М. За­руц­кий; не позд­нее 22 мая (1 июня) 1611 года все рас­по­ря­дительные гра­мо­ты ста­ли ис­хо­дить от име­ни этих лиц. Был ус­та­нов­лен срок при­бы­тия [не позд­нее 25 мая (4 июня)] на служ­бу в первое ополчение дво­рян и де­тей бо­яр­ских из под­кон­троль­ных ему уез­дов. При­мер­но то­гда же бы­ло при­ня­то ре­ше­ние о вос­ста­нов­ле­нии в первом ополчении государственно-административной дея­тель­но­сти при­ка­зов (уже в се­ре­ди­не мая - ию­не дей­ст­во­вал По­ме­ст­ный при­каз и один из при­ка­зов-чет­вер­тей). Это­му спо­соб­ст­во­вал тот факт, что в хо­де и по­сле вос­ста­ния в Мо­ск­ве ря­ды первого ополчения по­пол­ни­лись бо­лее чем по­ло­ви­ной московских дья­ков и боль­шин­ст­вом по­дья­чих. В ка­че­ст­ве официальной пе­ча­ти первого ополчения с мар­та по ко­нец ию­ля 1611 года ис­поль­зо­ва­лась лич­ная пе­чать Ля­пу­но­ва. В первом ополчении, на­ря­ду с пол­ка­ми (к кон­цу ию­ня их бы­ло не ме­нее пя­ти), со­сто­яв­ши­ми из дво­рян, стрель­цов, слу­жи­лых ка­за­ков, про­дол­жа­ли су­ще­ст­во­вать отдельные от­ря­ды уезд­ных де­тей бо­яр­ских, «слу­жи­лых та­тар», а так­же ста­нич­ных ка­за­ков во гла­ве с ата­ма­на­ми. К ию­ню-ию­лю 1611 года первое ополчение на­счи­ты­ва­ло при­мер­но 12-14 тысяч вои­нов с силь­но раз­нив­шим­ся по ка­че­ст­ву воо­ру­же­ни­ем, не­оди­на­ко­вым во­енным опы­том и су­ще­ст­вен­но раз­ли­чав­ши­ми­ся ор­га­ни­зационными и дис­ци­п­ли­нар­ны­ми ха­рак­те­ри­сти­ка­ми. Артиллерийский парк первого ополчения был ог­ра­ни­чен и прак­ти­че­ски не имел осад­ных ору­дий круп­ных ка­либ­ров.

С ию­ня 1611 года стра­те­гическая си­туа­ция ста­ла ме­нять­ся не в поль­зу первого ополчения. 3(13) июня 1611 года вой­ска Си­гиз­мун­да III взя­ли Смо­ленск. Но­вые пе­ре­го­во­ры 15-16(25-26) ию­ня пред­ста­ви­те­лей Ля­пу­но­ва с по­до­шед­шим к Мо­ск­ве 7(17) ию­ня Я.П. Са­пе­гой (по­лу­чил фи­нан­со­вые га­ран­тии от ко­мандующего ко­ро­лев­ским гар­ни­зо­ном в Мо­ск­ве А.К. Гон­сев­ско­го) про­ва­ли­лись. Са­пе­га окон­ча­тель­но пе­ре­шёл на сто­ро­ну ко­ро­ля (в его от­сут­ст­вие «ко­ло» его кор­пу­са при­ня­ло ре­ше­ние об этом ещё в мае 1611 года) и 23 июня (3 июля) на­чал ак­тив­ные дей­ст­вия про­тив первого ополчения. В бо­ях с ино­зем­ным гар­ни­зо­ном в Мо­ск­ве и са­пе­жин­ца­ми от­ря­ды первого ополчения ут­ра­ти­ли часть за­ня­тых ра­нее по­зи­ций.

Од­но­вре­мен­но с на­ча­ла ию­ня шли ин­тен­сив­ные пе­ре­го­во­ры нов­го­род­ских вое­вод и пред­ста­ви­те­лей со­сло­вий при ак­тив­ном уча­стии В.И. Бу­тур­ли­на с ко­мандующим шведским кор­пу­сом Я.П. Де­ла­гар­ди; Бу­тур­лин упо­мя­нул о воз­мож­ном из­бра­нии русским ца­рём од­но­го из двух шведских прин­цев, сы­но­вей Кар­ла IX - Гус­та­ва Адоль­фа или Кар­ла Фи­лип­па. Шве­ды пред­ло­жи­ли из­брать Гус­та­ва Адоль­фа, за­клю­чить русско-шведский во­енный со­юз про­тив Ре­чи По­спо­ли­той и ока­зать во­енную по­мощь в борь­бе с ко­ро­лев­ски­ми вой­ска­ми и др. По­сле нес­коль­ких дней об­су­ж­де­ний в «Со­ве­те всей зем­ли» шведских пред­ло­же­ний со­стоя­лось из­бра­ние Гус­та­ва Адоль­фа русским ца­рём. Официальный текст при­го­во­ра «Со­ве­та…», за­ве­рен­ный под­пи­ся­ми и пе­ча­тя­ми уча­ст­ни­ков за­се­да­ния, был при­нят 22 июня (2 июля) или 23 июня (3 июля) (в этот день в Нов­го­род бы­ла на­прав­ле­на гра­мо­та от первого ополчения и ко­пия при­го­во­ра).

Ост­рая не­хват­ка ма­те­ри­аль­но­го обес­пе­че­ния рат­ни­ков первого ополчения, не­уре­гу­ли­ро­ван­ность пол­но­мо­чий и функ­ций во­енных пред­во­ди­те­лей и при­каз­ных раз­но­го уров­ня при­ве­ли к по­да­че дво­ря­на­ми, а так­же ча­стью ка­за­ков кол­лек­тив­ных че­ло­бит­ных с тре­бо­ва­ния­ми раз­ре­ше­ния этих про­блем. Ито­гом их рас­смот­ре­ния «Со­ве­том всей зем­ли» ста­ло при­ня­тие «При­го­во­ра всей зем­ли» от 30 июня (10 июля) 1611 года, ко­то­рый под­твер­ждал пра­ви­тельственные пре­ро­га­ти­вы П.П. Ля­пу­но­ва, князя Д.Т. Тру­бец­ко­го и И.М. За­руц­ко­го «во вся­ких зем­ских и во­ен­ных де­лех». Од­на­ко «При­го­вор…» ог­ра­ни­чил их пол­но­мо­чия пра­вом «Со­ве­та всей зем­ли» ото­звать этих лиц при не­над­ле­жа­щем ис­пол­не­нии ими сво­их обя­зан­но­стей и из­брать но­вых ру­ко­во­ди­те­лей, а так­же не­об­хо­ди­мо­стью со­гла­со­вы­вать с «Со­ве­том…» смерт­ные при­го­во­ры и ре­ше­ния по зе­мель­ным де­лам об­ще­го­су­дарственного зна­че­ния. Тем же «При­го­во­ром…» ус­та­нав­ли­ва­лось, что фи­нан­со­вы­ми, про­до­вольств. и ины­ми по­сту­п­ле­ния­ми в об­щую каз­ну первого ополчения долж­ны цен­тра­ли­зо­ван­но ве­дать при­ка­зы, а не вое­во­ды и пол­ки. При­ка­зы так­же долж­ны бы­ли оформ­лять по­жа­ло­ва­ние но­вых или воз­вра­ще­ние преж­них по­мес­тий (а от­час­ти и вот­чин) дво­ря­нам и де­тям бо­яр­ским, при­быв­шим на служ­бу в первое ополчение. Бы­ли вы­ра­бо­та­ны яс­ные прин­ци­пы кон­фи­ска­ции зе­мель­ных вла­де­ний сто­рон­ни­ков ко­ро­ля в Мо­ск­ве, пре­ж­де все­го по­лу­чен­ных от не­го или «Се­ми­бо­яр­щи­ны» (име­нем Вла­ди­сла­ва); ут­вер­жде­на нор­ма о воз­вра­те всех двор­цо­вых и чер­но­сош­ных зе­мель как ос­но­вы де­неж­ных и на­ту­раль­ных сбо­ров. При­зна­ва­лись за­кон­ны­ми зе­мель­ные по­жа­ло­ва­ния ца­ря Ва­си­лия Ива­но­ви­ча Шуй­ско­го и Лже­дмит­рия II, но «в ме­ру» про­ис­хо­ж­де­ния, слу­жеб­ных ус­пе­хов и по­ло­же­ния в уезд­ной кор­по­ра­ции. Под­твер­жда­лось дей­ст­вие ап­рель­ско­го ука­за 1610 года ца­ря Ва­си­лия Шуй­ско­го о пе­ре­во­де 1/5 по­ме­ст­но­го ок­ла­да де­тей бо­яр­ских за во­енные за­слу­ги в ста­тус «вы­слу­жен­ных вот­чин». «При­го­вор…» за­кре­пил по­вы­ше­ние со­ци­аль­но­го ста­ту­са ка­за­ков: час­ти ка­за­ков бы­ла га­ран­ти­ро­ва­на воз­мож­ность при же­ла­нии и вы­пол­не­нии не­мно­гих ус­ло­вий вой­ти в чис­ло слу­жи­лых лю­дей «по оте­че­ст­ву» (то есть го­ро­до­вых де­тей бо­яр­ских) с ис­по­ме­ще­ни­ем и по­лу­че­ни­ем де­неж­но­го жа­ло­ва­нья. Ос­тав­шая­ся часть ка­за­ков со­хра­ня­ла об­щий ста­тус слу­жи­лых лю­дей «по при­бо­ру» (по­ми­мо го­ро­до­вых ка­за­ков, их со­став­ля­ли стрель­цы, пуш­ка­ри и др.) с га­ран­ти­ей де­неж­но­го и про­до­вольств. обес­пе­че­ния, при­чём в обо­их слу­ча­ях не пред­по­ла­га­лось вос­ста­нов­ле­ние их преж­не­го ста­ту­са по­дат­но­го или за­ви­си­мо­го че­ло­ве­ка. Цен­тра­ли­за­ция на­ло­гов, других пла­те­жей и на­ту­раль­ных по­сту­п­ле­ний свя­зы­ва­лась с жё­ст­ким за­пре­том и су­ро­вым на­ка­за­ни­ем са­мо­воль­ных сбо­ров отд. от­ря­да­ми ка­за­ков (та­кая прак­ти­ка бы­ла обыч­ной в Ту­шин­ском ла­ге­ре).

Во вре­мя по­хо­да сил Я.П. Са­пе­ги за про­до­воль­ст­ви­ем [4(14) ию­ля - 4(14) августа] от­ря­дам первого ополчения уда­лось вер­нуть се­бе кон­троль над ук­ре­п­ле­ния­ми Бе­ло­го го­ро­да и вновь от­бить Но­во­де­ви­чий монастырь. На­чи­ная с 5(15) ию­ля от­ря­ды первого ополчения про­дол­жи­ли ста­вить ост­рож­ки и другие фор­ти­фи­кац. со­ору­же­ния в За­мо­ск­во­ре­чье, на­про­тив Крем­ля (пер­вые воз­ве­де­ны ещё в мае). Од­на­ко на­чав­шие­ся в со­от­вет­ствии с нор­ма­ми «При­го­во­ра…» на­ка­за­ния ка­за­ков вы­зва­ли рез­кий рост их не­до­воль­ст­ва (на­прав­лен­но­го пер­со­наль­но про­тив П.П. Ля­пу­но­ва как пред­ста­ви­те­ля слу­жи­ло­го дво­рян­ст­ва и ини­циа­то­ра при­ня­тия «При­го­во­ра…») и раз­но­гла­сия ка­за­ков со слу­жи­лым дво­рян­ст­вом. Од­но­вре­мен­но обо­ст­ри­лись от­но­ше­ния ме­ж­ду пред­во­ди­те­ля­ми первого ополчения, по­сколь­ку ста­ли из­вест­ны тай­ные пла­ны И.М. За­руц­ко­го о пе­ре­да­че тро­на сы­ну Лже­дмит­рия II и М. Мни­шек «ца­ре­ви­чу» Ива­ну Дмит­рие­ви­чу Во­рён­ку. На­рас­тав­шее про­ти­во­стоя­ние слу­жи­ло­го дво­рян­ст­ва и ка­за­ков, усу­губ­лён­ное прак­ти­кой при­ме­не­ния ста­тьи «При­го­во­ра…» о на­ка­за­нии за са­мо­воль­ный сбор кор­мов ка­за­ка­ми и про­во­ка­ци­ей А.К. Гон­сев­ско­го (в ка­за­чьи та­бо­ры под­бро­си­ли под­дел­ку - гра­мо­ту «во все го­ро­да» яко­бы от име­ни Ля­пу­но­ва с при­зы­вом «по­би­вать ка­за­ков»), при­ве­ло к по­ли­тическому взры­ву. На ка­зачь­ем кру­гу 22 июля (1 августа) Ля­пу­нов, не­смот­ря на при­ве­дён­ные им ар­гу­мен­ты о не­под­лин­но­сти гра­мо­ты «во все го­ро­да», был за­руб­лен. Не­за­кон­ная рас­пра­ва над ним по­ло­жи­ла на­ча­ло со­ци­аль­но­му, а в ито­ге и по­ли­тическому рас­ко­лу в ря­дах первого ополчения. Фак­ти­че­ски ру­ково­дство первого ополчения пе­ре­шло к За­руц­ко­му. Отъ­езд за­мет­ной час­ти уезд­но­го дво­рян­ст­ва (в основном са­мо­воль­ный, а так­же под пред­ло­гом слу­жеб­ных на­зна­че­ний и с официального раз­ре­ше­ни­ем на вы­езд в по­ме­стье) и сме­на при­каз­ных в боль­шин­ст­ве при­ка­зов (те­перь их воз­гла­ви­ли дья­ки Ту­шин­ско­го ла­ге­ря) при­ве­ли к уси­ле­нию ро­ли ка­за­ков в первого ополчения, что ста­ло пер­вым ша­гом по фор­ми­ро­ва­нию слу­жи­ло­го ка­за­че­ст­ва как ве­ду­ще­го во­енного со­сло­вия в стра­не. С 1611 года из­вест­ны фак­ты за­хва­та ими по­мес­тий уезд­ных де­тей бо­яр­ских и ино­зем­цев на русской служ­бе, ис­по­ме­ще­ний отд. ка­за­ков со сме­ной со­ци­аль­но­го ста­ту­са, со­став­ле­ния официальных рос­пи­сей де­неж­ных и про­до­вольств. сбо­ров с тяг­лых во­лос­тей и мо­на­стыр­ских вот­чин в центральном ре­гио­не в поль­зу тех или других ка­зачь­их ста­ниц.

Не­бла­го­при­ят­ные для первого ополчения из­ме­не­ния про­изош­ли и на се­ве­ро-за­па­де стра­ны, где с за­хва­том кор­пу­сом Я.П. Де­ла­гар­ди Нов­го­ро­да 16-17(26-27) ию­ля про­дол­жи­лась ак­тив­ная фа­за Швед­ской ин­тер­вен­ции на­ча­ла XVII века. Вско­ре Де­ла­гар­ди ус­та­но­вил кон­троль прак­ти­че­ски над всей Нов­го­род­ской зем­лёй. По­сле это­го 25 июля (4 августа) 1611 года русские нов­го­род­ские вла­сти (1-й вое­во­да князь И.Н. Одо­ев­ский Боль­шой и др.), митрополит Иси­дор, ме­ст­ный цер­ков­ный со­бор и ме­ст­ные со­сло­вия, опи­ра­ясь на со­от­вет­ст­вую­щий при­го­вор первого ополчения, под­пи­са­ли от име­ни «все­го Нов­го­род­ско­го го­су­дар­ст­ва» до­го­вор с Де­ла­гар­ди об из­бра­нии од­но­го из двух сы­но­вей шведского ко­ро­ля Кар­ла IX го­су­да­рем Нов­го­ро­да с пер­спек­ти­вой рас­про­стра­нить дей­ст­вие до­го­во­ра на всё «Мо­с­ков­ское го­су­дар­ст­во». Од­на­ко пред­во­ди­те­ли первого ополчения в августе 1611 года фак­ти­че­ски де­нон­си­ро­ва­ли преж­ний при­го­вор «Со­ве­та всей зем­ли» об из­бра­нии Гус­та­ва Адоль­фа на русский трон.

В кон­це ле­та - осе­нью 1611 года воз­мож­но­сти первого ополчения вес­ти ак­тив­ные и ре­зуль­та­тив­ные во­енные дей­ст­вия ока­за­лись за­мет­но ог­ра­ни­чен­ны­ми. Трёх­днев­ные бои в Мо­ск­ве 4-5(14-15) и 7(17) августа не при­нес­ли ре­шаю­ще­го пре­иму­ще­ст­ва ни од­ной из сто­рон, од­на­ко часть ук­ре­п­ле­ний в южной час­ти Бе­ло­го го­ро­да вновь пе­ре­шла под кон­троль ко­ро­лев­ских войск, а глав­ное - ино­зем­но­му гар­ни­зо­ну в Крем­ле бы­ло до­став­ле­но про­до­воль­ст­вие. С ав­гу­ста ста­ла со­кра­щать­ся тер­ри­то­рия, кон­тро­ли­руе­мая пред­во­ди­те­ля­ми и при­ка­за­ми первого ополчения. Так, например, го­ро­да По­вол­жья (Ниж­ний Нов­го­род, Ка­зань и др.) до­го­во­ри­лись не впус­кать на свою тер­ри­то­рию под­мос­ков­ных ка­за­ков и на­зна­чен­ных «Со­ве­том всей зем­ли» вое­вод. Ока­зал­ся ма­ло­эф­фек­тив­ным сбор шуб по всем уез­дам на зи­му для опол­чен­цев, боль­шие про­бле­мы бы­ли с уп­ла­той на­ло­гов, с до­став­кой про­до­воль­ст­вия, бо­е­при­па­сов, до­пол­нительных сил. В кон­це ав­гу­ста и 15(25) сентября по­сле арт­об­ст­ре­ла за­жи­га­тель­ны­ми яд­ра­ми от­ря­ды первого ополчения пред­при­ня­ли две не­удав­шие­ся по­пыт­ки штур­ма Ки­тай-го­ро­да. Ко­ро­лев­ские вой­ска в августе-сентябре на­счи­ты­ва­ли от 5-6 до 8-9 тысяч человек, про­фес­сио­наль­но под­го­тов­лен­ных к дли­тель­ной во­енной кам­па­нии (од­на­ко су­ще­ст­вен­ной про­бле­мой яв­ля­лись кон­флик­ты с ко­ро­лём и его пред­ста­ви­те­ля­ми из-за не­вы­плат жа­ло­ва­нья). 24 сентября (4 октября) к сто­ли­це под­сту­пил кор­пус великого гет­ма­на ли­тов­ско­го Я.К. Ход­ке­ви­ча, что вы­ну­ди­ло опол­чен­цев по­ки­нуть Но­во­де­ви­чий монастырь и сжечь его, ос­та­вить не­ко­то­рые другие ук­ре­п­ле­ния. В сра­же­нии 25 сентября (5 октября) 1611 года от­ря­дам Ход­ке­ви­ча и са­пе­жин­цам не уда­лось одер­жать ре­ши­тель­ной по­бе­ды, вме­сте с тем про­до­воль­ст­вие ко­ро­лев­ско­му гар­ни­зо­ну в Крем­ле вновь бы­ло дос­тав­ле­но, а сам он уси­лил­ся от­ря­да­ми умер­ше­го Я.П. Са­пе­ги. Ко­ро­лев­ские вой­ска вне Крем­ля зи­мо­ва­ли и со­би­ра­ли про­до­воль­ст­вие на твер­ских, суз­даль­ских и рос­тов­ских зем­лях, не опа­са­ясь от­вет­ных во­енных дей­ст­вий со сто­ро­ны опол­че­ния.

В сентябре 1611 года в Ниж­нем Нов­го­ро­де на­ча­ло фор­ми­ро­вать­ся Вто­рое опол­че­ние 1611-1612 годов с те­ми же по­ли­тическими це­ля­ми, но на бо­лее ши­ро­ких со­ци­аль­ных ос­но­ва­ни­ях и при бóль­ших фи­нан­со­вых воз­мож­но­стях. Не­смот­ря на по­сте­пен­ное уси­ле­ние кри­зи­са в первом ополчении, его власть осе­нью 1611 года при­зна­ва­ло около 50 го­ро­дов, а в рос­пи­си пол­ка князя Д.Т. Тру­бец­ко­го (но­ябрь) бы­ли пред­став­ле­ны прак­ти­че­ски все чи­ны го­су­да­ре­ва дво­ра и слу­жи­лые дво­ря­не 13 уезд­ных кор­по­ра­ций.

В декабре 1611 - январе 1612 годов во­енные ак­ции первого ополчения за­клю­ча­лись в по­пыт­ках пре­сечь дос­тав­ку про­до­воль­ст­вия и фу­ра­жа поль­ско-ли­товскому гар­ни­зо­ну в Крем­ле, ко­то­рые ока­за­лись дос­та­точ­но удач­ны­ми в 1-й де­ка­де де­каб­ря. Рас­пад первого ополчения спро­во­ци­ро­ва­ло при­зна­ние его по­сла­ми - К.Д. Бе­ги­че­вым и Н.В. Ло­пу­хи­ным в январе 1612 года в Пско­ве Лже­дмит­рия III спас­шим­ся ца­рём «Ди­мит­ри­ем Ива­но­ви­чем», что вы­зва­ло рез­кую ре­ак­цию ру­ко­во­ди­те­лей Вто­ро­го опол­че­ния. Они из­ме­ни­ли стра­те­гию дей­ст­вий и вме­сто не­за­мед­лительного по­хо­да к Мо­ск­ве по пря­мо­му мар­шру­ту при­сту­пи­ли к фор­ми­ро­ва­нию боль­шо­го вой­ска и пла­но­мер­но­му вы­тес­не­нию ка­зачь­их от­ря­дов первого ополчения из го­ро­дов Верх­не­го и Сред­не­го По­вол­жья, центральных и по­гра­нич­ных с Нов­го­ро­дом уез­дов, к со­зы­ву в Яро­слав­ле «Со­ве­та всей зем­ли» с ши­ро­ким пред­ста­ви­тель­ст­вом тер­ри­то­рий и со­слов­ных групп, соз­да­нию сис­те­мы важ­ней­ших при­ка­зов. При­не­се­ние при­ся­ги в ла­ге­рях первого ополчения Лже­дмит­рию III в мар­те 1612 года (по од­ним дан­ным, И.М. За­руц­кий спо­соб­ст­во­вал это­му, по дру­гим, он и Д.Т. Тру­бец­кой «це­ло­ва­ли крест не­во­лею», о чём они пи­са­ли в ию­не в гра­мо­те к ру­ко­во­ди­те­лям Вто­ро­го опол­че­ния) при­ве­ло к но­во­му мас­со­во­му отъ­ез­ду из-под Мо­ск­вы вое­вод, дво­рян­ских от­ря­дов и боль­шин­ст­ва при­каз­ных (главным образом в Яро­славль) и к от­кры­то­му раз­ры­ву со Вто­рым опол­че­ни­ем. В ап­рель­ских ок­руж­ных гра­мо­тах Вто­ро­го опол­че­ния пред­во­ди­те­ли первого ополчения, пре­ж­де все­го За­руц­кий, об­ви­ня­лись «во мно­гих не­прав­дах»: убий­ст­ве П.П. Ля­пу­но­ва, ка­зачь­их гра­бе­жах и убий­ст­вах «на до­ро­гах», са­моволь­ной раз­да­че боль­ших вла­де­ний «сво­им со­вет­ни­кам», в при­ся­ге Лже­дмит­рию III. Из­ме­не­ние по­зи­ции пред­во­ди­те­лей первого ополчения в от­но­ше­нии к са­мо­зван­цу (в кон­це мая его аре­сто­ва­ли в Гдо­ве, за­тем дос­та­ви­ли в Мо­ск­ву и по­са­ди­ли в тюрь­му), пуб­лич­ное при­зна­ние ими ошиб­кой кре­сто­це­ло­ва­ния ему, их июнь­ское по­соль­ст­во в Яро­славль (по­пыт­ка со­хра­нить своё влия­ние и най­ти ком­про­мисс с ли­де­ра­ми Вто­ро­го опол­че­ния) не при­ве­ли к сколь­ко-ни­будь зна­чи­мым ре­зуль­та­там. В це­лом не­удач­ны­ми ока­за­лись во­енные дей­ст­вия первого ополчения в на­ча­ле - се­ре­ди­не ию­ня 1612 года. Хо­тя опол­чен­цам уда­лось удер­жать боль­шин­ст­во сво­их по­зи­ций, Я.К. Ход­ке­вич вновь дос­та­вил поль­ско-ли­товскому гар­ни­зо­ну про­дук­ты и фу­раж, про­из­вёл сме­ну войск гар­ни­зо­на, обес­пе­чил уход в Речь По­спо­ли­ту сме­нив­ше­го­ся пол­ка.

Окон­чательный рас­пад первого ополчения про­изо­шёл по­сле то­го, как 28 июля (7 августа) 1612 года И.М. За­руц­кий во гла­ве ка­зачь­их от­ря­дов (2,5-3 тысячи чел.) ушёл из ла­ге­рей первого ополчения под Мо­ск­вой при при­бли­же­нии аван­гар­да Вто­ро­го опол­че­ния. Полк князя Д.Т. Тру­бец­кой ос­тал­ся на сво­их по­зи­ци­ях (главным образом в За­мо­ск­во­ре­чье) и ак­тив­но уча­ст­во­вал в ре­шаю­щих сра­же­ни­ях с от­ря­да­ми Я.К. Ход­ке­ви­ча 22-24 августа (1-3 сентября). В кон­це сентября 1612 года про­изош­ло слия­ние управ­ленческих струк­тур обо­их опол­че­ний.

Первое ополчение ста­ло пер­вой по­пыт­кой са­мо­ор­га­ни­за­ции со­сло­вий и со­слов­ных групп (главным образом раз­ных сло­ёв «слу­жи­лых лю­дей во­ин­ско­го чи­на» во гла­ве с уезд­ным дво­рян­ст­вом) для ре­ше­ния об­ще­на­цио­наль­ных за­дач государственно-по­ли­тического ха­рак­те­ра, фор­ми­ро­ва­ния вой­ска на доб­ро­воль­ном ос­но­ва­нии, вос­ста­нов­ле­ния ин­сти­ту­тов управ­ле­ния с ши­ро­ким при­ме­не­ни­ем вы­бор­но­го на­ча­ла.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)