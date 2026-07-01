ПЕРВОЕ ОПОЛЧЕНИЕ
ПЕРВОЕ ОПОЛЧЕНИЕ 1611 ГОДА - военное и политическое формирование, созданное с целью освободить Москву от польско-литовских войск, и дальнейший борьбы с ними.
Традиция именования освободительных ополчений (смотри также Второе ополчение 1611-1612 годов) условна, восходит к С.М. Соловьёву и не разделяется рядом исследователей: локальные добровольные соединения воинских людей, действовавшие в составе различных государственно-политич. лагерей в Смутное время, известны и раньше - в 1604-1606 годах и особенно в конце 1608 - 1609 годах.
Формирование первого ополчения в январе - начале марта 1611 года, в немалой степени стихийное, стало ответом на резкое изменение ситуации в Русском государстве. С конца августа 1610 года параллельно шли два процесса. С одной стороны, происходило в большинстве случаев добровольное принесение присяги королевичу Владиславу (будущий польский король Владислав IV) как русскому царю на основании договора от 17(27) августа 1610 года, подписанного гетманом С. Жолкевским с «Семибоярщиной», выступавшей от имени «всех чинов» Русского государства. Соглашение должно было быть утверждено на переговорах русских «великих» послов и польского короля и предполагало, в частности, переход королевича в православие, его быстрейший приезд в Россию, вывод из страны королевских отрядов. С другой стороны, отец Владислава польский король Сигизмунд III стремился установить личную власть в Русском государстве. Он не собирался признавать соглашение ни в целом, ни отдельные его статьи (за исключением статьи об избрании сына русским царём), считал нужным проведение повторной присяги одновременно на его имя и на имя Владислава. Для борьбы против сил Лжедмитрия II и установления контроля над верными Лжедмитрию II городами королю была необходима свободная от других военных действий армия, содержать которую он намеревался на средства из русской казны. Отсюда вытекало настойчивое требование Сигизмунда III о капитуляции гарнизона Смоленска (с принесением присяги только на его имя). Капитуляция и дальнейшая судьба Смоленска стали по инициативе польских сенаторов с ноября 1610 года практически единственной темой на переговорах с русским «великим посольством». «Семибоярщина» поддерживала в основных пунктах позицию Сигизмунда III в своих грамотах к послам и в Смоленск (ноябрь 1610 - январь 1611 годы). Она фактически признала за королём прерогативы верховной власти по управлению страной (августовский договор не давал для этого правовых оснований).
Отдельные назначения на различные посты (в том числе в приказы) в Москве от имени короля начались с конца августа 1610 года, массовые - с середины сентября. Начиная с сентября 1610 года Сигизмунд III стал осуществлять многочисленные пожалования поместий и даже вотчин без реального учёта сложившихся поземельных отношений в том или другом уезде. В конце года в королевской ставке под Смоленском назначали на приказные должности уже среднего и низшего уровней как в столицу, так и на места (тогда же последовали отдельные пожалования в городовые воеводы польских и литовских шляхтичей).
Под предлогом борьбы с отрядами Лжедмитрия II С. Жолкевский по инициативе «Семибоярщины» ввёл в Москву королевский гарнизон в ночь на 21 сентября (1 октября) 1610 года (в октябре-ноябре занял ключевые позиции в Кремле, Китай-городе и Белом городе). Решения «Семибоярщины» и деятельность приказов с середины ноября - декабря 1610 года контролировались командующим королевским гарнизоном А.К. Гонсевским и присланными Сигизмундом III его ставленниками. Убийство Лжедмитрия II 11(21) декабря 1610 года, вызвавшее кризис в войсках самозванца и на подконтрольных ему территориях, позволило Сигизмунду III укрепить и там своё влияние.
Информация о намерениях и действиях польского короля поступала в города Русского государства как из Москвы, так и от «великого посольства» из-под Смоленска (в декабре1610 года оказалось фактически под арестом).
Патриарх Гермоген, ещё в ноябре 1610 отказавшийся подписать и благословить грамоты Боярской думы членам «великого посольства» с изменёнными в соответствии с требованиями Сигизмунда III текстами сентябрьского «Наказа» «Семибоярщины», рассылал по стране грамоты, которые усилили распространявшиеся протестные настроения. В декабре 1610 года Гермоген выступил с публичной критикой действий Сигизмунда III, призвал москвичей не присягать ему, в конце декабря направил послания в Нижний Новгород, Переяславль-Рязанский (думному дворянину П.П. Ляпунову), другие города с призывами не подчиняться распоряжениям короля и освободить Москву от королевского гарнизона, за что был подвергнут фактическому аресту.
Начало активному сопротивлению польскому королю положил отказ местных властей многих поволжских, юго-восточных, южных и юго-западных городов и уездов платить налоги в Москву и доставлять в столицу продовольствие и товары. В конце декабря 1610 года лидер рязанского дворянства П.П. Ляпунов потребовал от Боярской думы освобождения Гермогена и публичного объявления точной даты приезда королевича Владислава в Русское государство, продолжая считать его избранным на русский престол. Отсутствие реакции на эти требования послужило прямым поводом для образования первого ополчения. Инициаторами стали, прежде всего, Ляпунов, выборные власти и воеводы Нижнего Новгорода, Ярославля и других городов Поволжья, Центра и Севера страны, а также предводители отрядов бывшего Тушинского лагеря в Туле, Калуге, Суздале (И.М.Заруцкий, князь Д.Т. Трубецкой, А.З. Просовецкий). Первое ополчение формировалось в первую очередь из служилых людей «воинского чина»: уездных детей боярских, служилых казаков, находившихся до 1611 года в различных политических лагерях, московских и городовых стрельцов, «служилых татар», «новопоставленных» казаков, а также «даточных» людей и добровольцев из ряда городов.
Уже с 1-й половины января 1611 года началась интенсивная переписка между воеводами и выборными властями городов - инициаторов сопротивления. Были согласованы политические программы и лозунги движения: поход на столицу и изгнание иноземного гарнизона, прекращение осады Смоленска королевскими войсками, требование незамедлительного приезда Владислава и отказ от присяги Сигизмунду III. Скоординированы маршруты и время выступления (конец февраля - начало марта 1611 года). Складывались структуры управления первого ополчения. В январских грамотах 1611 года П.П. Ляпунова уже фигурирует «Совет всей земли», воспринимавшийся как представительский институт всех сословных групп территорий, участвовавших в первом ополчении, но прежде всего дворян и других служилых людей «воинского чина». Имя Ляпунова стало объединяющим для всех реальных и потенциальных участников первого ополчения, именно он в письмах и документах января - апреля 1611 года выступает как главный противник польского короля и «Семибоярщины». Не позднее конца февраля Ляпунов установил контакты с властями в Новгороде (сначала опосредованные), ему же удалось на переговорах отсрочить переход воинских формирований Я.П. Сапеги к королю и обеспечить их временный нейтралитет. Во 2-й половине февраля - начале марта к Москве двинулись отряды из Калуги, Тулы и ряда юго-запаных уездов; из Нижнего Новгорода, Мурома, Владимира, Суздаля и других городов - с востока, из Ярославля, Костромы, Романова и др. - с севера. 3(13) марта из Коломны к Москве выступила рать самого Ляпунова, с этого времени «Совет всей земли» стал и центральным органом исполнительной власти (смотри также Земское правительство).
19(29) марта 1611 года в Москве стихийно вспыхнуло восстание горожан, продолжавшееся 2 дня. После первых успехов восставших наступил перелом в результате поджога солдатами королевского гарнизона дворов москвичей. В итоге тысячи горожан были убиты или погибли в огне, выгорела почти вся дерев. застройка в Белом городе, Китай-городе и Земляном городе, большинство оставшихся в живых жителей было вынуждено уйти из Москвы, их имущество было разграблено солдатами гарнизона. Небольшой авангард П. о. оказался в предместьях столицы у Симонова мон. к концу дня 20(30) марта, но потерпел поражение и был отброшен 21(31) марта подошедшим днём ранее из Можайска полком Н. Струся, оказавшим поддержку королевскому гарнизону в Москве в жестоком подавлении восстания.
Главные силы первого ополчения подходили к столице с 22-23 марта (1-2 апреля) на протяжении 3-4 дней. Почти сразу начались боевые действия: войска перого ополчения последовательно овладели почти всеми стенами и башнями Белого города (от Яузских до Тверских ворот включительно), причём каждый отряд обустраивал свой лагерь острожками и др. укреплениями на оперативно значимых направлениях. К 11-12 (21-22) мая ополченцы взяли под свой контроль Арбатские ворота и укрепления Белого города к югу от них до реки Москва. Первоочередной целью сил первого ополчения стала полная блокада королевского гарнизона в Кремле, что вело к постоянно возобновлявшимся боям за Арбат, Чертолье и Новодевичий монастырь.
Подавление восстания в Москве принципиально изменило лозунги и политическую программу первого ополчения. В апрельских крестоцеловальных грамотах, рассылавшихся от имени П.П. Ляпунова по городам, сформулированы отказ от принесения присяги и Сигизмунду III, и королевичу Владиславу, запрет на оказание им любой помощи, любой службы, требование вооружённой борьбы с целью изгнать с территории Русского государства (прежде всего из Москвы и из-под Смоленска) все военные формирования Речи Посполитой. В идеологическом плане это трактовалось как восстановление суверенитета царской власти и независимости Русского государства, как сохранение официального статуса Русской православной церкви. Обсуждение вопросов о носителе верховной власти, сроках, возможных кандидатах и условиях избрания нового монарха откладывалось.
Восстание в Москве и приход первого ополчения к столице стимулировали выступления и в друггих регионах. Так, в апреле взбунтовались отряды русских дворян западных уездов (Смоленского, Дорогобужского, Бельского, Торопецкого, Вяземского и др.) во главе с воеводой И.Н. Салтыковым (ранее активным сторонником короля), направленные Сигизмундом III с небольшим отрядом литовских шляхтичей в поход для укрепления королевских гарнизонов по дороге к Москве. Уже в начале похода ночью шляхтичи были убиты, а Салтыков письменно потребовал от короля вывода его войск из Русского государства. Это выступление было во многом связано и с массовыми конфискациями поместий и разорит. репрессиями против смоленских дворян, развернувшимися к весне 1611 года. Вскоре Салтыков вместе с др. лицами предпринял попытку сформировать в Брянске рать для военных действий против королевских войск под Смоленском. В итоге большая часть дворян западных уездов оказалась к концу июня в первом ополчении под Москвой.
Практически одновременно с движением отрядов первого ополчения к Москве, не позднее начала марта 1611, в Новгороде посадили в тюрьму королевского представителя - боярина И.М. Салтыкова, фактически исполнявшего функции 1-го воеводы (прибыл в город в начале октябре 1610 года, привёл к присяге на имя Владислава почти всю Новгородскую землю, позднее казнён как изменник). Примерно в середине марта 1-й воевода Новгорода князь И.Н. Одоевский Большой и новгородцы пообещали от имени «Новгородского государства» военную помощь первому ополчению. Ратники отправились из Новгорода к Москве 21 апреля (1 мая) 1611 года, но вряд ли сумели добраться до лагерей первого ополчения Новгородские власти едва ли не первыми в стране признали в середине апреля незаконными все земельные пожалования от имени Владислава, и прежде всего раздачи в поместья дворцовых земель. В начале мая в Новгород прибыли полномочные представители первого ополчения - стольник В.И. Бутурлин (из окружения Ляпунова), князь С.Г. Звенигородский и др.
В мае 1611 года продолжалось становление органов военного и государственного управления в первом ополчении.
Скорее всего, по приговору «Совета всей земли», официальными предводителями первого ополчения стали П.П. Ляпунов (играл ведущую роль), а также тушинские бояре князь Д.Т. Трубецкой и И.М. Заруцкий; не позднее 22 мая (1 июня) 1611 года все распорядительные грамоты стали исходить от имени этих лиц. Был установлен срок прибытия [не позднее 25 мая (4 июня)] на службу в первое ополчение дворян и детей боярских из подконтрольных ему уездов. Примерно тогда же было принято решение о восстановлении в первом ополчении государственно-административной деятельности приказов (уже в середине мая - июне действовал Поместный приказ и один из приказов-четвертей). Этому способствовал тот факт, что в ходе и после восстания в Москве ряды первого ополчения пополнились более чем половиной московских дьяков и большинством подьячих. В качестве официальной печати первого ополчения с марта по конец июля 1611 года использовалась личная печать Ляпунова. В первом ополчении, наряду с полками (к концу июня их было не менее пяти), состоявшими из дворян, стрельцов, служилых казаков, продолжали существовать отдельные отряды уездных детей боярских, «служилых татар», а также станичных казаков во главе с атаманами. К июню-июлю 1611 года первое ополчение насчитывало примерно 12-14 тысяч воинов с сильно разнившимся по качеству вооружением, неодинаковым военным опытом и существенно различавшимися организационными и дисциплинарными характеристиками. Артиллерийский парк первого ополчения был ограничен и практически не имел осадных орудий крупных калибров.
С июня 1611 года стратегическая ситуация стала меняться не в пользу первого ополчения. 3(13) июня 1611 года войска Сигизмунда III взяли Смоленск. Новые переговоры 15-16(25-26) июня представителей Ляпунова с подошедшим к Москве 7(17) июня Я.П. Сапегой (получил финансовые гарантии от командующего королевским гарнизоном в Москве А.К. Гонсевского) провалились. Сапега окончательно перешёл на сторону короля (в его отсутствие «коло» его корпуса приняло решение об этом ещё в мае 1611 года) и 23 июня (3 июля) начал активные действия против первого ополчения. В боях с иноземным гарнизоном в Москве и сапежинцами отряды первого ополчения утратили часть занятых ранее позиций.
Одновременно с начала июня шли интенсивные переговоры новгородских воевод и представителей сословий при активном участии В.И. Бутурлина с командующим шведским корпусом Я.П. Делагарди; Бутурлин упомянул о возможном избрании русским царём одного из двух шведских принцев, сыновей Карла IX - Густава Адольфа или Карла Филиппа. Шведы предложили избрать Густава Адольфа, заключить русско-шведский военный союз против Речи Посполитой и оказать военную помощь в борьбе с королевскими войсками и др. После нескольких дней обсуждений в «Совете всей земли» шведских предложений состоялось избрание Густава Адольфа русским царём. Официальный текст приговора «Совета…», заверенный подписями и печатями участников заседания, был принят 22 июня (2 июля) или 23 июня (3 июля) (в этот день в Новгород была направлена грамота от первого ополчения и копия приговора).
Острая нехватка материального обеспечения ратников первого ополчения, неурегулированность полномочий и функций военных предводителей и приказных разного уровня привели к подаче дворянами, а также частью казаков коллективных челобитных с требованиями разрешения этих проблем. Итогом их рассмотрения «Советом всей земли» стало принятие «Приговора всей земли» от 30 июня (10 июля) 1611 года, который подтверждал правительственные прерогативы П.П. Ляпунова, князя Д.Т. Трубецкого и И.М. Заруцкого «во всяких земских и военных делех». Однако «Приговор…» ограничил их полномочия правом «Совета всей земли» отозвать этих лиц при ненадлежащем исполнении ими своих обязанностей и избрать новых руководителей, а также необходимостью согласовывать с «Советом…» смертные приговоры и решения по земельным делам общегосударственного значения. Тем же «Приговором…» устанавливалось, что финансовыми, продовольств. и иными поступлениями в общую казну первого ополчения должны централизованно ведать приказы, а не воеводы и полки. Приказы также должны были оформлять пожалование новых или возвращение прежних поместий (а отчасти и вотчин) дворянам и детям боярским, прибывшим на службу в первое ополчение. Были выработаны ясные принципы конфискации земельных владений сторонников короля в Москве, прежде всего полученных от него или «Семибоярщины» (именем Владислава); утверждена норма о возврате всех дворцовых и черносошных земель как основы денежных и натуральных сборов. Признавались законными земельные пожалования царя Василия Ивановича Шуйского и Лжедмитрия II, но «в меру» происхождения, служебных успехов и положения в уездной корпорации. Подтверждалось действие апрельского указа 1610 года царя Василия Шуйского о переводе 1/5 поместного оклада детей боярских за военные заслуги в статус «выслуженных вотчин». «Приговор…» закрепил повышение социального статуса казаков: части казаков была гарантирована возможность при желании и выполнении немногих условий войти в число служилых людей «по отечеству» (то есть городовых детей боярских) с испомещением и получением денежного жалованья. Оставшаяся часть казаков сохраняла общий статус служилых людей «по прибору» (помимо городовых казаков, их составляли стрельцы, пушкари и др.) с гарантией денежного и продовольств. обеспечения, причём в обоих случаях не предполагалось восстановление их прежнего статуса податного или зависимого человека. Централизация налогов, других платежей и натуральных поступлений связывалась с жёстким запретом и суровым наказанием самовольных сборов отд. отрядами казаков (такая практика была обычной в Тушинском лагере).
Во время похода сил Я.П. Сапеги за продовольствием [4(14) июля - 4(14) августа] отрядам первого ополчения удалось вернуть себе контроль над укреплениями Белого города и вновь отбить Новодевичий монастырь. Начиная с 5(15) июля отряды первого ополчения продолжили ставить острожки и другие фортификац. сооружения в Замоскворечье, напротив Кремля (первые возведены ещё в мае). Однако начавшиеся в соответствии с нормами «Приговора…» наказания казаков вызвали резкий рост их недовольства (направленного персонально против П.П. Ляпунова как представителя служилого дворянства и инициатора принятия «Приговора…») и разногласия казаков со служилым дворянством. Одновременно обострились отношения между предводителями первого ополчения, поскольку стали известны тайные планы И.М. Заруцкого о передаче трона сыну Лжедмитрия II и М. Мнишек «царевичу» Ивану Дмитриевичу Ворёнку. Нараставшее противостояние служилого дворянства и казаков, усугублённое практикой применения статьи «Приговора…» о наказании за самовольный сбор кормов казаками и провокацией А.К. Гонсевского (в казачьи таборы подбросили подделку - грамоту «во все города» якобы от имени Ляпунова с призывом «побивать казаков»), привело к политическому взрыву. На казачьем кругу 22 июля (1 августа) Ляпунов, несмотря на приведённые им аргументы о неподлинности грамоты «во все города», был зарублен. Незаконная расправа над ним положила начало социальному, а в итоге и политическому расколу в рядах первого ополчения. Фактически руководство первого ополчения перешло к Заруцкому. Отъезд заметной части уездного дворянства (в основном самовольный, а также под предлогом служебных назначений и с официального разрешением на выезд в поместье) и смена приказных в большинстве приказов (теперь их возглавили дьяки Тушинского лагеря) привели к усилению роли казаков в первого ополчения, что стало первым шагом по формированию служилого казачества как ведущего военного сословия в стране. С 1611 года известны факты захвата ими поместий уездных детей боярских и иноземцев на русской службе, испомещений отд. казаков со сменой социального статуса, составления официальных росписей денежных и продовольств. сборов с тяглых волостей и монастырских вотчин в центральном регионе в пользу тех или других казачьих станиц.
Неблагоприятные для первого ополчения изменения произошли и на северо-западе страны, где с захватом корпусом Я.П. Делагарди Новгорода 16-17(26-27) июля продолжилась активная фаза Шведской интервенции начала XVII века. Вскоре Делагарди установил контроль практически над всей Новгородской землёй. После этого 25 июля (4 августа) 1611 года русские новгородские власти (1-й воевода князь И.Н. Одоевский Большой и др.), митрополит Исидор, местный церковный собор и местные сословия, опираясь на соответствующий приговор первого ополчения, подписали от имени «всего Новгородского государства» договор с Делагарди об избрании одного из двух сыновей шведского короля Карла IX государем Новгорода с перспективой распространить действие договора на всё «Московское государство». Однако предводители первого ополчения в августе 1611 года фактически денонсировали прежний приговор «Совета всей земли» об избрании Густава Адольфа на русский трон.
В конце лета - осенью 1611 года возможности первого ополчения вести активные и результативные военные действия оказались заметно ограниченными. Трёхдневные бои в Москве 4-5(14-15) и 7(17) августа не принесли решающего преимущества ни одной из сторон, однако часть укреплений в южной части Белого города вновь перешла под контроль королевских войск, а главное - иноземному гарнизону в Кремле было доставлено продовольствие. С августа стала сокращаться территория, контролируемая предводителями и приказами первого ополчения. Так, например, города Поволжья (Нижний Новгород, Казань и др.) договорились не впускать на свою территорию подмосковных казаков и назначенных «Советом всей земли» воевод. Оказался малоэффективным сбор шуб по всем уездам на зиму для ополченцев, большие проблемы были с уплатой налогов, с доставкой продовольствия, боеприпасов, дополнительных сил. В конце августа и 15(25) сентября после артобстрела зажигательными ядрами отряды первого ополчения предприняли две неудавшиеся попытки штурма Китай-города. Королевские войска в августе-сентябре насчитывали от 5-6 до 8-9 тысяч человек, профессионально подготовленных к длительной военной кампании (однако существенной проблемой являлись конфликты с королём и его представителями из-за невыплат жалованья). 24 сентября (4 октября) к столице подступил корпус великого гетмана литовского Я.К. Ходкевича, что вынудило ополченцев покинуть Новодевичий монастырь и сжечь его, оставить некоторые другие укрепления. В сражении 25 сентября (5 октября) 1611 года отрядам Ходкевича и сапежинцам не удалось одержать решительной победы, вместе с тем продовольствие королевскому гарнизону в Кремле вновь было доставлено, а сам он усилился отрядами умершего Я.П. Сапеги. Королевские войска вне Кремля зимовали и собирали продовольствие на тверских, суздальских и ростовских землях, не опасаясь ответных военных действий со стороны ополчения.
В сентябре 1611 года в Нижнем Новгороде начало формироваться Второе ополчение 1611-1612 годов с теми же политическими целями, но на более широких социальных основаниях и при бóльших финансовых возможностях. Несмотря на постепенное усиление кризиса в первом ополчении, его власть осенью 1611 года признавало около 50 городов, а в росписи полка князя Д.Т. Трубецкого (ноябрь) были представлены практически все чины государева двора и служилые дворяне 13 уездных корпораций.
В декабре 1611 - январе 1612 годов военные акции первого ополчения заключались в попытках пресечь доставку продовольствия и фуража польско-литовскому гарнизону в Кремле, которые оказались достаточно удачными в 1-й декаде декабря. Распад первого ополчения спровоцировало признание его послами - К.Д. Бегичевым и Н.В. Лопухиным в январе 1612 года в Пскове Лжедмитрия III спасшимся царём «Димитрием Ивановичем», что вызвало резкую реакцию руководителей Второго ополчения. Они изменили стратегию действий и вместо незамедлительного похода к Москве по прямому маршруту приступили к формированию большого войска и планомерному вытеснению казачьих отрядов первого ополчения из городов Верхнего и Среднего Поволжья, центральных и пограничных с Новгородом уездов, к созыву в Ярославле «Совета всей земли» с широким представительством территорий и сословных групп, созданию системы важнейших приказов. Принесение присяги в лагерях первого ополчения Лжедмитрию III в марте 1612 года (по одним данным, И.М. Заруцкий способствовал этому, по другим, он и Д.Т. Трубецкой «целовали крест неволею», о чём они писали в июне в грамоте к руководителям Второго ополчения) привело к новому массовому отъезду из-под Москвы воевод, дворянских отрядов и большинства приказных (главным образом в Ярославль) и к открытому разрыву со Вторым ополчением. В апрельских окружных грамотах Второго ополчения предводители первого ополчения, прежде всего Заруцкий, обвинялись «во многих неправдах»: убийстве П.П. Ляпунова, казачьих грабежах и убийствах «на дорогах», самовольной раздаче больших владений «своим советникам», в присяге Лжедмитрию III. Изменение позиции предводителей первого ополчения в отношении к самозванцу (в конце мая его арестовали в Гдове, затем доставили в Москву и посадили в тюрьму), публичное признание ими ошибкой крестоцелования ему, их июньское посольство в Ярославль (попытка сохранить своё влияние и найти компромисс с лидерами Второго ополчения) не привели к сколько-нибудь значимым результатам. В целом неудачными оказались военные действия первого ополчения в начале - середине июня 1612 года. Хотя ополченцам удалось удержать большинство своих позиций, Я.К. Ходкевич вновь доставил польско-литовскому гарнизону продукты и фураж, произвёл смену войск гарнизона, обеспечил уход в Речь Посполиту сменившегося полка.
Окончательный распад первого ополчения произошёл после того, как 28 июля (7 августа) 1612 года И.М. Заруцкий во главе казачьих отрядов (2,5-3 тысячи чел.) ушёл из лагерей первого ополчения под Москвой при приближении авангарда Второго ополчения. Полк князя Д.Т. Трубецкой остался на своих позициях (главным образом в Замоскворечье) и активно участвовал в решающих сражениях с отрядами Я.К. Ходкевича 22-24 августа (1-3 сентября). В конце сентября 1612 года произошло слияние управленческих структур обоих ополчений.
Первое ополчение стало первой попыткой самоорганизации сословий и сословных групп (главным образом разных слоёв «служилых людей воинского чина» во главе с уездным дворянством) для решения общенациональных задач государственно-политического характера, формирования войска на добровольном основании, восстановления институтов управления с широким применением выборного начала.