ПЕРВОЕ ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МГБ КГБ СССР
ПЕРВОЕ ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МГБ КГБ СССР - центральный орган государственной безопасности, ведавший внешней разведкой в 1952-1953 и 1954-1991 годах в СССР.
Свою историю ведёт от Иностранного отдела ВЧК - ОГПУ СССР, затем органы внешней разведки находились в ведении Главного управления государственной безопасности НКВД СССР (1934-1941 годы), 1-го Управления Народного комиссариата государственной безопасности (с 1946 года МГБ) СССР (1941-1947 годы), Комитета информации при Совете Министров СССР (1947-1952 годы) и 2-го Главного управления МВД СССР (1953-1954 годы).
После образования по решению Президиума ВС СССР в марте 1954 года КГБ при СМ СССР (с 1978 года Комитет государственной безопасности СССР) внешняя разведка перешла в ведение Первого главного управления (ПГУ) КГБ при СМ СССР. Согласно постановлению ЦК КПСС от 30 июня 1954 года «О мерах по усилению разведывательной работы органов государственной безопасности за границей», основными задачами внешней разведки были: разведывательная работа против США и Великобритании как главных агрессивных государств; выявление планов США и НАТО, других враждебных СССР стран, направленных на подготовку и развязывание войны; освещение внутриполитичекого и экономического положения ведущих капиталистических стран, их торговой и экономической политики, деятельности международных организаций и планов США и Великобритании по использованию этих организаций против СССР и другх стран Варшавского договора (смотри Организация Варшавского договора); розыск документальных материалов по важнейшим открытиям и военным изобретениям в области атомной энергии, реактивной техники, радиолокации и др.
В 1969 году при Высшей школе КГБ (ныне Академия внешней разведки) были созданы Курсы усовершенствования офицерского состава (КУОС), оперативно подчинявшиеся начальнику ПГУ и готовившие личный состав оперативно-боевых групп для действий на территории противника в особый (угрожаемый) период или в его глубоком тылу с начала боевых действий. Выпускники КУОС составили основу специальных подразделений КГБ (группа «Зенит», отряды «Каскад» и «Омега»), действовавших в 1979-1984 годах в Афганистане (смотри Афганский конфликт 1979-1989 годов), а также специальные подразделения ПГУ «Вымпел». В конце ноября 1991 года Указом Президента СССР ПГУ выведено из состава КГБ СССР и преобразовано в Центральную службу разведки СССР (смотри Служба внешней разведки РФ).
Руководители ПГУ МГБ - КГБ СССР: генерал-лейтенант С.Р. Савченко (1952 - январь 1953 годы), генерал-майор Е.П. Питовранов (январь-март 1953 года), генерал-лейтенант В.С. Рясной (март-май 1953 года), генерал-майор А.С. Панюшкин (март 1954 - июнь 1955 годы), генерал-лейтенант, с 1967 года генерал-полковник А.М. Сахаровский (май 1956 - 1971 годы, исполняющий обязанности - июнь 1955 - май 1956 годы), генерал-лейтенант Ф.К. Мортин (1971-1974 годы), генерал-лейтенант, с 1982 года генерал-полковник, с 1988 года генерал армии В.А. Крючков (1974-1988 годы), генерал-лейтенант Л.В. Шебаршин (1989-1991 годы).