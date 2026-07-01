ПЕРВОЕ ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МГБ КГБ СССР

ПЕРВОЕ ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МГБ КГБ СССР - центральный орган государственной безопасности, ведавший внешней разведкой в 1952-1953 и 1954-1991 годах в СССР .

Свою ис­то­рию ве­дёт от Ино­стран­но­го от­де­ла ВЧК - ОГПУ СССР, за­тем ор­га­ны внеш­ней раз­вед­ки на­хо­ди­лись в ве­де­нии Глав­но­го управ­ле­ния г о­су­дар­ст­вен­ной безо­пас­но­сти НКВД СССР (1934-1941 годы), 1-го Управ­ле­ния Народного ко­мис­са­риа­та государственной безо­пас­но­сти (с 1946 года МГБ) СССР (1941-1947 годы), Ко­ми­те­та ин­фор­ма­ции при Со­ве­те Ми­ни­ст­ров СССР (1947-1952 годы) и 2-го Главного управ­ле­ния МВД СССР (1953-1954 годы).

По­сле об­ра­зо­ва­ния по ре­ше­нию Пре­зи­диу­ма ВС СССР в мар­те 1954 года КГБ при СМ СССР (с 1978 года Ко­ми­тет го­су­дар­ст­вен­ной безо­пас­но­сти СССР) внеш­няя раз­вед­ка пе­ре­шла в ве­де­ние Пер­во­го главного управ­ле­ния (ПГУ) КГБ при СМ СССР. Со­глас­но по­ста­нов­ле­нию ЦК КПСС от 30 июня 1954 года «О ме­рах по уси­ле­нию раз­ве­ды­ва­тель­ной ра­бо­ты ор­га­нов го­су­дар­ст­вен­ной безо­пас­но­сти за гра­ни­цей», основными за­да­ча­ми внеш­ней раз­вед­ки бы­ли: раз­ве­ды­вательная ра­бо­та про­тив США и Ве­ли­ко­бри­та­нии как главных аг­рес­сив­ных го­су­дарств; вы­яв­ле­ние пла­нов США и НАТО, других вра­ж­деб­ных СССР стран, на­прав­лен­ных на под­го­тов­ку и раз­вя­зы­ва­ние вой­ны; ос­ве­ще­ние внут­ри­по­ли­тичекого и эко­но­мического по­ло­же­ния ве­ду­щих ка­пи­та­ли­стических стран, их тор­го­вой и эко­но­мической по­ли­ти­ки, дея­тель­но­сти ме­ж­ду­народных орга­ни­за­ций и пла­нов США и Ве­ли­ко­бри­та­нии по ис­поль­зо­ва­нию этих ор­га­ни­за­ций про­тив СССР и другх стран Вар­шав­ско­го до­го­во­ра (смотри Ор­га­ни­за­ция Вар­шав­ско­го до­го­во­ра ); ро­зыск до­ку­мен­таль­ных ма­те­риа­лов по важ­ней­шим от­кры­ти­ям и во­енным изо­бре­те­ни­ям в об­лас­ти атом­ной энер­гии, ре­ак­тив­ной тех­ни­ки, ра­дио­ло­ка­ции и др.

В 1969 году при Выс­шей шко­ле КГБ (ны­не Ака­де­мия внеш­ней раз­вед­ки) бы­ли соз­да­ны Кур­сы усо­вер­шен­ст­во­ва­ния офи­цер­ско­го со­ста­ва (КУОС), опе­ра­тив­но под­чи­няв­шие­ся на­чаль­ни­ку ПГУ и го­то­вив­шие лич­ный со­став опе­ра­тив­но-бое­вых групп для дей­ст­вий на тер­ри­то­рии про­тив­ни­ка в осо­бый (уг­ро­жае­мый) пе­ри­од или в его глу­бо­ком ты­лу с на­ча­ла бое­вых дей­ст­вий. Вы­пу­ск­ни­ки КУОС со­ста­ви­ли ос­но­ву специальных под­раз­де­ле­ний КГБ (груп­па «Зе­нит», от­ря­ды «Кас­кад» и «Оме­га»), дей­ст­во­вав­ших в 1979-1984 годах в Аф­га­ни­ста­не (смотри Аф­ган­ский кон­фликт 1979-1989 годов ), а так­же специальные под­раз­де­ле­ния ПГУ «Вым ­ пел». В кон­це но­ября 1991 года Ука­зом Пре­зи­ден­та СССР ПГУ вы­ве­де­но из со­ста­ва КГБ СССР и пре­об­ра­зо­ва­но в Центральную служ­бу раз­вед­ки СССР (смотри Служба внешней разведки РФ).

Ру­ко­во­ди­те­ли ПГУ МГБ - КГБ СССР: генерал-лейтенант С.Р. Сав­чен­ко (1952 - январь 1953 годы), генерал-майор Е.П. Пи­тов­ра­нов (январь-март 1953 года), генерал-лейтенант В.С. Ряс­ной (март-май 1953 года), генерал-майор А.С. Па­нюш­кин (март 1954 - июнь 1955 годы), генерал-лейтенант, с 1967 года генерал-полковник А.М. Са­ха­ров­ский (май 1956 - 1971 годы, исполняющий обязанности - июнь 1955 - май 1956 годы), генерал-лейтенант Ф.К. Мор­тин (1971-1974 годы), генерал-лейтенант, с 1982 года генерал-полковник, с 1988 года генерал ар­мии В.А. Крюч ­ ков (1974-1988 годы), генерал-лейтенант Л.В. Ше­бар­шин (1989-1991 годы).

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