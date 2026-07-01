ПЕРУН

ПЕРУН - в славянской мифологии бог грозы и грома.

Культ Перуна, как и близ­ко­го к не­му Пер­ку­на­са (Пер­кон­са) в балтийской ми­фо­ло­гии, вос­хо­дит к куль­ту бо­га-гро­мов­ни­ка у ин­до­ев­ро­пей­цев, быв­ше­го по­кро­ви­те­лем вои­нов и во­енных пред­во­ди­те­лей. У сла­вян культ Перуна но­сил дру­жин­ный ха­рак­тер и про­ти­во­пос­тав­лял­ся «на­род­но­му» куль­ту «скоть­е­го бо­га» Ве­ле­са. Князь Вла­ди­мир Свя­то­сла­вич в сво­ей ре­лигиозной ре­фор­ме 980 года по­ста­вил Перуна во гла­ве пан­те­о­на, во­дру­зив на Ста­ро­ки­ев­ской го­ре его де­ревянный «ку­мир», «а гла­ву его среб­ре­ну, а ус злат» ( «По­весть вре­мен­ных лет» ).

Пред­став­ле­ние о Перуне как о бо­ро­да­том не­мо­ло­дом муж­чи­не сбли­жа­ет его ико­но­гра­фию с об­раза­ми скан­ди­нав­ских Оди­на и То­ра. Перун свя­зы­вал­ся с ог­нём и во­дой, го­рой и кам­нем, ду­бом, не­бом, ко­нём или ко­лес­ни­цей (с при­ня­ти­ем хри­сти­ан­ст­ва эти чер­ты час­тич­но пе­ре­шли на об­раз про­ро­ка Илии ); его ору­жи­ем пред­став­ля­лись ка­мень, стре­ла, то­пор. Жен­ским со­ответ­ст­ви­ем Перуну (ве­ро­ят­но, пер­во­на­чаль­но до­че­рью-жри­цей), воз­мож­но, вы­сту­па­ла уча­ст­ни­ца об­ря­да вы­зы­ва­ния до­ж­дя - пе­пе­ру­да. Имя Перуна от­ра­же­но в на­зва­нии свя­ти­ли­ща Пе­рынь.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)