ПЕРУН
ПЕРУН - в славянской мифологии бог грозы и грома.
Культ Перуна, как и близкого к нему Перкунаса (Перконса) в балтийской мифологии, восходит к культу бога-громовника у индоевропейцев, бывшего покровителем воинов и военных предводителей. У славян культ Перуна носил дружинный характер и противопоставлялся «народному» культу «скотьего бога» Велеса. Князь Владимир Святославич в своей религиозной реформе 980 года поставил Перуна во главе пантеона, водрузив на Старокиевской горе его деревянный «кумир», «а главу его сребрену, а ус злат» («Повесть временных лет»).
Представление о Перуне как о бородатом немолодом мужчине сближает его иконографию с образами скандинавских Одина и Тора. Перун связывался с огнём и водой, горой и камнем, дубом, небом, конём или колесницей (с принятием христианства эти черты частично перешли на образ пророка Илии); его оружием представлялись камень, стрела, топор. Женским соответствием Перуну (вероятно, первоначально дочерью-жрицей), возможно, выступала участница обряда вызывания дождя - пеперуда. Имя Перуна отражено в названии святилища Перынь.