ПЕРУАНЦЫ
ПЕРУАНЦЫ - народ, основное население Перу.
Численность 28 миллионов человек (2007 год, перепись). Живут также в США (522 тысячи человек - 2010 год, оценка Бюро переписи), Аргентине, Чили, Испании и др. Говорят в основном на местном варианте испанского языка, подвергшемся сильному кечуанскому влиянию; часть сохраняет кечуанские, аймара и другие индейские языки (местами наряду с испанским признаны официальными языками). Свыше 80% католики, есть также протестанты.
Испанская колонизация Перу привела к резкому сокращению его коренного населения (по некоторым оценкам, оно составляло в 1520 году 9 миллионов человек, а в 1600 году - до 2,5 миллионов человек). До середины XX века большинство крестьянского населения Перу, составлявшего большую часть населения Сьерры, состояло из индейцев кечуа (ныне группы кечуа живут также в сельве, на северо-востоке, на реках Пастаса и Напо) и аймара в районе озера Титикака. Так, по переписи 1876 года, в 7 провинциях Сьерры кечуа и аймара составляли 80% нас. По переписи 2007 года, кечуа насчитывали 3,4 миллиона человек, аймара - 443,2 тысячи человек.
Влиятельную часть перуанского общества образовывали белые (бланко, креолы), жившие в основном в городах на Косте. После завоевания независимости среди креолов была популярна идея перуанской самобытности, опиравшейся на развитие наследия инков. Испано-индейские метисы, ориентировавшиеся на креольскую, южноиспанскую по происхождению культуру, составляли большинство сельского населения на Косте, высшие слои сельского общества в Сьерре и подчинённую по отношению к креолам группу в городах. Выделялась также группа метисов 1-2-го поколения (чоло), не до конца оторвавшихся от индейской среды (ныне термин «чоло» означает скорее аккультурированного индейца-горожанина).
В 1835-1846 годах для работы на плантациях сахарного тростника на севере Косты из других стран Южной Америки завозили негров-рабов (их потомки ныне насчитывают 180 тысяч человек), после отмены негритянского рабства (1854 год) - рабочих по контракту из Южного Китая (в 1849-1874 годах - до 150 тысяч человек; ныне в Перу проживают 130 тысяч китайцев). В 1876 году в стране проживало 107 тысяч иностранцев. После запрета китайской иммиграции (1874 год) нехватка рабочей силы компенсировалась за счёт ввоза японцев (ныне их насчитывается 140 тысяч человек); в 1909 году была запрещена всякая азиатская иммиграция. В то же время увеличились маятниковые миграции индейцев из Сьерры на Косту, что привело к усилению ассимиляции индейцев. Одновременно стимулировалась иммиграция из Европы (итальянцы, главным образом генуэзцы, англичане, французы, немцы, ирландцы, поселявшиеся в основном в городах или создававшие сельскохозяйственные колонии на Косте).
С 1920-х годов интенсивная разработка рудников в Сьерре североамериканскими фирмами привела к массовому обезземеливанию индейцев и разрушению их традиционной культуры (с 1972 по 2002 годы термин «индеец» был запрещён и заменён термином «крестьянин»). Одновременно массовое переселение крестьян со Сьерры в города вызвало кечуанизацию перуанской культуры. Однако значительная часть индейцев Сьерры до 2-й половины XX века сохраняла изолированный образ жизни; так, по переписи 1961 года, в некоторых департаментах (так называемое Индейское пятно) до 71% жителей не знали испанского языка. К 2005 году, по официальным данным, на испанском языке говорили 80,3% перуанцев, на кечуа - 16,2%, на аймара - 3%; индейские языки признаёт родными 9% населения Лимы.
Слабоосвоенные тропические леса (Сельва) перуанской Амазонии (Ла-Монтанья) на востоке населяли южной араваки (ашанинка, мачигенга, пиро и др.) и пано (майоруна, писабо, капанауа, шипибо-конибо, ишконауа, кашибо-катаибо, яминава, амауака, кашинауа, шаранауа, йора); равнинную Сельву Верхней Амазонии на северо-востоке - хиваро, тупи-гуарани, народы, говорящие на сапаро языках, языкахтукано, уитото, ягуа и др. Со 2-й половины XIX века рост добычи в Сельве хины и каучука и последующая сельскохозяйствнная колонизация Ла-Монтаньи индейцами кечуа, вторжение на земли индейцев добывающих компаний и др. нарушили изоляцию и привели к сокращению численности востаний индейцев. Несмотря на декларацию «возрождения» индейской культуры и апелляции к индейскому прошлому как основе национальной культуры, статус индейской культуры по-прежнему низок. Распространены и проявления расизма. Защитой прав индейцев занимаются Межэтническая ассоциация развития перуанской сельвы, Союз аймарских общин Пуно и др. организации.
Традиционная культура сочетает европейские и индейские элементы. Сильно влияние доиспанских культов в католичестве, например местное почитание Христа (El Señor de los Milagros - патрон Лимы, защитник от землетрясений и других стихийных бедствий, восходит к другому божеству Косты - Пачакамаку; Господь Койльюр Ритти / Taytacha Coyllur Ritti, или Господь Снежной звезды / El Señor de la Estrella de la Nieve со святилищем в нескольких километрах от пика Аусангате и др.) и Богоматери. Предпринимаются попытки возрождения древнего солярного культа и др.; частью перуанской массовой культуры стал индейский праздник зимнего солнцестояния Инти Райми.
Устное творчество. С конца XVIII века известны креольские лирические сольные песни ярави, с начала XIX века практикуются духовые бэнды, креольский парный танец самакуэка. В середине XIX века в Лиме появился так называемый креольский вальс, который из аристократической среды постепенно перешёл во все слои общества. В 1920-е годы повсеместно распространились аргентинское танго, мексиканская ранчера, североамериканский фокстрот. Сформировались афроперуанские жанры алькатрас, пеналивио, инга, агвае ниеве, в разные ансамбли вошёл афроперуан. барабан кахон. Креольские музыкально-танцевальные формы интенсивно развивались после Второй мировой войны, с 1950-х годов ведущим жанром стал коллективный парный танец уайно. В 1960-х годах в Лиме сложился романтический песенно-танцевальный стиль чича (андская кумбья; с участием ансамбля в составе гитары, струнного баса, клавишных, а также идиофонов карибского происхождения), который с 1990-х годов стал одним из национальных символов Перу. В высокогорных районах по-прежнему популярны традиционные песенные и песенно-танцевальные жанры маринера, уайно, карнавале. В сёлах и городах во время праздников проводятся представления танцевальных драм на испано-индейские мифологические и исторические сюжеты, сопровождающиеся музыкой.
Большую роль в традиционной культуре играют аэрофоны. Повсеместно распространена игра на многоствольных флейтах (айяричи). Традиц. продольные флейты - кена, пинкильо; во время фестивалей выступают ансамбли, в которые, наряду с кена, входят арфа, аккордеон, барабан, скрипка или мандолина; ансамблевая игра на пинкильо популярна в районе озера Титикака; в южной части Куско игра на пинкильо сопровождает театрализованные битвы между общинами во время дождливого сезона. Танцам и пению аккомпанируют также на 2-сторонних барабанах, поперечных флейтах. Карнавальные действа в Пуно включают игру на металлических трубах путуту, в разных районах во время боя быков и других праздников звучат трубы из коровьих рогов вакрапуку. Игра мужчин на струнном щипковом инструменте чаранго сопровождает женские песни кахело. На скрипке и арфе играют соло, в дуэтах, смешанных ансамблях. В Пуно встречаются большие ансамбли популярной музыки эстудиантинас в составе: 2-5 гитар, 1-2 чаранго, флейты, скрипки и др.