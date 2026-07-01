Перу́

Перу́ (исп. República del Perú, Республика Перу) — государство в западной части Южн. Америки. Граничит на севере с Эквадором и Колумбией, на востоке с Бразилией, на юго-востоке с Боливией и на юге с Чили. Тихий океан омывает западную часть страны. Площадь — 1 285 215,6 кв. км. ­Численность населения — около 33,7 млн человек (2022). Столица — Лима , другие крупные города: Арекипа, Кальяо, Трухильо, Чиклайо. Административно-территориальное деление — департаменты, провинции и округа; согласно реформе 2002 должно было быть создано 25 регионов (24 департамента и конституционная провинция Кальяо) и столичная провинция Лима, не входящая в состав какого‑либо региона, но на данный момент в Перу официально не было создано ни одного региона и там де факто продолжает существовать прежнее территориальное деление. Этно-расовый состав: 60,2 % — метисы, 22,3 % — кечуа, 5,9 % — «белые», 3,6 % — афроперуанцы, 2,4 % — аймара, 5,6 % — другие этнические группы (японцы, китайцы, коренные народы Амазонии и проч.). Большинство населения — католики (70,2 %); приверженцы различных протестантских направлений (18 %), не отождествляют себя ни с одной конфессией (8,3 %), представители других религиозных групп (3,5 %). Согласно конституции П. 1993 статус официальных языков имеют испанский и в районах своего распространения и преобладания — кечуа, аймара и другие местные языки.

Территория П. традиционно делится на три природно-географические и климатические зоны, чьи особенности определили своеобразие культурно-исторического развития их жителей: узкая полоса пустынных береговых равнин, вытянувшаяся вдоль Тихого океана (Коста); горный регион Анд, занимающий около 30 % территории страны (Сьерра); и обширная область влажных тропических лесов перуанской Амазонии (Сельва — западная часть Амазонской низменности и Монтанья — зона горных тропических лесов на восточных склонах Анд). Цивилизации андского региона Древней Америки предположительно не имели письменности в ее традиционной форме (известны элементы пиктографии; узелковое письмо кипу можно было использовать для передачи довольно широкого спектра информации, но таких источников сохранилось мало, а их дешифровка затруднена в связи с утратой традиции чтения). Поэтому особенно важным для изучения его истории в период до появления европейцев являются данные археологических исследований.

Древний Перу. Вопрос о времени заселения П. — дискуссионный, по разным оценкам появление человека на территории страны датируется от XX до XI тысячелетия до н. э. Первые каменные орудия найдены в пещерах археологических комплексов Пакаикас, Куэва дель Гитарреро, Чиватерос и Чиватерос 1. По мере отступления ледников и последовавшего за этим потепления климата люди начали активно осваивать новые территории и совмещать охоту и собирательство с одомашниванием животных и растений. На побережье активно велась рыбная ловля и добыча моллюсков. Для докерамического периода (8000–2000 до н. э.) характерно появление первых земляных построек и хижин из растительного материала, что косвенно свидетельствует о переходе к оседлому образу жизни. Были окультурены тыква, киноа, маниока, арахис, батат и хлопчатник. Около VI тысячелетия до н. э. возникла практика жевания листьев коки. В Сьерре охотились на камелидов, оленя и морских свинок. Чуть позже произошло окультуривание картофеля, доместикация ламы, альпака и морской свинки. Появились сложные общества и крупные поселения с монументальной архитектурой (самое большое — городище Караль, датируемое около 2600–2000 до н. э., занимало 626,3 га, возможно, является древнейшим поселением городского типа в Америке), складывались первые культуры, имевшие признаки государственности. К этому времени относятся археологические комплексы Уака-Приета, Пайхан в северной части Косты, Чильон и Супе-Караль (Норте-Чико) в районе центрального побережья и Гитарреро, Лурикоча, Токепала в Андах.

В ранний керамический период (2000–1250 до н. э.) возникли археологические комплексы Мито-Котош в Сьерре, а также Кенето, Анкон, Касма-Сечин и Кураяко, расположенные в разных частях Косты. Среди них наиболее известна археологическая традиция Котош, для которой характерна красно-черная керамика, украшенная насечками. Представители этой культуры, помимо прочих растений, выращивали кукурузу, основывали постоянные поселения и строили многокомнатные церемониальные сооружения. Для котошской религиозной традиции характерны изображения скрещенных рук (Храм скрещенных рук).

Во время так называемого Периода формирования (1250 до н. э. — 1 н. э.) появились культуры, обладавшие четко выраженной социально-политической иерархией и основными атрибутами государственности. Например, цивилизация Чавин, занимавшая обширную территорию центральной Сьерры и Косты, представляла собой централизованное тео­кратическое общество. Центр цивилизации — Чавин-де-Уантар занимал площадь 50 га, где были расположены монументальные здания: Церемониальный центр (комплекс ступенчатых каменных платформ и три углубленные площади с рельефными изображениями) и П-образный комплекс из каменных плит («Старый храм»). Для культуры Чавин свой­ственно изображение образов кошачьих на керамике и скульптуре. В этот период возникает металлургия. В Сьерре с начала I тысячелетия до н. э. появляются богатые погребения с золотыми изделиями. На севере Косты существовали культуры Викус, Салинар, Виру, Куписнике, на юге Косты — культура Паракас, жители которой применяли ирригацию и мелиорацию, обладали развитыми навыками ткачества и даже делали сложные хирургические операции (трепанация черепа). Чтобы подчеркнуть высокий статус в социальной и религиозной иерархии, представители культуры Паракас искусственно деформировали череп. В южной части перуанских Анд, на Альтиплано (высокогорное плато) в районе оз. Титикака развивалась культура Пукара.

Согласно периодизации археологического музея Ларко (Лима), период с 1 н. э. по 800 н. э. именуется «Эпохой апогея». К этому времени относятся культуры Мочика (Моче) на севере Косты, Лима в центральной части побережья, Наска на юге и Уари, Тиауанако, Рекуай и Кахамарка в различных частях Сьерры. Культура Мочика, сформировавшаяся в районе современного г. Трухильо, известна своими монументальными сооружениями пирамидальной формы (Уака-де-Луна и Уака-дель-Соль), оригинальной керамикой и пиктографическими изображениями. Для Моче характерно высокоразвитое сельское хозяйство, подразумевающее использование удобрений и строительство оросительных каналов. Были также развиты ремесла, связанные с обработкой металлов и созданием из них украшений. Религиозные практики включали ритуалы с принесением человеческих жертв.

Державу Уари, занимавшую более трети территории современного Перу, можно рассматривать в качестве первой империи в Латинской Америке, завоевывавшей и подчинявшей себе соседние земли. Провинциальные центры Уари были связанны между собой и со столицей разветвленной сетью дорог. По мере расширения государства правители Уари позволяли главам недавно захваченных земель сохранять контроль над ними в обмен на подчинение империи. Подданные Уари обязаны были участвовать в общественных работах в пользу государства (мита), главным образом в строительстве в столице и провинциях. Жители горной части Уари успешно развивали террасное земледелие. На территории Уари были найдены древнейшие экземпляры узелкового письма — кипу.

На юге Уари соседствовало с культурой Тиауанако, занимавшей обширную территорию в южной части Сьер­ры. Ее центром было одноименное городище с пирамидой и другими монументальными постройками. Мировую известность получили так называемые Солнечные врата — каменная арка с орнаментом из антропоморфных (центральное место занимает фигура в солнечной короне) и геометрических фигур. Эти же образы повторяются в скульптуре, керамике и текстиле культуры. Несмотря на активную экспансию государства Уари, его завоевательные походы остановились на границе с территорией Тиауанако, что косвенно свидетельствует о могуществе последнего.

В южной части Косты на территории современного департамента Ика под влиянием культуры Паракас сложилась археологическая традиция Наска с центром в Кауачи. Влияние Наска распространялось вплоть до современного г. Арекипа на юге и Аякучо на востоке, оказав влияние на формирование культуры Уари. Наска славится тканями и полихромной керамикой с изображением мифологических персонажей, животных, птиц и растений. По всей видимости, у создателей этой культуры не сформировалось централизованного государства, скорее всего это был союз ряда местных правителей, который вел захватнические вой­ны. О его агрессивной политике свидетельствует обычай обезглавливания врагов, отраженный в изображениях и находках мумифицированных голов-трофеев. Большое число обнаруженных археологами музыкальных инструментов свидетельствует о богатстве музыкальной культуры. Основой экономики Наска являлось сельское хозяйство, приобретшее специфические черты в условиях засушливого климата и дефицита воды: была создана система каналов, колодцев и акведуков пукиос, использующих подземные грунтовые воды. Развитие политеистических верований культуры Наска привело к выделению двух основных божеств — богини плодородия и, предположительно, бога вой­ны. По одной из версий, религиозное и астрономическое значение имели всемирно известные геоглифы Наска — группа гигантских полос и рисунков (изображения животных, растений и людей) на поверхности плато Наска, часть мотивов которых повторяется на керамических сосудах культуры.

П. в IX — начале XVI в. В «Эпоху слияния» (800–1300) существовали культуры Ламбаеке (Сикан) и Уари в районе Косты, Уари в Сьерре и Чачапояс в районе северной Монтаньи. На территории Ламбаеке расположены культовые центры с комплексами, включающими ступенчатые платформы с ведущим наверх пандусом. В крупнейшем из них — Батан-Гранде расположены 20 пирамид высотой до 30 м, из сырцовых кирпичей, а в Тукуме — 25 пирамид высотой до 20–25 м. Для культуры Сикан характерно широкое распространение изделий из драгоценных металлов. Погребальная практика отражала социальную стратификацию общества (представители знати погребались только в сидячем положении в отличие от членов других социальных групп). Существовало строгое социальное разделение между различными группами населения, верховная роль отводилась владыке-жрецу и его семье. Среди керамики Ламбаеке часто встречаются сосуды с двумя горлышками, соединенные перемычкой. Была развита металлургия, в том числе широко использовались сплавы. Главным божеством являлся Найламп (образ которого частично прослеживается и в других культурах) — мифический правитель, изображавшийся на церемониальных ножах (туми), погребальных масках, ювелирных украшениях, а также на керамике. К культуре Чачапояс относятся такие археологические комплексы, как Куэлап, Гран-Пахатен и Гран-Вилайя. В этих поселениях часто сооружались стены и круглые башни, украшенные карнизами, выступами и каменными плитами, расположенными таким образом, что они образуют геометрические и антропоморфные фигуры. Умерших хоронили в индивидуальных саркофагах (пещера Карахиа), выполненных в форме человека, или в мавзолеях, являвшихся коллективными гробницами. Главная особенность культуры Чачапояс — синкретическое сочетание черт амазонского и андского регионов — была обусловлена ее расположением на их границе.

В «Имперский период» (1300–1532) появляются высокоразвитые цивилизации, сформировавшиеся во многом на основе предыдущих культур и впитавшие в себя их главные достижения. Среди них: Чиму на северном побережье, Чанкай и Ичма в центральной Косте, Чинча в Сьерре и Инки , захватившие практически всю территорию современного П. к концу XV в.

Культура Чиму (государство Чимор) унаследовала многие черты от предшествовавшей ей культуры Мочика и горной культуры Уари. Планировка столицы государства — Чан-Чан отражала социальное расслоение в обществе. Город состоял из кварталов бедноты (в период расцвета там жили до 12 тыс. ремесленников) и огромных резиденций правителей, представлявших собой прямоугольные дворцы-крепости из самана (сьюдаделы). После смерти очередного правителя резиденция превращалась в его мавзолей, а для последующего строился новый дворцовый комплекс. Во главе государства стоял Си-кич ( кечуа Чимор Капак), считавшийся божеством и обладавший высшей политической, военной и религиозной властью, значительную роль играла аристократия. В Чиморе существовал большой бюрократический аппарат, контролировавший хозяйственную систему, жесткое разделение между различными социальными группами населения. Централизованная держава стремилась к экспансии — к середине XV в. правители Чан-Чана создали огромную полиэтничную империю, простиравшуюся на тысячу километров вдоль побережья. Для Чимора была характерна четырехступенчатая иерархия поселений, отличавшихся размерами, количеством построек и объемом ресурсов: от крупнейшего (Чан-Чан) к самым маленьким сельским селениям. Основу экономической системы империи составляла концентрация в огромных государственных хранилищах (общий объем — до 217 тыс. куб. м) прибавочного продукта, который перераспределялся среди населения. Рядовые жители несли обязательную трудовую повинность, схожую с митой, и были заняты на общественных работах. Сельское хозяйство империи процветало, пока поддерживалась разветвленная система ирригационных каналов. Чиму выращивали кукурузу, бобы, тыкву, арахис, авокадо, сливу, хлопок. Для саманной архитектуры характерны рельефы «коврового» стиля — повторяющиеся изображения божеств, птиц, рыб, животных и геометрических фигур. Этот стиль нашел отражение и в орнаментах текстильных изделий. Была развита металлургия: производились бронзовые ножи туми и черешковые кирки‑­топоры, ювелирные изделия из золота и его сплава с медью (тумбага), серебра. Для Чиму характерны черные и красные лощенные сосуды, в том числе скульптурные, двугорлые со стремевидным горлом, мостовидной ручкой, покрытые рельефными зооморфными, растительными образами. В последней трети XV в. Чимор был захвачен инками.

Государство Инков (Тауантинсуйу). В широком значении этноним инки обозначает союз кечуанских племен Куско и его окрестных долин, сумевший к началу XVI в. создать обширную империю, которая простиралась от Колумбии до Центрального Чили и включала в себя большую часть территории современного Эквадора, П. и Боливии, значительную часть Чили и Аргентины, а также небольшой район Колумбии. В более узком смысле инки — военная и жреческая знать этого союза, замкнутое привилегированное сословие. Инки, считавшие себя выходцами из района оз. Титикака и потомками легендарного правителя и первого инки Манко Капака, начиная с XII в. приступают к борьбе за гегемонию на территориях, прилегающих к долине Куско. С 1200 начинается отсчет правящей династии инков. Список 13 верховных правителей — Сапа Инка («Единственный Инка») отражен в их исторической генеалогии, так называемой капак-куне. Она имеет полулегендарный характер, с большой степенью достоверности можно говорить о деятельности верховных правителей Куси Юпанки (1437–1471), прозванного Пачакутекеком (кечуа «Меняющий мир»), и его сына Тупак Юпанки (1471–1493). Благодаря их усилиям к концу XV в. инкам удалось разгромить и подчинить себе племенные союзы индейцев чанка, объединения аймара лупака и колья, заполучив не только дополнительные боевые отряды, но и значительные ресурсы (стада лам и альпак), что решило проблемы материального и транспортного обеспечения их армии. Тупак Юпанки продолжил экспансию и двинулся на север в район Кахамарки, после чего покорил союзы индейцев киту и каньяри в Эквадоре. Выйдя на перуанское побережье, инки столкнулись со своим главным соперником — могущественным прибрежным государством Чимор, столица которого — Чан-Чан пала в 1470 в результате длительной осады. К концу XV в. инки подчинили себе территорию северо-запада современной Аргентины и северной части Чили. К началу испанского завоевания население Инкской империи составляло порядка 12 млн человек. Экспансия инков зачастую осуществлялась и в мирных формах — при помощи союзных договоров, сохранявших за аристократией покоренных племен ряда властных, имущественных и религиозных привилегией в обмен на подчинение Сапа Инке, соблюдение обычаев и законов инков, размещение военных гарнизонов и т. д. Это позволило инкам в чрезвычайно короткие сроки поставить под контроль обширные территории, но союзы зачастую оказывались непрочными и распадались, что выливалось в многочисленные восстания покоренных племен, которые жестоко подавлялись. С особой силой эти центробежные тенденции проявились с приходом испанцев, на сторону которых перешло значительное число покроенных инками племен.

Во главе централизованного государства инков — империи Тауантинсуйу ( кечуа «Четыре соединенные стороны света») стоял Сапа Инка, олицетворяющий неограниченную светскую и религиозную власть. Верховный инка обожествлялся и отождествлялся с Солнцем. Особый статус верховного правителя нашел отражение в почитании культа царских предков — их мумии хранились в храме Кориканча в Куско и демонстрировались во время праздников. Туантинсуйу делилась на 4 части (суйу): Чинчасуйу (северная), Кольясуйу (южная), Антисуйу (восточная), Контисуйу (западная). Управление территориями основывалось на десятичной системе (10, 100, 1000 и 10 000 домохозяйств). Армия также была организована на десятичной основе и состояла из общинников. Аристократическая и должностная иерархия государства включала в себя «инков по крови» (прямые потомки первого Инки), занимавших высшие должности в государственном аппарате, «инков по привилегии» (многочисленных представителей служилой знати) и курак — местных вождей. Ячейкой инкского общества была община — айлью, а основное население Тауантинсуйу составляли общинники, которые были обязаны обрабатывать помимо своих земель государственные и жреческие угодья и принимать участие в коллективных работах в пользу государства (мита) на основе ротационной системы. Население делилось на различные касты (митимае, хатун-руна, янакуны, камайоки, «избранницы солнца» и др.), отличавшиеся друг от друга статусом, характером и тяжестью выполняемых обязанностей. Жесткая централизация и регламентация всех сторон общественной жизни в инкском обществе отразилась в главной этической норме: «Не ленись, не лги, не кради».

В основе инкской экономической системы лежало перераспределение. Население получало все необходимое из общинных или государственных хранилищ (сапси или колькас). Жители основанных в империи новых городов не занимались земледелием и также снабжались продовольствием из государственных складов. Инки целенаправленно переселяли целые племена или их части из одного региона в другой, преследуя при этом хозяйственные (колонизация и разработка ресурсов) или военно-политические цели (защита границ и недопущение роста протестных настроений).

Культура инков впитала в себя и во многом развивалась на основе достижений предшествующих андских цивилизаций. Важнейшим из них являлся так называемый «вертикальный контроль» — многоярусная производственно-хозяйственная система, подразумевающая круглогодичную добычу и производство ресурсов при использовании всех доступных ландшафтных и климатических зон. В отсутствие письменности инки использовали предположительно в хозяйственных целях узелковое письмо кипу, перенятое ими у культуры Уари. Составлением и чтением кипу занимались вязальщики узлов — кипукамайоки. От Уари в наследство инкам досталась также разветвленная сеть дорог, которую они многократно расширили в различных частях империи. В зависимости от рельефа местности строились каменные виадуки, плелись подвесные мосты — оройя. Вдоль дорог были построены склады, на которых хранился провиант, часть складов имела военное назначение. По дорогам, используя метод эстафеты, курсировали гонцы-часки (скорость передачи сообщений могла достигать 500 км в день).

Больших успехов инки добились в ткачестве, керамике, литье из бронзы и драгоценных металлов. Инки обладали познаниями в области медицины (успешные операции по трепанации черепа) и астрономии (наблюдения за Млечным путем), которая в Тауантинсуйу имела религиозный характер и была тесно связана с космологией и мифологией. Особое мастерство инков проявилось в области градостроительства и архитектуры. Например, перестройка Куско во время правления Пачакутека осуществлялась по тщательно подготовленному и визуализированному в виде глиняного макета проекту, подразумевавшему большой объем сложных инженерных работ. Всемирную известность получила полигональная кладка инков, примером которой могут послужить строения в Куско, Ольянтайтамбо, Мачу-Пикчу и стены крепости Саксайуаман. Инки славятся как непревзойденные мастера террасного земледелия, строители водопроводов и ирригационных систем.

Политеистические религиозные представления инков обусловили наличие многообразного пантеона. В него было включено значительное число божеств покоренных народов. В религии Тауантинсуйу центральное место занимал культ Солнца — Инти, почитание которого носило официальный характер. Инки также почитали святые места — уаки, разбросанные по всей империи и соединенные с храмом Кориканча в Куско линиями — секе. В ходе совершения ряда религиозных ритуалов в Тауснатинсуйу практиковались жертвоприношения детей без физических недостатков.

Испанское завоевание. Одним из первых европейцев, попытавшихся проникнуть на территорию империи инков, был испанский конкистадор П. де Андагойа, однако его поход в 1522 закончился неудачей. Другой испанской ­экспедиции, во­-­зглавляемой Ф. Писарро и Д. де Альмагро, удалось успешно основать аванпост на севере Перу и в 1532 отправиться вглубь страны с небольшим отрядом (180 человек). В это время государство Туантинсуйу было ослаблено в ходе гражданской вой­ны между сыновьями умершего 1525 Сапа Инки Уайна Капака — Уаскаром и Атауальпой. Победивший в ходе междоусобицы Атауальпа не расценивал в качестве реальной угрозы малочисленный испанский отряд и согласился встретиться с Писарро в Кахамарке. Несмотря на то, что Атауальпу сопровождало вой­ско численностью от 40 до 80 тыс. человек, он был взят испанцами в плен, а впоследствии казнен. Сначала другой сын Уайна Капака — Манко Инки Юпанки согласился на сотрудничество с испанцами, но в 1536 возглавил восстание против них, окончившееся поражением в 1538. В дальнейшем испанцам удалось завоевать оставшуюся территорию инкского государства, захватив в 1572 последний оплот инков — Вилькабамбу, расположенную в джунглях к северу от Куско, и взять в плен последнего правителя Тауантинсуйю — Тупака Амару, который был казнен в этом же году. Стремительный успех испанцев был связан во многом с тем, что на их сторону перешла часть знати покоренных инками племен, которые активно помогали конкистадорам в вой­не против бывших властителей. Во многом завоевание упростили и эпидемии, разразившиеся из-за отсутствия у местного населения иммунитета к принесенным европейцами болезням и уносившие тысячи жизней. Ф. Писарро, будучи аделантадо , получил право распределения земель между конкистадорами, но при этом отдавал предпочтение своим друзьям, что привело к конфликтам между самими испанцами.

Вице-королевство П. В 1542 испанская монархия провозгласила создание вице-королевства П. со столицей в Лиме (основана в 1535, первоначальное называние Ciudad de los Reyes — Город Королей). Вплоть до XVIII в. территория вице-королевства включала в себя почти всю Южн. Америку и Панаму за исключением Венесуэлы и части Бразилии.

В ходе колонизации происходили значительные социально-экономические и культурно-религиозные изменения. Была создана специфическая социально-экономическая система, сочетающая в себе черты инкского уклада (мита), традиционных испанских институтов ( энкомьенда , обрахе — текстильные мануфактуры, институт коррехидоров , редукции — новые поселения индейцев, насильственно создаваемые испанцами для усиления контроля над индейцами) и раннекапиталистических элементов. В ходе культурной колонизации различными монашескими орденами повсеместно насаждалось католичество и уничтожались религиозные и культурные символы и памятники предыдущих эпох. Вместе с тем испанцы проявляли интерес к истории, языку и культуре завоеванного населения, что привело к созданию словарей и ряда исторических сочинений.

Помимо сельского хозяйства и мануфактурного производства текстиля к XVII в. важное место в экономике вице-королевства П. заняла добыча минеральных ресурсов в первую очередь серебра и ртути. Для работы на рудниках колониальные власти начали ввозить рабов из Африки.

Несмотря на то что испанцев в П. переселялось очень мало (часть из них — разорившиеся идальго) и они активно смешивались с местным населением, колониальное общество отличалось крайним консерватизмом и жесткой этно-социальной и расовой стратификацией. В XVIII в. в вице-королевстве насчитывалось значительное число вариаций метисации (метисы, мулаты, чоло — дети метисов и индейцев, самбо — дети негров и мулатов, и многие другие), представители которых имели разное положение и политический вес в обществе. Даже дети испанцев, рожденные в Америке (креолы), изначально имели более низкий статус, чем сами испанцы, и не могли получить доступ к высшим должностям.

Эксплуатация индейцев, усиление налогового гнета со стороны колониальной администрации и духовенства приводили к крестьянским восстаниям, крупнейшим из которых стало восстание 1780–1783 под предводительством Х. Г. Кондорканки, принявшим имя Тупак Амару II. Повстанцы требовали наказания нерадивых колониальных чиновников, отмену повинностей и налогов. Восстание охватило южную часть П., север Чили, Боливийское нагорье и северо-запад Аргентины. Добившись значительных успехов на первых порах, повстанцы все же были разбиты, а их лидеры казнены. Тем не менее после подавления движения были отменены энкомьенда, мита и институт коррехидоров.

Меркантилистская политика испанской монархии, монополия метрополии на внешнюю торговлю, преимущественно экспортная ориентация экономики колонии, а также жесткая регламентация внутреннего производства и торговли мешали развитию П. Тяжелым бременем на население испанских владений ложились военные расходы метрополии (например, Семилетняя вой­на поглотила 89,5 % всех доходов, поступивших из вице-королевства П.). Ситуацию усугубили реформы Карла III , делавшие преференции в пользу испанцев и приведшие к вытеснению креольских элит из властных структур и ущемлению их экономических интересов. Кроме того, был расширен круг податного сословия (оброк обязали выплачивать не только индейские общины, но и представителей всех каст — метисов, мулатов и др.) и увеличен размер ряда налогов и пошлин. Колонии Испании, в частности вице-королевство П., стали обширным рынком сбыта для товаров развивающегося испанского мануфактурного производства, а самим им была отведена роль поставщиков сельскохозяйственного сырья. В 1776 из состава вице-королевства П. было выделено вице-королевство Рио-де-ла-Плата, превратившееся в значимого торгового конкурента, что также негативно сказалось на экономическом могуществе лимских торгово-финансовых кругов.

На фоне недовольства влиятельных экономических групп креолов, уже не идентифицировавших себя с монархией и желавших добиться большей самостоятельности в экономическом и политическом отношении, в перуанском обществе широкое распространение получили идеи Просвещения и Французской революции XVIII в . Вой­на за независимость в Северной Америке 1775–1783 и Гаитянская революция 1791–1803 выступили в качестве примеров успешной борьбы за национальную независимость. Вторжение наполеоновских вой­ск в Испанию в 1807 и захват французами королевской семьи привели к ослаблению административного конт­роля над колониями и образованию вакуума власти, что стало сигналом к вооруженному выступлению для патриотически настроенных кругов населения Латинской Америки, в первую очередь креолов.

Вой­на за независимость П. (1809–1826). Согласно отечественной историографической традиции, Вой­на за независимость в П. делится на два этапа: 1809–1815 и 1819–1826. Первый этап, несмотря на изначальные успехи восставших, закончился временной победой роялистских сил под руководством вице-короля Хосе Фернандо де Абаскаля-и-Соуса. Второй этап завершился победой национально-освободительного движения благодаря поддержке, которую перуанские патриоты получили извне: с юга к ним на помощь пришла освободительная экспедиция аргентинского генерала Х. де Сан-Мартина , а на севере страны против испанских колониальных сил выступили колумбийские вой­ска С. Боливара .

Первые антиколониальные вступления прошли в Верхнем Перу (ныне Боливия) — 25 мая 1809 восстали жители Чукисаки и низложили местные колониальные власти. Чуть позже восстание охватило и другие центры — Ла-Пас, Такну и Уануко, но колониальные власти сумели разгромить силы повстанцев. В августе 1814 против колониальной администрации выступил расквартированный в Куско полк во главе с капитаном Хосе Ангуло Торресом. Поддержку восставшим оказал влиятельный индейский вождь Матео Пумакауа. В течение 8 месяцев повстанцы противостояли крупным роялистским силам, но в итоге были разбиты. В сентябре 1820 армия Х. де Сан-Мартина, совершив переход из Чили через Анды, начала боевые операции в П. и 12 июля 1821 захватила Лиму. 28 июля 1821 была провозглашена независимость П., Сан-Мартин стал Протектором (верховным правителем) страны. После знаменитой «Встречи в Гуаякиле» (закрытые переговоры Сан-Мартина и Боливара) и начала работы конституционного конгресса 20 сентября 1822 Сан-Мартин сложил с себя полномочия Протектора и покинул страну. Вопреки позиции Сан-Мартина, выступавшего за учреждение конституционной монархии, конституционный конгресс объявил П. республикой и принял конституцию страны. Отъезд Сан-Мартина из П. повлек за собой политический и военный кризис; роялистские вооруженные силы в июне 1823 вновь установили контроль над значительной частью П. В сентябре 1823 в Лиму вступили вой­ска С. Боливара. Перуанский конгресс наделил его широкими военными и политическими полномочиями на всей освобожденной территории. В начале 1824 испанские вой­ска перешли в наступление и 29 февраля 1824 заняли столицу П. и ее окрестности. В этих условиях 10 февраля 1824 конгресс приостановил действие конституции и передал всю полноту власти Боливару, вручив ему диктаторские полномочия. В августе 1824 вой­ска Боливара и А. Х. де Сукре разгромили испанскую армию при Хунине, а в декабре армия Сукре одержала победу в битве при Аякучо. 6 августа 1825 свою независимость объявило Верхнее Перу, образовав новое государство Боливию, названное в честь Боливара. Последние испанские части капитулировали в 1826 в крепости Кальяо.

Становление перуанской государственности (1826–1879). После окончания вой­ны за независимость и ликвидации ограничений испанской монархии в области купли-продажи земельной собственности в П. наблюдался быстрый рост числа и размеров латифундий ( асьенды ) во многих случаях за счет общинных земель индейцев, которые были вынуждены перейти в разряд батраков (хорналеро) или колонов (янаконы) и нести тяжелые трудовые повинности. Труд индейцев-крестьян использовался на так называемых «общественных работах», которые по сути представляли собой миту доколумбовых культур; они были вынуждены платить по­душный налог, «десятину» и другие церковные налоги. Индейцы были ограничены в праве на передвижение и фактически прикреплены к своему селению.

В экономическом отношении территория П. была развита неравномерно, а между ее различными частями зачастую отсутствовали торговые связи. Наиболее динамично развивалось сельское хозяйство Косты, поставлявшей на мировой рынок сахар. В Сьер­ре же преобладал традиционный латифундизм, не имевший ярко выраженной экспортной направленности, а текстильные мануфактуры — обрахес — не выдерживали конкуренции с поставками английских тканей.

В условиях разновекторного и несбалансированного развития страны ведущее место в ее политической жизни заняли военные-каудильо, разрешавшие политические противоречия путем пронунсиамьенто (военных переворотов). В то же время, будучи знаковыми и авторитарными фигурами, каудильо отражали существующую в стране социально-политическую расстановку сил и, так или иначе, выступали на стороне одной из господствующих в первые годы независимости групп — либералов (священник Франсиско Луна Писарро) или консерваторов (генерал А. Гамарра). Отражением их дискуссии об основных принципах развития страны стала Конституция 1827, которая, с одной стороны, провозглашала либеральные и даже демократические ценности (запрет ввоза рабов, равенство перед законом, отмена наследования должностей, свободный доступ к занятию должностей в госаппарате, нерушимость частной собственности, свобода торговли, секуляризация владений церкви), а с другой — вводила высокий имущественный и образовательный ценз для избирателей, выборщиков, депутатов и сенаторов. Основной закон также предусматривал сохранение специальных привилегий (особое судопроизводство и освобождение от налогов) для представителей церкви и армии. Конституция игнорировала права и интересы большинства населения — индейцев.

В 1828–1844 П. пережило череду военных переворотов, ключевую роль в которых сыграли маршал Х. де ла Мар, генералы А. Гамарра, Л. Х. Орбегосо, П. Бермудес, Ф. С. Салаверри. В 1836, воспользовавшись внутриполитической нестабильностью в П., боливийский президент, маршал А. Санта-Крус провозгласил создание Перуано-Боливийской конфедерации , видя в ней инструмент для экономического усиления Боливии. Чили и Аргентина рассматривали в новом государственном образовании угрозу своим национальным интересам и объявили конфедерации вой­ну, которая завершилась ее ликвидацией в январе 1839. После падения Санта-Круса в Боливию вторглись вой­ска Гамарры, желавшего присоединить территорию соседней страны, однако они были разбиты. Конец перманентной междоусобице в П. положил в 1844 генерал Рамон Кастилья-и-Маркесадо , пришедший к власти при поддержке либеральных асенададо Косты.

Реформы Рамона Кастильи-и-Маркесадо. Во время президентского правления Р. Кастильи-и-Маркесадо (1845–1851, 1854–1862) в П. был осуществлен ряд значимых преобразований либерального характера: издан декрет об освобождении рабов с выплатой компенсации их владельцам, крестьяне освобождены от выплаты подушной подати, упразднен майорат, ликвидирована церковная десятина и другие церковные сборы. Сверхдоходы от продажи гуано (птичий помет, использующийся в качестве удобрения) в страны Европы позволили Кастилье оживить экономику страны, консолидировать ее внешние и внутренние долги, выплатить часть внешнего долга П., начать модернизацию армии, создать военно-морской флот (приобретены первые в Южн. Америке паровые суда «Римак» и «Амазонас»), построить первую в Южн. Америке железную дорогу, проложить первую в стране телеграфную линию и др. Правительство Кастильи стимулировало ввоз в страну китайцев-кули для обеспечения латифундистов дешевой рабочей силой (с 1849 по 1872 в страну было ввезено 87 тыс. человек). В 1860 была принята Конституция, представляющая собой компромисс между консервативными и либеральными политическими группировками и фиксирующая основные принципы буржуазной демократии. Основной закон страны действовал практически без изменений до 1920.

Первая тихоокеанская вой­на (1864–1866). После обретения П. независимости отношения нового государства с бывшей метрополией складывались непросто: Испания требовала уплаты долга периода вой­ны за независимость, возникшего в результате захвата средств испанской казны, в обмен на признание суверенитета. Несмотря на то, что в 1853 был подписан договор, в котором П. признавало наличие финансовых обязательств, а Испания признавала его независимость, вопрос об уплате долга оставался открытым. Одновременно с этим стремление Испании в годы правления Изабеллы II восстановить свое былое влияние в Латинской Америке (оккупация Доминиканской Республики и французско-испанская интервенция в Мексику) вызвало антииспанские настроения в перуанском обществе.

В этих условиях в 1862 с официальной целью проведения научных исследований в Тихом океане из Кадиса отбыла эскадра, состоящая из двух фрегатов и двух корветов. После дружеских визитов в ряд городов государств тихоокеанского побережья Южн. Америки эскадра отправилась на север. В это время в П. на асьенде Таламбо произошел конфликт между перуанцами и испанскими иммигрантами, в результате которого погиб испанский подданный. Этим не замедлил воспользоваться командующий испанской эскадрой — Луис Эрнандес Пинсон, по приказу которого в апреле 1864 были захвачены о-ва Чинча — основной центр добычи гуано, что фактически означало начало Тихоокеанской вой­ны 1864–1866 . Под давлением испанцев, эскадра которых была усилена вновь прибывшими военными кораблями, президент П. Хуан Антонио Песет подписал договор, обязывающий перуанское правительство выплатить Испании 3 млн песо колониального долга. Это вызвало широкое возмущение в стране, вылившееся в открытое восстание под руководством полковника Мариано Игнасио Прадо, который провозгласил диктатуру для подготовки к вой­не с Испанией. 14 января 1866 П. объявило вой­ну Испании, заключив предварительно союз с Эквадором, Чили и Боливией. В ходе ряда морских сражений испанский флот понес значительные потери. Решающая битва состоялась 2 мая 1866 у Кальяо, в ходе которой испанским кораблям был нанесен серьезный ущерб, что заставило их покинуть Тихий океан. 14 августа 1879 Испания и П. подписали мирный договор, в соответствии с которым признавалась независимость П., устанавливались дипломатические отношения между двумя странами, а Испания отказывалась от каких‑либо претензий.

Вой­на с Испанией привела к крупным расходам, что нашло отражение в увеличении государственного долга и росте дефицита бюджета. В поисках доходов правительство восстановило подушный налог на индейцев и передало продажу гуано в руки одного иностранного концессионера, полагая, что этот шаг обеспечит эффективный и более контролируемый сбыт удобрения. В качестве партнера был в 1869 выбран французский торгово-банкирский дом Дрейфусов, который обязался реализовывать гуано на европейских рынках в обмен на регулярные выплаты внешнего долга П. и ежемесячные платежи в перуанскую казну. Вопреки ожиданиям государственный долг П. в 1869–1872 значительно вырос из-за крупных заимствований правительства Х. Балты у того же дома Дрейфусов, которые в том числе были предназначены для сооружения железных дорог. Строительство железных дорог ознаменовалось громким коррупционным скандалом, связанным с деятельностью главного подрядчика — американца Генри Мейггса, который давал взятки влиятельным лицам в администрации президента в обмен на получение необоснованно крупных контрактов. В П. наступил острый финансовый и валютный кризис.

Авторитарные методы правления Балты и высокий уровень коррупции привели к активизации оппозиции. В 1871 создается первая политическая партия в стране — «сивилистская» (гражданская) партия, исповедовавшая либеральные принципы и выступавшая против засилья военных. Ее лидер — крупный предприниматель и алькальд Лимы Мануэль Пардо-и-Лавалье стал в 1872 первым гражданским президентом П. Он предпринял ряд мер, связанных с профессионализацией и сокращением численности армии, и совершил преобразования в культурно-про­светительской сфере. В 1876 впервые была проведена всеобщая перепись населения.

Вторая Тихоокеанская вой­на (1879–1884). В начале 1870‑х в связи с истощением залежей гуано и острой нехваткой средств для погашения внешнего долга особое значение для пополнения бюджета П. при­обрел экспорт селитры, добываемой в департаменте Тарапака не только перуанскими, но также чилийскими и британскими предпринимателями. В целях повышения государственных доходов с 1873 по 1875 перуанским правительством был осуществлен ряд мер по национализации селитряных депозитов, и в 1875 селитряные копи были провозглашены собственностью государства, что вызвало недовольство Великобритании и Чили. Правительство Боливии, на территории которой разработкой залежей селитры занималась британо-чилийская компания, в свою очередь решило увеличить размер налога на добычу удобрения, а позже, ввиду протеста со стороны Чили, конфисковало имущество предприятия. В ответ на этот шаг чилийцы захватили боливийский город Антофагасту, что вынудило Боливию объявить 14 марта 1879 вой­ну Чили. Чили 5 апреля 1879 объявило вой­ну Боливии и Перу, которые связывали между собой союзнические обязательства согласно секретному договору 1873. Действия Чили поддержала Великобритания, которая была заинтересована в эскалации конфликта и инспирировала начало боевых действий.

Специфика театра военных действий определила ключевую роль военно-морского флота, более современного и боеспособного у Чили. Добившись господства на море, чилийское командование получило стратегическое преимущество и умело использовало его. Перуанские и боливийские вой­ска проиграли ряд сражений, 17 января 1881 была оккупирована Лима. Главные очаги сопротивления перуанской армии переместились в малодоступную горную местность и приобрели характер партизанского движения под руководством генерала Авелино Касереса, но и там перуанцев в итоге постигло жестокое поражение, что продемонстрировало бесперспективность их дальнейшего сопротивления. Несмотря на определенную поддержку со стороны США П. было вынуждено согласиться на тяжелые условия мирного Анконского договора (20 октября 1883), по которому П. уступало Чили территорию департамента Тарапака, а провинции Такна и Арика — на срок в 10 лет, по истечении которых их судьбу должен был решить плебисцит. В договоре также устанавливались условия выплаты долга перуанским кредиторам и возмещения убытков чилийцев в период вой­ны.

П. в конце XIX в. Военная диктатура Касереса, пришедшего к власти в ходе междоусобицы после завершения вой­ны с Чили, доминирующее положение в экономике и политике страны асендадо сьерры и владельцев серебряных шахт, поддерживаемых правительством, обострение социальных противоречий вызывали недовольство почти всех слоев населения, что продемонстрировало крестьянское восстание Атуспарии в 1885.

После вой­ны лежавшая в руинах экономика П. оказалась в еще большей зависимости от иностранного капитала. В 1889 в обмен на аннулирование внешнего долга П. (51 млн фунтов стерлингов) английские кредиторы, возглавляемые ирландцем М. Грейсом, получили во владение колоссальные национальные богатства П. Им достались сроком на 66 лет все государственные железные дороги; государственная пароходная компания на оз. Титикака; земли для колонизации в Монтанье; концессии на серебряные рудники Серро-де-Паско; 20 месторождений гуано; право на беспошлинное использование портовых сооружений семи портов. Для конт­роля и руководства английской собственностью в П. в 1891 была создана «Перувиан Корпорейшн». Контракт Грейса открыл ворота прямым иностранным инвестициям в перуанскую экономику.

Непростую экономическую ситуацию в стране обострил мировой экономический кризис 1890, в результате которого резко упали цены на серебро — важнейший экспортный товар П. Значительно сократился вывоз других ведущих составляющих перуанского экспорта — сахара и хлопка, главным покупателем которых была Великобритания. Ряд неурожаев и увеличение цен на продукты первой необходимости вызвали рост социальной напряженности в стране. Власти не принимали мер по борьбе с кризисом и подавляли силой любое проявление оппозиции. Нежелание Касереса и его сторонников законным образом передать власть либерально-реформаторской оппозиции привело к Гражданской вой­не 1894–1895, которая привела к власти коалицию сивилистской и демократической партий во главе с Н. де Пьеролой (1895–1899), представленную в социальном плане владельцами крупных аграрно-экспортных поместий перуанского побережья, промышленниками, торговцами и банкирами, поддерживаемыми средней и мелкой буржуазией, значительной частью ремесленников и рабочих.

«Аристократическая республика» (1895–1919). В 1895 с приходом к власти Н. де Пьеролы в П. наступил период так называемой «Аристократической республики», в течение которого к власти поочередно приходили гражданские представители наиболее обеспеченных и влиятельных перуанских семей, а в политической жизни использовались преимущественно парламентские и конституционные методы борьбы. В эти годы были введены прямые выборы главы государства, реорганизована армия, укреплены государственные финансы. Первоначальный протекционистский экономический курс способствовал развитию национальной промышленности. Последующие президенты Э. Лопес де Романья (1899–1903), Х. Пардо-и-Барреда (1904–1908, 1915–1919) и А. Б. Легия-и-Сальседо (1908–1912) вернулись к политике поощрения иностранных инвестиций. В период «Аристократической республики» ясно обозначился рабочий вопрос — молодой, но быстро растущий пролетариат громко заявил о своих социально-экономических и политических правах, в стране не стихало забастовочное движение. В апреле 1911 прошла первая в истории П. всеобщая забастовка. Во многом благодаря поддержке рабочих к власти пришел Г. Э. Биллингхурст (1912–1914), осуществивший на президентском посту ряд реформ в области трудовых отношений и в целом выступавший на стороне пролетариата. Биллингхурст, заручившись широкой поддержкой трудящихся, использовал их манифестации в качестве инструмента политической борьбы. «Заигрывание» Биллингхурста с рабочими и его реформаторский курс, направленный на ограничение влияния иностранного капитала, борьбу с коррупцией, упорядочивание государственных финансов и решение ряда социальных проблем, вызвали недовольство у большей части перуанской элиты и военных, что привело к государственному перевороту 4 февраля 1914.

П. не участвовало в Первой мировой вой­не, но разорвало дипломатические отношения с Германией. Значительный рост в годы вой­ны спроса на хлопок и медь обусловил оживление перуанской экономики; в то же время стремительный рост цен привел к падению уровня жизни населения. В 1915 в П. произошло крупное крестьянское восстание, так называемое «восстание Руми Маки» (кеч. «Каменная рука»), которое возглавил перуанский майор Теодомиро Гутьерес Куэвас.

П. в 1‑й половине XX в. Послевоенный спад спроса на основные экспортные товары П. вызвал экономический кризис, нашедший отражение в снижении импорта, падении доходов населения, стремительном росте цен и безработице. В 1918–1919 отмечается подъем стачечного движения. В январе 1919 в Лиме и Кальяо про­шла всеобщая забастовка, в результате которой президент Пардо подписал декрет о введении 8‑часового рабочего дня.

В условиях растущего социального напряжения бывший президент Легия, несмотря на победу на президентских выборах, совершил 4 июля 1919 государственный переворот, распустил конгресс и призвал к избранию Национальной ассамблеи для утверждения своей кандидатуры в качестве президента и принятия новой конституции. Пребывание у власти Легии получило в историографии название «онсенио» (одиннадцатилетие). Его аморфная политическая концепция построения «новой родины» апеллировала к установлению нового порядка, связанного в первую очередь с капиталистической модернизацией. Конституция 1920 гарантировала неприкосновенность личности, свободу печати и собраний, объявляла недра государственным достоянием, защищала права индейцев и индейских общин, вводила прогрессивную шкалу налогообложения, устанавливала 5‑летний срок полномочий депутатов парламента и президента. На практике многие из положений прогрессивной конституции не соблюдались, Легия демонстрировал склонность к авторитарной диктатуре и жестоко подавлял всякое инакомыслие. Несмотря на формальные шаги, сделанные для защиты прав индейских общин, продолжалось наступление латифундий на их земли, а сами крестьяне зачастую подвергались внеэкономическому принуждению, что приводило к росту числа восстаний. Близко связанный с американскими предпринимательскими кругами Легия способствовал активному проникновению в П. американского бизнеса, который занял ключевые позиции в перуанской экономике и стал главным кредитором страны. В то же время в П. наблюдался экономический рост, торговый баланс имел положительное сальдо, был принят ряд мер по модернизации производства. Диктатура Легии и политические репрессии вызвали противодействие со стороны организованного рабочего движения и демократических сил. Перуанский мыслитель левого толка Х. К. Мариатеги основал в 1928 Социалистическую партию Перу (в 1930 она стала Коммунистической), а в 1929 он способствовал созданию Всеобщей конфедерации трудящихся Перу (ВКТП). Обе организации руководили забастовками в различных частях страны. Политика Легии стимулировала возникновение оппозиционного политического движения мелкой, средней буржуазии и части рабочих — Американского народно-революционного альянса (возник в 1924 в Мексике как кружок интеллигентов-эмигрантов), оформившегося в 1931 в национал-реформистскую политическую партию. Основателем движения, получившим название апризм, и руководителем будущей партии выступил студенческий лидер В. Р. Айя де ла Торре .

Мировой экономический кризис 1929–1933 привел к падению цен на основные продукты экспорта П., что привело к резкому спаду экономики, социальному напряжению и дестабилизации политической обстановки — в различных регионах страны усилилось недовольство местных элит излишним централизмом режима. Неудачное для П. решение вопроса о территориальной принадлежности захваченных Чили провинций Такна и Арика (по условиям Анконсонкого договора их судьбу должен был решить плебисцит, однако он не состоялся. Подписанный 3 июня 1929 в Лиме договор фиксировал переход Такны к Перу, а Арики к Чили) настроило против Легии армию. В 1930 он был свергнут военными под командованием подполковника Л. М. Санчеса Серро.

Несмотря на первые шаги Санчеса Серро, направленные на поддержку самых незащищенных слоев населения, и стремление решить социально-экономические проблемы, новый лидер в условиях сильнейшего экономического кризиса установил в стране режим террора. 1931–1933 характеризовались частыми забастовками, восстаниями, массовыми манифестациями, заговорами и мятежами военных. Правительство жестко подавляло протесты, используя в ряде случаев силы флота и авиации. В карательных акциях принимали участие полувоенные формирования. Основными политическими противниками Санчеса Серро стали апристы и коммунисты. В 1932 П. начало безуспешную вой­ну с Колумбией за городок Летисию в джунглях Амазонки. В 1933, в самый разгар вой­ны, Санчес Серро был убит. Незадолго до его смерти 19 апреля 1933 была принята новая конституция, которая наделяла избирательными правами всех грамотных мужчин в возрасте от 18 лет, декларировала ряд социальных обязательств государства и оставляла за ним право на вмешательство в экономику в случае чрезвычайного положения. Согласно конституции государство не признавало политические партии, состоящие в международных организациях, таким образом коммунисты и апристы оказывались вне правового политического поля.

Новым президентом конгресс назначил генерала О. Бенавидеса, диктатура которого продержалась до 1939. Рост цен на мировом рынке на ряд основных экспортных товаров П. привел к некоторому оживлению экономики, приток средств в бюджет позволил правительству провести ряд мер по улучшению социальной инфраструктуры, строительству дорог, борьбе с безработицей. Проявления социального и политического протеста жестоко подавлялись. На президентских выборах 1936 победил кандидат, которого поддерживали апристы — противники режима, в связи с чем результаты выборов были аннулированы, а парламент провозгласил президентом Бенавидеса, который вскоре распустил конгресс и стал абсолютном диктатором. В стране началась беспрецедентная борьба с оппозиционными силами. Бенавидес и часть перуанских идеологов правового толка (историк Хосе да ла Рива Агуэро) симпатизировали итальянскому фашизму, правительство тесно контактировало с режимом Муссолини . Значительно вырос товарообмен с Германией. Тем не менее значительное влияние в стране североамериканского капитала и сильная зависимость от США не позволили Бенавидесу открыто перейти в стан сторонников фашизма. Неудачная попытка мятежа генерала Родригеса в 1939 и заметная усталость общества от диктаторского режима вынудили Бенавидеса объявить о проведении президентских выборах.

П. в середине — 2‑й половине XX в. В 1939–1945 президентский пост занимал крупный банкир, представитель одной из самых влиятельных семей П. М. Прадо-и-Угартече. Его правительство переориентировалось на сотрудничество с США как в экономической, так и военно-политической сфере. 15 февраля 1942 были разорваны отношения со странами «оси», а в марте 1945 П. объявило им вой­ну. В 1941 перуано-эквадорская вой­на за спорные территории в северной части страны, где находились нефтяные месторождения, закончилась победой П. В годы Второй мировой вой­ны ввиду сокращения европейского и североамериканского импорта ускорилось промышленное развитие страны, в связи с потребностями военного времени значительно вырос экспорт сырья и сельскохозяйственной продукции. В политической сфере наблюдались усиление демократических тенденций и отход от репрессивной политики.

Президентские выборы 1945 принесли победу кандидату от коалиции центристских и левых партий — Национально-демократического фронта (основан в 1942) Х. Л. Бустаманте, отменившему цензуру, восстановившему гражданские права и освободившему политических заключенных. Был усилен контроль над ценами и выводом доходов за границу, укреплен государственный сектор экономики, увеличен минимальный уровень зарплаты, шло активное жилищное строительство. Была закрыта американская военная база в Эль-Пато.

В 1948 администрация Х. Л. Бустаманте вступила в острый конфликт с АПРА, спровоцировавшей беспорядки в ряде городов страны, чтобы дискредитировать правительство. В октябре 1948 апристы организовали в Кальяо крупное восстание моряков. Мятеж подавили вой­ска под командованием генерала М. А. Одрии, фактически захватившего власть (в 1950 избран президентом). Сформированное им правительство «национальной реставрации» начало преследования оппозиции, приостановив действие конституции. При правлении Одрии значительно увеличилась доля американского капитала в нефтяной и горнодобывающей промышленности П. Всеобщие политические забастовки в Арекипе в 1954–1955 и беспорядки в армии вынудили Одрию в 1956 отказаться от власти и согласиться на проведение демократических выборов. Выборы 1956 принесли пост президента М. Прадо-и-Угартече, создавшему партию Демократическое движение. Президент восстановил гражданские свободы, разрешил деятельность политических партий и профсоюзов. С 1959, после победы Кубинской революции , он сменил политический курс, начав преследования оппозиции. В 1960 П. разорвало дипломатические отношения с Кубой.

На выборах 1962 победил лидер апристов В. Р. Айя де ла Торре . Препятствуя приходу к власти апристов 18 июля 1962 военные совершили государственный переворот и назначили новые выборы. Они принесли победу Ф. Белаунде Терри, представлявшему коалицию партий Народное действие (основана в 1956) и Христианско-демократическое партия (1956). Его правительство (1963–1968) столкнулось с ростом оппозиционных настроений в обществе. Проведение в 1964 частичной аграрной реформы, предусматривавшей экспроприацию у помещиков необрабатываемых земель в горных районах и их распределение среди крестьян, не смогло улучшить ситуацию в стране.

Заключение невыгодного для П. контракта с американской «International Petroleum Company» стало поводом для военного переворота (3 октября 1968), возглавленного главнокомандующим вооруженными силами, генералом Х. Веласко Альварадо . Военные сместили Белаунде Терри, распустили конгресс и сформировали Революционное правительство вооруженных сил (РПВС). Разработанный военными 20‑летний план «Инка» предполагал достижение экономического и политического суверенитета страны путем национализации основных секторов экономики, ограничения деятельности иностранных компаний, формирования емкого внешнего рынка, радикальной аграрной реформы. В ходе последующей национализации государство получило под свой контроль ключевые отрасли экономики, где часть предприятий принадлежала или находилась в концессии иностранных компаний. В ходе аграрной реформы были ликвидированы крупные латифундии, около 1,5 млн человек получили право на владение землей, на экспроприированных землях было создано 1,5 тысяч крестьянских кооперативов. Проведенные радикальные реформы, затронувшие интересы иностранных компаний, привели к изоляции страны и лишили ее доступа к внешним займам. В этой ситуации правительство П. сменило внешнеполитический курс и установило в 1969 дипломатические отношения с СССР, развивая с ним экономическое и военно-техническое сотрудничество.

Правительство военных не сумело справиться с обострением экономических проблем во время финансового кризиса 1974–1975. В августе 1975 военное руководство сместило Х. Веласко Альварадо и назначило президентом генерала Ф. Моралеса Бермудеса (1975–1980), при котором был сделан ряд серьезных уступок иностранному и местному частному капиталу, денационализированы многие предприятия. В июне 1978 было созвано Учредительное собрание для разработки новой конституции, принятой в 1979. В 1980 к власти снова пришел Белаунде Терри. В рамках его консервативной программы были свернуты многие реформы Веласко Альварадо, в том числе в аграрной сфере. Новое правительство сократило участие государства в экономике и поощряло частный капитал, были восстановлены привилегии иностранных компаний. Но экономика страны вошла в период затяжного кризиса, вызванного политикой свободного рынка и снижением цен на основные товары перуанского экспорта, а также необходимостью амортизации растущего внешнего долга. Экономическую ситуацию ухудшило природное явление «Эль Ниньо», приведшее к наводнениям в одних частях страны и к засухе в других, а также способствовавшее уменьшению объемов вылова рыбы. Ухудшение социально-экономических условий и консервативная политика Белаунде Терри вызвали рост социального напряжения, одним из самых радикальных проявлений которого стала деятельность леворадикальных повстанческих движений «Сендеро Лумионосо» (Светлый путь) и Революционного движения Тупак Амару (МРТА), которые использовали террористические методы политической борьбы.

В 1985 впервые к власти в П. пришли апристы, президентом стал их лидер А. Гарсия. Он ограничил выплаты внешнего долга (не более 10 % от ежегодных экспортных доходов) и стремился оживить экономику: для создания внутреннего спроса была повышена заработная плата значительного числа граждан в условиях высокой инфляции. После национализации банков П. лишилось доступа к внешним займам. В конце президентского срока Гарсии страна столкнулась с гиперинфляцией, тысячи людей оказались за чертой бедности, ощущалась нехватка продовольствия, наблюдался рост забастовочного движения. В эти годы активизировалась деятельность «Сендеро Лумионосо» и МРТА.

В этих условиях на президентских выборах 1990 неожиданно победило малоизвестное политическое объединение «Камбио‑90» («Перемена‑90») и ее лидер, японец по происхождению, ректор Национального сельскохозяйственного университета П. А. Фухимори , который обещал покончить с терроризмом, повысить благосостояние широких слоев населения, предпринять меры по оздоровлению финансов, модернизировать сельское хозяйство и привлечь в страну инвестиции. Предполагалось стимулирование частного сектора за счет приватизации. Придя к власти, Фухимори приступил к реализации программы радикальных реформ, имеющих ярко выраженный неолиберальный характер. Первые шаги президента получили название «фухи-шок», так как вызвали резкое падение заработной платы, стремительный рост цен на бензин и ряд основных продуктов питания, лишились работы сотни тысяч человек, большое число средних и мелких предприятий разорились. В ответ на это в стране прокатилась волна забастовок. В то же время Фухимори удалось улучшить ряд макроэкономических показателей: был ликвидирован дефицит госбюджета, а ВВП вырос на 2,6 %. Действия президента вызвали сопротивление Конгресса, в ходе противостояния исполнительной и законодательной властей Фухимори 5 апреля 1992 приостановил действие конституции, распустил парламент, объявил чрезвычайное положение и ввел прямое президентское правление. Фухимори поддержала верхушка армии и полиции, важнейшие СМИ страны также заняли пропрезидентскую позицию. В 1993 была принята новая конституция, наделявшая главу государства широкими полномочиями, высшим законодательным органом объявлялся одноплатный конгресс, вводилась смертная казнь за участие в террористической деятельности. Наступившая политическая стабильность и жесткий неолиберальный курс, связанный с сокращением социальных расходов, позволили правительству остановить спад производства, значительно снизить инфляцию, ликвидировать дефицит бюджета, обеспечить заметный экономический рост. Администрация Фухимори провела широкомасштабную приватизацию, к которой были допущены и иностранцы. Правительство активно и успешно боролось с партизанским повстанческим движением, в 1992 был арестован лидер «Сендеро Лумионосо» А. Гусман, призвавший своих сторонников сложить оружие. ­Зимой 1995 П. одержало победу в скоротечном пограничном конфликте с Эквадором. Неоспоримые успехи Фухимори позволили ему одержать убедительную победу на президентских выборах 1995. Вторая половина 1990‑х была отмечена спадом в экономическом развитии страны и падением уровня жизни. Повстанческие силы снова заявили о себе — 17 декабря 1996 члены МРТА захватили резиденцию японского посла в Лиме с находившимися там сотнями гостей. Террористы потребовали смены нео­либерального курса правительства и освобождения заключенных членов движения. 22 апреля 1997 в ходе штурма заложники были освобождены, а все повстанцы убиты.

Перу в начале XXI в. В 2001 впервые в истории П. президентский пост занял этнический кечуа из малообеспеченной семьи фермеров — А. Толедо. Первый шаг на пути к власти Толедо сделал еще в 1995, приняв участие в президентских выборах как кандидат от партии «Возможное Перу», но набрал лишь 3 % голосов. При поддержке той же партии он принял участие в президентской гонке 2000. Не слишком известный Толедо оказался главным оппонентом Фухимори, который одержал победу на выборах, но был обвинен в мошенничестве и даче взяток. Толедо, отказавшийся принять участие во втором туре, организовал ряд народных демонстраций, стремясь добиться отставки Фухимори. На фоне политического кризиса и коррупционного скандала Фухимори ушел с поста президента и вскоре под давлением обвинений в коррупции и массовом нарушении прав человека покинул страну (в данный момент он отбывает 25‑летний тюремный срок в П.). В П. были организованы новые выборы, на которых победу одержал Толедо. На посту президента он продолжил неолиберальный курс своего предшественника. Политика свободной торговли, рост экспорта, активное привлечение иностранных инвестиций, реализация ряда инфраструктурных проектов способствовали макроэкономическому росту, инфляция находилась на уровне 1,5 %, дефицит бюджета снизился до 0,2 % ВВП. Вместе с тем президентство Толедо было отмечено ростом забастовочного движения, протестующие требовали повышения заработной платы и выполнения предвыборных обещаний, в частности снижения налогов, которые администрация Толедо была вынуждена повысить. После завершения срока своих полномочий он еще дважды безуспешно принимал участие в президентских выборах. С 2016 против Толедо выдвигались обвинения в коррупции и получении взяток от крупной бразильской строительной компанией «Одебрехт», в 2019 он был арестован в США, а 21 февраля 2023 Государственный департамент США принял решение о его выдаче перуанским властям.

Во второй срок пребывания А. Гарсии на посту первого лица государства (2006–2011) экономика страны росла беспрецедентными темпами, значительно снизился уровень бедности, инфляция держалась на низком уровне. Во внешней политике Гарсия предпринял шаги для налаживания отношений с Чили, подписал ряд важных экономических договоров с Бразилией и заключил соглашение о свободной торговле с США и Китаем. Но инициатива Гарсии о введении смертной казни для повстанцев «Сендеро Лумионосо» не была одобрена Конгрессом, что считается его крупным политическим поражением. Знаковым также стал конфликт в Амазонке в провинции Багуа, где местные индейцы перекрыли дорогу в знак протеста против добычи полезных ископаемых и лесозаготовки на их территории. Восставшие были разогнаны военными, погибло 100 местных жителей. После ухода с поста президента Гарсия был обвинен в получении взяток от компании «Одебрехт», в 2018 ему был запрещен выезд и страны. 17 апреля 2019 при попытке ареста Гарсия выстрелил себе в шею и позже скончался в больнице.

В 2011 на очередных президентских выборах в условиях серьезной политической конкуренции с дочерью бывшего президента Фухимори — Кейко Фухимори победу одержал Ольянта Умала — лидер избирательной коалиции «Gana Perú» («Перу побеждает»), в состав которой вошли Националистическая партия Перу, Социалистическая партия Перу, Коммунистическая партия Перу, Революционно-социалистическая партия Перу и др. Умала — бывший военный, возглавлявший в 2000 не­удачное восстание против Фухимори, уже баллотировался в 2006 на пост президента Республики, но уступил А. Гарсии. Публичную поддержку Умале в ходе выборов 2011 оказали известные представители перуанской интеллигенции, в частности писатель и нобелевский лауреат Марио Варгас Льоса, а также бывший президент А. Толедо. Предвыборная программа Умала предполагала отход от неолиберальной модели в сторону усиления роли государства в регулировании экономики, увеличение налогов на сверхприбыли крупных компаний, особенно связанных с добычей полезных ископаемых, уменьшение и стабилизацию среднегодовой инфляции, увеличение расходов на образование и здравоохранение, рост размера прожиточного минимума и пенсий в стране, смягчение репрессивной политики в отношении производителей коки. К достижениям Умала на посту президента можно отнести увеличение минимальной заработной платы, рост расходов на образование, запуск проекта Олмос (орошение значительной площади пустынных земель на севере Косты), сокращение площади выращивания коки, активное строительство дорог, учреждение Министерства развития и социальной интеграции, принятие так называемого Закона о предварительных консультациях, обязывающего представителей администрации и бизнеса учитывать мнение коренного населения при принятии решений, затрагивающих их интересы. В то же время президент столкнулся с растущим недовольством различных политических сил страны и значительной части населения, что было вызвано, с одной стороны, рядом непопулярных решений и политических скандалов, в которых оказались замешаны члены его правительства, с другой — с непоследовательной социальной и экономической политикой, отражавшей стремление к приобретению государством важных частных активов (испанская компания «Репсоль») и поддержку крупных компаний в ходе их конфликтов с населением (конфликты Конга в Кахамарке в 2011 и Кстрата Тинтайя в Куско в 2012). Высокий рейтинг одобрения населением политики Умала в первый год президентства (65 %) упал до рекордно низкого уровня перед окончанием срока его полномочий в 2016 (13 %). После ухода с поста президента в 2017 Умала и его супруга были обвинены в участии в коррупционных схемах, связанных компанией «Одебрехт».

В 2016, победив с минимальным отрывом К. Фухимори, к власти пришел 77‑летний Педро Пабло Кучински — перуанский экономист и политик польского происхождения. До этого он уже занимал посты министра энергетики и горнорудной промышленности, министра экономики и финансов и премьер-министра Перу в администрациях А. Толедо и Ф. Белаунде Терри. Предвыборная программа Кучински предполагала активную борьбу с коррупцией, поддержание экономического роста, создание условий для частных инвестиций, снижение налоговых ставок для бизнеса, сокращение бедности и социального неравенства за счет субсидий, обеспечение безопасности граждан, создание рабочих мест для молодежи, обеспечение населения питьевой водой, газификацию труднодоступных регионов страны, развитие туризма и агробизнеса. Но политическая партия Кучински — «Peruanos Por el Kambio» («Перуанцы за перемены») получила всего 18 мест в одноплатном Конгрессе Республики, где большинство оказалось у партии К. Фухимори «Fuerza Popular» («Народная сила»), что сделало отношения между законодательной и исполнительной властью напряженными. С самого начала представители администрации нового президента оказались втянуты в ряд коррупционных скандалов, а в 2017 и сам Кучински был обвинен в том, что, будучи еще министром в правительстве Толедо, получил взятку от бразильской компании «Одебрехт». 15 декабря Конгресс инициировал процедуру импичмента, но достаточного количества голосов для его проведения не набралось. 24 декабря 2017, спустя несколько дней после преодоления импичмента, Кучински помиловал А. Фухимори, который отбывал 25‑летнее заключение за коррупцию и многочисленные случаи нарушения прав человека. Этот шаг вызвал взрыв возмущения в стране, президента заподозрили в сговоре с фухимористским большинством в Конгрессе, которое помогло Кучински избежать импичмента в обмен на помилование А. Фухимори. В знак протеста ряд государственных деятелей ушел со своих постов, а по стране прокатилась волна митингов. 22 марта 2018 в Конгрессе должно было состояться второе голосование в отношении импичмента президента. За два дня до него, 20 марта были обнародованы видеозаписи, свидетельствующие о том, что сторонники Кучински (один из них — Кенхи Фухимори, сын А. Фухимори) убеждали конгрессменов отказаться от поддержки импичмента в обмен на вознаграждение. В этих условиях 21 марта 2018 Кучински подал в отставку.

Пост президента 23 марта 2018 занял первый вице-президент Мартин Вискарра — перуанский инженер, бывший глава департамента Мокегуа, министр транспорта и связи в администрации Кучински. Президент объявил о необходимости проведения конституционного референдума с целью реформирования судебной и политической систем страны. На референдуме должны были рассматривать 4 вопроса: о запрете частного финансирования партий, о реформировании судебной системы, о запрете переизбрания законодателей и о создании двухпалатного парламента. Несмотря на противодействие фухимористской партии «Fuerza Popular» (ее недовольство было вызвано в том числе возвращением А. Фухимори в тюрьму), Вискарра смог провести через Конгресс свои инициативы, и 9 декабря 2018 состоялся референдум, на котором перуанцы проголосовали за три поправки, не поддержав лишь создание двухпалатного парламента. В сентябре 2019 противоречия между президентом и Конгрессом вылились в политический кризис, причиной которого стало нежелание парламентариев рассматривать предложенные главой исполнительной власти законопроекты по борьбе с коррупцией и блокирование ими идеи о проведении всеобщих выборов. Расценив действия парламента как ряд вотумов недоверия правительству, 30 сентября 2019 Вискарра объявил о роспуске Конгресса. В ответ на это парламент отстранил Вискарру от должности и назначил вице-президента Мерседес Араос новым президентом страны, что спровоцировало многотысячные манифестации во многих городах страны в поддержку Вискарры. Руководство вооруженных сил и полиции также заняло сторону президента. В январе 2020 Конституционный суд поддержал действия президента, и Вискарра сохранил свой пост. 26 января 2020 были проведены парламентские выборы, на которых «Fuerza Popular» лишилась большинства, которое теперь составили еще более враждебные правительству центристские партии. Президентство Вискарра совпало с пандемией COVID‑19. Несмотря на оперативно принятые карантинные меры, долгое время П. находился в лидерах среди стран Латинской Америки по числу заболевших и умерших. На фоне быстрого распространения коронавируса и вызванного этим экономического спада Конгресс попытался объявить президенту импичмент, обвинив его в нецелевом использовании средств, но голосование, состоявшееся 11 сентября 2020, не принесло результата. 2 ноября 2020 парламент вновь проголосовал за начало процедуры отстранения президента, объявив его «морально недееспособным». Вискарра был обвинен в получении взятки в размере свыше 640 тыс. долларов во время пребывания на посту губернатора департамента Мокегуа. Решение об его отстранении от должности поддержали 105 из 130 депутатов. Место президента занял председатель Конгресса Мануэль Мерино. Отстранение Вискарры от власти спровоцировало народное недовольство — тысячи его сторонников вышли на улицы, демонстраци были подавлены полицией. В знак протеста против насилия половина членов нового правительства покинули свои посты, а 15 ноября 2020 и сам Мерино подал в отставку с поста президента и был заменен конгрессменом Франсиско Сагасти, который исполнял полномочия главы государства до очередных президентских выборов, состоявшихся в 2021.

На них в упорной борьбе с К. Фухимори во втором туре с незначительным перевесом победил Педро Кастильо, выходец из бедной и многодетной крестьянской семьи, в прошлом учитель начальных классов, представляющий социалистическую партию «Partido Político Nacional Perú Libre» («Национальная политическая партия Свободное Перу»). Начав свою политическую карьеру профсоюзным активистом, получившим известность как лидер общенациональной забастовки учителей в 2017, которая закончилась достижением компромисса с правительством, с 2018 он возглавлял Национальную федерацию объединенных профсоюзов работников образования П. Представляя политическую партию социалистической ориентации, Кастилья выступал за развитие смешанной экономики, не поддерживая радикальных приверженцев национализации иностранных компаний и приветствуя иностранные инвестиции. В то же время он — сторонник усиления роли государства в экономике и увеличения налоговой нагрузки на частные компании. Во время предвыборной кампании Кастилья говорил о необходимости увеличения расходов на образование и здравоохранение, развитие науки и информационных коммуникаций, поддержку и стимулирование отечественных производителей продуктов питания, предлагал ряд новых мер по борьбе с коррупцией. Одной из главных задач в деле борьбы с коррупцией и обновления политической системы он объявил избрание Учредительного собрания для создания новой конституции. С самого начала пребывания Кас­тильи у власти наметилась конфронтация между исполнительной властью и оппозиционным Конгрессом. Президента обвиняли в коррупции и назначении на ряд государственных постов близких ему политиков, не обладающих необходимыми компетенциями. С декабря 2021 по март 2022 парламент дважды пытался добиться импичмента главы государства, но безрезультатно. Одновременно с этим в стране наблюдалась рекордная инфляция, нехватка продовольствия, всплеск заболеваемости COVID‑19, что вызвало недовольство части населения — в ноябре 2022 в ряде регионов страны прошли многотысячные антиправительственные митинги и забастовки с требованием отставки президента. В этих условиях Конгресс собирался в третий раз объявить импичмент президенту, но Каситильо 7 декабря распустил парламент, ввел комендантский час, попытался сформировать чрезвычайное правительство и созвать учредительное собрание. Это было квалифицировано ведущими политическими силами страны как попытка государственного переворота, сторону парламента заняла армия. В тот же день на экстренном заседании Конгресса Кастильо был освобожден от должности большинством голосов, а президентом была назначена вице-президент Дина Болуарте. Лишенный политической опоры (незадолго до этих событий Кастилья вышел из партии «Свободное Перу») президент был арестован по обвинению в мятеже и заговоре. 16 декабря 2022 Верховный суд назначил Кастильо 18 месяцев предварительного заключения по делу о мятеже. В ответ на отстранение президента и его арест по всей стране вспыхнули масштабные акции протеста сторонников Кастильо, приведшие к многочисленным жертвам. 14 декабря 2022 власти страны были вынуждены ввести чрезвычайное положение.

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