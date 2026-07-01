ПЕРТ

ПЕРТ - город в Австралии , административный центр штата Западная Австралия.

Население около 1,9 миллиона человек (свыше 75% жи­те­лей шта­та, 2012 год; с ближ­ни­ми при­го­ро­да­ми Су­биа­ко, Не­длендс, Фри­мантл, Кан­нинг- Вейл, Ман­стер, Куи­на­на и др., об­ра­зую­щи­ми зо­ну еди­ной городской за­строй­ки), чет­вёр­тый по чис­лу жи­те­лей го­род стра­ны по­сле Сид­нея, Мель­бур­на и Брис­бена. Рас­поло­жен на юго-за­па­де Ав­ст­ралии, на реке Су­он, близ её впа­де­ния в Ин­дий­ский океан (аван­порт - Фри­мантл, в 20 км к юго-за­па­ду от Перта). Узел ав­то­мо­биль­ных и же­лез­ных до­рог. Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт.

Тер­ри­то­рия бу­ду­ще­го го­ро­да впер­вые об­сле­до­ва­на ни­дерландским мо­ре­пла­ва­те­лем В. де Вла­мин­ком в 1697 году. В ию­не 1829 года британскими ко­ло­ни­ста­ми ос­но­ва­но по­се­ле­ние, в 1832 году вош­ло в со­став но­во­об­ра­зо­ван­ной ко­ло­нии Западная Ав­ст­ра­лия. С 1830-х годов на­чал­ся за­хват по­се­лен­ца­ми зе­мель або­ри­ге­нов, что при­ве­ло к ря­ду кро­во­про­лит­ных столк­но­ве­ний и вы­се­ле­нию ко­рен­ных жи­те­лей за пре­де­лы тер­ри­то­рии современного Перта. В 1850-х годах на­се­ле­ние Перта уве­ли­чи­лось в свя­зи с на­ча­лом «зо­ло­той ли­хо­рад­ки». Ста­тус го­ро­да с 1856 года. В 1901 году Перт во­шёл в со­став шта­та Западная Ав­ст­ра­лия Ав­ст­ра­лий­ско­го Сою­за .

Ис­то­рический центр Перта, рас­по­ло­жен­ный ме­ж­ду железнодорожными пу­тя­ми и озе­ле­нён­ным пра­вым бе­ре­гом реки Су­он, со­хра­нил ре­гу­ляр­ную сет­ку улиц (ген­план 1829 года). Близ бе­ре­га - ан­самбль пра­ви­тель­ст­вен­ных со­ору­же­ний: ста­рое зда­ние Вер­хов­но­го су­да в сти­ле клас­си­циз­ма (1836 год, архитектор Г.У. Ре­ве­ли; с 1987 года Му­зей пра­ва), са­ды Стер­лин­га (ос­но­ва­ны в 1830-е годы), «Дом на­стоя­те­ля» (1859 год, архитектор Р.Р. Джу­элл), дом гу­бер­на­то­ра (1859-1864 годы, архитектор Э. Хен­дер­сон; оба в фор­мах тю­до­ров­ско­го сти­ля), Ра­ту­ша в вик­то­ри­ан­ском сти­ле (1867-1870 годы, архитектор Джу­элл), квар­тал зда­ний центрального пра­ви­тель­ст­ва в рус­ле эк­лек­тиз­ма (1874-1903 годы, ар­хи­тек­то­ры Джу­элл, Дж.Т. Пул и др.), кир­пич­ный анг­ли­кан­ский со­бор Святого Ге­ор­гия в сти­ле нео­го­ти­ки (1879-1888 годы, архитектор Э. Бла­кет), Вер­хов­ный суд в сти­ле не­о­клас­си­циз­ма (1902-1903 годы, архитектор Дж.Г. Грейн­д­жер), Му­ни­ци­паль­ный со­вет (1962 год) и кон­церт­ный зал (1971-1973 годы, оба - ар­хитек­то­ры Дж. Хау­летт, Д. Бей­ли). На площади Вик­то­рии - бывший ка­то­лический со­бор Святого Ио­ан­на Еван­ге­ли­ста (1843-1856 годы; ны­не му­зей), кор­пу­са мо­на­сты­ря сес­тёр Ми­ло­сер­дия (середина 1840-х - начало 1850-х годов) и ка­то­лический со­бор Не­по­роч­но­го за­ча­тия в сти­ле нео­го­ти­ки (1863-1865 годы, рас­ши­рен в 1905 году, пе­ре­стро­ен в 1926-1930 годах, архитектор М.Ф. Ка­ва­на). Так­же в цен­тре Перта: зда­ния бывшего Ко­ро­лев­ско­го те­ат­ра (1897 год, архитектор Дж.С. Джек­сон) и те­ат­ра Его Ве­ли­че­ст­ва (1904 год, архитектор У. Вулф; ре­кон­ст­руи­ро­ван в 1978-1980 годах), де­ло­вой рай­он с вы­сот­ны­ми зда­ния­ми, в том числе «Банк Уэст тау­эр» (1985-1988 годы, ар­хититектурное бю­ро «Ca­meron Chisholm & Nicol») и «Сент­рал Парк» (1989-1992 годы, ар­хитектурное бю­ро «Forbes & Fitzhardinge»; высота 249 м, са­мое вы­со­кое зда­ние Перта). С се­ве­ра к ис­то­рическому яд­ру Перта при­мы­ка­ет городской Куль­тур­ный центр, вклю­чаю­щий му­зей Западной Ав­ст­ра­лии (ос­но­ван в 1891 году; главное зда­ние в нео­ро­ман­ском сти­ле , 1897-1898 годы, архитектор Пул; бывше зда­ние тюрь­мы, 1855-1856 годы, архитектор Джу­элл), ху­дожественную га­ле­рею шта­та (1895 год; главное зда­ние в ду­хе позд­не­гомо­дер­низ­ма, 1979 год, архитектор К. Се­ра­ков­ски), городской Институт современного искусства (1989 год; в зда­нии бывшей шко­лы, 1896 год) и др. К за­па­ду от цен­тра Перта рас­по­ло­же­ны зда­ние пар­ла­мен­та в рус­ле эк­лек­тиз­ма (1904 год, арх. Х. Биз­ли) и Кингс-парк (около 400 гектар; ос­но­ван в 1872 году; ме­мо­риа­лы, в том числе пав­шим в анг­ло-бур­ской вой­не 1899-1902 годов, 1901-1902 годы).

Во Фри­мант­ле со­хра­нил­ся ис­то­рический ком­плекс тюрь­мы, уни­каль­ный для Ав­ст­ра­лии по раз­ме­ру и сте­пе­ни со­хран­но­сти (1852-1859 годы, позд­нее рас­ши­рен; вклю­чён в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия как часть объ­ек­та «Ка­торж­ные по­се­ле­ния Ав­ст­ра­лии»), а так­же «Круг­лый дом» (тюрь­ма; 1830-1831 годы, архитектор Г.У. Ре­ве­ли), пси­хи­ат­рическая ле­чеб­ни­ца (1864 год, позд­нее рас­ши­ре­на; с 1973 года Центр ис­кусств).

Перт - главный центр куль­ту­ры и об­ра­зо­ва­ния Западной Ав­ст­ра­лии. Университеты: Западной Ав­ст­ра­лии (1911 год), имени У. Мёр­до­ка (1973 год), имени Эдит Кау­ан (1991 год), имени Дж. Кёр­ти­на (ве­дёт ис­то­рию от Тех­нической шко­лы Перта, с 1956 года Тех­но­ло­гический институт, современное название и ста­тус с 1986 года), Центральный тех­но­ло­гический институт (ве­дёт ис­то­рию с 1900 года; современное название и ста­тус с 2010 года). Государственная библиотека Западной Ав­ст­ра­лии (1951 год; современное название и ста­тус с 2002 год). Сре­ди музе­ев - му­зей ко­раб­ле­кру­ше­ний (1850-е годы, фи­ли­ал Му­зея Западной Ав­ст­ралии), во­ен­ный (1977 год), ис­то­рии авиа­ции (1959 год) и др. Те­атр Его Ве­ли­че­ст­ва (1904 год; в его со­ста­ве му­зей сце­нического искусства). Те­ат­раль­ный центр шта­та (от­крыт в 2011 году; объ­е­ди­ня­ет ряд творческих кол­лек­ти­вов). Сим­фо­нический ор­кестр Западной Ав­ст­ра­лии. Ме­ж­ду­народный фес­ти­валь ис­кусств (с 1953 года). Об­сер­ва­то­рия (1896 год). Ак­ва­риум Западной Ав­стра­лии.

Перт - круп­ный спор­тив­ный центр. В 1962 году стал ме­стом про­ве­де­ния 7-х Игр Со­дру­же­ст­ва; в 1987 году - 26-го Куб­ка Аме­ри­ки по па­рус­ным гон­кам; в 1989-2012 годах - во Двор­це спор­та «Бер­свуд До­ум» (13,6 тысяч мест), с 2013 года на «Перт Аре­не» (13,9 тысяч мест) про­хо­дит тра­диционный ко­манд­ный тен­нис­ный тур­нир на Ку­бок Хоп­ма­на; в 1991 и 1998 годах со­сто­ял­ся чем­пио­нат ми­ра по вод­ным ви­дам спор­та; в 2003 году про­хо­ди­ли мат­чи Куб­ка ми­ра по рег­би; с 1887 года еже­год­но в но­во­год­ние дни про­во­дит­ся ро­зы­грыш ска­ко­вых при­зов на Ку­бок Пер­та («Перт Кап») с при­зо­вым фон­дом 400 тысяч долларов. Круп­ней­ший ста­ди­он - «Па­тер­сонс» (по­стро­ен в 1908 году, рес­тав­ри­ро­ван в 1991 году; 43,5 тысячи мест; про­во­дят­ся со­стя­за­ния по ав­ст­ралийскому фут­бо­лу, рег­би, фут­бо­лу).

В 50 км от Перта - ав­то­дром «Уон­не­ру Парк» (от­кыт в 1969 году; в 1979 году со­сто­ял­ся Гран-при Ав­ст­ра­лии - этап чем­пио­на­та ми­ра «Фор­му­ла-1»).

В эко­но­ми­ке важ­ную роль иг­ра­ет сфе­ра ус­луг. Перт - главный ор­га­ни­зационный центр круп­но­го гор­но­до­бы­ваю­ще­го рай­она (в ок­ре­ст­но­стях ве­дёт­ся до­бы­ча бок­си­тов, ка­мен­но­го уг­ля, руд чёр­ных, цвет­ных и дра­го­цен­ных ме­тал­лов). Порт Фри­мантл спе­циа­ли­зи­ру­ет­ся на экс­пор­те ми­нерального сы­рья, им­пор­те различного промышленного обо­ру­до­ва­ния (гру­зо­обо­рот около 32,0 миллионов тонн, свыше 670 тысяч кон­тей­не­ров ДФЭ, 2012/2013 год), об­слу­жи­ва­нии кру­из­ных лай­не­ров.

Ве­ду­щее промышленное пред­при­ятие Перта - аф­фи­наж­ный за­вод «Perth Mint» (один из круп­ней­ших в Ав­ст­ра­лии; основная про­дук­ция - кол­лек­ци­он­ные мо­не­ты, слит­ки, ме­даль­о­ны из зо­ло­та, се­реб­ра, пла­ти­ны). В аг­ло­ме­ра­ции дей­ст­ву­ют: НПЗ ком­па­нии BP (один из круп­ней­ших в Ав­ст­ра­лии; мощ­ность около 7,0 миллионов тонн сы­рой неф­ти в год), гли­но­зём­ный за­вод ком­па­нии «Alcoa» (мощ­ность 2,1 миллионов тонн в год) (оба в Куи­на­не), це­мент­ные за­во­ды в Ман­сте­ре, Куи­на­не и др.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)