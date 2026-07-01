ПЕРТ
ПЕРТ - город в Австралии, административный центр штата Западная Австралия.
Население около 1,9 миллиона человек (свыше 75% жителей штата, 2012 год; с ближними пригородами Субиако, Недлендс, Фримантл, Каннинг- Вейл, Манстер, Куинана и др., образующими зону единой городской застройки), четвёртый по числу жителей город страны после Сиднея, Мельбурна и Брисбена. Расположен на юго-западе Австралии, на реке Суон, близ её впадения в Индийский океан (аванпорт - Фримантл, в 20 км к юго-западу от Перта). Узел автомобильных и железных дорог. Международный аэропорт.
Территория будущего города впервые обследована нидерландским мореплавателем В. де Вламинком в 1697 году. В июне 1829 года британскими колонистами основано поселение, в 1832 году вошло в состав новообразованной колонии Западная Австралия. С 1830-х годов начался захват поселенцами земель аборигенов, что привело к ряду кровопролитных столкновений и выселению коренных жителей за пределы территории современного Перта. В 1850-х годах население Перта увеличилось в связи с началом «золотой лихорадки». Статус города с 1856 года. В 1901 году Перт вошёл в состав штата Западная Австралия Австралийского Союза.
Исторический центр Перта, расположенный между железнодорожными путями и озеленённым правым берегом реки Суон, сохранил регулярную сетку улиц (генплан 1829 года). Близ берега - ансамбль правительственных сооружений: старое здание Верховного суда в стиле классицизма (1836 год, архитектор Г.У. Ревели; с 1987 года Музей права), сады Стерлинга (основаны в 1830-е годы), «Дом настоятеля» (1859 год, архитектор Р.Р. Джуэлл), дом губернатора (1859-1864 годы, архитектор Э. Хендерсон; оба в формах тюдоровского стиля), Ратуша в викторианском стиле (1867-1870 годы, архитектор Джуэлл), квартал зданий центрального правительства в русле эклектизма (1874-1903 годы, архитекторы Джуэлл, Дж.Т. Пул и др.), кирпичный англиканский собор Святого Георгия в стиле неоготики (1879-1888 годы, архитектор Э. Блакет), Верховный суд в стиле неоклассицизма (1902-1903 годы, архитектор Дж.Г. Грейнджер), Муниципальный совет (1962 год) и концертный зал (1971-1973 годы, оба - архитекторы Дж. Хаулетт, Д. Бейли). На площади Виктории - бывший католический собор Святого Иоанна Евангелиста (1843-1856 годы; ныне музей), корпуса монастыря сестёр Милосердия (середина 1840-х - начало 1850-х годов) и католический собор Непорочного зачатия в стиле неоготики (1863-1865 годы, расширен в 1905 году, перестроен в 1926-1930 годах, архитектор М.Ф. Кавана). Также в центре Перта: здания бывшего Королевского театра (1897 год, архитектор Дж.С. Джексон) и театра Его Величества (1904 год, архитектор У. Вулф; реконструирован в 1978-1980 годах), деловой район с высотными зданиями, в том числе «Банк Уэст тауэр» (1985-1988 годы, архититектурное бюро «Cameron Chisholm & Nicol») и «Сентрал Парк» (1989-1992 годы, архитектурное бюро «Forbes & Fitzhardinge»; высота 249 м, самое высокое здание Перта). С севера к историческому ядру Перта примыкает городской Культурный центр, включающий музей Западной Австралии (основан в 1891 году; главное здание в неороманском стиле, 1897-1898 годы, архитектор Пул; бывше здание тюрьмы, 1855-1856 годы, архитектор Джуэлл), художественную галерею штата (1895 год; главное здание в духе позднегомодернизма, 1979 год, архитектор К. Сераковски), городской Институт современного искусства (1989 год; в здании бывшей школы, 1896 год) и др. К западу от центра Перта расположены здание парламента в русле эклектизма (1904 год, арх. Х. Бизли) и Кингс-парк (около 400 гектар; основан в 1872 году; мемориалы, в том числе павшим в англо-бурской войне 1899-1902 годов, 1901-1902 годы).
Во Фримантле сохранился исторический комплекс тюрьмы, уникальный для Австралии по размеру и степени сохранности (1852-1859 годы, позднее расширен; включён в список Всемирного наследия как часть объекта «Каторжные поселения Австралии»), а также «Круглый дом» (тюрьма; 1830-1831 годы, архитектор Г.У. Ревели), психиатрическая лечебница (1864 год, позднее расширена; с 1973 года Центр искусств).
Перт - главный центр культуры и образования Западной Австралии. Университеты: Западной Австралии (1911 год), имени У. Мёрдока (1973 год), имени Эдит Кауан (1991 год), имени Дж. Кёртина (ведёт историю от Технической школы Перта, с 1956 года Технологический институт, современное название и статус с 1986 года), Центральный технологический институт (ведёт историю с 1900 года; современное название и статус с 2010 года). Государственная библиотека Западной Австралии (1951 год; современное название и статус с 2002 год). Среди музеев - музей кораблекрушений (1850-е годы, филиал Музея Западной Австралии), военный (1977 год), истории авиации (1959 год) и др. Театр Его Величества (1904 год; в его составе музей сценического искусства). Театральный центр штата (открыт в 2011 году; объединяет ряд творческих коллективов). Симфонический оркестр Западной Австралии. Международный фестиваль искусств (с 1953 года). Обсерватория (1896 год). Аквариум Западной Австралии.
Перт - крупный спортивный центр. В 1962 году стал местом проведения 7-х Игр Содружества; в 1987 году - 26-го Кубка Америки по парусным гонкам; в 1989-2012 годах - во Дворце спорта «Берсвуд Доум» (13,6 тысяч мест), с 2013 года на «Перт Арене» (13,9 тысяч мест) проходит традиционный командный теннисный турнир на Кубок Хопмана; в 1991 и 1998 годах состоялся чемпионат мира по водным видам спорта; в 2003 году проходили матчи Кубка мира по регби; с 1887 года ежегодно в новогодние дни проводится розыгрыш скаковых призов на Кубок Перта («Перт Кап») с призовым фондом 400 тысяч долларов. Крупнейший стадион - «Патерсонс» (построен в 1908 году, реставрирован в 1991 году; 43,5 тысячи мест; проводятся состязания по австралийскому футболу, регби, футболу).
В 50 км от Перта - автодром «Уоннеру Парк» (откыт в 1969 году; в 1979 году состоялся Гран-при Австралии - этап чемпионата мира «Формула-1»).
В экономике важную роль играет сфера услуг. Перт - главный организационный центр крупного горнодобывающего района (в окрестностях ведётся добыча бокситов, каменного угля, руд чёрных, цветных и драгоценных металлов). Порт Фримантл специализируется на экспорте минерального сырья, импорте различного промышленного оборудования (грузооборот около 32,0 миллионов тонн, свыше 670 тысяч контейнеров ДФЭ, 2012/2013 год), обслуживании круизных лайнеров.
Ведущее промышленное предприятие Перта - аффинажный завод «Perth Mint» (один из крупнейших в Австралии; основная продукция - коллекционные монеты, слитки, медальоны из золота, серебра, платины). В агломерации действуют: НПЗ компании BP (один из крупнейших в Австралии; мощность около 7,0 миллионов тонн сырой нефти в год), глинозёмный завод компании «Alcoa» (мощность 2,1 миллионов тонн в год) (оба в Куинане), цементные заводы в Манстере, Куинане и др.