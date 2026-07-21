ПЕРСЫ
ПЕРСЫ - народ иранской группы, основное население Ирана.
Численность около 30 миллионов человек (2013 год, оценка). Живут главным образом в центральных и южных провинциях (останы Исфахан, Йезд, Фарс, Керман, Хормозган, Тегеран, Центральный, Кум, Бушир, Семнан), составляют большинство населения крупнейших городов (за исключением Тебриза). Проживают также в Турции (свыше 600 тысяч выходцев из Ирана), на юго-западе Афганистана (580 тысяч человек), в ОАЭ (до 500 тысяч человек), Бахрейне, Ираке, Кувейте, Азербайджане, Туркмении, а также в США (до 700 тысяч выходцев из Ирана), Канаде (свыше 120 тысяч человек), городах Европы (особенно Франции и Германии). Говорят на персидском языке. В основном мусульмане-шииты, есть небольшое число мусульман-суннитов, а также христиан, зороастрийцев (гебры) и бахаитов.
Этноним персы происходит от названия исторической области Парса - родины основателей Ахеменидов государства, в котором персы занимали господствующее положение, а древнеперсидский язык стал одним из наиболее распространённых (наряду с арамейским, вавилонским, эламским, древнегреческим и др.) языков. Вследствие этого Ахеменидский Иран за его пределами стали называть Персией. В эту эпоху на основе сплава месопотамских, греческих и древнеегипетских традиций были заложены основы персидской, имперской по своему характеру, культуры. В III-VII веках сформировался среднеперсидский язык (пехлеви). При Сасанидах, происходивших, как некогда Ахемениды, из Парсы, он стал государственным языком. Завоевавшие Иран в VII веке арабы называли персов аджам (то есть люди, говорящие на непонятном языке). Население Ирана было постепенно исламизировано; персидская культура, особенно язык и поэзия, испытала сильное арабское влияние. С приходом к власти Сефевидов (начало XVI века) государственной религией Ирана стал шиизм. В средневековом Иране обозначились основные черты классической персидской культуры - поэзия, наука, архитектура (так называемый персидский стиль исламской архитектуры: стрельчатые арки, шлемовидные купола, многоцветный изразцовый декор), книжная миниатюра, ковроткачество. В IX-X веках на территории Хорасана и Мавераннахра сложился новоперсидский язык, постепенно вытеснивший местные диалекты в других областях Ирана, включая и Фарс (Парса).
Традиционная культура типична для народов Передней Азии. Сельское население занято в основном земледелием, в том числе поливным (с древности известны подземные каналы - кяриз, канат). Развиты также производство ковров, шерстяных шалей (Керман), набивных ситцев (каламкар), изразцов и фаянсовой посуды (Кашан), чеканка по серебру и меди и др. Традиционный тип жилища - глинобитный дом с айваном, иногда с купольным перекрытием. Известны укреплённые поселения (кале, калаче, калате) с тесно примыкающими к стенам домами. Традиционное городское жилище расположено в глубине двора, выходящего на улицу глухой стеной; делится на мужскую (бирун) и женскую (эндерун) половины, обогревалось устройством типа сандала (курси). Традиционная одежда - рубаха (пирахан, джуме) и широкие штаны (шальвар, зирджаме), у мужчин также - безрукавка (джалетке), кафтан (каба, сердари, леббоде, намад и др.), плащ из верблюжьей шерсти (аба), у женщин - широкая юбка (томмун). На голове мужчины носят войлочную шапочку (кулах) или чалму (эммаме), женщины - чадру (чадур), лицо закрывают белым покрывалом (рубенд) или волосяной сеткой (пиче). Во 2-й половине XIX века в ходе реформ Наср эд-Дин-шаха распространились элементы европейского костюма - пальто у мужчин, кофточка (рахт, яль) и короткая плиссированная юбка (шалите) у женщин (под влиянием европейского балетного костюма). Волосы, бороду, ладони, подошвы, ногти на руках и ногах красят хной. Для традиционной кухни характерны блюда из риса (пилау, чилау) с приправами (хораш), овечий сыр, рубленое мясо с зеленью (куфте), шашлык (сих-кабаб), мясной суп (абгушт), маринованные овощи, из напитков - сладкий фруктовый отвар (шербет) со льдом, чай (с XVII века).
Сохраняются патрилинейные роды, ортокузенные браки. Система терминов родства бифуркативно-линейного типа; распространены описательные конструкции. Сиблинги делятся по полу. Из праздников важнейший - Ноуруз. Первые 10 дней месяца мухаррам посвящены памяти гибели имама Хусейна (Шахсей-Вахсей - от возгласа «шах Хусейн, вай Хусейн!»): участники процессий в знак скорби бичуют себя плетьми и цепями, в специальных помещениях (текъе, марсиехане) читают рассказы и устраивают театрализованные представления (тазийе) и т.п. Фольклор - сказки (кессе), которые рассказывают профессиональные сказочники (кессегу), свадебные и колыбельные песни (лалаи) и т.п. Распространён народный кукольный театр «Пахлаван качаль» («Лысый богатырь» - по имени основного героя) с куклами, надеваемыми на руки актёра, и театр марионеток (хейме-шаб-бази). Во время представлений хейме-шаб-бази актёры исполняют теснифы, перед состязаниями в борьбе на специальных аренах (зурхане) поются стихи из Фирдоуси; популярны также представления профессиональных танцовщиц (раккас).