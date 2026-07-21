ПЕРСЫ

ПЕРСЫ - народ иранской группы, основное население Ирана .

Чис­лен­ность около 30 миллионов человек (2013 год, оцен­ка). Жи­вут главным образом в центральных и южных про­вин­ци­ях (ос­та­ны Ис­фа­хан, Йезд, Фарс, Кер­ман, Хор­моз­ган, Те­ге­ран, Це­нт­раль­ный, Кум, Бу­шир, Сем­нан), со­став­ля­ют боль­шин­ст­во на­се­ле­ния круп­ней­ших го­ро­дов (за ис­клю­че­ни­ем Теб­ри­за). Про­жи­ва­ют так­же в Тур­ции (свыше 600 тысяч вы­ход­цев из Ира­на), на юго-за­па­де Аф­га­ни­ста­на (580 тысяч человек), в ОАЭ (до 500 тысяч человек), Бах­рей­не, Ира­ке, Ку­вей­те, Азер­бай­джа­не, Турк­ме­нии, а так­же в США (до 700 тысяч вы­ход­цев из Ира­на), Ка­на­де (свыше 120 тысяч человек), го­ро­дах Ев­ро­пы (осо­бен­но Фран­ции и Гер­ма­нии). Го­во­рят на пер­сид­ском язы­ке. В основном му­суль­ма­не -шии­ты, есть не­боль­шое чис­ло му­суль­ман-сун­ни­тов, а так­же хри­сти­ан, зо­роа­ст­рий­цев (геб­ры) и ба­хаи­тов.

Эт­но­ним персы про­ис­хо­дит от на­зва­ния ис­то­рической области Пар­са - ро­ди­ны ос­но­ва­те­лей Ахе­ме­ни­дов го­су­дар­ст­ва , в ко­то­ром персы за­ни­ма­ли гос­под­ствую­щее по­ло­же­ние, а древ­не­пер­сид­ский язык стал од­ним из наи­бо­лее рас­про­стра­нён­ных (на­ря­ду с ара­мей­ским, ва­ви­лон­ским, элам­ским, древнегреческим и др.) язы­ков. Вслед­ст­вие это­го Ахе­ме­нид­ский Иран за его пре­де­ла­ми ста­ли на­зы­вать Пер­си­ей. В эту эпо­ху на ос­но­ве спла­ва ме­со­по­там­ских, греческих и древнеегипетских тра­ди­ций бы­ли за­ло­же­ны ос­но­вы пер­сид­ской, им­пер­ской по сво­ему ха­рак­те­ру, куль­ту­ры. В III-VII веках сфор­ми­ро­вал­ся сред­не­пер­сид­ский язык (пех­ле­ви). При Са­са­ни­дах, про­ис­хо­див­ших, как не­ко­гда Ахе­ме­ни­ды, из Пар­сы, он стал государственным язы­ком. За­вое­вав­шие Иран в VII веке ара­бы на­зы­ва­ли персов ад­жам (то есть лю­ди, го­во­ря­щие на не­по­нят­ном язы­ке). На­се­ле­ние Ира­на бы­ло по­сте­пен­но ис­ла­ми­зи­ро­ва­но; персидская куль­ту­ра, осо­бен­но язык и по­эзия, ис­пы­та­ла силь­ное арабское влия­ние. С при­хо­дом к вла­сти Се­фе­ви­дов (начало XVI века) государственной ре­ли­ги­ей Ира­на стал ши­изм. В средневековом Ира­не обо­зна­чи­лись основные чер­ты клас­сической персидской куль­ту­ры - по­эзия, нау­ка, ар­хи­тек­ту­ра (так называемый пер­сид­ский стиль ис­лам­ской ар­хи­тек­ту­ры: стрель­ча­тые ар­ки, шле­мо­вид­ные ку­по­ла, мно­го­цвет­ный из­раз­цо­вый де­кор), книж­ная ми­ниа­тю­ра , ков­ро­тка­че­ст­во. В IX-X веках на тер­ри­то­рии Хо­ра­са­на и Ма­ве­ран­нах­ра сло­жил­ся но­во­персидский язык, по­сте­пен­но вы­тес­нив­ший ме­ст­ные диа­лек­ты в других об­лас­тях Ира­на, вклю­чая и Фарс (Пар­са).

Тра­диционная куль­ту­ра ти­пич­на для на­ро­дов Пе­ред­ней Азии. Сель­ское на­се­ле­ние за­ня­то в основном зем­ле­де­ли­ем, в том числе по­лив­ным (с древ­нос­ти из­ве­ст­ны под­зем­ные ка­на­лы - кя­риз, ка­нат). Раз­ви­ты так­же про­изводство ков­ров, шер­стя­ных ша­лей (Кер­ман), на­бив­ных сит­цев (ка­лам­кар), из­раз­цов и фа­ян­со­вой по­су­ды (Ка­шан), че­кан­ка по се­реб­ру и ме­ди и др. Тра­диционный тип жи­ли­ща - гли­но­бит­ный дом с ай­ва­ном, ино­гда с ку­поль­ным пе­ре­кры­ти­ем. Из­вест­ны ук­ре­п­лён­ные по­се­ле­ния (ка­ле, ка­ла­че, ка­ла­те) с тес­но при­мы­каю­щи­ми к сте­нам до­ма­ми. Тра­диционное городское жи­ли­ще рас­по­ло­же­но в глу­би­не дво­ра, вы­хо­дя­ще­го на ули­цу глу­хой сте­ной; де­лит­ся на муж­скую (би­рун) и жен­скую (эн­де­рун) по­ло­ви­ны, обог­ре­ва­лось уст­рой­ст­вом ти­па сан­да­ла (кур­си). Тра­диционная оде­ж­да - ру­ба­ха (пи­ра­хан, джу­ме) и ши­ро­кие шта­ны (шаль­вар, зирд­жа­ме), у муж­чин так­же - без­ру­кав­ка (джа­лет­ке), каф­тан (ка­ба, сер­да­ри, леб­бо­де, на­мад и др.), плащ из верб­люжь­ей шер­сти (аба), у жен­щин - ши­ро­кая юб­ка (том­мун). На го­ло­ве муж­чи­ны но­сят вой­лоч­ную ша­поч­ку (ку­лах) или чал­му (эм­ма­ме), жен­щи­ны - чад­ру (ча­дур), ли­цо за­кры­ва­ют бе­лым по­кры­ва­лом (ру­бенд) или во­ло­ся­ной сет­кой (пи­че). Во 2-й половине XIX века в хо­де ре­форм Наср эд-Дин-ша­ха рас­про­стра­ни­лись эле­мен­ты ев­ропейского кос­тю­ма - паль­то у муж­чин, коф­точ­ка (рахт, яль) и ко­рот­кая плис­си­ро­ван­ная юб­ка (ша­ли­те) у жен­щин (под влия­ни­ем ев­ропейского ба­лет­но­го кос­тю­ма). Во­ло­сы, бо­ро­ду, ла­до­ни, по­дош­вы, ног­ти на ру­ках и но­гах кра­сят хной. Для тра­диционной кух­ни ха­рак­тер­ны блю­да из ри­са (пи­лау, чи­лау) с при­пра­ва­ми (хо­раш), ове­чий сыр, руб­ле­ное мя­со с зе­ле­нью (куф­те), шаш­лык (сих-ка­баб), мяс­ной суп (аб­гушт), ма­ри­но­ван­ные ово­щи, из на­пит­ков - слад­кий фрук­то­вый от­вар (шер­бет) со льдом, чай (с XVII века).

Сох­ра­ня­ют­ся пат­ри­ли­ней­ные ро­ды, ор­то­ку­зен­ные бра­ки. Си­сте­ма тер­ми­нов род­ст­ва би­фур­ка­тив­но-ли­ней­но­го ти­па; рас­про­ст­ра­не­ны опи­сательные кон­ст­рук­ции. Сиб­лин­ги де­лят­ся по по­лу. Из празд­ни­ков важ­ней­ший - Но­уруз. Пер­вые 10 дней ме­ся­ца му­хар­рам по­свя­ще­ны па­мя­ти ги­бе­ли има­ма Ху­сей­на (Шах­сей-Вах­сей - от воз­гла­са «шах Ху­сейн, вай Ху­сейн!»): уча­ст­ни­ки про­цес­сий в знак скор­би би­чу­ют се­бя пле­тьми и це­пя­ми, в специальных по­ме­ще­ни­ях (текъе, мар­сие­ха­не) чи­та­ют рас­ска­зы и уст­раи­ва­ют те­ат­ра­ли­зованные пред­став­ле­ния (та­зийе) и т.п. Фольк­лор - сказ­ки (кес­се), ко­то­рые рас­ска­зы­ва­ют профессиональные ска­зоч­ни­ки (кес­се­гу), сва­деб­ные и ко­лы­бель­ные пес­ни (ла­лаи) и т.п. Рас­про­стра­нён народный ку­коль­ный те­атр «Пах­ла­ван ка­чаль» («Лы­сый бо­га­тырь» - по име­ни основного ге­роя) с кук­ла­ми, на­де­вае­мы­ми на ру­ки ак­тё­ра, и те­атр ма­рио­не­ток (хей­ме-шаб-ба­зи). Во вре­мя пред­став­ле­ний хей­ме-шаб-ба­зи ак­тё­ры ис­пол­ня­ют тес­ни­фы, пе­ред со­стя­за­ния­ми в борь­бе на специальных аре­нах (зур­ха­не) по­ют­ся сти­хи из Фир­до­уси; по­пу­ляр­ны так­же пред­став­ле­ния профессиональных тан­цов­щиц (рак­кас).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)