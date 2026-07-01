ПЕРРО КЛОД
ПЕРРО КЛОД - французский врач, анатом, естествоиспытатель, архитектор и теоретик архитектуры.
Сын адвоката Парижского парламента, брат Ш. Перро. В 1641 году получил степень доктора медицины в Парижском университете, затем преподавал там и занимался медицинской практикой; изучал анатомию человека и животных, а также процессы их жизнедеятельности. Его исследования по сравнительной анатомии животных вошли в коллективный 2-томный труд академии «Записки, служащие к пояснению естественной истории животных» («Mémoires pour servir а̀ l’histoire naturelle des animaux», 1671-1676 годы). Занимался также изобретением военных машин, грузоподъёмных механизмов и пр.
В 1667 году Перро вместе с Ш. Лебреном и Л. Лево вошёл в созданный Ж.Б. Кольбером «малый совет» для разработки проекта восточного фасада Лувра. Королю Людовику XIV было представлено 2 проекта, и выбранный им вариант почти сразу стал рассматриваться как индивидуальная работа Перро. Этот фасад с 3 ризалитами и заключённой между ними во 2-м ярусе колоннадой со сдвоенными колоннами (1667-1672 годы; смотри иллюстрацию к статье Лувр) стал программным памятником французского классицизма XVII века. Среди др. построек Перро - Парижская обсерватория для Академии наук (1667-1672 годы), триумфальная арка дю-Трон (начала строиться около 1669 года, снесена до завершения строительства в 1710 году); Перро также работал в замке Кольбера Со и в Версале, создал проекты французского ордера архитектурного (на конкурс, объявленный Кольбером в 1671 год, для оформления аттикового этажа Лувра), объединения Лувра и дворца Тюильри (около 1674), реконструкции церкви Сент-Женевьев (Свотри Женевьевы) в Париже (около 1675 - около 1680 годы).
В комментариях к своему переводу трактата Витрувия (1673 год) и в труде «О порядке пяти видов колонн в соответствии с методом древних» («Ordonnance des cinq espèces de colonnes selon la m ́ethode des anciens», 1683 год) Перро отделил принципы античной архитектуры, актуальные для современной эпохи, от утративших свою важность, отрицая при этом универсальность и вневременность идеала красоты - основополагающую идею классицизма. Концепция Перро рассматривалась в Королевской академии архитектуры в 1672 году в ходе «спора о древних и новых» как выражение позиции «новых» и, несмотря на победу «древних» во главе с Н.Ф. Блонделем, оказала влияние на французский классицизм XVIII века.
Сочинения:
Essais de physique. P., 1680–1688. Vol. 1–4;
Recueil de plusieurs machines de nouvelle invention. P., 1700;
Mémoires de ma vie. Voyage а̀ Bordeaux (1669). P., 1909. P., 2010.