ПЕРРО КЛОД

ПЕРРО КЛОД - французский врач, анатом, естествоиспытатель, архитектор и теоретик архитектуры.

Сын ад­во­ка­та Па­риж­ско­го пар­ла­мен­та, брат Ш. Пер­ро . В 1641 году по­лу­чил сте­пень доктора ме­ди­ци­ны в Па­риж­ском университете, за­тем пре­по­да­вал там и за­ни­мал­ся медицинской прак­ти­кой; изу­чал ана­то­мию че­ло­ве­ка и жи­вот­ных, а так­же про­цес­сы их жиз­не­дея­тель­но­сти. Его ис­сле­до­ва­ния по срав­нительной ана­то­мии жи­вот­ных во­шли в кол­лек­тив­ный 2-том­ный труд ака­де­мии «За­пис­ки, слу­жа­щие к по­яс­не­нию ес­те­ст­вен­ной ис­то­рии жи­вот­ных» («Mémoires pour servir а̀ l’his­toire na­tu­relle des animaux», 1671-1676 годы). За­ни­мал­ся так­же изо­бре­те­ни­ем во­енных ма­шин, гру­зо­подъ­ём­ных ме­ха­низ­мов и пр.

В 1667 году Перро вме­сте с Ш. Леб­ре­ном и Л. Ле­во во­шёл в соз­дан­ный Ж.Б. Коль­бе­ром «ма­лый со­вет» для раз­ра­бот­ки про­ек­та восточного фа­са­да Лув­ра . Ко­ро­лю Лю­до­ви­ку XIV бы­ло пред­став­ле­но 2 про­ек­та, и вы­бран­ный им ва­ри­ант поч­ти сра­зу стал рас­смат­ри­вать­ся как ин­ди­виду­аль­ная ра­бо­та Перро. Этот фа­сад с 3 ри­за­ли­та­ми и за­клю­чён­ной ме­ж­ду ни­ми во 2-м яру­се ко­лон­на­дой со сдво­ен­ны­ми ко­лон­на­ми (1667-1672 годы; смотри иллюстрацию к статье Лувр) стал про­грамм­ным па­мят­ни­ком французского клас­си­циз­ма XVII века. Сре­ди др. по­стро­ек Перро - Па­риж­ская об­сер­ва­то­рия для Ака­де­мии на­ук (1667-1672 годы), три­ум­фаль­ная ар­ка дю-Трон (на­ча­ла стро­ить­ся около 1669 года, сне­се­на до за­вер­ше­ния строи­тель­ст­ва в 1710 году); Перро так­же ра­бо­тал в зам­ке Коль­бе­ра Со и в Вер­са­ле, соз­дал про­екты французского ор­де­ра ар­хи­тек­тур­но­го (на кон­курс, объ­яв­лен­ный Коль­бе­ром в 1671 год, для оформ­ле­ния ат­ти­ко­во­го эта­жа Лув­ра), объ­е­ди­не­ния Лув­ра и двор­ца Тю­иль­ри (около 1674), ре­кон­ст­рук­ции церкви Сент-Же­невь­ев (Свотри Же­невь­е­вы) в Па­ри­же (около 1675 - около 1680 годы).

В ком­мен­та­ри­ях к сво­ему пе­ре­во­ду трак­та­та Вит­ру­вия (1673 год) и в тру­де «О по­ряд­ке пя­ти ви­дов ко­лонн в со­от­вет­ст­вии с ме­то­дом древ­них» («Ordonnance des cinq espèces de colonnes selon la m ́ethode des anciens», 1683 год) Перро от­де­лил прин­ци­пы ан­тич­ной ар­хи­тек­ту­ры, ак­ту­аль­ные для современной эпо­хи, от ут­ра­тив­ших свою важ­ность, от­ри­цая при этом уни­вер­саль­ность и вне­вре­мен­ность идеа­ла кра­со­ты - ос­но­во­по­ла­гаю­щую идею клас­си­циз­ма. Кон­цеп­ция Перро рас­смат­ри­ва­лась в Ко­ро­лев­ской ака­де­мии ар­хи­тек­ту­ры в 1672 году в хо­де «спо­ра о древ­них и но­вых» как вы­ра­же­ние по­зи­ции «но­вых» и, не­смот­ря на по­бе­ду «древ­них» во гла­ве с Н.Ф. Блон­де­лем, ока­за­ла влия­ние на французский клас­си­цизм XVIII века.

Сочинения:

Essais de physique. P., 1680–1688. Vol. 1–4;

Recueil de plusieurs machines de nou­velle invention. P., 1700;

Mémoires de ma vie. Voyage а̀ Bordeaux (1669). P., 1909. P., 2010.