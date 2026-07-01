ПЕРПИНЬЯН

ПЕРПИНЬЯН - город на юге Франции , регион Лангедок-Руссильон.

Население 118,2 тысяч человек (2013 год), с при­го­ро­да­ми свыше 300 тысяч человек. Рас­по­ло­жен на реке Тет, в 13 км к за­па­ду от по­бе­ре­жья Сре­ди­зем­но­го моря, в 30 км от гра­ни­цы с Ис­па­ни­ей. Узел ав­то­мо­биль­ных до­рог, ско­ро­ст­ное железнодорожное со­об­ще­ние с круп­ней­ши­ми го­ро­да­ми стра­ны. Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт Пер­пинь­ян-Рив­зальт (1923 год).

Воз­ник пред­по­ло­жи­тель­но в римскую эпо­ху. Впер­вые упо­ми­на­ет­ся в 927 году как сель­ское по­се­ле­ние (вил­ла) в пре­де­лах епи­скоп­ст­ва Эльн. С 991 года сто­ли­ца граф­ст­ва Рус­силь­он в со­ста­ве Французского ко­ро­лев­ст­ва. С 1172 года под вла­стью ко­ро­лей Ара­го­на; Фран­ция от­ка­за­лась от сво­их прав на эту тер­ри­то­рию по Кор­бей­ско­му ми­ру 1258 года. В 1197 году Перпиньян по­лу­чил пра­ва ком­му­ны ; управ­лял­ся 5 кон­су­ла­ми, из­би­рае­мы­ми на один год, с 1262 года двое из них пред­став­ля­ли выс­шие, двое - сред­ние и один - низ­шие слои на­се­ле­ния го­ро­да. Важ­ный ре­мес­лен­ный (пре­имущественно про­изводство тек­сти­ля) и тор­го­вый центр; с XII века по 1493 год в Перпиньяне про­жи­ва­ла бо­га­тая еврейская об­щи­на. В 1276-1344 годах Перпиньян - од­на из двух сто­лиц (на­ря­ду с Паль­ма-де-Маль­ор­кой) ко­ро­лев­ст­ва Маль­ор­ка. В 1344 году за­нят ара­гон­ски­ми вой­ска­ми. В это вре­мя на­счи­ты­вал свыше 30 тысяч жителей. В ре­зуль­та­те эпи­де­мии чу­мы в 1348 году (смотри «Чёр­ная смерть») по­те­рял до по­ло­ви­ны на­се­ле­ния. В 1463 году Перпиньян при­сое­ди­нён к Фран­ции, под­твер­див­шей его древ­ние пра­ва и сво­бо­ды. В 1473 году вос­стал про­тив французского прав­ле­ния; по­сле дол­гой оса­ды взят в 1475 году французскими вой­ска­ми. В 1493 году, в ка­нун Италь­ян­ских войн, вме­сте со всем Рус­силь­о­ном ус­ту­п­лен Ара­го­ну, в даль­ней­шем в со­ста­ве ко­ро­лев­ст­ва Ис­па­ния. С начала XVI века, вслед­ст­вие войн и эпи­де­мии чу­мы 1530-1531 годов, пе­ре­жи­вал эко­но­мический кри­зис (со­кра­ти­лось пре­ж­де все­го ре­мес­лен­ное про­изводство), на­се­ле­ние го­ро­да умень­ша­лось (около 10 тысяч человек в XVI-XVII веках), од­на­ко Перпиньян ос­та­вал­ся важ­ным фи­нан­со­вым цен­тром. С 1601 года главный го­род од­но­имённого епи­скоп­ст­ва. В 1642 году взят французской ар­ми­ей; окон­ча­тель­но при­сое­ди­нён к Фран­ции по Пи­ре­ней­ско­му мир­но­му до­го­во­ру 1659 года, административный центр про­вин­ции и же­не­ра­ли­те Рус­силь­он. В XVIII веке во­зоб­но­вил­ся эко­но­мический рост го­ро­да. В хо­де Фран­цуз­ской ре­во­лю­ции XVIII века под­дер­жал ре­во­люционную власть, с 19 февраля 1790 года имел свою мэ­рию. С 4 марта 1790 года главный го­род департамента Восточные Пи­ре­неи. В 1801 году ли­к­ви­ди­ро­ва­но епи­скоп­ст­во Пер­пинь­ян, его тер­ри­то­рия при­сое­ди­не­на к епи­скоп­ст­ву Нарбон; вос­ста­нов­ле­но в 1823 году. В 1858 году со­еди­нён же­лез­ной до­ро­гой с Нар­бо­ном (и да­лее с Ту­лу­зой и Бор­до, Мар­се­лем и Лио­ном), с 1878 года - с Бар­се­ло­ной. С 1838 года центр про­изводства па­пи­рос­ной бу­ма­ги, с 1887 года - шо­ко­ла­да, с 1903 года - кир­пи­ча; так­же важ­ный центр тор­гов­ли сельскохозяйственными про­дук­та­ми, в том числе ран­ни­ми фрук­та­ми, по­став­ляв­ши­ми­ся на даль­ние рын­ки. В 1939 году, не­за­дол­го до окон­ча­ния Гражданской вой­ны в Ис­па­нии 1936-1939 годов , го­род при­нял боль­шое ко­ли­че­ст­во испанских (пре­имущественно ка­та­лон­ских) бе­жен­цев-рес­пуб­ли­кан­цев, что спо­соб­ст­во­ва­ло уси­ле­нию в Перпиньяне по­зи­ций ка­та­лан­ско­го языка и куль­ту­ры. В хо­де Второй ми­ро­вой вой­ны за­нят 12 ноября 1942 года германскими вой­ска­ми; ос­во­бо­ж­дён французскими пар­ти­за­на­ми 19 августа 1944 года. На­чи­ная с 1962 года зна­чительную до­лю на­се­ле­ния Перпиньяна со­став­ля­ют вы­ход­цы из Ал­жи­ра и других бывших французских ко­ло­ний.

Ста­рый го­род с не­ре­гу­ляр­ной пла­ни­ров­кой рас­по­ло­жен на пра­вом бе­ре­гу реки Тет. На мес­те ок­ру­жаю­щих его стен XIV-XVII веков в начале XX века раз­би­ты буль­ва­ры. В южной час­ти Ста­ро­го го­ро­да - ци­та­дель с 6 бас­тио­на­ми (XV-XVII века), внут­ри ко­то­рой со­хра­нил­ся дво­рец ко­ро­лей Маль­ор­ки (по­след­няя четверть XIII века - 1309 год; 2-этаж­ная ча­сов­ня Святого Кре­ста и Святой Маг­да­ли­ны, начало XIV века; зал Маль­ор­ки). В Ста­ром го­ро­де так­же со­хра­ни­лись другие го­тические по­строй­ки: со­бор Святого Ио­ан­на Кре­сти­те­ля (1324-1509 годы; ка­пел­ла Нотр-Дам-дель-Кор­реш, 1-я четверть XI века) с клу­ат­ром (1-я половина XIV века), церк­ви Сент-Ма­ри-де-ла-Ре­аль (начало XIV века), Святого апо­сто­ла Иа­ко­ва (XIV век, пе­ре­строе­на в XVIII веке), Ра­ту­ша (XIV век, пе­ре­строе­на в XVI и XVII веках), ук­ре­п­ле­ние Эль-Кас­те­лет (около 1368 года; при­строй­ка 1478 года; ны­не Ка­талон­ский му­зей ис­кусств и народных тра­диций), зда­ние Морского три­бу­на­ла (1397 год, уве­ли­че­но в 1540 году; в XVIII веке пе­ре­строе­но в те­атр, ны­не ка­фе), Дво­рец де­пу­та­тов (XV век), бывший мо­на­стырь кла­ри­сок, церковь Апостола Мат­фея (оба зда­ния XVI века). Сре­ди других по­стро­ек: железнодорожный во­кзал (1858 год, рос­пи­си С. Да­ли), Дво­рец юс­тиции, Дво­рец кон­грес­сов и вы­ста­вок (1970 год), ме­четь (2006 год), те­атр «Ар­хи­пе­лаг» (2011 год, ар­хи­тек­то­ры Ж. Ну­вель, Б. Мет­ра). На восточной ок­раи­не го­ро­да, в районе Ша­то-Ру­сий­он, рас­по­ло­же­ны ос­тат­ки ан­тич­но­го и средневекового города Ру­си­но (фо­рум, те­атр, тер­мы, все - I век до нашей эры - I век нашей эры; ро­ман­ская церковь Свя­тых Ма­рии и Пет­ра, XI-XII века; баш­ня XIII-XIV веков).

Университет Перпиньяна (ос­но­ван в 1350 году, в 1794 году за­крыт, вновь от­крыт в 1979 году); в его со­ста­ве 3 института: управ­ле­ния, фран­ко-ка­та­лон­ских транс­гра­нич­ных про­блем и тех­но­ло­ги­че­ский. Му­зеи: ес­тественной ис­то­рии (ос­но­ван в 1770 году как ка­би­нет ес­те­ст­во­зна­ния при университете, с 1840 года са­мо­сто­ятельное уч­ре­ж­де­ние), ху­до­же­ст­вен­ный Г. Ри­го, уро­жен­ца Перпиньяна (ос­но­ван в 1820 году, от­крыт в 1833 году; жи­во­пись Ри­го, Р. Дю­фи, ка­та­лон­ских, фламандских, итальянских мас­те­ров), мо­нет и ме­да­лей имени Ж. Пу­ча (1926 год), Ка­та­лон­ский му­зей ис­кусств и народных тра­ди­ций («Ка­са-Пе­раль», 1963 год), Франц. Ал­жи­ра (1973 год), авиа­ции (1976 год), ку­кол ме­ст­ной фаб­ри­ки «Бел­ла» (про­из­во­ди­лись в Перпиньян в 1946-1984 годах), ис­то­ри­ко-ху­до­же­ст­вен­ный Ка­са-Шан­шо (в бывшем ку­пе­че­ском до­ме XVI века). Те­атр «Ар­хи­пе­лаг» (опе­ра, дра­ма, та­нец, цир­ко­вые пред­став­ле­ния и др.). Еже­год­ные ме­ж­ду­народные фес­ти­ва­ли: фо­то­жур­на­ли­сти­ки «Visa pour l’Image» (с 1989 года, один из круп­ней­ших в ми­ре), ги­тар­ной му­зы­ки «Guitares au Palais» (с 2004 год).

Рег­бий­ный клуб «Дра­гонс Ка­та­ланс» - чем­пи­он Фран­ции (2005 год); 2-крат­ный об­ла­да­тель Куб­ка лор­да Дер­би (2004, 2005 годы); при­ни­ма­ет со­пер­ни­ков на ста­дио­не имени Жиль­бе­ра Бру­ту­са (13 тысяч мест).

Ос­но­ва городской эко­но­ми­ки - пе­ре­ра­бот­ка ме­ст­ной сельскохозяйственной про­дук­ции и тор­гов­ля ею, ту­ри­стический биз­нес. В Перпиньяне и его ок­ре­ст­но­стях - круп­ные ви­но­дельч. пред­при­ятия, хо­зяй­ст­ва по вы­ра­щи­ва­нию ран­них ово­щей (те­п­лич­ные ком­плек­сы на западной ок­раи­не города), фрук­тов, ви­но­гра­да, оли­вок, проб­ко­во­го ду­ба. Об­ра­бот­ка проб­ки. К се­ве­ру и югу от го­ро­да, вдоль по­бе­режья Сре­ди­зем­но­го моря, - об­шир­ная ку­рорт­ная зо­на.

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