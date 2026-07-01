ПЕРПИНЬЯН
ПЕРПИНЬЯН - город на юге Франции, регион Лангедок-Руссильон.
Население 118,2 тысяч человек (2013 год), с пригородами свыше 300 тысяч человек. Расположен на реке Тет, в 13 км к западу от побережья Средиземного моря, в 30 км от границы с Испанией. Узел автомобильных дорог, скоростное железнодорожное сообщение с крупнейшими городами страны. Международный аэропорт Перпиньян-Ривзальт (1923 год).
Возник предположительно в римскую эпоху. Впервые упоминается в 927 году как сельское поселение (вилла) в пределах епископства Эльн. С 991 года столица графства Руссильон в составе Французского королевства. С 1172 года под властью королей Арагона; Франция отказалась от своих прав на эту территорию по Корбейскому миру 1258 года. В 1197 году Перпиньян получил права коммуны; управлялся 5 консулами, избираемыми на один год, с 1262 года двое из них представляли высшие, двое - средние и один - низшие слои населения города. Важный ремесленный (преимущественно производство текстиля) и торговый центр; с XII века по 1493 год в Перпиньяне проживала богатая еврейская община. В 1276-1344 годах Перпиньян - одна из двух столиц (наряду с Пальма-де-Мальоркой) королевства Мальорка. В 1344 году занят арагонскими войсками. В это время насчитывал свыше 30 тысяч жителей. В результате эпидемии чумы в 1348 году (смотри «Чёрная смерть») потерял до половины населения. В 1463 году Перпиньян присоединён к Франции, подтвердившей его древние права и свободы. В 1473 году восстал против французского правления; после долгой осады взят в 1475 году французскими войсками. В 1493 году, в канун Итальянских войн, вместе со всем Руссильоном уступлен Арагону, в дальнейшем в составе королевства Испания. С начала XVI века, вследствие войн и эпидемии чумы 1530-1531 годов, переживал экономический кризис (сократилось прежде всего ремесленное производство), население города уменьшалось (около 10 тысяч человек в XVI-XVII веках), однако Перпиньян оставался важным финансовым центром. С 1601 года главный город одноимённого епископства. В 1642 году взят французской армией; окончательно присоединён к Франции по Пиренейскому мирному договору 1659 года, административный центр провинции и женералите Руссильон. В XVIII веке возобновился экономический рост города. В ходе Французской революции XVIII века поддержал революционную власть, с 19 февраля 1790 года имел свою мэрию. С 4 марта 1790 года главный город департамента Восточные Пиренеи. В 1801 году ликвидировано епископство Перпиньян, его территория присоединена к епископству Нарбон; восстановлено в 1823 году. В 1858 году соединён железной дорогой с Нарбоном (и далее с Тулузой и Бордо, Марселем и Лионом), с 1878 года - с Барселоной. С 1838 года центр производства папиросной бумаги, с 1887 года - шоколада, с 1903 года - кирпича; также важный центр торговли сельскохозяйственными продуктами, в том числе ранними фруктами, поставлявшимися на дальние рынки. В 1939 году, незадолго до окончания Гражданской войны в Испании 1936-1939 годов, город принял большое количество испанских (преимущественно каталонских) беженцев-республиканцев, что способствовало усилению в Перпиньяне позиций каталанского языка и культуры. В ходе Второй мировой войны занят 12 ноября 1942 года германскими войсками; освобождён французскими партизанами 19 августа 1944 года. Начиная с 1962 года значительную долю населения Перпиньяна составляют выходцы из Алжира и других бывших французских колоний.
Старый город с нерегулярной планировкой расположен на правом берегу реки Тет. На месте окружающих его стен XIV-XVII веков в начале XX века разбиты бульвары. В южной части Старого города - цитадель с 6 бастионами (XV-XVII века), внутри которой сохранился дворец королей Мальорки (последняя четверть XIII века - 1309 год; 2-этажная часовня Святого Креста и Святой Магдалины, начало XIV века; зал Мальорки). В Старом городе также сохранились другие готические постройки: собор Святого Иоанна Крестителя (1324-1509 годы; капелла Нотр-Дам-дель-Корреш, 1-я четверть XI века) с клуатром (1-я половина XIV века), церкви Сент-Мари-де-ла-Реаль (начало XIV века), Святого апостола Иакова (XIV век, перестроена в XVIII веке), Ратуша (XIV век, перестроена в XVI и XVII веках), укрепление Эль-Кастелет (около 1368 года; пристройка 1478 года; ныне Каталонский музей искусств и народных традиций), здание Морского трибунала (1397 год, увеличено в 1540 году; в XVIII веке перестроено в театр, ныне кафе), Дворец депутатов (XV век), бывший монастырь кларисок, церковь Апостола Матфея (оба здания XVI века). Среди других построек: железнодорожный вокзал (1858 год, росписи С. Дали), Дворец юстиции, Дворец конгрессов и выставок (1970 год), мечеть (2006 год), театр «Архипелаг» (2011 год, архитекторы Ж. Нувель, Б. Метра). На восточной окраине города, в районе Шато-Русийон, расположены остатки античного и средневекового города Русино (форум, театр, термы, все - I век до нашей эры - I век нашей эры; романская церковь Святых Марии и Петра, XI-XII века; башня XIII-XIV веков).
Университет Перпиньяна (основан в 1350 году, в 1794 году закрыт, вновь открыт в 1979 году); в его составе 3 института: управления, франко-каталонских трансграничных проблем и технологический. Музеи: естественной истории (основан в 1770 году как кабинет естествознания при университете, с 1840 года самостоятельное учреждение), художественный Г. Риго, уроженца Перпиньяна (основан в 1820 году, открыт в 1833 году; живопись Риго, Р. Дюфи, каталонских, фламандских, итальянских мастеров), монет и медалей имени Ж. Пуча (1926 год), Каталонский музей искусств и народных традиций («Каса-Пераль», 1963 год), Франц. Алжира (1973 год), авиации (1976 год), кукол местной фабрики «Белла» (производились в Перпиньян в 1946-1984 годах), историко-художественный Каса-Шаншо (в бывшем купеческом доме XVI века). Театр «Архипелаг» (опера, драма, танец, цирковые представления и др.). Ежегодные международные фестивали: фотожурналистики «Visa pour l’Image» (с 1989 года, один из крупнейших в мире), гитарной музыки «Guitares au Palais» (с 2004 год).
Регбийный клуб «Драгонс Каталанс» - чемпион Франции (2005 год); 2-кратный обладатель Кубка лорда Дерби (2004, 2005 годы); принимает соперников на стадионе имени Жильбера Брутуса (13 тысяч мест).
Основа городской экономики - переработка местной сельскохозяйственной продукции и торговля ею, туристический бизнес. В Перпиньяне и его окрестностях - крупные винодельч. предприятия, хозяйства по выращиванию ранних овощей (тепличные комплексы на западной окраине города), фруктов, винограда, оливок, пробкового дуба. Обработка пробки. К северу и югу от города, вдоль побережья Средиземного моря, - обширная курортная зона.