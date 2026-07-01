ПЕРОТИН

ПЕРОТИН - французский композитор .

Дос­то­вер­ных био­гра­фических све­де­ний не со­хра­ни­лось. Тео­ре­ти­ки му­зы­ки XIII века (Ио­анн де Гар­лан­дия, Ие­ро­ним Мо­рав­ский и в осо­бен­но­сти Ано­ним IV) в сво­их трак­та­тах ве­ли­ча­ли Перотина ти­ту­лом «magister» («ма­гистр [ис­кусств]»), ко­то­рый пред­по­ла­гал пра­во на пре­по­да­ва­ние, и эпи­те­том «magnus» (буквально - ве­ли­кий), сви­де­тель­ст­вую­щим о вы­со­кой оцен­ке его творческой дея­тель­но­сти на про­тя­же­нии около 100 лет. Од­на из современных ги­по­тез ото­жде­ст­в­ля­ет Перотина с не­ким Пет­ром (умер около 1238 года), ко­то­рый при­бли­зи­тель­но с начала XIII века до 1238 года чис­лил­ся главным пев­чим (лат. succentor) па­риж­ско­го ка­фед­раль­но­го со­бо­ра Нотр-Дам .

Перотин счи­та­ет­ся ав­то­ром не­сколь­ких 3-го­лос­ных ор­га­ну­мов, двух квад­ру­п­лей (то есть 4-го­лос­ных ор­га­ну­мов «Viderunt omnes» и «Sede­runt principes»), трёх кон­дук­тов (один из них, «Beata viscera», на­пи­сан на текст тео­ло­га и по­эта Фи­лип­па Канц­ле­ра) и че­ты­рёх 3-го­лос­ных со­чи­не­ний в фор­ме ал­ли­луйи (в том числе «Alleluia. Nativitas» на текст то­го же по­эта). Ряд со­чи­не­ний, со­хра­нив­ших­ся ано­ним­но, современные му­зы­ко­ве­ды при­пи­сы­ва­ют Перотину на ос­но­ве сти­ли­стического ана­ли­за. При этом ни од­но из упо­мя­ну­тых не свя­зы­ва­ет­ся с име­нем Перотина в нот­ных ру­ко­пи­сях пе­рио­да Арс ан­тик­ва. Не­за­ви­си­мо от пер­со­наль­ной ат­ри­бу­ции эти гран­ди­оз­ные по­ли­фо­ни­че­ские со­чи­не­ния сви­де­тель­ст­ву­ют о пыш­но­сти и раз­ви­то­сти музыкальной со­став­ляю­щей бо­го­слу­же­ния в средневековом Па­ри­же (смотри Нотр-Дам шко­ла ), а с точ­ки зре­ния музыкального сти­ля (но­ва­тор­ст­во в рит­ми­ке, ста­нов­ле­ние осн. ка­те­го­рий ста­ро­мо­даль­ной гар­мо­нии, упо­ря­до­чен­ность и кра­со­та фор­мы) оце­ни­ва­ют­ся как па­мят­ни­ки вы­со­чай­ше­го про­фес­сио­на­лиз­ма.