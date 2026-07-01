ПЕРОТИН
ПЕРОТИН - французский композитор.
Достоверных биографических сведений не сохранилось. Теоретики музыки XIII века (Иоанн де Гарландия, Иероним Моравский и в особенности Аноним IV) в своих трактатах величали Перотина титулом «magister» («магистр [искусств]»), который предполагал право на преподавание, и эпитетом «magnus» (буквально - великий), свидетельствующим о высокой оценке его творческой деятельности на протяжении около 100 лет. Одна из современных гипотез отождествляет Перотина с неким Петром (умер около 1238 года), который приблизительно с начала XIII века до 1238 года числился главным певчим (лат. succentor) парижского кафедрального собора Нотр-Дам.
Перотин считается автором нескольких 3-голосных органумов, двух квадруплей (то есть 4-голосных органумов «Viderunt omnes» и «Sederunt principes»), трёх кондуктов (один из них, «Beata viscera», написан на текст теолога и поэта Филиппа Канцлера) и четырёх 3-голосных сочинений в форме аллилуйи (в том числе «Alleluia. Nativitas» на текст того же поэта). Ряд сочинений, сохранившихся анонимно, современные музыковеды приписывают Перотину на основе стилистического анализа. При этом ни одно из упомянутых не связывается с именем Перотина в нотных рукописях периода Арс антиква. Независимо от персональной атрибуции эти грандиозные полифонические сочинения свидетельствуют о пышности и развитости музыкальной составляющей богослужения в средневековом Париже (смотри Нотр-Дам школа), а с точки зрения музыкального стиля (новаторство в ритмике, становление осн. категорий старомодальной гармонии, упорядоченность и красота формы) оцениваются как памятники высочайшего профессионализма.