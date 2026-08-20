Перони́зм

Перони́зм — массовое политическое движение националистического типа, объединившее в своих рядах национальную буржуазию, рабочий класс и часть средних слоев. В мире, разделенном на две социальные системы, Х. Перон провозгласил третью позицию между индивидуализмом капитализма и коллективизмом социализма. Эта позиция утверждалась как «третий путь» развития Аргентины , не капиталистический и не социалистический, а национальный: в политике — уравновешивавший права индивида с правами общества; в общественных отношениях — утверждающий социальную справедливость; в экономике — создающий социальную экономику, ставя капитал на службу общества.

Главная роль в перонистской доктрине отводилась государству, которому придавался надклассовый характер. Выступая посредником между трудом и капиталом, оно должно было создать социально справедливое общество. Свободное от анархии капитализма и централизации социализма, освободив человека от эксплуатации как государством, так и другим человеком.

Перон стремился создать государство «юридически организованной нации» с единой партией и централизованным партийным и государственным руководством. Перонисты не рассматривали свою организацию как политическую партию, выражавшую интересы определенного класса, а утверждали общенациональный, народный характер своего движения. В программе перонистской партии она определялась как «национальное революционное движение, направляемое доктриной Хуана Перона» и подчинялось ему как «верховному лидеру партии и государства». В перонистской доктрине не было места другим политическим партиям. «Хустисиализм в своей сущности является народным. Любая политическая группировка антинародна и поэтому не принадлежит к хустисиализму», — утверждал Перон. Апология «провиденциальной, харизматической» личности вождя, провозглашение надклассового национального единства — характерные черты идеологии П.

Под воздействием процессов в мире и в Аргентине менялся и П. После свержения Перона и запрещения перонистской партии воссоздание движения происходило на массовой основе профсоюзов, радикализированных средних слоев. Внутри перонистских профсоюзов, среди молодежи, в хустисиалистской партии усилились левые течения, выдвинувшие лозунг «национального социализма», вкладывая в него требование о проведении антиимпериалистической внутренней и внешней политики.

Перон попытался соединить основные догмы хустисиализма с новыми идеями. В его трактовке национальный социализм — это синоним хустисиализма, продолжение и развитие хустисиалистской позиции — «ни с капитализмом и ни с социализмом».

После смерти Перона, являвшегося связующим звеном между различными течениями хустисиализма, усилилась поляризация внутри перонистского движения. В зависимости от конкретно-исторических условий положения в стране, к власти приходит правительство президента К. Менема , проводившее неолиберальный курс, а после краха неолиберальной модели — левоцентристские правительства Н. Киршнера и К. Фернандес де Киршнер .

Лит .: Perón J. D. La fuérra es el derecho de los bestias. La Habana, 1956; Очерки истории Аргентины, М., 1961; Шокина И. Е. Перонистское движение в современной Аргентине. М., 1969; Perón J. D. Filosofia peronista. Buenos Aires, 1974; Idem. Condución politia. Buenos Aires, 1974; Idem. 1973–1974. Todos sus discursos. T. I–II. Buenos Aires, 1974; Idem. Doctrina peronista. Buenos Aires, 1984; История Латинской Америки. Вторая половина ХХ века. М., 2004. В. П. Казаков.