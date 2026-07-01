ПЕРНИК
ПЕРНИК - город на западе Болгарии.
Население 77,4 тысяч человек (2013 год); с городом-спутником Радомир (в 9 км к юго-западу от Перника) - около 100 тысяч человек. Расположен в Перникской котловине, вытянут на 12 км вдоль реки Струма, на северо-востоке граничит с Софией (30 км от её центра) (городская территория Перника включает несколько сельских населённых пунктов, обширные сельскохозяйственные и естественные угодья). Узел автомобильных и железных дорог. Ближайший международный аэропорт - в Софии.
В V веке до нашей эры на территории современной Перники располагались селения фракийцев. В IV веке ими основана крепость (разрушена предположительно в начале III века вторгшимися кельтами). Во II веке до нашей эры вошла в состав римской провинции Македония. В VII-VIII веках нашей эры заселена славянами, основавшими своё поселение на стратегически важном холме Кракра (в IX веке укреплено и обнесено стенами). По договору между Омуртагом и Львом V Армянином (конец 815 или начало 816 годов) вошло в состав Первого Болгарского царства. Получило современное название (в честь Перуна; также встречалось в написаниях Перуник, Периник), упоминается в «безымянном» («народном») житии Иоанна Рыльского (около 1183 года). В 1004, 1016 годах Перник осаждался византийскими войсками, в 1018 году взят ими, вошёл в состав Византийской империи. В середине XI века пострадал от землетрясения, в 1189 году разрушен армией Стефана Немани. С 1204 года во Втором Болгарском царстве, с 1396 года в Османской империи.
В XV-XVIII веках Перник - небольшое село. С 1878 года в составе Болгарии. Толчок развитию Перняка дала промышленная разработка буроугольных месторождений (в 1891 году пущен в эксплуатацию первый рудник «Государственная шахта Перник», в 1895 году - первая обогатительная фабрика). В 1893 году соединён железной дорогой с Софией. В конце XIX - начале XX веках один из главных промышленных центров Болгарии. В 1929 году получил статус города. В сентябре 1944 года один из центров народного восстания, свергшего прогерманский монархический режим. С 1944 года центр околии, с 1959 года - округа. В 1949-1962 годах назывался Димитрово (в честь Г.М. Димитрова). Во 2-й половине XX века развивался как центр добычи бурого угля, тепловой энергетики, чёрной металлургии, машиностроения (главным образом тяжёлого), пищевой промышленности. В 1955, 1972 годах расширялся за счёт присоединения близлежащих сёл. В 1990-е годах значение Перника как крупного индустриального центра снизилось. С 1999 года центр одноимённой области. В 2012 году пострадал от землетрясения.
Сохранились руины античных построек: в районе Церква (Даскалово) - руины храмового комплекса Асклепия и Гигиеи (II-IV века), на южной окраине - так называемая Римская вилла (III-V века). В юго-западной части города, на холме, - руины средневековой крепости Кракра (начало IX века; реставрирована в 1975-1985 годах), представлявшей собой одно из крупнейших оборонит. сооружений периода Первого Болгарского царства. В центре Перника - церковь Святого Иоанна Рыльского в неовизантийском стиле (1910-1920 годы). Сохранились также монастырь Святой Петки (Параскевы Пятницы) в Калкасе (основан в X-XII веках, разрушен в XIV веке, восстановлен в 1881 году) и монастырь Святого Пантелеимона (XX век); церкви Святого Георгия Победоносца в Студене (XIV-XVI века), Святого Илии Пророка в неовизантийском стиле (1839 год). На южной окраине Перника - ботанический заповедник Острица.
Европейский политехнический университет (2010 год). Музеи: региональный исторический (1953 год), истории угледобычи (1986 год; в производственных помещениях бывшей «Государственной шахты Перник»). Художественная галерея (1958 год). Драматический театр имени Б. Дановского (1919 год). Камерный оркестр «Орфей» (1975 год). Международный фестиваль маскарадных игр «Сурва» (с 1966 года, наиболее представительный в Юго-Восточной Европе). Фольклорный фестиваль «Витошки напеви».
Футбольный клуб «Миньор» выступает на одноимённом стадионе (10 тысяч мест); финалист Кубка Болгарии (1958 год).
Перник с городом-спутником Радомир - важный производственный узел Софийского индустриального района. Добыча бурого угля (около 0,6 миллионов тонн в 2011 году), используемого на местных ТЭС «Република» (мощность 105 МВт) и «Перник» (30 МВт). Действуют второй по величине в Болгарии после Кремиковского металлургический завод компании «Стомана Индъстри» (до 1992 года Комбинат имени В.И. Ленина; мощность 1,4 миллион тонн проката), предприятия по формовке и резке металла, выпуску чугунного и стального литья и кованых изделий, дорожно-строительной техники, оборудования для горнодобывающей, цементной промышленности, электроэнергетики и металлургии, разнообразных электротехнических изделий и др. Промышленность строительных материалов, деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная, швейная и пищевкусовая. Создаются индустриальный парк и индустриально-логистическая зона (с льготным налоговым режимом).