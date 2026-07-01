ПЕРНИК

ПЕРНИК - город на западе Болгарии.

Население 77,4 тысяч человек (2013 год); с го­ро­дом-спут­ни­ком Ра­до­мир (в 9 км к юго-за­па­ду от Перника) - около 100 тысяч человек. Рас­по­ло­жен в Пер­ник­ской кот­ло­ви­не, вы­тя­нут на 12 км вдоль реки Стру­ма, на се­ве­ро-вос­то­ке гра­ни­чит с Со­фи­ей (30 км от её цен­тра) (городская тер­ри­то­рия Перника вклю­ча­ет несколько сель­ских на­се­лён­ных пунк­тов, об­шир­ные сельскохозяйственные и ес­тественные уго­дья). Узел ав­то­мо­биль­ных и же­лез­ных до­рог. Бли­жай­ший ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт - в Со­фии.

В V веке до нашей эры на тер­ри­то­рии современной Перники рас­по­ла­га­лись се­ле­ния фра­кий­цев. В IV веке ими ос­но­ва­на кре­пость (раз­ру­ше­на пред­по­ло­жи­тель­но в начале III века вторг­ши­ми­ся кель­та­ми). Во II веке до нашей эры во­шла в со­став римской провинции Ма­ке­до­ния. В VII-VIII веках нашей эры за­се­ле­на сла­вя­на­ми, ос­но­вав­ши­ми своё по­се­ле­ние на стра­те­ги­че­ски важ­ном хол­ме Кра­кра (в IX веке ук­ре­п­ле­но и об­не­се­но сте­на­ми). По до­го­во­ру ме­ж­ду Омур­та­гом и Львом V Ар­мя­ни­ном (конец 815 или начало 816 годов) во­шло в со­став Пер­во­го Бол­гар­ско­го цар­ст­ва . По­лу­чи­ло современное название (в честь Пе­ру­на; так­же встре­ча­лось в на­пи­са­ни­ях Пе­ру­ник, Пе­ри­ник), упо­ми­на­ет­ся в «бе­зы­мян­ном» («на­род­ном») жи­тии Ио­ан­на Рыль­ско­го (около 1183 года). В 1004, 1016 годах Перник оса­ж­дал­ся ви­зантийскими вой­ска­ми, в 1018 году взят ими, во­шёл в со­став Ви­зантийской им­пе­рии. В середине XI века по­стра­дал от зем­ле­тря­се­ния, в 1189 году раз­ру­шен ар­ми­ей Сте­фа­на Не­ма­ни. С 1204 года во Вто­ром Бол­гар­ском цар­ст­ве , с 1396 года в Ос­ман­ской им­пе­рии .

В XV-XVIII веках Перник - не­боль­шое се­ло. С 1878 года в со­ста­ве Бол­га­рии. Тол­чок раз­ви­тию Перняка да­ла промышленная раз­ра­бот­ка бу­ро­уголь­ных ме­сто­ро­ж­де­ний (в 1891 году пу­щен в экс­плуа­та­цию пер­вый руд­ник «Государственная шах­та Пер­ник», в 1895 году - пер­вая обо­га­тительная фаб­ри­ка). В 1893 году со­еди­нён же­лез­ной до­ро­гой с Со­фи­ей. В конце XIX - начале XX веках один из главных промышленных цен­тров Бол­га­рии. В 1929 году по­лу­чил ста­тус го­ро­да. В сентябре 1944 года один из цен­тров народного вос­ста­ния, сверг­ше­го про­гер­ман­ский мо­нар­хический ре­жим. С 1944 года центр око­лии, с 1959 года - ок­ру­га. В 1949-1962 годах на­зы­вал­ся Ди­мит­ро­во (в честь Г.М. Ди­мит­ро­ва). Во 2-й половине XX века раз­ви­вал­ся как центр до­бы­чи бу­ро­го уг­ля, те­п­ло­вой энер­ге­ти­ки, чёр­ной ме­тал­лур­гии, ма­ши­но­строе­ния (главным образом тя­жё­ло­го), пи­ще­вой промышленности. В 1955, 1972 годах рас­ши­рял­ся за счёт при­сое­ди­не­ния близ­ле­жа­щих сёл. В 1990-е годах зна­че­ние Перника как круп­но­го ин­ду­ст­ри­аль­но­го цен­тра сни­зи­лось. С 1999 года центр од­но­имённой об­лас­ти. В 2012 году по­стра­дал от зем­ле­тря­се­ния.

Со­хра­ни­лись руи­ны ан­тич­ных по­стро­ек: в районе Церк­ва (Дас­ка­ло­во) - руи­ны хра­мо­во­го ком­плек­са Аск­ле­пия и Ги­ги­еи (II-IV века), на южной ок­раи­не - так называемая Рим­ская вил­ла (III-V века). В юго-западной час­ти го­ро­да, на хол­ме, - руи­ны средневековой кре­по­сти Кра­кра (начало IX века; рес­тав­ри­ро­ва­на в 1975-1985 годах), пред­став­ляв­шей со­бой од­но из круп­ней­ших обо­ро­нит. со­ору­же­ний пе­рио­да Пер­во­го Болгарского цар­ст­ва. В цен­т­ре Перника - церковь Святого Ио­ан­на Рыль­ско­го в не­о­ви­зан­тий­ском сти­ле (1910-1920 годы). Со­хра­ни­лись так­же монастырь Святой Пет­ки (Па­ра­ске­вы Пят­ни­цы) в Кал­ка­се (ос­но­ван в X-XII веках, раз­ру­шен в XIV веке, вос­ста­нов­лен в 1881 году) и монастырь Святого Пан­те­леи­мо­на (XX век); церк­ви Святого Ге­ор­гия По­бе­до­нос­ца в Сту­де­не (XIV-XVI века), Святого Илии Про­ро­ка в не­ови­зан­тий­ском сти­ле (1839 год). На южной ок­раи­не Перника - бо­та­нический за­по­вед­ник Ост­ри­ца.

Ев­ро­пей­ский по­ли­тех­нический университет (2010 год). Му­зеи: ре­гио­наль­ный ис­то­рический (1953 год), ис­то­рии уг­ле­до­бы­чи (1986 год; в про­из­водственных по­ме­ще­ни­ях бывшей «Государственной шах­ты Пер­ник»). Ху­дожественная га­ле­рея (1958 год). Дра­ма­тический те­атр имени Б. Да­нов­ско­го (1919 год). Ка­мер­ный ор­кестр «Ор­фей» (1975 год). Ме­ж­ду­народный фес­ти­валь мас­ка­рад­ных игр «Сур­ва» (с 1966 года, наи­бо­лее пред­ста­ви­тель­ный в Юго-Восточной Ев­ро­пе). Фольк­лор­ный фес­ти­валь «Ви­тош­ки на­пе­ви».

Фут­боль­ный клуб «Минь­ор» вы­сту­па­ет на од­но­имённом ста­дио­не (10 тысяч мест); фи­на­лист Куб­ка Бол­га­рии (1958 год).

Перник с го­ро­дом-спут­ни­ком Ра­до­мир - важ­ный про­из­водственный узел Со­фий­ско­го ин­ду­ст­ри­аль­но­го района. До­бы­ча бу­ро­го уг­ля (около 0,6 миллионов тонн в 2011 году), ис­поль­зу­емо­го на ме­ст­ных ТЭС «Ре­пуб­ли­ка» (мощ­ность 105 МВт) и «Пер­ник» (30 МВт). Дей­ст­ву­ют вто­рой по ве­ли­чи­не в Бол­га­рии пос­ле Кре­ми­ков­ско­го ме­тал­лур­гический за­вод компа­нии «Сто­ма­на Индъстри» (до 1992 года Ком­би­нат имени В.И. Ле­ни­на; мощ­ность 1,4 миллион тонн прока­та), пред­при­ятия по фор­мов­ке и рез­ке ме­тал­ла, вы­пус­ку чу­гун­но­го и сталь­но­го ли­тья и ко­ва­ных из­де­лий, до­рож­но-стро­ительной тех­ни­ки, обо­ру­до­ва­ния для гор­но­до­бы­ваю­щей, це­мент­ной промышленности, эле­кт­ро­энер­ге­ти­ки и ме­тал­лур­гии, раз­но­об­раз­ных элект­ро­тех­нических из­де­лий и др. Промышленность стро­ительных ма­те­риа­лов, де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щая, цел­лю­лоз­но-бу­маж­ная, швей­ная и пи­ще­вку­со­вая. Соз­да­ют­ся ин­ду­ст­ри­аль­ный парк и ин­ду­ст­ри­аль­но-ло­ги­стическая зо­на (с льгот­ным на­ло­го­вым ре­жи­мом).

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