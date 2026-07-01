ПЕРМЫШЛЯ ОСАДА

Проходившая в два этапа осада русскими войсками австрийской крепости в 1914‒1915 гг. во время Первой мировой войны.

Крепость Перемышль являлась главным опорным пунктом австрийской оборонительной линии Сана. За годы, предшествовавшие войне, укрепления Перемышля были заброшены, поэтому когда начались военные действия. Комендант крепости с января 1914 г., генерал пехоты Герман Кусманек фон Бургнойштэдтен, сделал все возможное. чтобы привести Перемышль в лучшее состояние. К середине сентября 1914 г. работы были большей частью закончены. Крепость, имевшая в окружности ок. 40 км, состояла из 44 фортов наружного пояса и 21 форта, окружавших центральное ядро крепости. На вооружении крепости состояло более 1000 орудий, однако, кроме двух 305-мм тяжелых мортирных батарей, не почти ни одного современного орудия. Гарнизон крепости составляли 4 бригады ландштурма и маршевый полк, в начале октября 1914 г. ему также была придана также 23-я гонведная дивизия.

Первая осада

В связи с отступлением австро-венгерских войск 3(16) сентября 1914 г. началась эвакуация гражданского населения, а 4(17) сентября к крепости подошли передовые отряды 3-й русских полевой армии генерала от инфантерии Р.Д. Радко-Дмириева. 21 сентября русское командование потребовало сдачи крепости и, получив отказ Кусманека, открыло артиллерийский огонь; был сформирован осадный отряд ген. Д.Г. Щербачева (6,5 дивизий). 22 сентября (5 октября) русская пехота начала атаки, а 24 сентября (6 октября) нанесла главный удар на выступ у Седлиски, а затем атаковали северный форты в районе Дунковички. Однако гарнизону удалось отбить все атаки.

Когда же 25 сентября (8 октября) австро-венгерская полевая армия подошла к крепости, генерал от кавалерии А.А. Брусилов, которому была временно подчинена 3-я армия, приказал снять осаду и отвести армию на правый берег р. Сан. Что и было осуществлено 26 сентября (9 октября), несмотря на возражения Радко-Дмитриева, планировавшего вести бои на левом берегу Сана. 28 сентября (11 октября) отряд Щербачева был расформирован. Крепость получила значительные разрушения, которые так и не были ликвидированы, кроме того на протяжении следующих месяцев гарнизону не поступало продовольствия и Кусманек был вынужден использовать стратегические запасы.

Вторая осада

В ноябре 1914 австро-венгерские войска снова отступили и 9 ноября началась вторая осада, которую осуществляла сформированная 21 октября (3 ноября) Блокадная армия генерала от инфантерии А.Н. Селиванова. В армию вошли XXVIII и XXIX армейские корпуса и в разное время она включала 4–6 пехотных и 1 кавалерийскую дивизию. К этому времени в подчинении К. находились 23-я пехотная дивизия, 85-я стрелковая бригада, 93-я, 97-я, 108-я и 111-я бригады ландштурма. Осада началась 28 октября (10 ноября). Русское командование учло опыт 1-й неудачной осады и отказалось от лобового штурма крепости, русские части закрепились на подступах к крепости, после чего была подтянута тяжелая артиллерия и начата планомерная осада Перемышля.

В середине декабря, когда австро-венгерские войска вели наступление в Карпатах, гарнизон предпринял массированную вылазку, в ходе 3-дневных боев австро-венгерские войска понесли большие потери и оборона крепости была значительно ослаблена. В феврале 1915 г. ночной атакой русские войска захватили часть опорных пунктов крепости и австро-венгерские части были вынуждены отступить на новую оборонительную линию.

После того, как 8-я армия генерала А.А. Брусилова сорвала попытку австро-германской армии деблокировать крепость, положение гарнизона стало безнадежным. Истощив практически все запасы продовольствия (за ноябрь 1914 – март 1915 гг. в крепости была забито на мясо ок. 21 тыс. лошадей, были съедены все собаки, кошки и все другие животные; последняя порция хлеба была выдана 5(18) марта ‒ одна на четыре человека), Кусманек 5(18) марта 1915 г. предпринял последнюю попытку прорвать блокаду. Была создана ударная группа Арпада Тамаши фон Фогарашу (ок. 209 тыс. чел.), основу которой составила наиболее надежная 23-я венгерская гонведная дивизия. Кусманек выпустил призыв к войскам, который был зачитан во всех частях: «Я надеюсь что вы стальным клином прорвете железное кольцо противника... Солдаты, мы раздали наши последние припасы..., мы должны прорваться, и мы сделаем это!» Стараясь использовать фактор внезапности и добраться до русских продовольственных магазинов, Кусманек принял решил нанести удар не на западном, а на восточном направлении — на Мосчицку. Вылазка началась в 5:00 утра 6 марта, и после девятичасового боя венгры отступили обратно в город, потеряв 3500 убитыми и ранеными и более 4000 пленными, в т.ч. 107 офицеров, и 16 пулеметов.

За 7‒9 (20–22) марта все укрепления и батареи расстреляли весь боекомплект, а утром 9(22) марта были с согласия командования взорваны все укрепления крепости, а также мосты через Сан, уничтожены все остатки продовольствия, запасы оружия и боеприпасов. После этого Кусманек подписал капитуляцию Перемышля.

Русским войскам сдались 9 генералов (в т.ч. Кусманек, фельдмаршал-лейтенанты Арпад Тамаши фон Фогараш, Карл Вайцендорфер, Вильгельм Никль Эдлер фон Оппавар), 93 штаб-офицера, 2204 обер-офицеров, 113 890 нижних чинов, русские войска захватили св. 900 орудий. Бывший очевидцем событий поэт В.Я. Брюсов так описывал увиденное: «Все дороги от Перемышля заполнены пленными. Шоссе на десятки верст кажется синим от синеватых австрийских мундиров. Пленные идут большими толпами под конвоем немногих казаков, идут и маленькими группами, идут и одиночками. Никто не делает попытки бежать. В городе также множество австрийских солдат. Эвакуация пленных займёт недели две. Среди сдавшихся – очень много славян: поляков, русин и чехов. Они не скрывают своей радости по поводу сдачи».

10‒11(23–24) апреля 1915 г. захваченную крепость посетил император Николай II, который в сопровождении Верховного главнокомандующего великого князя Никола Николаевича осмотрел укрепления Перемышля.

Силы сторон

Русская армия: 200 тыс. чел.

Австро-венгерский гарнизон: 130 тыс. чел.

Потери:

Австро-венгерский гарнизон: 16 000 убитыми, 116 000 пленными