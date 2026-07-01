ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА - государственный академический имени П.И. Чайковского.

Ос­но­ван в 1870 году как ан­тре­приз­ный те­атр. С 1878 года - в спе­ци­аль­но по­стро­ен­ном зда­нии (ар­хи­тек­то­ры Р.О. Кар­вов­ский, В.В. По­па­тен­ко), пол­но­стью пе­ре­стро­ен­ном в 1956-1959 годах (зал на 1035 мест, ар­хи­тек­то­ры С.С. Ан­д­ре­ев, Д.Я. Кир­жа­ков). В 1895-1901 годах на­хо­дил­ся в ве­де­нии Городской те­ат­раль­ной ди­рек­ции, за­тем до 1917 года вновь ан­тре­приз­ный. За­но­во от­крыт в 1921 году, с 1931 года 2-я Государственная опе­ра Ура­ла, с 1938 года Перм­ский об­ла­ст­ной опер­ный те­атр. С 1939 года Перм­ский (в 1940-1957 годах Мо­ло­тов­ский) те­атр опе­ры и ба­ле­та, в 1941-1944 годах на его сце­не вы­сту­па­ли опер­ная и ба­лет­ная труп­пы эва­куи­ро­ван­но­го в Пермь Ле­нинградского те­ат­ра опе­ры и ба­ле­та имени С.М. Ки­ро­ва. С 1965 года имени П.И. Чай­ков­ско­го, с 1969 года ака­де­ми­че­ский.

Пер­вая по­ста­нов­ка - опе­ра «Жизнь за ца­ря» М.И. Глин­ки (1870 год). С 1879 году в те­че­ние не­сколь­ких лет в те­ат­ре иг­ра­ла опер­ная труп­па П.М. Мед­ве­де­ва. В 1895-1901 годах ос­но­ву ре­пер­туа­ра со­став­ля­ли русские опе­ры. В 1920-1930-е годы ста­ви­лась отечественная и за­ру­беж­ная опер­ная клас­си­ка и сов. опе­ры. Здесь в раз­ные го­ды га­ст­ро­ли­ро­ва­ли А.В. Не­жда­но­ва, Л.В. Со­би­нов, ор­ке­ст­ром ру­ко­во­ди­ли У.И. Ав­ра­нек, И.П. Па­лиа­шви­ли, А.М. Па­зов­ский и др.; в 1929 году со­лис­том те­ат­ра был С.Я. Ле­ме­шев. В по­сле­во­ен­ные го­ды важ­ное зна­че­ние име­ла дея­тель­ность главного ди­ри­жё­ра А.А. Люд­ми­ли­на (1944-1955 годы) и главного ре­жис­сё­ра И.И. Кел­ле­ра (1947-1975 годы). Сре­ди по­ста­но­вок 1950-1970-х годов: «Овод» А.Э. Спа­да­век­киа (1959 год), «Не толь­ко лю­бовь» Р.К. Щед­ри­на и «Се­мён Кот­ко» С. С. Про­кофь­ева­ (обе 1961 года), «Тру­ба­дур» (1964 год) и «Дон Кар­лос» (1973 год) Дж. Вер­ди, «Чио-Чио-сан» Дж. Пуч­чи­ни и «Бо­рис Го­ду­нов» Му­сорг­ско­го (обе 1965 год), «Иван Су­са­нин» М.И. Глин­ки (1967 год), «Се­виль­ский ци­рюль­ник» Дж. Рос­си­ни (1969 год), «В бу­рю» Т.Н. Хрен­ни­ко­ва и «Ис­ка­те­ли жем­чу­га» Ж. Би­зе (обе 1971 год), «Ло­эн­грин» Р. Ваг­не­ра (1972 год), во 2-й половине 1960-х - 1970-е годы по­став­ле­ны все опе­ры Чай­ков­ско­го . Со­бы­тия­ми ста­ли опе­ры С.С. Про­кофь­е­ва «Вой­на и мир» (1981 год, «пол­ная вер­сия в двух ве­че­рах») и «Ог­нен­ный ан­гел» (1984 год, впер­вые на российской сце­не), вско­ре по­став­ле­ны «Хо­ван­щи­на» М.П. Му­сорг­ско­го (1985 год), «Отел­ло» Дж. Вер­ди (1987 год), «Кар­мен» Би­зе (1988 год). В раз­ные го­ды в те­ат­ре ра­бо­та­ли главные ди­ри­жё­ры А.Д. Шмор­го­нер (1955-1961 годы), Б.И. Афа­нась­ев (1961-1976 годы), В.Ф. Ко­ва­лен­ко (1977-1981 годы), А.М. Ани­си­мов (1984-1989 годы), ре­жис­сё­ры Л.Г. Ку­ко­лев, Э.Е. Па­сын­ков (главный ре­жис­сёр в 1981-1990 годы), пев­цы В.И. Аки­мов, В.Я. Бо­гда­нов, Н.М. Бой­ки­ня, Т.А. Вос­кре­сен­ская, А.А. Дань­шин, Т.В. Дроз­до­ва, B.В. Елин, О.А. За­ха­ро­ва, Н.Т. Из­май­ло­ва, Е.М. Кра­сик, К.К. Куд­ря­шо­ва, В.Н. По­пов, Л.А. Со­ля­ник, В.А. Тур­ча­нис, Э.М. Шу­би­на и др.

На­ме­тив­шая­ся ра­нее тен­ден­ция к ис­пол­не­нию ма­ло­из­ве­ст­ных отечественному слу­ша­те­лю опер про­дол­жи­лась с 1990-х годов, осу­ще­ст­в­лён ряд российских и ми­ро­вых пре­мьер. На сце­не те­ат­ра поя­ви­лись «Ле­ту­чий Гол­лан­дец» Р. Ваг­не­ра (1994 год), ряд опер Г. До­ни­цет­ти, «Кле­о­пат­ра» (2001 год) и «Син­де­рел­ла, или Сказ­ка о Зо­луш­ке» (2007 год) Ж. Масс­не, «Со­ло­вей» И.Ф. Стра­вин­ско­го (2005 год), «Хри­стос» А.Г. Ру­бин­штей­на (2008 год, ми­ро­вая пре­мье­ра). Ори­ги­наль­ный спек­такль «Три ли­ка люб­ви» (1996 год, режиссёр Г.Г. Исаа­кян) вклю­чал од­но­акт­ные опе­ры «Ра­ёк мас­те­ра Пед­ро» («Ба­ла­ган­чик маэ­ст­ро Пед­ро») М. де Фа­льи, «Гру­ди Ти­ре­сия» Ф. Пу­лен­ка и «Мад­да­ле­на» С.С. Про­кофь­е­ва. В 1998-1999 годах пред­став­лен про­ект «Опер­ная пуш­ки­ниа­на» (режиссёр Исаа­кян), в рам­ках ко­то­ро­го по­став­ле­ны «Бо­рис Го­ду­нов» М.П. Му­сорг­ско­го, «Пир во вре­мя чу­мы» Ц.А. Кюи, «Ка­мен­ный гость» А.С. Дар­го­мыж­ско­го , «Ску­пой ры­царь» С.В. Рах­ма­ни­но­ва, «Мо­царт и Саль­е­ри» Н.А. Рим­ско­го-Кор­са­ко­ва. «Аль­ци­на» Г.Ф. Ген­де­ля (2004 год) - пер­вый опыт Перм­ско­го те­ат­ра в об­лас­ти ис­пол­не­ния ста­рин­ной опе­ры; он был с ус­пе­хом про­дол­жен по­ста­нов­кой «Ор­фея» К. Мон­те­вер­ди (2007 год, впер­вые в Рос­сии, режиссёр Исаа­кян). Пос­ле по­ста­нов­ки опе­ры «Пе­на дней» Э.В. Де­ни­со­ва (1989 год, российская пре­мье­ра) по­сле­до­вал ряд опер­ных спек­так­лей современных отечественных ком­по­зи­то­ров – «Ло­ли­та» Р.К. Щед­ри­на (2003 год, российская пре­мье­ра), «Чер­то­гон» Н.Н. Си­дель­ни­ко­ва и «Один день Ива­на Де­ни­со­ви­ча» А.В. Чай­ков­ско­го (обе 2009 год, впер­вые на сце­не). В 2000-2010-е годы осу­ще­ст­в­ле­ны по­ста­нов­ки опер «Пи­ко­вая да­ма» (1997 год), «Ма­зе­па» (2006 год), «Ио­лан­та» (2007 год), «Ев­ге­ний Оне­гин» (2010 год) П.И. Чай­ков­ско­го, «Кар­мен» Ж. Би­зе (2005 год), «Ма­дам Бат­тер­фляй» Дж. Пуч­чи­ни (2010 год), идут по­став­лен­ные ра­нее русские и за­ру­беж­ные клас­сические опе­ры. Художественный руководитель - ди­ри­жёр Т. Ку­рен­тзис (с 2011 год; Гре­ция, Рос­сия), главный ди­ри­жёр - В.И. Пла­то­нов (с 2001 года), главный хор­мей­стер - Д.А. Ба­тин (с 2010 года), главный при­гла­шён­ный ди­ри­жёр - О. Кю­ан­де (Швей­ца­рия). С те­ат­ром про­дол­жа­ет со­труд­ни­чать режиссёр Исаа­кян. Сре­ди со­лис­тов: Н. Ба­бин­це­ва, Н. Ки­рил­ло­ва, Т. В. Ку­инд­жи, Т. И. По­лу­эк­то­ва, А. Ха­са­но­ва, А. Ага­пов, В.Ю. Ком­па­не­ев, С. Пет­ров.

Ба­лет­ные спек­так­ли во­шли в ре­пер­ту­ар во 2-й половины 1920-х годов («Вол­шеб­ная флей­та» Р. Дри­го, «Фея ку­кол» Й. Бай­е­ра, и др.). Ста­цио­нар­ная ба­лет­ная труп­па (в основном из вос­пи­тан­ни­ков ба­лет­ной сту­дии при те­ат­ре) соз­да­на в 1926 году, пер­вый спек­такль - «Жи­зель» А. Ада­на (ба­летмейстер Б.В. Щер­би­нин). В 1935 году при те­ат­ре бы­ла вновь соз­да­на ба­лет­ная сту­дия, ко­то­рую воз­гла­вил А.Э. Мон­ков­ский. Ба­лет­мей­сте­ры: А.Р. Том­ский, Я.В. Ро­ма­нов­ский, С.С. Ча­п­лы­ги­на, Г.И. Яз­вин­ский; сре­ди со­лис­тов: А.П. Брон­ский, Н.М. Гон­ча­ро­ва, Е.И. Езер­ский, Т.Д. Ку­та­со­ва, А.Я. Ту­ров. С по­мо­щью эва­куи­ро­ван­ных в го­ды Великой Отечественной вой­ны из Ле­нин­гра­да ар­ти­стов и пе­да­го­гов Ле­нинградского те­ат­ра опе­ры и ба­ле­та в начале 1940-х годов соз­да­на тре­тья сту­дия, на ба­зе ко­то­рой в 1945 году об­ра­зо­ва­но Перм­ское хо­рео­гра­фи­че­ское учи­ли­ще. В 1940-х годах те­атр впер­вые об­ра­тил­ся к соз­да­нию ори­ги­наль­но­го ре­пер­туа­ра, в ко­то­ром пре­об­ла­да­ли спек­так­ли на современную те­му («Ми­ли­ца» Б.В. Асафь­е­ва, 1947 год; «Юность» М.И. Чу­ла­ки и «Бе­рег сча­стья» А.Э. Спа­да­век­киа, оба 1951 год). Бла­го­да­ря вы­пу­ск­ни­кам городского хо­рео­гра­фического училища и по­пол­не­нию из ЛХУ к середине 1950-х годов зна­чи­тель­но вы­рос ис­пол­ни­тель­ский уро­вень ба­лет­ной труп­пы. Ве­ду­щие пар­тии в спек­так­лях ис­пол­ня­ли И.А. Во­ро­нин, Н.А. За­ха­ров, Т.Х. Ку­шае­ва, А.Н. Ко­ку­ри­на, Е.Ю. По­тём­ки­на, Л.Г. Тау­бе, С.М. Ту­лубь­е­ва, К.А. Чу­дин­ская и др. В 1950-1960-х годах в ре­пер­ту­ар во­шли спек­так­ли, раз­ра­ба­ты­вав­шие эс­те­ти­ку драм­ба­ле­та: «Бэ­ла» (1955 год, по М.Ю. Лер­мон­то­ву) и «Гру­шень­ка» (1957 год, по Н.С. Лес­ко­ву) Б.П. Мош­ко­ва, «Ро­мео и Джуль­ет­та» С.С. Про­кофь­е­ва (1956 год; все - ба­летмейстер Т.Е. Ра­мо­но­ва), «Док­тор Ай­бо­лит» И.В. Мо­ро­зо­ва (1950 год), «Пер Гюнт» на му­зы­ку Э. Гри­га (1962 год) (оба - ба­летмейстер К.А. Есау­ло­ва). Важ­ным эта­пом в раз­ви­тии труп­пы ста­ли 1960-е годы, ко­гда ба­летмейстер М.М. Га­зи­ев соз­да­вал для неё ори­ги­наль­ный ре­пер­ту­ар («Бо­ле­ро» М. Ра­ве­ля, «Ток­ка­та» на му­зы­ку И.С. Ба­ха, «Седь­мая сим­фо­ния» на му­зы­ку Про­кофь­е­ва - все 1961 года; «Бе­рег на­де­ж­ды» А.П. Пет­ро­ва, «Шах­ма­ты» А. Блис­са, «Вы­стрел» Н.Н. Крю­ко­ва и Г.Р. Тер­пи­лов­ско­го - все 1963 год). Эпо­хой профессионального и творческого подъ­ё­ма ока­за­лись 1970-е годы, ко­гда ба­лет­ную труп­пу воз­глав­лял (1971-1977 годы) Н.Н. Бо­яр­чи­ков, стре­мив­ший­ся об­но­вить и обо­га­тить тра­диционные фор­мы клас­сического тан­ца, при­ме­нить в ба­ле­те прин­ци­пы современной ре­жис­су­ры, ак­цен­ти­ро­вать фи­лософскую при­ро­ду хо­рео­гра­фического искусства. В то же вре­мя труп­па, по­пол­няе­мая главным образом вы­пу­ск­ни­ка­ми Перм­ско­го хо­рео­гра­фического училища, об­ре­ла един­ст­во вы­уч­ки и сти­ля, что по­зво­ли­ло ей на вы­со­ком уров­не ин­тер­пре­ти­ро­вать спек­так­ли клас­сического ре­пер­туа­ра. Во гла­ве с тан­цов­щи­ка­ми-ли­де­ра­ми (С.А. Алек­сан­д­ров, М.Ф. Дау­ка­ев, Н.Н. Дья­чен­ко, Р.И. Кузь­ми­чё­ва, Л.А. Ку­на­ко­ва, Н.В. Пав­ло­ва, Ю.Н. Пе­ту­хов, Г.А. Ра­го­зи­на, Г.В. Су­да­ков, Л.И. Фо­ми­ных, О.И. Чен­чи­ко­ва, И.А. Ша­по­ва­лов, Г.А. Шля­пи­на, К.А. Шмор­го­нер) ба­лет­ная труп­па об­ре­ла ме­ж­ду­народную ре­пу­та­цию. Г.Д. Алек­сид­зе про­дол­жил на­ме­чен­ную Га­зие­вым и Бо­яр­чи­ко­вым ли­нию соз­да­ния ори­ги­наль­но­го ре­пер­туа­ра. Сре­ди его по­ста­но­вок: «Блуд­ный сын» Про­кофь­е­ва, «Ис­пы­та­ние Да­ми­са» А.К. Гла­зу­но­ва (обе 1981 год). Те­атр про­дол­жал быть ла­бо­ра­то­ри­ей современного ба­ле­та в 1980-х годах, ко­гда главным ба­лет­мей­сте­ром стал В.Н. Са­лим­ба­ев. Хо­рео­граф боль­шой фор­мы, он пред­ста­вил собственной вер­сии «Се­ми кра­са­виц» К. Ка­рае­ва (1984 год) и «Спар­та­ка» А.И. Ха­ча­ту­ря­на (1985 год), а так­же ори­ги­наль­ные по­ста­нов­ки «Ка­мен­ный идол» Д.В. Су­во­ро­ва и «Хо­лод­ное серд­це» И.В. Ануф­рие­ва (обе 1987 год). В 1989-2003 годах художественный руководитель - К.А. Шмор­го­нер, соз­дав­ший собственные вер­сии клас­сических ба­ле­тов «Рай­мон­да» Гла­зу­но­ва, «Бах­чи­са­рай­ский фон­тан» Асафь­е­ва (обе 1998 года), ори­ги­наль­ные «Сим­фо­ни­че­ские тан­цы» на музыку С.В. Рах­ма­ни­но­ва, «Тан­го» на музыку А. Пьяц­цол­лы (оба 1997 год), а так­же по­ло­жив­ший на­ча­ло ос­вое­нию на­сле­дия Дж. Ба­лан­чи­на. Вслед за пер­вы­ми опы­та­ми в хо­рео­гра­фии Ба­лан­чи­на в ре­пер­туа­ре поя­ви­лись Ве­чер хо­рео­гра­фии Дже­ро­ма Роб­бин­са (2007 год) и Ве­чер современной хо­рео­гра­фии «Ви­деть му­зы­ку» (2011 год), ку­да во­шли од­но­акт­ные ба­ле­ты Д. Ли, К. Со­то и Л. Вед­жет­ти, а так­же Ве­чер од­но­акт­ных ба­ле­тов «В сто­ро­ну Дя­ги­ле­ва» (2011 год). С 2009 года главный ба­лет­мей­стер - А.Г. Ми­рош­ни­чен­ко. Сре­ди со­лис­тов конца XX - начала XXI веков: Н.Г. Ах­ма­ро­ва, Я.А. Арап­та­но­ва, А.П. Бо­ро­вик, В.Е. Дик, Ю.А. Маш­ки­на, Н.И. Гу­се­ва, Е.Ф. Ку­ла­ги­на, С.И. Смир­но­ва, Л.В. Ши­пу­ли­на, М.С. Мень­ши­ко­ва, Ю.К. Ман­же­лес, С.С. Мер­шин, Н.А. Мои­сее­ва.

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