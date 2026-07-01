ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА
ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА - государственный академический имени П.И. Чайковского.
Основан в 1870 году как антрепризный театр. С 1878 года - в специально построенном здании (архитекторы Р.О. Карвовский, В.В. Попатенко), полностью перестроенном в 1956-1959 годах (зал на 1035 мест, архитекторы С.С. Андреев, Д.Я. Киржаков). В 1895-1901 годах находился в ведении Городской театральной дирекции, затем до 1917 года вновь антрепризный. Заново открыт в 1921 году, с 1931 года 2-я Государственная опера Урала, с 1938 года Пермский областной оперный театр. С 1939 года Пермский (в 1940-1957 годах Молотовский) театр оперы и балета, в 1941-1944 годах на его сцене выступали оперная и балетная труппы эвакуированного в Пермь Ленинградского театра оперы и балета имени С.М. Кирова. С 1965 года имени П.И. Чайковского, с 1969 года академический.
Первая постановка - опера «Жизнь за царя» М.И. Глинки (1870 год). С 1879 году в течение нескольких лет в театре играла оперная труппа П.М. Медведева. В 1895-1901 годах основу репертуара составляли русские оперы. В 1920-1930-е годы ставилась отечественная и зарубежная оперная классика и сов. оперы. Здесь в разные годы гастролировали А.В. Нежданова, Л.В. Собинов, оркестром руководили У.И. Авранек, И.П. Палиашвили, А.М. Пазовский и др.; в 1929 году солистом театра был С.Я. Лемешев. В послевоенные годы важное значение имела деятельность главного дирижёра А.А. Людмилина (1944-1955 годы) и главного режиссёра И.И. Келлера (1947-1975 годы). Среди постановок 1950-1970-х годов: «Овод» А.Э. Спадавеккиа (1959 год), «Не только любовь» Р.К. Щедрина и «Семён Котко» С. С. Прокофьева (обе 1961 года), «Трубадур» (1964 год) и «Дон Карлос» (1973 год) Дж. Верди, «Чио-Чио-сан» Дж. Пуччини и «Борис Годунов» Мусоргского (обе 1965 год), «Иван Сусанин» М.И. Глинки (1967 год), «Севильский цирюльник» Дж. Россини (1969 год), «В бурю» Т.Н. Хренникова и «Искатели жемчуга» Ж. Бизе (обе 1971 год), «Лоэнгрин» Р. Вагнера (1972 год), во 2-й половине 1960-х - 1970-е годы поставлены все оперы Чайковского. Событиями стали оперы С.С. Прокофьева «Война и мир» (1981 год, «полная версия в двух вечерах») и «Огненный ангел» (1984 год, впервые на российской сцене), вскоре поставлены «Хованщина» М.П. Мусоргского (1985 год), «Отелло» Дж. Верди (1987 год), «Кармен» Бизе (1988 год). В разные годы в театре работали главные дирижёры А.Д. Шморгонер (1955-1961 годы), Б.И. Афанасьев (1961-1976 годы), В.Ф. Коваленко (1977-1981 годы), А.М. Анисимов (1984-1989 годы), режиссёры Л.Г. Куколев, Э.Е. Пасынков (главный режиссёр в 1981-1990 годы), певцы В.И. Акимов, В.Я. Богданов, Н.М. Бойкиня, Т.А. Воскресенская, А.А. Даньшин, Т.В. Дроздова, B.В. Елин, О.А. Захарова, Н.Т. Измайлова, Е.М. Красик, К.К. Кудряшова, В.Н. Попов, Л.А. Соляник, В.А. Турчанис, Э.М. Шубина и др.
Наметившаяся ранее тенденция к исполнению малоизвестных отечественному слушателю опер продолжилась с 1990-х годов, осуществлён ряд российских и мировых премьер. На сцене театра появились «Летучий Голландец» Р. Вагнера (1994 год), ряд опер Г. Доницетти, «Клеопатра» (2001 год) и «Синдерелла, или Сказка о Золушке» (2007 год) Ж. Массне, «Соловей» И.Ф. Стравинского (2005 год), «Христос» А.Г. Рубинштейна (2008 год, мировая премьера). Оригинальный спектакль «Три лика любви» (1996 год, режиссёр Г.Г. Исаакян) включал одноактные оперы «Раёк мастера Педро» («Балаганчик маэстро Педро») М. де Фальи, «Груди Тиресия» Ф. Пуленка и «Маддалена» С.С. Прокофьева. В 1998-1999 годах представлен проект «Оперная пушкиниана» (режиссёр Исаакян), в рамках которого поставлены «Борис Годунов» М.П. Мусоргского, «Пир во время чумы» Ц.А. Кюи, «Каменный гость» А.С. Даргомыжского, «Скупой рыцарь» С.В. Рахманинова, «Моцарт и Сальери» Н.А. Римского-Корсакова. «Альцина» Г.Ф. Генделя (2004 год) - первый опыт Пермского театра в области исполнения старинной оперы; он был с успехом продолжен постановкой «Орфея» К. Монтеверди (2007 год, впервые в России, режиссёр Исаакян). После постановки оперы «Пена дней» Э.В. Денисова (1989 год, российская премьера) последовал ряд оперных спектаклей современных отечественных композиторов – «Лолита» Р.К. Щедрина (2003 год, российская премьера), «Чертогон» Н.Н. Сидельникова и «Один день Ивана Денисовича» А.В. Чайковского (обе 2009 год, впервые на сцене). В 2000-2010-е годы осуществлены постановки опер «Пиковая дама» (1997 год), «Мазепа» (2006 год), «Иоланта» (2007 год), «Евгений Онегин» (2010 год) П.И. Чайковского, «Кармен» Ж. Бизе (2005 год), «Мадам Баттерфляй» Дж. Пуччини (2010 год), идут поставленные ранее русские и зарубежные классические оперы. Художественный руководитель - дирижёр Т. Курентзис (с 2011 год; Греция, Россия), главный дирижёр - В.И. Платонов (с 2001 года), главный хормейстер - Д.А. Батин (с 2010 года), главный приглашённый дирижёр - О. Кюанде (Швейцария). С театром продолжает сотрудничать режиссёр Исаакян. Среди солистов: Н. Бабинцева, Н. Кириллова, Т. В. Куинджи, Т. И. Полуэктова, А. Хасанова, А. Агапов, В.Ю. Компанеев, С. Петров.
Балетные спектакли вошли в репертуар во 2-й половины 1920-х годов («Волшебная флейта» Р. Дриго, «Фея кукол» Й. Байера, и др.). Стационарная балетная труппа (в основном из воспитанников балетной студии при театре) создана в 1926 году, первый спектакль - «Жизель» А. Адана (балетмейстер Б.В. Щербинин). В 1935 году при театре была вновь создана балетная студия, которую возглавил А.Э. Монковский. Балетмейстеры: А.Р. Томский, Я.В. Романовский, С.С. Чаплыгина, Г.И. Язвинский; среди солистов: А.П. Бронский, Н.М. Гончарова, Е.И. Езерский, Т.Д. Кутасова, А.Я. Туров. С помощью эвакуированных в годы Великой Отечественной войны из Ленинграда артистов и педагогов Ленинградского театра оперы и балета в начале 1940-х годов создана третья студия, на базе которой в 1945 году образовано Пермское хореографическое училище. В 1940-х годах театр впервые обратился к созданию оригинального репертуара, в котором преобладали спектакли на современную тему («Милица» Б.В. Асафьева, 1947 год; «Юность» М.И. Чулаки и «Берег счастья» А.Э. Спадавеккиа, оба 1951 год). Благодаря выпускникам городского хореографического училища и пополнению из ЛХУ к середине 1950-х годов значительно вырос исполнительский уровень балетной труппы. Ведущие партии в спектаклях исполняли И.А. Воронин, Н.А. Захаров, Т.Х. Кушаева, А.Н. Кокурина, Е.Ю. Потёмкина, Л.Г. Таубе, С.М. Тулубьева, К.А. Чудинская и др. В 1950-1960-х годах в репертуар вошли спектакли, разрабатывавшие эстетику драмбалета: «Бэла» (1955 год, по М.Ю. Лермонтову) и «Грушенька» (1957 год, по Н.С. Лескову) Б.П. Мошкова, «Ромео и Джульетта» С.С. Прокофьева (1956 год; все - балетмейстер Т.Е. Рамонова), «Доктор Айболит» И.В. Морозова (1950 год), «Пер Гюнт» на музыку Э. Грига (1962 год) (оба - балетмейстер К.А. Есаулова). Важным этапом в развитии труппы стали 1960-е годы, когда балетмейстер М.М. Газиев создавал для неё оригинальный репертуар («Болеро» М. Равеля, «Токката» на музыку И.С. Баха, «Седьмая симфония» на музыку Прокофьева - все 1961 года; «Берег надежды» А.П. Петрова, «Шахматы» А. Блисса, «Выстрел» Н.Н. Крюкова и Г.Р. Терпиловского - все 1963 год). Эпохой профессионального и творческого подъёма оказались 1970-е годы, когда балетную труппу возглавлял (1971-1977 годы) Н.Н. Боярчиков, стремившийся обновить и обогатить традиционные формы классического танца, применить в балете принципы современной режиссуры, акцентировать философскую природу хореографического искусства. В то же время труппа, пополняемая главным образом выпускниками Пермского хореографического училища, обрела единство выучки и стиля, что позволило ей на высоком уровне интерпретировать спектакли классического репертуара. Во главе с танцовщиками-лидерами (С.А. Александров, М.Ф. Даукаев, Н.Н. Дьяченко, Р.И. Кузьмичёва, Л.А. Кунакова, Н.В. Павлова, Ю.Н. Петухов, Г.А. Рагозина, Г.В. Судаков, Л.И. Фоминых, О.И. Ченчикова, И.А. Шаповалов, Г.А. Шляпина, К.А. Шморгонер) балетная труппа обрела международную репутацию. Г.Д. Алексидзе продолжил намеченную Газиевым и Боярчиковым линию создания оригинального репертуара. Среди его постановок: «Блудный сын» Прокофьева, «Испытание Дамиса» А.К. Глазунова (обе 1981 год). Театр продолжал быть лабораторией современного балета в 1980-х годах, когда главным балетмейстером стал В.Н. Салимбаев. Хореограф большой формы, он представил собственной версии «Семи красавиц» К. Караева (1984 год) и «Спартака» А.И. Хачатуряна (1985 год), а также оригинальные постановки «Каменный идол» Д.В. Суворова и «Холодное сердце» И.В. Ануфриева (обе 1987 год). В 1989-2003 годах художественный руководитель - К.А. Шморгонер, создавший собственные версии классических балетов «Раймонда» Глазунова, «Бахчисарайский фонтан» Асафьева (обе 1998 года), оригинальные «Симфонические танцы» на музыку С.В. Рахманинова, «Танго» на музыку А. Пьяццоллы (оба 1997 год), а также положивший начало освоению наследия Дж. Баланчина. Вслед за первыми опытами в хореографии Баланчина в репертуаре появились Вечер хореографии Джерома Роббинса (2007 год) и Вечер современной хореографии «Видеть музыку» (2011 год), куда вошли одноактные балеты Д. Ли, К. Сото и Л. Веджетти, а также Вечер одноактных балетов «В сторону Дягилева» (2011 год). С 2009 года главный балетмейстер - А.Г. Мирошниченко. Среди солистов конца XX - начала XXI веков: Н.Г. Ахмарова, Я.А. Араптанова, А.П. Боровик, В.Е. Дик, Ю.А. Машкина, Н.И. Гусева, Е.Ф. Кулагина, С.И. Смирнова, Л.В. Шипулина, М.С. Меньшикова, Ю.К. Манжелес, С.С. Мершин, Н.А. Моисеева.