ПЕРМСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ

ПЕРМСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ - государственная, крупнейший художественный музей Прикамья.

Ос­но­ва­на как ху­дожественный от­дел Перм­ско­го на­учно-промышленного му­зея (сфор­ми­ро­ван в 1902-1907 годах; свои ра­бо­ты по­да­ри­ли от­де­лу жи­во­пис­цы В.П Ве­ре­ща­ги­н , П.А. и А.А. Све­дом­ские, так­же кол­лек­цио­нер Н.М. Гу­щин). С 1922 года Ху­дожественный му­зей (са­мо­сто­ятельный му­зей и современное название с 1945 года). В 1919-1921 годах от­дел по­пол­нял­ся про­из­ве­дения­ми из на­цио­на­ли­зированных кол­лек­ций, Государственного му­зей­но­го фон­да, из фон­дов Эр­мита­жа , ГТГ, ГРМ.

С 1923 года по ини­циа­ти­ве А.К. Сы­ро­пя­то­ва (пер­вый заведующий му­зе­ем) и Н.Н. Се­реб­рен­ни­ко­ва (ди­рек­тор Пермской художественной галлереи до 1966) на­ча­лось сис­те­ма­тическое со­би­ра­тель­ст­во и изу­че­ние перм­ской де­ре­вян­ной скульп­ту­ры (сей­час в му­зее хра­нит­ся около 370 её па­мят­ни­ков) и древнерусского искусства При­ка­мья, с 1928 года - про­из­ве­де­ний ураль­ских мас­те­ров (резь­ба по кам­ню, ху­дож. ли­тьё и др.). С 1932 года му­зей рас­по­ла­га­ет­ся в зда­нии бывшего Спа­со-Пре­об­ра­жен­ско­го ка­фед­раль­но­го со­бо­ра (1798-1819 годы, архитектор И.И. Свия­зев). В го­ды вой­ны му­зей хра­нил ху­дожественные цен­но­сти, эва­куи­ро­ван­ные из ГРМ и ГТГ.

В со­б­ра­нии Пермской художественной галлереи - ико­но­пись стро­га­нов­ской шко­лы (XVI-XVIII века) и так называемая народная ико­на, про­из­ве­де­ния российских ху­дож­ни­ков XVIII - начала XXI веков (Ф.С. Ро­ко­тов, В.А. Тро­пи­нин, О.А. Ки­прен­ский, А.К. Де­ни­сов-Ураль­ский, И.Е. Ре­пин, А.И. Ку­инд­жи, А.Я. Го­ло­вин, К.А. Со­мов, К.А. Ко­ро­вин , Н.С. Гон­ча­ро­ва, К.Ф. Бо­га­ев­ский, Б.М. Кус­то­ди­ев, К.С. Пет­ров-Вод­кин , А.В. Лен­ту­лов, П.И. Суб­бо­тин-Пер­мяк, ра­бо­ты ху­дож­ни­ков Пер­ми и Перм­ско­го края, и др.), де­ко­ра­тив­но-при­клад­но­го искусства (древнерусское ли­це­вое ши­тьё, ху­дожественное стек­ло, народные про­мыс­лы Ура­ла и При­ка­мья), западноев­ропейская жи­во­пись XVI-XIX веков, гра­фи­ка (в том числе кни­ги При­ка­мья XVII-XIX веков, русский лу­бок, ураль­ский пла­кат 1920-1940-х годов, гра­вю­ры российских и ев­ропейских мас­те­ров), так­же древнеегипетское искусство, ан­тич­ная ке­ра­ми­ка, при­клад­ное искусство Ки­тая, Япо­нии, Ин­дии. Му­зей ве­дёт боль­шую вы­ста­воч­ную (с 1920-х годов) и на­учную ра­бо­ту.

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