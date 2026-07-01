ПЕРМСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ
ПЕРМСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ - государственная, крупнейший художественный музей Прикамья.
Основана как художественный отдел Пермского научно-промышленного музея (сформирован в 1902-1907 годах; свои работы подарили отделу живописцы В.П Верещагин, П.А. и А.А. Сведомские, также коллекционер Н.М. Гущин). С 1922 года Художественный музей (самостоятельный музей и современное название с 1945 года). В 1919-1921 годах отдел пополнялся произведениями из национализированных коллекций, Государственного музейного фонда, из фондов Эрмитажа, ГТГ, ГРМ.
С 1923 года по инициативе А.К. Сыропятова (первый заведующий музеем) и Н.Н. Серебренникова (директор Пермской художественной галлереи до 1966) началось систематическое собирательство и изучение пермской деревянной скульптуры (сейчас в музее хранится около 370 её памятников) и древнерусского искусства Прикамья, с 1928 года - произведений уральских мастеров (резьба по камню, худож. литьё и др.). С 1932 года музей располагается в здании бывшего Спасо-Преображенского кафедрального собора (1798-1819 годы, архитектор И.И. Свиязев). В годы войны музей хранил художественные ценности, эвакуированные из ГРМ и ГТГ.
В собрании Пермской художественной галлереи - иконопись строгановской школы (XVI-XVIII века) и так называемая народная икона, произведения российских художников XVIII - начала XXI веков (Ф.С. Рокотов, В.А. Тропинин, О.А. Кипренский, А.К. Денисов-Уральский, И.Е. Репин, А.И. Куинджи, А.Я. Головин, К.А. Сомов, К.А. Коровин, Н.С. Гончарова, К.Ф. Богаевский, Б.М. Кустодиев, К.С. Петров-Водкин, А.В. Лентулов, П.И. Субботин-Пермяк, работы художников Перми и Пермского края, и др.), декоративно-прикладного искусства (древнерусское лицевое шитьё, художественное стекло, народные промыслы Урала и Прикамья), западноевропейская живопись XVI-XIX веков, графика (в том числе книги Прикамья XVII-XIX веков, русский лубок, уральский плакат 1920-1940-х годов, гравюры российских и европейских мастеров), также древнеегипетское искусство, античная керамика, прикладное искусство Китая, Японии, Индии. Музей ведёт большую выставочную (с 1920-х годов) и научную работу.