Пермь

Пермь — город в Приволжском федеральном округе России, административный центр Пермского края (с 2005). Расположен в Предуралье, на берегах р. Кама. Численность населения — 1 млн 42 тыс. человек (2022).

Основан в 1723 в связи со строительством медеплавильного завода в районе р. Егошиха. Со 2‑й половины XVIII в. также развивался как купеческий и ремесленный центр на пересечении Сибирского тракта и речных торговых путей. В ходе Пугачева восстания 1775 мятежники потерпели поражение от отрядов Егошихинского завода. В 1780 получил городской статус, строился по регулярному плану. С 1782 — центр Пермского наместничества, в 1796–1923 — Пермской губернии. В XIX в. — важный промышленный (канатная фабрика, фарфоро-фаянсовый, сталепушечный, фосфорный заводы), торговый и транспортный центр (пароходное сообщение по Каме с 1846, железные дороги до Вятки (ныне Киров) в 1899 и Екатеринбурга в 1909). Являлся одним из мест политической ссылки. Во время Русской революции 1905–1907 властями было подавлено восстание рабочих Мотовилихинских заводов.

В декабре 1917 в П. была установлена советская власть. В декабре 1918 город перешел под контроль белого движения , в июне 1919 занят силами Красной армии. В 1923–1934 входил в состав Уральской, а затем до 1938 — Свердловской области как окружной центр. В 1938 с выделением Пермской области стал ее областным центром. В 1940–1957 носил название Молотов. Во время Великой Отечественной вой­ны 1941–1945 сюда были эвакуированы многочисленные промышленные предприятия. В послевоенные годы П. сохранила значение как важный промышленный (машиностроение, нефтегазовая, химическая, деревообрабатывающая промышленность), научный, культурный и образовательный центр. В 2020 получила звание «Город трудовой доблести».

Лит .: Пермь: от основания до наших дней: 1723–2018. Исторические очерки / Под ред. М. Г. Нечаева. Т. 1–2. Пермь, 2018. Н. В. Татарчук .