ПЕРЛОВЫ

ПЕРЛОВЫ - российские предприниматели, чаеторговцы, благотворители.

Вы­ход­цы из московских по­сад­ских лю­дей . С 1836 года по­томственные почётные гра­ж­да­не, в 1887 году воз­ве­де­ны в по­томственное дво­рян­ст­во «во вни­ма­ние к 100-лет­ней дея­тель­но­сти их ро­да». Иван Ми­хай­ло­вич (1700-1759 годы) в 1752 году чис­лил­ся московским куп­цом 2-й гиль­дии. Его сын Алек­сей Ива­но­вич (1750 год - ?) в 1787 году ос­но­вал собственное де­ло, на­чав оп­то­вую за­куп­ку чая в Кях­те у китайских по­став­щи­ков и его роз­нич­ную про­да­жу в Мо­ск­ве. Его сы­но­вья, Ва­си­лий Алек­сее­вич [24 марта (4 апреля) 1784 - 1(13) июня 1869 годы], Ми­ха­ил Алек­сее­вич (1792 год - ?) и Иван Алек­сее­вич [27 февраля (9 марта) 1796 - 20 мая (1 июня) 1861 годы], от­кры­ли в Мо­ск­ве ам­бар в Ста­ром гос­ти­ном дво­ре (1816 год) и ма­газин на улице Иль­ин­ка (1823 год); в 1835-1840 годах бра­тья раз­де­ли­лись, чае­раз­ве­соч­ную фаб­ри­ку на 1-й Ме­щан­ской улице и ам­бар в Ста­ром гос­ти­ном дво­ре по­лу­чил В.А. Пер­лов, ку­пец 1-й гиль­дии (1830 год), глас­ный Московской шес­ти­глас­ной ду­мы (1816-1819 годы), за­се­да­тель 1-го департамента Московской уго­лов­ной па­ла­ты (1831-1834 годы), ди­рек­тор Московской кон­то­ры Государственного ком­мерческого бан­ка (1855-1858 годы), член Московского от­де­ле­ния Ком­мерческого со­ве­та (1858-1868 годы).

В 1860 году он и его сы­но­вья, куп­цы 1-й гиль­дии Се­мён Ва­силь­е­вич [16(28) марта 1821 - 1(13) мая 1879 годы] и Сер­гей Ва­силь­е­вич [1835 - 13(26) декабря 1910 годы], уч­ре­ди­ли Товарищество чай­ной тор­гов­ли «Ва­си­лий Пер­лов с сы­новь­я­ми Се­мё­ном и Сер­ге­ем» (с 1894 года «Ва­си­лий Пер­лов с сы­новь­я­ми»), став­шее од­ной из круп­ней­ших чае­тор­го­вых фирм в Рос­сии (к 1897 году ей при­над­ле­жа­ло 88 ма­га­зинов, из них 14 в Мо­ск­ве, 10 в Вар­ша­ве, 8 в Санкт-Пе­тер­бур­ге, 3 в Кие­ве, а так­же по од­но­му в Бер­ли­не, Ве­не и Па­ри­же). Се­мён В. Пер­лов со­сто­ял членом Московского ком­мерческого су­да (1866-1870 годы) и Учёт­но-ссуд­но­го комитета Московской кон­то­ры Государственного бан­ка (1870-1875 годы), вы­бор­ным Московского ку­печеского общества (с 1866 года) и Московского бир­же­во­го общества (с 1870 года), глас­ным Московской городской ду­мы (с 1873 года). Его сы­но­вья, куп­цы 1-й гиль­дии: Ва­си­лий Се­мё­но­вич [19 сентября (1 октября) 1841 - 19(31) августа 1892 годы], вы­бор­ный Московского ку­печеского общества (1882-1887 годы) и Московского бир­же­во­го общества (1885-1891 годы), то­ва­рищ гиль­дей­ско­го ста­рос­ты (1881-1883 годы), гиль­дей­ский ста­рос­та (1883-1885 годы), член Московского общества сельского хозяйства (с 1871 года); Иван Се­мё­но­вич [17(29) мая 1843 - 12(24) января 1900 года]; Ни­ко­лай Се­мё­но­вич [1849 - 20 сентябр (3 октября) 1911 года].

В.С. Пер­лов в 1878 году при­об­рёл близ Мо­ск­вы боль­шое име­ние, ко­то­рое ис­поль­зо­вал для строи­тель­ст­ва дач­но­го по­сёл­ка (бо­лее 80 дач к 1894 году), по­лу­чив­ше­го название Пер­лов­ка. По­сле его смер­ти рас­ши­ре­ние по­сёл­ка про­дол­жи­ли его бра­тья, на свои сред­ст­ва по­стро­ив­шие де­ревянную цер­ковь в честь Дон­ской ико­ны Божи­ей Ма­те­ри (1897 год, архитектор П.П. Зы­ков), в 1898 году ря­дом с по­сёл­ком от­крыт по­лу­ста­нок Пер­лов­ка Мо­с­ков­ско-Яро­слав­ской железной дороги (ны­не плат­фор­ма Пер­лов­ская в чер­те города Мы­ти­щи; в 1909 году Н.С. Пер­лов про­дал зем­лю в Пер­лов­ке Удель­но­му ве­дом­ст­ву). На сред­ст­ва В.С. Пер­ло­ва в 1880 году по­стро­ен один из 15 до­мов в Алек­сан­д­ров­ском убе­жи­ще для увеч­ных, пре­ста­ре­лых и не­из­ле­чи­мо боль­ных вои­нов в Мо­ск­ве. В.С. и И.С. Пер­ло­вы с 1860-х годов раз­во­ди­ли пле­мен­ной скот, ос­но­ва­ли Мы­ти­щин­скую об­раз­цо­вую мо­лоч­ную фер­му, ре­гу­ляр­но уча­ст­во­ва­ли в вы­став­ках по­ро­ди­сто­го ско­та. И.С. Пер­лов так­же ос­но­вал пти­це­водческую фер­му в сво­ём име­нии близ села Аку­ло­во в Зве­ни­го­род­ском уезда Московской губернии; за­ве­щал име­ние Московскому обществу сельского хозяйства для соз­да­ния сельскохозяйственного учи­ли­ща, круп­ные сум­мы - Московскому городскому об­щественному управ­ле­нию на по­строй­ку боль­ни­цы для ал­ко­го­ли­ков, а так­же ос­но­ван­но­му им на­чаль­но­му учи­ли­щу и цер­ков­но-при­ход­ско­му по­пе­чи­тель­ст­ву в Аку­ло­ве. По­сле смер­ти Н.С. Пер­ло­ва бы­ло на­зна­че­но внеш­нее управ­ле­ние Товариществом «Ва­си­лий Пер­лов с сы­новь­я­ми» (ад­ми­ни­ст­ра­ция в со­ста­ве 6 человек: П.Д. Бот­кин, А.Л. Ка­ту­ар и др.).

С.В. Пер­лов, вы­бор­ный Московского ку­печеского общества (1876-1878 годы) и Московского бир­же­во­го общества (1879-1900 годы), глас­ный Московской городской ду­мы (1881-1902 годы), агент Московского комитета о про­ся­щих ми­ло­сты­ни (1876-1877 годы), почётный член Санкт-Пе­тербургского до­ма ми­ло­сер­дия (с 1880 года). В 1869 году вы­шел из Товарищества «Ва­си­лий Пер­лов с сы­новь­я­ми Се­мё­ном и Сер­ге­ем», впо­след­ст­вии уч­ре­дил Товарищество чай­ной тор­гов­ли «С.В. Пер­лов и Кo», ко­то­рое за­тем со­вме­ст­но с зя­тем, круп­ным чае­тор­гов­цем И.И. Ка­за­ко­вым, пре­об­ра­зо­вал в тор­го­вый дом «С.В. Пер­лов и И.И. Ка­за­ков» (с 1912 году Товарищество чай­ной тор­гов­ли «С.В. Пер­лов», председатель прав­ле­ния - Ка­за­ков). Фир­ме при­над­ле­жа­ли фаб­ри­ка «элек­три­че­ской раз­вес­ки ча­ёв» в Мо­ск­ве (1905-1906 годы, архитектор К.К. Гип­пи­ус) и до 40 ма­га­зи­нов и оп­то­во-роз­нич­ных скла­дов, в том числе 10 в Мо­ск­ве, 2 в Санкт-Пе­тер­бур­ге. Вла­дел име­ни­ем Бу­ла­то­во в Ко­зель­ском уезде Ка­луж­ской губернии и усадь­бой в селе Пу­щи­но Сер­пу­хов­ско­го уезда Московской губернии. С 1891 года ока­зы­вал зна­чительную по­мощь Ша­мор­дин­ской Ка­зан­ской Свя­то-Ам­вро­си­ев­ской пус­ты­ни в Ко­зель­ском уезда; в ча­ст­но­сти, на его сред­ст­ва в оби­те­ли за­кон­че­но строи­тель­ст­во Ка­зан­ско­го со­бо­ра (1902 год, архитектор С.В. Шер­вуд), по­строе­ны ка­мен­ный фут­ляр над зда­ни­ем, в ко­то­ром скон­чал­ся Ам­вро­сий Оп­тин­ский (с 1996 года в нём от­крыт храм в честь преподобного Ам­вро­сия Оп­тин­ско­го), во­до­кач­ка (1906 год), жи­лые по­ме­ще­ния, боль­ни­ца, мас­тер­ские (рос­пи­си по де­ре­ву, че­кан­ки, пе­ре­плёт­ная, ков­ро­тка­че­ст­ва), ти­по­гра­фия, фо­то­ла­бо­ра­то­рия, а так­же усы­паль­ни­ца (1910 год, архитектор Б.А. Са­виц­кий), где был по­хо­ро­нен и сам С.В. Пер­лов.

Обе чае­тор­го­вые фир­мы Перловых рас­счи­ты­ва­ли при­нять у се­бя китайского государственного дея­те­ля Ли Хун­чжа­на во вре­мя ко­ро­на­ци­он­ных тор­жеств в Мо­ск­ве в 1896 году. В свя­зи с этим особ­няк С.В. Пер­ло­ва на Мяс­ниц­кой улице (1893 год, архитектор Р.И. Клейн) был пе­ре­стро­ен К.К. Гип­пиу­сом с ис­поль­зо­ва­ни­ем эле­мен­тов китайской ар­хи­тек­ту­ры (в до­ме до сих пор су­ще­ст­ву­ет ма­га­зин чая и ко­фе). Ли Хун­чжан вы­брал в ка­че­стве сво­ей временной ре­зи­ден­ции дом Н.С. Пер­ло­ва на 1-й Ме­щан­ской улице, при­над­ле­жав­ший Перловым с 1836 года (пе­ре­стро­ен и рас­ши­рен по про­ек­ту Клей­на).

В 1918 году обе фир­мы Перловых бы­ли на­цио­на­ли­зи­ро­ва­ны .

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