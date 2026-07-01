ПЕРИСАД I (др.-греч. Παιρισάδης, Παρισάδης, Βηρισάδης)

Царь Боспорского царства (344-310 гг. до н.э.) из династии Спартокидов.

Сын Левкона I, который после смерти оставил Боспорское царство своему старшему сыну Спартоку II, а Перисад получил Феодосию (349 г. до н.э.). После смерти брата в 344 г. до н.э. Перисад стал царем всего Боспора. Подчинил племя фатеев, живших на Кубани, и начал называть себя в официальной царской титулатуре «царем всех меотов». В 330-320 гг. до н.э. вел войну против скифов, обычно союзных Боспорскому царству. Эта война вызвала серьезные экономические проблемы на Боспоре, о чем упоминает Демосфен в речи против Формиона. Был женат на своей двоюродной сестре, дочери Горгиппа, брата Левкона I, перед смертью назначил своим преемником старшего сына Сатира II, что привело к борьбе за власть между ним и его братьями. После смерти был обожествлен.

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Монета Боспорского царства.