ПЕРИГОР
ПЕРИГОР - историческая область на западе Франции.
Главные города - Перигё, Бержерак, Нонтрон, Сарла-ла-Канеда (Сарла). Название «Перигор» происходит от латинизированного названия населявшего эту территорию в древности кельтского племени петрокориев (Petrocorii). Место палеолитических стоянок (смотри в статье Перигор в археологии). Завоёван войсками Юлия Цезаря в 56-51 годах до нашей эры. С 16 года до нашей эры входил в состав провинции Аквитания, в эпоху Домината, с 292 года нашей эры, - провинции Аквитания Вторая. Центром Перигора был город Весунна (Vesunna), основанный около 16 года до нашей эры и известный примерно с 270-х годов нашей эры как Цивитас-Петрокориорум (Civitas Petrocoriorum; ныне Перигё). С начала IV века в Перигоре распространилось христианство; первым достоверно известным епископом Перигё считается Патерн (около 356 года). В 466 году Перигор покорён вестготами, в 507 году - франками.
С середины VII века по 769 год входил в состав полунезависимого герцогства Аквитания, в 781-882 годах (с перерывами) - франкского королевства Аквитания. С 886 года известны графы Перигора, вассалы герцогов Аквитании (Гиени). До 975 года Перигор управляли представители рода Тайфер, в 975-1399 годах - рода Шарру, принявшие в середине XII века имя Талейран. В 1204 году представители рода Талейран стали прямыми вассалами королей Франции. Графство Перигор включало в себя в основном северные районы Перигора, южные территории (Бержерак, Сарла) входили в состав других политических образований, в частности графства Ажен, и по Парижскому миру 1259 года остались за Англией (Капетинги установили контроль над этой частью Перигора в 1320-х годах). В XII-XIII веках важный центр провансальской культуры, родина трубадуров Арно Даниеля, Бертрана де Борна, Гираут де Борнеля.
В ходе Столетней войны 1347-1453 годов значительная часть населения Перигора приняла сторону англичан, в 1345 году занявших Бержерак (в 1355 году город получил от английского короля Генриха III статус коммуны). По миру в Бретиньи (1360 год) Перигор отошёл к Англии. Бо́льшая часть Перигора была отвоёвана французами под командованием Б. дю Геклена в 1376-1377 годах, Бержерак - лишь в 1450 году. В 1399 году графство Перигор конфисковано французским королём Карлом VI, в 1400 году пожаловано в апанаж его брату - герцогу Людовику Орлеанскому (1392-1407 годы). С 1437 года управлялся домом де Шатийон (Шатильон), с 1481 года - д’Альбре.
В ходе Религиозных (гугенотских) войн 1562-1598 годов арена ожесточённой борьбы противоборствующих сторон; оплотом гугенотов были южные районы Перигора, в 1577 году они захватили Перигё и удерживали его до 1581 года, Бержерак оставался в их руках до 1621 года. После смерти в 1572 году Жанны III д’Альбре графом Перигора стал её сын, будущий король Франции Генрих IV; Перигор был окончательно присоединён к королевскому домену в 1604 году, после смерти его сестры Екатерины де Бурбон. В 1607 году вошёл в состав провинции Гиень; делился на сенешальства: Перигё, Бержерак и Сарла. Один из очагов народных восстаний: кроканов в 1594-1595 и 1636-1637 годов, восстания гербовой бумаги в 1675 году, восстания «поздно оповещённых» в 1707 году. После отмены в 1685 году Нантского эдикта 1598 года в Перигоре имело место массовое насильственное обращение протестантов в католицизм («сбор урожая душ»).
В ходе Французской революции XVIII века три сенешальства 4 марта 1790 года образовали департамент Дордонь с административным центром в Перигё. В XIX-XX веках преимущественно аграрный регион, поставляющий на дальние рынки дорогие продукты: ветчину, гусиную печень, трюфели, форель, клубнику, вина (бержерак), ореховое масло, табак. В 1861 году Перигё соединён железной дорогой с Лиможем и далее с Парижем, в 1863 году - с Аженом и Тулузой, в 1877 году - с Бордо. В 1863 году в Перигё возникли металлургические предприятия, в дальнейшем - предприятия по производству дубильных веществ (1907 год), пороха (Бержерак, 1916 год), целлюлозы (1924 год), бумаги (1931 год), почтовых марок (1970 год). С середины XIX века, и особенно после Первой мировой войны, население Дордони сокращалось (демографический максимум - около 506 тысяч жителей - отмечен в 1851 году, демографический минимум - около 377 тысяч жителей - в 1982 году; в 2007 году население составило около 407 тысяч жителей). Во время Второй мировой войны, в 1940-1942 годах, основная территория Перигора оказалась в свободной зоне Франции, управлявшейся правительством «Виши»; в 1943-1944 годах один из центров партизанского движения. Освобождён от германской оккупации 25 августа 1944 года. В конце XX - начале XXI веках большое значение приобрёл туризм.