ПЕРИГОР

ПЕРИГОР - историческая область на западе Франции .

Главные го­ро­да - Пе­ри­гё, Бер­же­рак, Нон­трон, Сар­ла-ла-Ка­не­да (Сар­ла). Название «Перигор» про­ис­хо­дит от ла­ти­ни­зи­рованного названия на­се­ляв­ше­го эту тер­ри­то­рию в древ­но­сти кельтского пле­ме­ни пет­ро­ко­ри­ев (Petrocorii). Ме­сто па­лео­ли­тических стоя­нок (смотри в статье Пе­ри­гор в ар­хео­ло­гии). За­воё­ван вой­ска­ми Юлия Це­за­ря в 56-51 годах до нашей эры. С 16 года до нашей эры вхо­дил в со­став провинции Ак­ви­та­ния, в эпо­ху До­ми­на­та, с 292 года нашей эры, - провинции Ак­ви­та­ния Вто­рая. Цен­тром Перигора был город Ве­сун­на (Vesunna), ос­но­ван­ный около 16 года до нашей эры и из­вест­ный при­мер­но с 270-х годов нашей эры как Ци­ви­тас-Пе­тро­ко­рио­рум (Civitas Petro­coriorum; ны­не Пе­ри­гё). С начала IV века в Перигоре рас­про­стра­ни­лось хри­сти­ан­ст­во ; пер­вым дос­то­вер­но из­вест­ным епи­ско­пом Пе­ри­гё счи­та­ет­ся Па­терн (около 356 года). В 466 году Перигор по­ко­рён вест­го­та­ми, в 507 году - фран­ка­ми.

С середины VII века по 769 год вхо­дил в со­став по­лу­не­за­ви­си­мо­го гер­цог­ст­ва Ак­ви­та­ния, в 781-882 годах (с пе­ре­ры­ва­ми) - франк­ско­го ко­ро­лев­ст­ва Ак­ви­та­ния. С 886 года из­вест­ны гра­фы Перигора, вас­са­лы гер­цо­гов Ак­ви­та­нии (Гие­ни). До 975 года Перигор управ­ля­ли пред­ста­ви­те­ли ро­да Тай­фер, в 975-1399 годах - ро­да Шар­ру, при­няв­шие в середине XII века имя Та­лей­ран. В 1204 году пред­ста­ви­те­ли ро­да Та­лей­ран ста­ли пря­мы­ми вас­са­ла­ми ко­ролей Фран­ции. Граф­ст­во Перигор вклю­ча­ло в се­бя в основном северные рай­оны Перигора, южные тер­ри­то­рии (Бер­же­рак, Сар­ла) вхо­ди­ли в со­став других по­ли­тических об­ра­зо­ва­ний, в ча­ст­но­сти граф­ст­ва Ажен, и по Па­риж­ско­му ми­ру 1259 года ос­та­лись за Анг­ли­ей (Ка­пе­тин­ги ус­та­но­ви­ли кон­троль над этой частью Перигора в 1320-х годах). В XII-XIII веках важ­ный центр про­вансальской куль­ту­ры, ро­ди­на тру­ба­ду­ров Ар­но Да­ние­ля, Бер­тра­на де Бор­на, Ги­ра­ут де Бор­не­ля.

В хо­де Сто­лет­ней вой­ны 1347-1453 годов зна­чительная часть на­се­ле­ния Перигора при­ня­ла сто­ро­ну анг­ли­чан, в 1345 году за­няв­ших Бер­же­рак (в 1355 году го­род по­лу­чил от английского ко­ро­ля Ген­ри­ха III ста­тус ком­му­ны). По ми­ру в Бре­ти­ньи (1360 год) Перигор ото­шёл к Анг­лии. Бо́ль­шая часть Перигора бы­ла от­воё­ва­на фран­цу­за­ми под ко­мандованием Б. дю Гек­ле­на в 1376-1377 годах, Бер­же­рак - лишь в 1450 году. В 1399 году граф­ст­во Перигор кон­фи­ско­ва­но французским ко­ро­лём Кар­лом VI, в 1400 году по­жа­ло­ва­но в апа­наж его бра­ту - гер­цо­гу Лю­до­ви­ку Ор­ле­ан­ско­му (1392-1407 годы). С 1437 года управ­лял­ся до­мом де Ша­тий­он (Ша­тиль­он), с 1481 года - д’Альбре.

В хо­де Ре­ли­ги­оз­ных ( гу­ге­нот­ских ) войн 1562-1598 годов аре­на ожес­то­чён­ной борь­бы про­ти­во­бор­ст­вую­щих сто­рон; оп­ло­том гу­ге­но­тов бы­ли южные рай­оны Перигора, в 1577 году они за­хва­ти­ли Пе­ри­гё и удер­жи­ва­ли его до 1581 года, Бер­же­рак ос­та­вал­ся в их ру­ках до 1621 года. По­сле смер­ти в 1572 году Жан­ны III д’Альбре гра­фом Перигора стал её сын, бу­ду­щий ко­роль Фран­ции Ген­рих IV; Перигор был окон­ча­тель­но при­со­еди­нён к ко­ро­лев­ско­му до­ме­ну в 1604 году, по­сле смер­ти его се­ст­ры Ека­те­ри­ны де Бур­бон. В 1607 году во­шёл в со­став провинции Ги­ень; де­лил­ся на се­не­шаль­ст­ва: Пе­ри­гё, Бер­же­рак и Сар­ла. Один из оча­гов народных вос­ста­ний: кро­ка­нов в 1594-1595 и 1636-1637 годов, вос­ста­ния гер­бо­вой бу­ма­ги в 1675 году, вос­ста­ния «позд­но опо­ве­щён­ных» в 1707 году. По­сле от­ме­ны в 1685 году Нант­ско­го эдик­та 1598 года в Перигоре име­ло ме­сто мас­со­вое на­сильственное об­ра­ще­ние про­тес­тан­тов в ка­то­ли­цизм («сбор уро­жая душ»).

В хо­де Фран­цуз­ской ре­во­лю­ции XVIII века три сенешаль­ст­ва 4 марта 1790 года об­ра­зо­ва­ли департамент Дор­донь с административным цен­тром в Пе­ри­гё. В XIX-XX веках пре­имущественно аг­рар­ный ре­ги­он, по­став­ляю­щий на даль­ние рын­ки до­ро­гие про­дук­ты: вет­чи­ну, гу­си­ную пе­чень, трю­фе­ли, фо­рель, клуб­ни­ку, ви­на (бер­же­рак), оре­хо­вое мас­ло, та­бак. В 1861 году Пе­ри­гё со­еди­нён же­лез­ной до­ро­гой с Ли­мо­жем и да­лее с Па­ри­жем, в 1863 году - с Аже­ном и Ту­лу­зой, в 1877 году - с Бор­до. В 1863 году в Пе­ри­гё воз­ник­ли ме­тал­лур­гические пред­при­ятия, в даль­ней­шем - пред­при­ятия по про­изводству ду­биль­ных ве­ществ (1907 год), по­ро­ха (Бер­же­рак, 1916 год), цел­лю­ло­зы (1924 год), бу­ма­ги (1931 год), поч­то­вых ма­рок (1970 год). С середины XIX века, и осо­бен­но по­сле Первой ми­ро­вой вой­ны, на­се­ле­ние Дор­до­ни со­кра­ща­лось (де­мо­гра­фический мак­си­мум - около 506 тысяч жителей - от­ме­чен в 1851 году, де­мо­гра­фический ми­ни­мум - около 377 тысяч жителей - в 1982 году; в 2007 году на­се­ле­ние со­ста­ви­ло около 407 тысяч жителей). Во вре­мя Второй ми­ро­вой вой­ны , в 1940-1942 годах, основная тер­ри­то­рия Перигора ока­за­лась в сво­бод­ной зо­не Фран­ции, уп­рав­ляв­шей­ся пра­ви­тель­ст­вом «Ви­ши»; в 1943-1944 годах один из цен­тров пар­ти­зан­ско­го дви­же­ния. Ос­во­бо­ж­дён от германской ок­ку­па­ции 25 августа 1944 года. В конце XX - начале XXI веках боль­шое зна­че­ние при­об­рёл ту­ризм.

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