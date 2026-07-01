ПЕРИГЁ

ПЕРИГЁ - город на юго-западе Франции , регион Аквитания.

Население 37,4 тысяч человек (2012 год). Рас­по­ло­жен на реке Иль, в 120 км к се­ве­ро-вос­то­ку от Бор­до. Железнодорожное (во­кзал 1857 года) со­об­ще­ние с Бор­до и Ли­мо­жем. Че­рез Перигё про­хо­дит национальная ав­то­ма­ги­ст­раль Бор­до-Ли­он. Аэ­ро­порт (с 2008 года ре­гу­ляр­ные рей­сы в Па­риж).

По­се­ле­ние кельтских пле­мён пет­ро­ко­ри­ев (лат. Petrocorii - 4 пле­ме­ни) ос­но­вано около 200 года до нашей эры. При рим­ля­нах с 16 года до нашей эры на его мес­те от­стро­ен город Ве­сун­на (Vesunna). В 270-е годы нашей эры он был ок­ру­жён сте­на­ми и на­зван Ци­ви­тас-Пе­тро­ко­рио­рум (Civitas Pet­ro­coriorum). Пред­по­ло­жи­тель­но в III веке ос­но­ва­на епар­хия (пер­вый епи­скоп - святой Фронт). В 1-й тре­ти VI века ос­но­ва­но аб­бат­ст­во Пюи-Сен-Фрон, во­круг ко­то­ро­го сфор­ми­ро­ва­лось но­вое по­се­ле­ние (с 1182 года го­род). В 1240 году оно объ­е­ди­не­но со ста­рой ча­стью го­ро­да (Си­те) в еди­ный го­род Перигё. Ра­зо­рён анг­ли­ча­на­ми во вре­мя Сто­лет­ней вой­ны 1337-1453 годов. В 1575 году мо­щи святого Фрон­та пе­ре­не­се­ны гу­ге­но­та­ми в за­мок Тир­ган в Кре­се, за­тем уте­ря­ны. В 1813 году при­сое­ди­не­на ком­му­на Сен-Мар­тен.

Го­род жи­во­пис­но рас­по­ло­жен на бе­ре­гах реки Иль, со­еди­нён­ных мос­та­ми Но­вым (1767 год) и Бар­ри (1860 год). Со­хра­ни­лись ру­и­ны ан­тич­но­го фо­ру­ма с ба­зи­ли­кой, хра­ма Тур-де-Ве­зон (конец I - II века нашей эры; сохранилась цел­ла в ви­де круг­ло­го пор­ти­ка на вы­со­ком по­диу­ме), ам­фи­те­ат­ра (II-III века), фраг­мент городских стен (270-е годы). К вос­то­ку от ан­тич­но­го го­ро­да рас­по­ло­же­но аб­бат­ст­во Пюи-Сен-Фрон с 5-ку­поль­ным со­бо­ром Святого Фрон­та (1120-е - 1173 годы; пе­ре­стро­ен в 1852-1895 годы, архитектор П. Аба­ди и др.; 4-ярус­ная ко­ло­коль­ня с ос­тат­ка­ми так называемой Ла­тин­ской церкви конца X - 1-й половины XI веков; клу­ат­ры XII-XIII и XVI веков), по­вто­ряю­щим ком­по­зиционное ре­ше­ние Свя­то­го Мар­ка со­бо­ра в Ве­не­ции (в пла­не - рав­но­ко­нечный крест). Со­бор вклю­чён в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия. Так­же со­хра­ни­лись: ро­ман­ская церковь Сент-Эть­енн-де-ла- Си­те (XI-XII века; под­вер­глась час­тич­но­му раз­ру­ше­нию гу­ге­но­та­ми в 1577 году; ку­пол - 1620 года; яв­ля­лась со­бо­ром до 1669 года; ар­ка­да северного не­фа - 1160 год), руи­ны зам­ка Барь­ер, по­стро­ен­но­го в XII-XV веках на ос­тат­ках древнеримских ук­ре­п­ле­ний 270-х годов, и го­тического епи­скоп­ско­го двор­ца (ре­нес­санс­ный де­кор), баш­ня Ма­та­гер (XIII век, пе­ре­строе­на в XV веке; един­ст­вен­ная со­хра­нив­шая­ся от средневековых ук­ре­п­ле­ний).

В XII-XVIII веках так­же по­строе­ны: де­ревянное зда­ние «Ста­рая мель­ни­ца» (1347 год), го­тические и ре­нес­санс­ные оте­ли Аб­зак-де-Ла­дуз (XV век), Саль­гурд (1470-е годы), Те­нан (1518 год), Саль­тон (XVI-XVII века), Фай­оль (1-я половина XVII века), ка­пел­ла Сен-Жан (1521 год), Ра­ту­ша (в зда­нии оте­ля XVIII века), мно­го­численные жи­лые до­ма (c XII века; в том числе Дом кон­су­лов, XV век). В XIX веке по­строе­ны церк­ви - Святого Ге­ор­гия в сти­ле нео­го­ти­ки (1852-1870 годы, архитектор Аба­ди), Святого Мар­ти­на с эле­мен­та­ми не­ови­зан­тий­ско­го сти­ля (1870-1875 годы, ар­хи­тек­то­ры А. Лам­бер, Аба­ди), Сен-Жан - Сен-Шарль (1879-1892 годы, ко­ло­коль­ня - 1911 год), Дво­рец юс­ти­ции в сти­ле не­оклас­си­циз­ма (1829-1839), зда­ния пре­фек­ту­ры департамента Дор­донь (1859-1864 годы), ма­сон­ской ло­жи (фа­са­ды в мав­ри­тан­ском сти­ле - 1868-1869 и 1885-1901 годы). Му­зеи: искусства и ар­хео­ло­гии Пе­ри­го­ра (1835 год; в зда­нии 1895-1898 годов; ар­хео­ло­гическая кол­лек­ция, скульп­ту­ра и жи­во­пись ме­ст­ных мас­те­ров с XII века), гал­ло-римская Ве­сун­на (зда­ние - 1993-2003 годы, архитектор Ж. Ну­вель; вклю­ча­ет руи­ны древнеримской вил­лы с рос­пи­ся­ми), во­ен­ный Пе­ри­го­ра. Ос­но­ва городской эко­но­ми­ки - ту­ри­стический биз­нес. Не­боль­шие тек­стиль­ные, по­ли­гра­фические пред­при­ятия. Тра­диционное про­изводство паш­те­та из гу­си­ной пе­че­ни (фуа-гра).

В 40 км к вос­то­ку рас­по­ло­жен за­мок От­фор; к юго-вос­то­ку, близ реки Ве­зер, - гро­ты с пер­во­быт­ны­ми на­скаль­ны­ми рос­пи­ся­ми (Лас­ко, Лез-Эзи, Руф­финь­як, Фон-де-Гом и др.).

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