ПЕРИГЁ
ПЕРИГЁ - город на юго-западе Франции, регион Аквитания.
Население 37,4 тысяч человек (2012 год). Расположен на реке Иль, в 120 км к северо-востоку от Бордо. Железнодорожное (вокзал 1857 года) сообщение с Бордо и Лиможем. Через Перигё проходит национальная автомагистраль Бордо-Лион. Аэропорт (с 2008 года регулярные рейсы в Париж).
Поселение кельтских племён петрокориев (лат. Petrocorii - 4 племени) основано около 200 года до нашей эры. При римлянах с 16 года до нашей эры на его месте отстроен город Весунна (Vesunna). В 270-е годы нашей эры он был окружён стенами и назван Цивитас-Петрокориорум (Civitas Petrocoriorum). Предположительно в III веке основана епархия (первый епископ - святой Фронт). В 1-й трети VI века основано аббатство Пюи-Сен-Фрон, вокруг которого сформировалось новое поселение (с 1182 года город). В 1240 году оно объединено со старой частью города (Сите) в единый город Перигё. Разорён англичанами во время Столетней войны 1337-1453 годов. В 1575 году мощи святого Фронта перенесены гугенотами в замок Тирган в Кресе, затем утеряны. В 1813 году присоединена коммуна Сен-Мартен.
Город живописно расположен на берегах реки Иль, соединённых мостами Новым (1767 год) и Барри (1860 год). Сохранились руины античного форума с базиликой, храма Тур-де-Везон (конец I - II века нашей эры; сохранилась целла в виде круглого портика на высоком подиуме), амфитеатра (II-III века), фрагмент городских стен (270-е годы). К востоку от античного города расположено аббатство Пюи-Сен-Фрон с 5-купольным собором Святого Фронта (1120-е - 1173 годы; перестроен в 1852-1895 годы, архитектор П. Абади и др.; 4-ярусная колокольня с остатками так называемой Латинской церкви конца X - 1-й половины XI веков; клуатры XII-XIII и XVI веков), повторяющим композиционное решение Святого Марка собора в Венеции (в плане - равноконечный крест). Собор включён в список Всемирного наследия. Также сохранились: романская церковь Сент-Этьенн-де-ла- Сите (XI-XII века; подверглась частичному разрушению гугенотами в 1577 году; купол - 1620 года; являлась собором до 1669 года; аркада северного нефа - 1160 год), руины замка Барьер, построенного в XII-XV веках на остатках древнеримских укреплений 270-х годов, и готического епископского дворца (ренессансный декор), башня Матагер (XIII век, перестроена в XV веке; единственная сохранившаяся от средневековых укреплений).
В XII-XVIII веках также построены: деревянное здание «Старая мельница» (1347 год), готические и ренессансные отели Абзак-де-Ладуз (XV век), Сальгурд (1470-е годы), Тенан (1518 год), Сальтон (XVI-XVII века), Файоль (1-я половина XVII века), капелла Сен-Жан (1521 год), Ратуша (в здании отеля XVIII века), многочисленные жилые дома (c XII века; в том числе Дом консулов, XV век). В XIX веке построены церкви - Святого Георгия в стиле неоготики (1852-1870 годы, архитектор Абади), Святого Мартина с элементами неовизантийского стиля (1870-1875 годы, архитекторы А. Ламбер, Абади), Сен-Жан - Сен-Шарль (1879-1892 годы, колокольня - 1911 год), Дворец юстиции в стиле неоклассицизма (1829-1839), здания префектуры департамента Дордонь (1859-1864 годы), масонской ложи (фасады в мавританском стиле - 1868-1869 и 1885-1901 годы). Музеи: искусства и археологии Перигора (1835 год; в здании 1895-1898 годов; археологическая коллекция, скульптура и живопись местных мастеров с XII века), галло-римская Весунна (здание - 1993-2003 годы, архитектор Ж. Нувель; включает руины древнеримской виллы с росписями), военный Перигора. Основа городской экономики - туристический бизнес. Небольшие текстильные, полиграфические предприятия. Традиционное производство паштета из гусиной печени (фуа-гра).
В 40 км к востоку расположен замок Отфор; к юго-востоку, близ реки Везер, - гроты с первобытными наскальными росписями (Ласко, Лез-Эзи, Руффиньяк, Фон-де-Гом и др.).