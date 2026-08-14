«Пери́пл Эритрéйского мóря»

«Пери́пл Эритрéйского мóря» — анонимный древнегреческий текст, составленный, вероятно, около 40–70 н. э. Датировка III в., распространенная в 1960‑е усилиями Ж. Пиренн, в настоящий момент признается несостоятельной. «П. Э. м.» описывает береговую линию и прилегающие к ней регионы от порта Миос Гормос в Египте до Китая и, возможно, Японии. «П. Э. м.» представляет собой описание путей (компиляцию из разновременных маршрутов), которые соединяли Египет с регионами на юге вплоть до современной Танзании, на Аравийском п-ове — с Набатеей , южноаравийскими царствами Ма’афир, Саба’ и зу-Райдан, и Хадрамаут, акваторией Персидского залива, Западной и Восточной Индией. Основной акцент в описании регионов делается на царях и их предпочтениях, названиях главных населенных пунктов, товарах, которые продаются на местных портовых рынках, безопасности региона для плавания и торговли, навигационных навыках местного населения. Упоминаются египетские Птолемеи, цари Набатеи (Малих), Аксума (Зоскал), Саба’ и зу-Райдана (Холайб), Хадрамаута (Элиаз), индо-парфяне в Сев.-Зап. и Сатаваханы в Зап. Индии. Идентификация некоторых царей затруднительна ввиду отсутствия синхронных местных источников. Значение «П. Э. м.» для реконструкции политической истории Древнего Востока состоит в том, что именно в нем впервые упоминаются цари Аксума и Южн. Аравии по именам, что позволяет датировать их правление в том числе на основе синхронизма с местными источниками.

Лит. : Casson L . The Periplus of the Erythraean Sea: Text with Introduction, Translation, and Commentary. Princeton, 1989; Бухарин М. Д . Неизвестного автора «Перипл Эритрейского моря»: текст, перевод, комментарий, исследования. СПб., 2007; Его же . Античный мир на юге ойкумены. Литературная традиция и памятники эпиграфики в эллинистическую и римскую эпохи. М., 2018. М. Д. Бухарин .