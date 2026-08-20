Пери́кл

Пери́кл ( греч. Περικλῆς) (494 до н. э., Афины — 429 до н. э., Афины) — афинский государственный деятель, выдающийся лидер классической афинской демократии. По происхождению — знатный аристократ, сын полководца Ксантиппа; по материнской линии принадлежал к роду Алкмеонидов . Начал политическую деятельность в 460‑х до н. э., был спо­движником Эфиальта и политическим противником Кимона . После убийства Эфиальта в 461 до н. э. стал лидером демократической группировки; неоднократно избирался стратегом и командовал сухопутными и морскими экспедициями афинян. В 454 до н. э. стал инициатором перенесения казны Делосского союза с Делоса в Афины , что положило начало перерождению этого объединения в Афинскую архэ. В 444 до н. э. добился изгнания из Афин посредством остракизма своего последнего видного противника Фукидида, сына Мелесия, и стал с этого времени вплоть до 430 до н. э. фактическим единоличным лидером Афинской архэ. Внутренняя политика П. характеризовалась заботой об укреплении демократии. Именно с П. ведет начало практика оплаты государственных должностей в Афинах. В Афинах с 447 до н. э. была развернута грандиозная строительная программа. В ходе строительства был создан ряд архитектурных памятников огромных художественных достоинств (в том числе Парфенон , Пропилеи и др.). Вся внешнеполитическая деятельность П. была направлена на укрепление могущества и величия Афин. При этом П. опирался на огромную военно-морскую и финансовую мощь Афинской архэ. Это политическое объединение продолжало расширяться, в него включались новые греческие полисы. Так, около 437 до н. э. П. возглавил морскую экспедицию в Понт Эвксинский , в ходе которой многие города этого региона признали власть Афин. Любые попытки того или иного полиса выйти из состава Афинской архэ при П. незамедлительно подавлялись с применением военной силы. При П. началось активное афинское проникновение в Зап. Средиземноморье; в частности, в 443 до н. э. под эгидой Афин была основана общегреческая колония Фурии в Южн. Италии. Подобные акции вызвали враждебность Коринфа и Спарты и привели к началу в 431 до н. э. Пелопоннесской вой­ны . К этому времени внутреннее положение П. несколько пошатнулось, и он форсировал начало вой­ны, надеясь укрепить свою популярность. Однако принятая им оборонительная стратегия привела к антисанитарным условиям в городе и, как следствие, к началу в 430 до н. э. эпидемии. П. оказался в опале, был смещен с поста стратега и даже привлечен к судебной ответственности. В 429 до н. э. он был восстановлен в должности, но вскоре скончался.

Лит. : Арский Ф. Н. Перикл. М., 1971; Schubert C. Perikles. Darmstadt, 1994; Lehmann G. A. Perikles: Staatsmann und Stratege im klassischen Athen. München, 2008. И. Е. Суриков.