ПЕРХИН МИХАИЛ ЕВЛАМПИЕВИЧ

Ювелир, главный мастер фирмы «Фаберже».

Биография и творчество

Происходил из семьи зажиточных обельных, то есть освобожденных от всех повинностей, крестьян Евлампия и Анны Перхиных. У супругов было семеро детей, Михаил был пятым из них. В конце 1870-х годов его отец скончался. После этого, став старшим мужчиной в семье, юноша отправился в столицу, где стал постигать ювелирное мастерство. Так как он был единственным кормильцем в семье, его освободили от службы в армии.

В 1884 году Михаил был записан подмастерьем Серебряного цеха Ремесленной управы по золотых дел ремеслу. Тогда же молодой человек сочетался браком с дочерью успешного ювелира Татьяной Финиковой. У пары родилось пятеро детей. Через два года Перхин стал мастером с правом на личное клеймо. В том же 1886 году Карл Фаберже пригласил его в свою фирму. В 1888-м Перхин при содействии своего начальника добился разрешения на организацию своей мастерской, которая разместилась на Большой Морской. В ней он трудился до своей кончины в 1903 году, будучи при этом главным ювелиром «Фаберже». От Карла Фаберже Михаил Евлампиевич получал все необходимое: заказы, эскизы, самые разнообразные материалы, тот помогал и с продажей изделий. Если в начале 1890-х под руководством Перхина трудилось свыше десятка человек, то к концу десятилетия их было уже более пятидесяти, роль правой руки мастера играл Хенрик Вигстрём. В 1891 году Михаил Евлампиевич получил также звание купца 2-й гильдии.

Мастерская Перхина выполняла самые разнообразные заказы. Здесь же были созданы 28 из 54 императорских пасхальных яиц Фаберже (традицию дарить супруге подобные ювелирные шедевры заложил государь Александр III в 1885 году, ее продолжил Николай II , она существовала вплоть до 1917 года). Среди них «Датские дворцы» 1890 года, «Память Азова» 1891 года, «Ренессанс» 1894 года, «Портреты Александра III» 1896 года, «Петушок» 1900 года, «Гатчинский дворец» 1901 года и другие для императрицы Марии Фёдоровны ; «Бутон розы» 1895 года, «Букет лилий» 1899 года, «Транссибирская магистраль» 1900 года и другие, подаренные царем Николаем II своей супруге Александре Фёдоровне . Как можно заметить из названий, пасхальные яйца часто посвящались знаковым событиям в жизни царствующего дома или в истории страны. Мастерской Перхина принадлежит и самое знаменитое императорское яйцо Фаберже – «Коронационное» 1897 года, созданное также для Александры Фёдоровны. Оно было покрыто золотом и разноцветной эмалью, украшено бриллиантами, внутри прятался сюрприз – миниатюрная копия кареты Екатерины Второй 1793 года, которая использовалась в коронации Николая II. Последним яйцом, выполненным Михаилом Перхиным для семейства Романовых, стал «Петр Великий», созданный в 1903 году в честь 200-летия основания Петербурга. Для него использовались золото, алмазы, рубины, горный хрусталь и эмаль. Внутри яйца помещалась золотая копия «Медного всадника». Также Михаил Евлампиевич и его работники выполнили семь пасхальных яиц для жены промышленника Александра Кельха.

Помимо ювелирного дела, мастер занимался общественной и благотворительной деятельностью.

Михаил Перхин скончался летом 1903 года. Погребен на Новодевичьем кладбище Петербурга. Свою мастерскую он завещал Хенрику Вигстрёму. В 2009 году была учреждена награда лучшим ювелирам – «150 лет Михаилу Перхину».