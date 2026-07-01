ПЕРГАМЕНТ, ПЕРГАМЕН (др.-греч. διφθέρα; лат. membrana; от греч. Πέργαμον ‒ г. Пергам)

Материал для письма из недубленой сыромятной кожи.

Кожа употреблялась для письма еще в древновосточных цивилизациях. Усовершенствование и производство в промышленных масштабах этого материала связано, по сообщению Плиния Старшего , с культурной историей Пергамского царства. Царь Пергама Эвмен II (197-158 гг. до н.э.) решил создать библиотеку, собрание которой не уступало бы Александрийской. Узнав об этом, египтский царь Птолемей V Эпифан запретил экспорт папируса , и пергамцам пришлось искать материал, который заменил бы его. Скорее всего, это легенда, Пергам просто был крупнейшим центром изготовления этого писчего материала.

Технология выделки пергамента состояла в следующем: со шкуры, вымоченной в известковой воде, удалялась шерсть, соскабливалась до эпидермиса соединительная ткань, после чего кожа полировалась и сушилась. Волосяная сторона оставалась несколько шероховатой и имела желтый цвет, мясная сторона была белой и гладкой. Самый тонкий пергамен изготовлялся из кожи еще не родившихся ягнят. При необходимости свеженаписанный текст можно было смыть или стереть, старый – только соскоблить пемзой. С появлением пергамента появилась новая форма книги – кодекс, сложенный из нескольких листов пергамента; обычно соединяли от 4 до 6 листов, а затем объединяли уже эти связки. Шерстяная сторона листа шла к шерстяной, мясная – к мясной. Рукописи на пергаменте допускали изготовление иллюстраций.

Автор статьи: А.Д. Пантелеев