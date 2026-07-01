ПЕРГАМЕН (ПЕРГАМЕНТ)
ПЕРГАМЕН (ПЕРГАМЕНТ) - писчий материал из специально обработанной телячьей, овечьей или козьей кожи.
Был распространён в Древней Персии (упоминается с V века до нашей эры; древнейшая находка - в Дура-Европос, III-II веках), Греции (δέρμα , σωμάτιον , διφθέρα ). Во II веке до нашей эры, после запрета египетскими фараонами вывоза из Египта папируса, был усовершенствован в Пергаме.
Пергамен имел многие преимущества перед папирусом: он позволял писать с обеих сторон листа, смывать и переписывать текст (смотри Палимпсест) и др.; однако сложность изготовления и дороговизна пергамена затрудняли его распространение. Первые пергаменные книги повторяли форму папирусного свитка, но с начала нашей эры распространяется более рациональная форма кодекса. С IV века нашей эры и до распространения бумаги в позднем Средневековье пергамен - основной материал для письма.