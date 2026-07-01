ПЕРГАМЕН (ПЕРГАМЕНТ)

ПЕРГАМЕН (ПЕРГАМЕНТ) - писчий материал из специально обработанной телячьей, овечьей или козьей кожи.

Был рас­про­стра­нён в Древ­ней Пер­сии (упо­ми­на­ет­ся с V века до нашей эры; древ­ней­шая на­ход­ка - в Ду­ра-Ев­ро­пос , III-II веках), Гре­ции (δέρμα , σωμάτιον , διφθέρα ). Во II веке до нашей эры, по­сле за­пре­та египетскими фа­рао­на­ми вы­во­за из Егип­та па­пи­ру­са, был усо­вер­шен­ст­во­ван в Пер­гаме.

Пергамен имел многие пре­иму­ще­ст­ва пе­ред па­пи­ру­сом: он по­зво­лял пи­сать с обе­их сто­рон лис­та, смы­вать и пе­ре­пи­сы­вать текст (смотри Па­лим­псест ) и др.; од­на­ко слож­ность из­го­тов­ле­ния и до­ро­го­виз­на пергамена за­труд­ня­ли его рас­про­стра­не­ние. Пер­вые пер­га­мен­ные кни­ги по­вто­ря­ли фор­му па­пи­рус­но­го свит­ка, но с на­ча­ла нашей эры рас­про­стра­ня­ет­ся бо­лее ра­цио­наль­ная фор­ма ко­дек­са. С IV века нашей эры и до рас­про­стра­не­ния бу­ма­ги в позд­нем Сред­не­ве­ко­вье пергамен - основной ма­те­ри­ал для пись­ма.

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