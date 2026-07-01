ПЕРФОРМАНС
ПЕРФОРМАНС - тяготеющее к акционизму направление современного искусства, а также представление, созданное в рамках этого направления.
Перфоманс может совмещать в себе элементы изобразительного искусства, театра, танца, музыки, видео, кино (другое название перфоманса - театр визуальных искусств). Для перфоманса характерно отсутствие твёрдой литературной основы, импровизационный характер действия и нередко однократность показа. Перфоманс обычно имеет законченную структуру, но предусмотрен и элемент случайности, связанный с возможным участием публики. Так называемый перформер не просто автор и исполнитель художественного произведения, но и организатор общественно значимого события; перфоманс - не художественный объект, а процесс реализации игры, он не исполняется, но происходит; зритель - участник, свидетель, а иногда и соавтор. Перформер может представать в качестве рассказчика, художника, танцовщика и т.п.; в отличие от актёра, он выступает от своего имени. Перфоманс разыгрывается в принципиально нетеатральном пространстве: чаще всего на выставочных площадках (в музеях, художественных галереях, бывших индустриальных цехах и др.). От хеппенинга перфоманс отличается большей организованностью (срежиссированностью) действия, пространственной замкнутостью, ограниченностью числа участников.
Понятие «перфоманс» возникло в среде американского художественного авангарда в конце 1950-х годов для обозначения особого вида творчества - «живого (или прямого) искусства» (liveart, directart), то есть выхода художника в жизненную среду, его непосредств. контакта с публикой. Форма перфоманса особенно широко практиковалась в 1960-1970-е годы, однако она складывалась на протяжении предшествующих десятилетий. Элементы акционизма, усвоенные впоследствии перфомансом (групповые выступления перед публикой, короткие театральные импровизации и др.), можно найти уже в деятельности мастеров футуризма, дадаизма и сюрреализма, художников и поэтов русского авангардизма 1-й четверти XX века, в театральных представлениях Баухауза, а также в таких направлениях 1950-х - начала 1960-х годов, как кинетическое искусство, абстрактный экспрессионизм, флюксус, в некоторых акциях американского поп-арта и французской группы «нового реализма».
Диапазон перфоманса весьма широк - от эксгибиционистских и садомазохистских действий группы «Венских акционистов», художников боди-арта до чисто интеллектуальных демонстраций концептуального искусства. Перфоманс может быть приурочен к празднованию памятных исторических событий, преследовать рекламные цели (предварять открытие театрального фестиваля или презентацию новой книги), привлекать внимание к социальным проблемам или служить самовыражению художника и т.д. К видным мастерам перфоманса относятся: Марина Абра́мович (Нидерланды), Гилберт и Джордж (Великобритания), Б. Науман, В. Аккончи, Л. Андерсон (США), Р. Хорн, Й. Бойс (Германия) и др. Перфоманс оказал заметное влияние на так называемый визуальный (или пластический) театр и современную хореографию, прежде всего contemporary dance (П. Бауш, С. Вальц, А. Прельжокаж и др.) и японское танцевальное направление буто. К перфомансу обращались Е. Гротовский, американский режиссёр Р. Шехнер и др. В России получили известность перфоманс московской группы художников и поэтов «Коллективные действия» (руководитель А.В. Монастырский), музыкальной группы «Поп- механика» и её лидера С.А. Курёхина, Русского инженерного театра «АХЕ», Формального театра А.А. Могучего (все - в Санкт-Петербурге), Д.А. Пригова, С. Литвак, О.Б. Кулика.
В музыкальном искусстве перфоманс - одна из альтернативных форм музицирования, противостоящая традиционную концертированию с его разграничением категорий автора, опуса, исполнителя и слушателя. К перфомансу близок так называемый инструментальный театр (элементы театрализации в музыкальном произведении: хождение музыкантов по сцене, словесные реплики и т.п.) и др. Образуя концептуальный синтез со словом, театром, акустическим пространством («4′ 33″» Дж. Кейджа, 1952 год) и т.п., музыкальный перфоманс может включать в действие предметы (так называемые арт-медиа-объекты), инсталляции, средства мультимедиа (электронные и компьютерные технологии), оперировать с муз. инструментами как с театральными персонажами, взаимодействовать с окружающей средой (т. н. энвайронмент), задействовать транспортные средства («Вертолётно-струнный квартет» К. Штокхаузена, 1992год, исполнен в 1995 году; включён в оперу «Среда» из гепталогии «Свет. Семь дней недели»). Саунд-перформансы нередко сопровождают художественными инсталляции, кинетические объекты (российские музыканты В.И. Мартынов, С.А. Загний, И.Г. Соколов), входят в программы чтецов литературных текстов. Художественный смысл образуется на стыке музыкальной и внемузыкальной сфер; музыкальная структура может диктоваться внемузыкальными законами. Среди авторов музыкальных перфомансов также М. Кагель; М. Фелдман, Ф. Ржевски (США); Ф.К. Караев, В.А. Екимовский, П.В. Карманов, И.Р. Юсупова, А.М. Бакши (Россия).