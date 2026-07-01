ПЕРФОРМАНС

ПЕРФОРМАНС - тяготеющее к акционизму направление современного искусства, а также представление, созданное в рамках этого направления.

Перфоманс мо­жет со­вме­щать в се­бе эле­мен­ты изо­бра­зительного искусства , те­ат­ра, тан­ца, му­зы­ки, ви­део, ки­но (другое название перфоманса - те­атр ви­зу­аль­ных ис­кусств). Для перфоманса ха­рак­тер­но от­сут­ст­вие твёр­дой литературной ос­но­вы, им­про­ви­зационный ха­рак­тер дей­ст­вия и не­ред­ко од­но­крат­ность по­ка­за. Перфоманс обыч­но име­ет за­кон­чен­ную струк­ту­ру, но пре­ду­смот­рен и эле­мент слу­чай­но­сти, свя­зан­ный с воз­мож­ным уча­сти­ем пуб­ли­ки. Так называемый пер­фор­мер не про­сто ав­тор и ис­пол­ни­тель ху­дожественного про­из­ве­де­ния, но и ор­га­ни­за­тор об­ще­ст­вен­но зна­чи­мо­го со­бы­тия; перфоманс - не ху­дожественный объ­ект, а про­цесс реа­ли­за­ции иг­ры, он не ис­пол­ня­ет­ся, но про­ис­хо­дит; зри­тель - уча­ст­ник, сви­де­тель, а ино­гда и со­ав­тор. Пер­фор­мер мо­жет пред­ста­вать в ка­че­ст­ве рас­сказ­чи­ка, ху­дож­ни­ка, тан­цов­щи­ка и т.п.; в от­ли­чие от ак­тё­ра, он вы­сту­па­ет от сво­его име­ни. Перфоманс ра­зыг­ры­ва­ет­ся в прин­ци­пи­аль­но не­те­ат­раль­ном про­стран­ст­ве: ча­ще все­го на вы­ста­воч­ных пло­щад­ках (в му­зе­ях, ху­дожественных га­ле­ре­ях, бывших ин­ду­ст­ри­аль­ных це­хах и др.). От хеп­пе­нин­га перфоманс от­ли­ча­ет­ся боль­шей ор­га­ни­зо­ван­но­стью (сре­жис­си­ро­ван­но­стью) дей­ст­вия, про­стран­ст­вен­ной замк­ну­то­стью, ог­ра­ни­чен­но­стью чис­ла уча­ст­ни­ков.

По­ня­тие «перфоманс» воз­ник­ло в сре­де американского ху­дожественного аван­гар­да в конце 1950-х годов для обо­зна­че­ния осо­бо­го ви­да твор­че­ст­ва - «жи­во­го (или пря­мо­го) искусства» (liveart, directart), то есть вы­хо­да ху­дож­ни­ка в жиз­нен­ную сре­ду, его не­по­средств. кон­так­та с пуб­ли­кой. Фор­ма перфоманса осо­бен­но ши­ро­ко прак­ти­ко­ва­лась в 1960-1970-е годы, од­на­ко она скла­ды­ва­лась на про­тя­же­нии пред­ше­ст­вую­щих де­ся­ти­ле­тий. Эле­мен­ты ак­цио­низ­ма, ус­во­ен­ные впо­след­ст­вии перфомансом (груп­по­вые вы­сту­п­ле­ния пе­ред пуб­ли­кой, ко­рот­кие те­ат­раль­ные им­про­ви­за­ции и др.), мож­но най­ти уже в дея­тель­но­сти мас­те­ров фу­ту­риз­ма, да­да­из­ма и сюр­реа­лиз­ма, ху­дож­ни­ков и по­этов рус­ско­го аван­гар­диз­ма 1-й четверти XX века, в те­ат­раль­ных пред­став­ле­ни­ях Бау­хау­за, а так­же в та­ких на­прав­ле­ни­ях 1950-х - начала 1960-х годов, как ки­не­тиче­ское ис­кус­ст­во, аб­ст­ракт­ный экс­прес­сио­низм, флюк­сус, в не­ко­то­рых ак­ци­ях американского поп-ар­та и французской груп­пы «но­во­го реа­лиз­ма».

Диа­па­зон перфоманса весь­ма ши­рок - от экс­ги­би­цио­ни­ст­ских и са­до­ма­зо­хи­ст­ских дей­ст­вий груп­пы «Вен­ских ак­цио­ни­стов», ху­дож­ни­ков бо­ди-ар­та до чис­то ин­тел­лек­ту­аль­ных де­мон­ст­ра­ций кон­цеп­ту­аль­но­го ис­кус­ст­ва . Перфоманс мо­жет быть при­уро­чен к празд­но­ва­нию па­мят­ных ис­то­рических со­бы­тий, пре­сле­до­вать рек­лам­ные це­ли (пред­ва­рять от­кры­тие те­ат­раль­но­го фес­ти­ва­ля или пре­зен­та­цию но­вой кни­ги), при­вле­кать вни­ма­ние к со­ци­аль­ным про­бле­мам или слу­жить са­мо­вы­ра­же­нию ху­дож­ни­ка и т.д. К вид­ным мас­те­рам перфоманса от­но­сят­ся: Ма­ри­на Абра́мович (Ни­дер­лан­ды), Гил­берт и Джордж (Ве­ли­ко­бри­та­ния), Б. Нау­ман, В. Ак­кон­чи, Л. Ан­дер­сон (США), Р. Хорн, Й. Бойс (Гер­ма­ния) и др. Перфоманс ока­зал за­мет­ное влия­ние на так называемый ви­зу­аль­ный (или пла­сти­че­ский) те­атр и современную хо­рео­гра­фию, пре­ж­де все­го contemporary dance (П. Ба­уш, С. Вальц, А. Прель­жо­каж и др.) и японское тан­це­валь­ное на­прав­ле­ние бу­то. К перфомансу об­ра­ща­лись Е. Гро­тов­ский, американский ре­жис­сёр Р. Шех­нер и др. В Рос­сии полу­чи­ли из­вест­ность перфоманс московской груп­пы ху­дож­ни­ков и по­этов «Кол­лек­тив­ные дей­ст­вия» (ру­ко­во­ди­тель А.В. Мо­на­стыр­ский), музыкальной груп­пы «Поп- ме­ха­ни­ка» и её ли­де­ра С.А. Ку­рё­хи­на, Русского ин­же­нер­но­го те­ат­ра «АХЕ», Фор­маль­но­го те­ат­ра А.А. Мо­гу­че­го (все - в Санкт-Пе­тер­бур­ге), Д.А. При­го­ва, С. Лит­вак, О.Б. Ку­ли­ка.

В музыкальном искусстве перфоманс - од­на из аль­тер­на­тив­ных форм му­зи­ци­ро­ва­ния, про­ти­во­стоя­щая тра­диционную кон­цер­ти­ро­ва­нию с его раз­гра­ни­че­ни­ем ка­те­го­рий ав­то­ра, опу­са, ис­пол­ни­те­ля и слу­ша­те­ля. К перфомансу бли­зок так называемый ин­ст­ру­мен­таль­ный те­атр (эле­мен­ты те­ат­ра­ли­за­ции в музыкальном про­из­ве­де­нии: хо­ж­де­ние му­зы­кан­тов по сце­не, сло­вес­ные ре­п­ли­ки и т.п.) и др. Об­ра­зуя кон­цеп­ту­аль­ный син­тез со сло­вом, те­ат­ром, аку­стическим про­стран­ст­вом («4′ 33″» Дж. Кей­джа, 1952 год) и т.п., музыкальный перфоманс мо­жет вклю­чать в дей­ст­вие пред­ме­ты (так называемые арт-ме­диа-объ­ек­ты), ин­стал­ля­ции, сред­ст­ва муль­ти­ме­диа (элек­трон­ные и ком­пь­ю­тер­ные тех­но­ло­гии), опе­ри­ро­вать с муз. ин­ст­ру­мен­та­ми как с те­ат­раль­ны­ми пер­со­на­жа­ми, взаи­мо­дей­ст­во­вать с ок­ру­жаю­щей сре­дой (т. н. эн­вай­рон­мент), за­дей­ст­во­вать транс­порт­ные сред­ст­ва («Вер­то­лёт­но-струн­ный квар­тет» К. Шток­хау­зе­на, 1992год, ис­пол­нен в 1995 году; вклю­чён в опе­ру «Сре­да» из геп­та­ло­гии «Свет. Семь дней не­де­ли»). Са­унд-пер­фор­ман­сы не­ред­ко со­про­во­ж­да­ют ху­дожественными ин­стал­ля­ции, ки­не­тические объ­ек­ты (российские му­зы­кан­ты В.И. Мар­ты­нов , С.А. За­гний, И.Г. Со­ко­лов), вхо­дят в про­грам­мы чте­цов литературных тек­стов. Ху­дожественный смысл об­ра­зу­ет­ся на сты­ке му­зы­каль­ной и вне­му­зы­каль­ной сфер; музыкальная струк­ту­ра мо­жет дик­то­вать­ся вне­му­зы­каль­ны­ми за­ко­на­ми. Сре­ди ав­то­ров музыкальных перфомансов так­же М. Ка­гель; М. Фелд­ман, Ф. Ржев­ски (США); Ф.К. Ка­ра­ев, В.А. Еки­мов­ский, П.В. Кар­ма­нов, И.Р. Юсу­по­ва, А.М. Бак­ши (Рос­сия).

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