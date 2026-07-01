ПЕРФИЛОВА Татьяна Борисовна

Доктор исторических наук, профессор кафедры всеобщей истории исторического факультета Ярославского государственного педагогического университета им. К.Д. Ушинского.

Родился в 1959 г. Окончила Ярославский государственный педагогический институт им. К.Д. Ушинского в 1981 г.

Кандидатская диссертация : Британия в системе Римской империи (проблема контактов) (Саратов, 1988).

Докторская диссертация : Высшее образование в Римской империи (культурологический аспект) (Московский педагогический государственный университет, 2005).

Доктор исторических наук, профессор кафедры всеобщей истории исторического факультета Ярославского государственного педагогического университета им. К.Д. Ушинского.

Область научных интересов :

История Римской империи, история и культура западных провинций Римской империи (Британия), диалог культур в античном мире.

Сочинения:

Всего более 120 публикаций объёмом свыше 260 п.л. В том числе:

История цивилизаций Древнего Востока: учебное пособие. – Ярославль, 2011 (45,5 п.л.)

Развитие теоретико-методологических основ исторической науки и исторического образования в конце XIX – начале XX века: коллективная монография. – Ярославль, 2009 (55/20,2 п.л.).

Эманации «коллективной души» человека античности в научных рефлексиях Ф.Ф. Зелинского. Монография. Ярославль, 2009 (18,8 п.л.).

Образ афинской демократии в антиковедении Нового времени: интерпретация В.П. Бузескула. Монография. Ярославль, 2007 (25 п.л.).

Образ античной истории в «умственных разрезах» Р.Ю. Виппера. Монография. Ярославль, 2006 (21,5 п. л.).

Высшее профессиональное образование в Римской империи: подготовка врачей. Ярославль, 2004 (7,7 п. л.).

Современные англо-американские исследования о высшей ступени образования в Римской империи (по материалам фондов библиотеки Билефельдского университета). Ярославль, 2004 (3,7 п. л.).

Юридическое образование в Римской империи: подготовка юристов и судебных ораторов. Ярославль, 2004 (7,4 п. л.).

Образование в Римской империи: историографические аспекты проблемы (XVIII - начало XX в.). Ярославль, 2003 (11,4 п. л.).

Преподаватели высших школ Римской империи (профессиональный портрет и структура личности). Ярославль, 2002 (9,3 п. л.).

Университеты России в преддверии «эпохи Великих реформ»// Ярославский педагогический вестник. 2013. № 1. С. 17-28 (1,5 п.л.).

Вопросы теории исторического показания в трудах Р.Ю. Виппера// Университетский научный журнал (Humanities a Science university journal). СПб., 2012. № 2. С. 101-118 (1 п.л.).

Возможности акмеологического подхода в подготовке учителя истории //Подготовка учителя истории в условиях модернизации высшего профессионального образования. Ярославль, 2005. С. 41-66 (1,5 п. л.).

«Учёный» и «учёность» в Римской империи: к вопросу о приоритетных направлениях позднеантичной науки //Наука и школа. 2005. № 3. С. 34-37 (0,4 п. л.).

Древнейшие, «источные» формы высшего образования //Вестник Костромского гос. университета им. Н.А. Некрасова. 2004. Специальный выпуск. № 4. С. 19-32 (1,75 п. л.).

Основные критерии успеха профессиональной деятельности преподавателей высших школ Римской империи //Преподаватель. XXI век. 2004. № 3. С. 58-62 (0,5 п. л.).

«Странствующие» софисты в культурном пространстве провинции (на примере биографии Либания) //Известия Российского гос. педагогического университета им. А.И. Герцена. Общественные и гуманитарные науки. 2004. № 4(7). С. 7-15 (1 п. л.).

Ярославский Атенеум: о некоторых страницах из жизни Демидовского высших наук училища (1803-1833) //Развитие профессионального образования в Ярославской области: история и современность. Ярославль, 2003. С. 52-76 (1,6 п. л.).

Новые учебники по истории: рекомендации международного сообщества профессионалов //Преподавание истории в школе. 2001. № 5. С. 60-69 (0,5 п. л.).

Духовное наследие британцев (к вопросу о религиозном континууме Римской Британии) //Ярославский педагогический вестник. 1996. № 2. С. 33-38.