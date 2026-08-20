ПЕРЕЯСЛАВСКОЕ КНЯЖЕСТВО

ПЕРЕЯСЛАВСКОЕ КНЯЖЕСТВО - политическое образование в составе Древнерусского государства в 1054-1132 годах, после его распада в 1132 году - государственное образование до 1239 года.

Рас­по­ла­га­лось на ле­во­бе­ре­жье Дне­п­ра, в бас­сей­нах его при­то­ков - Тру­бе­жа, Су­поя, Су­лы, Псла, до­хо­дя на юго-вос­то­ке до бас­сей­нов рек Вор­ск­ла и Орель. Центр - город Пе­ре­яс­лавль (ны­не Пе­ре­яс­лав-Хмель­ниц­кий).

Об­ра­зо­ва­но в 1054 году в со­от­вет­ст­вии с за­ве­ща­ни­ем ки­ев­ско­го князя Яро­сла­ва Вла­ди­ми­ро­ви­ча Муд­ро­го, его пер­вым пра­ви­те­лем стал князь Все­во­лод Яро­сла­вич (1054-1076 годы, со­хра­нил конт­роль над княжеством вплоть до 1093 года). С мо­мен­та сво­его воз­ник­но­ве­ния Переяславское княжество под­вер­га­лось по­сто­ян­ным по­ло­вец­ким на­бе­гам, пре­пят­ст­во­вав­шим его со­ци­аль­но-эко­но­мическому раз­ви­тию. Это вы­ну­ж­да­ло пе­ре­яс­лав­ских кня­зей об­ра­щать осо­бое вни­ма­ние на строи­тель­ст­во но­вых и со­дер­жа­ние уже имев­ших­ся обо­ро­нительных ли­ний на ле­во­бе­ре­жье Днеп­ра, осо­бую роль сре­ди них иг­ра­ла По­суль­ская ли­ния (52 кре­по­сти к 1230-м годам).

По су­ти, един­ст­вен­ным круп­ным го­ро­дом Переяславского княжества [за ис­клю­че­ни­ем Го­род­ца-Ос­тер­ско­го (смотри Ос­тёр), став­ше­го с 1140-х годов цен­тром прак­ти­че­ски ав­то­ном­ной от Переяславского княжества во­лос­ти] яв­лял­ся Пе­ре­яславль, что в зна­чительной ме­ре пре­дот­вра­ти­ло удель­ное дроб­ле­ние княжества. В прав­ле­ние Вла­ди­ми­ра Все­во­ло­до­ви­ча Мо­но­ма­ха (1094-1113 годы) в ре­зуль­та­те по­ло­вец­ких по­хо­дов русских кня­зей опас­ность на­па­де­ния ко­чев­ни­ков ока­за­лась зна­чи­тель­но ос­лаб­ле­на вплоть до 1130-х годо. В 1113-1146 годах пра­ви­те­ля­ми Переяславского княжества яв­ля­лись сы­но­вья и вну­ки Вла­ди­ми­ра Мо­но­ма­ха: Свя­то­слав Вла­ди­ми­ро­вич (1113-1114 годы), Яро­полк Вла­ди­ми­ро­вич (1114-1132 годы), Все­во­лод Мсти­сла­вич (1132 год), Изя­слав Мсти­сла­вич (1132, 1143-1146 годы), Вя­че­слав Вла­ди­ми­ро­вич (1132-1134, 1142 годы), Юрий Вла­ди­ми­ро­вич Дол­го­ру­кий (1134-1135 годы), Ан­д­рей Вла­ди­ми­ро­вич До­б­рый (1135-1142 годы). На­чи­ная с 1130-х годов об­ла­да­ние Переяславским княжеством рас­смат­ри­ва­лось как бли­жай­ший шаг к за­ня­тию ки­ев­ско­го сто­ла, что обу­сло­ви­ло осо­бую ост­ро­ту про­ти­во­стоя­ния во­круг не­го в 1130-1150-е годы.

С 1149 года вла­де­ние Переяславского княжества по­сте­пен­но за­кре­п­ля­ет­ся за по­том­ка­ми Юрия Вла­ди­ми­ро­ви­ча Дол­го­ру­ко­го, здесь кня­жи­ли его сы­но­вья: Рос­ти­слав Юрь­е­вич (1149-1151 годы), Глеб Юрь­е­вич (1151, 1154-1169, 1170 годы), Ми­хал­ко Юрь­е­вич (1173 год), вну­ки - Вла­ди­мир Гле­бо­вич (1169-1187 годы; в 1170 году вме­сте с от­цом; в 1173 году, ве­ро­ят­но, совместно с дя­дей); воз­мож­но, Кон­стан­тин Все­во­ло­до­вич (1190-е годы); Яро­слав Мсти­сла­вич (середина 1190-х - 1198 годы), Яро­слав Все­во­ло­до­вич (1200-1206 годы), Вла­ди­мир Все­во­ло­до­вич (1213-1215 годы), Свя­то­слав Все­во­ло­до­вич (с 1229 года), пра­внук - Все­во­лод Кон­стан­ти­но­вич (1227-1228 годы). В ред­ких слу­ча­ях рас­ста­нов­ка по­ли­тических сил в хо­де борь­бы за Ки­ев спо­соб­ст­во­ва­ла по­яв­ле­нию на пе­ре­яс­лав­ском сто­ле пред­ста­ви­те­лей иных кня­жеских ли­ний. Сре­ди них - 2 пред­ста­ви­те­ля Мсти­сла­ви­чей - Мсти­слав Изя­сла­вич (1146-1149, 1151-1154 годы) и Вла­ди­мир Рю­ри­ко­вич (1206-1212, 1212-1213, 1215, 1216-1218 годы); 2 пред­ста­ви­те­ля чер­ни­гов­ских Оль­го­вичей - Ми­ха­ил Все­во­ло­до­вич (1206 год) и Глеб Свя­то­сла­вич (1212 год).

1170-е - начало 1190-х годов ста­ли вре­ме­нем но­во­го уси­ле­ния ак­тив­но­сти по­лов­цев, что, на­ря­ду с во­енными дей­ст­вия­ми в хо­де ме­ж­ду­княжеских усо­биц в Южной Ру­си, при­ве­ло к мас­штаб­но­му от­то­ку на­се­ле­ния из Переяславского княжества. В 1185 году хан Кон­чак оса­ж­дал сто­ли­цу Переяславского княжества, но бла­го­да­ря от­ва­ге и уме­лым дей­ст­ви­ям князя Вла­ди­ми­ра Гле­бо­ви­ча взять го­род не су­мел. В 1239 году, во вре­мя мон­го­ло-та­тар­ско­го на­ше­ст­вия, Переяславское княжество бы­ло раз­гром­ле­но, 3 мар­та взят и сож­жён Пе­ре­яс­лавль. По­сле это­го Переяславское княжество фак­ти­че­ски пре­кра­ти­ло своё су­ще­ст­во­ва­ние, его тер­ри­то­рия с 1240-х годов на­пря­мую под­чи­не­на ха­нам Зо­ло­той Ор­ды.

Дополнительная литература:

Ляс­ко­рон­ский В.Г. Ис­то­рия Пе­ре­яс­лав­ской зем­ли с древ­ней­ших вре­мен до по­ло­ви­ны XIII сто­ле­тия. К., 1897;

Андріяшев О. На­рис історії колонізації Переяславської зем­лі до по­чат­ку XVI в. // За­пис­ки Історич­но- філо­логічного відділу ВУАН. 1931. Кн. 26;

Ку­че­ра М.П. Пе­ре­яс­лав­ское кня­же­ст­во // Древ­не­рус­ские кня­же­ст­ва X–XIII вв. М., 1975;

Ко­рин­ный Н.Н. Пе­ре­яс­лав­ская зем­ля, X – пер­вая по­ло­ви­на XIII в. К., 1992;

Мор­гу­нов Ю.Ю. По­суль­ская гра­ни­ца: эта­пы фор­ми­рова­ния и раз­ви­тия. Курск, 1998.

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