ПЕРЕЯСЛАВСКОЕ КНЯЖЕСТВО
ПЕРЕЯСЛАВСКОЕ КНЯЖЕСТВО - политическое образование в составе Древнерусского государства в 1054-1132 годах, после его распада в 1132 году - государственное образование до 1239 года.
Располагалось на левобережье Днепра, в бассейнах его притоков - Трубежа, Супоя, Сулы, Псла, доходя на юго-востоке до бассейнов рек Ворскла и Орель. Центр - город Переяславль (ныне Переяслав-Хмельницкий).
Образовано в 1054 году в соответствии с завещанием киевского князя Ярослава Владимировича Мудрого, его первым правителем стал князь Всеволод Ярославич (1054-1076 годы, сохранил контроль над княжеством вплоть до 1093 года). С момента своего возникновения Переяславское княжество подвергалось постоянным половецким набегам, препятствовавшим его социально-экономическому развитию. Это вынуждало переяславских князей обращать особое внимание на строительство новых и содержание уже имевшихся оборонительных линий на левобережье Днепра, особую роль среди них играла Посульская линия (52 крепости к 1230-м годам).
По сути, единственным крупным городом Переяславского княжества [за исключением Городца-Остерского (смотри Остёр), ставшего с 1140-х годов центром практически автономной от Переяславского княжества волости] являлся Переяславль, что в значительной мере предотвратило удельное дробление княжества. В правление Владимира Всеволодовича Мономаха (1094-1113 годы) в результате половецких походов русских князей опасность нападения кочевников оказалась значительно ослаблена вплоть до 1130-х годо. В 1113-1146 годах правителями Переяславского княжества являлись сыновья и внуки Владимира Мономаха: Святослав Владимирович (1113-1114 годы), Ярополк Владимирович (1114-1132 годы), Всеволод Мстиславич (1132 год), Изяслав Мстиславич (1132, 1143-1146 годы), Вячеслав Владимирович (1132-1134, 1142 годы), Юрий Владимирович Долгорукий (1134-1135 годы), Андрей Владимирович Добрый (1135-1142 годы). Начиная с 1130-х годов обладание Переяславским княжеством рассматривалось как ближайший шаг к занятию киевского стола, что обусловило особую остроту противостояния вокруг него в 1130-1150-е годы.
С 1149 года владение Переяславского княжества постепенно закрепляется за потомками Юрия Владимировича Долгорукого, здесь княжили его сыновья: Ростислав Юрьевич (1149-1151 годы), Глеб Юрьевич (1151, 1154-1169, 1170 годы), Михалко Юрьевич (1173 год), внуки - Владимир Глебович (1169-1187 годы; в 1170 году вместе с отцом; в 1173 году, вероятно, совместно с дядей); возможно, Константин Всеволодович (1190-е годы); Ярослав Мстиславич (середина 1190-х - 1198 годы), Ярослав Всеволодович (1200-1206 годы), Владимир Всеволодович (1213-1215 годы), Святослав Всеволодович (с 1229 года), правнук - Всеволод Константинович (1227-1228 годы). В редких случаях расстановка политических сил в ходе борьбы за Киев способствовала появлению на переяславском столе представителей иных княжеских линий. Среди них - 2 представителя Мстиславичей - Мстислав Изяславич (1146-1149, 1151-1154 годы) и Владимир Рюрикович (1206-1212, 1212-1213, 1215, 1216-1218 годы); 2 представителя черниговских Ольговичей - Михаил Всеволодович (1206 год) и Глеб Святославич (1212 год).
1170-е - начало 1190-х годов стали временем нового усиления активности половцев, что, наряду с военными действиями в ходе междукняжеских усобиц в Южной Руси, привело к масштабному оттоку населения из Переяславского княжества. В 1185 году хан Кончак осаждал столицу Переяславского княжества, но благодаря отваге и умелым действиям князя Владимира Глебовича взять город не сумел. В 1239 году, во время монголо-татарского нашествия, Переяславское княжество было разгромлено, 3 марта взят и сожжён Переяславль. После этого Переяславское княжество фактически прекратило своё существование, его территория с 1240-х годов напрямую подчинена ханам Золотой Орды.
Дополнительная литература:
Ляскоронский В.Г. История Переяславской земли с древнейших времен до половины XIII столетия. К., 1897;
Андріяшев О. Нарис історії колонізації Переяславської землі до початку XVI в. // Записки Історично- філологічного відділу ВУАН. 1931. Кн. 26;
Кучера М.П. Переяславское княжество // Древнерусские княжества X–XIII вв. М., 1975;
Коринный Н.Н. Переяславская земля, X – первая половина XIII в. К., 1992;
Моргунов Ю.Ю. Посульская граница: этапы формирования и развития. Курск, 1998.