Переяслáвское кня́жество
Переяслáвское кня́жество — государственное образование в Ростовской земле, существовавшее в XII–XIV в. Его столица — Переяславль-Залесский (ныне г. Переславль-Залесский Ярославской области), основана в XII в. Юрием Владимировичем Долгоруким при впадении р. Трубеж в Плещеево (Клещино) озеро. Он же заложил Спасо-Преображенский собор, достроенный Андреем Боголюбским. В XII в. Переяславль стал крупным политическим и торговым центром Владимирского княжества. В 1175–1176 в этом городе правил Всеволод Большое Гнездо, который затем стал владимирским князем. В 1212 Переяславль отходит его сыну Ярославу Всеволодовичу. В П. к. входили города Дмитров, Тверь, Зубцов, Кснятин, Нерехта, Шоша, Дубна. В 1239 земли П. к. были разорены войсками Батыя. Ярослав Владимирович в этот период переходит во Владимир, в 1240‑х он отдает Переяславль своему сыну Ярославу Ярославичу. В 1252 Ярослав выступил против ордынцев, но потерпел неудачу, П. к. стало частью Владимирского княжества, где правил Александр Невский.
Лит.: Кучкин В. А. Формирование государственной территории Северо-Восточной Руси в X–XIV вв. М., 1984. М. Л. Лавренченко.