Переяслáвское кня́жество

Переяслáвское кня́жество — государственное образование в Ростовской земле, существовавшее в XII–XIV в. Его столица — Переяславль-Залесский (ныне г. Переславль-Залесский Ярославской области), основана в XII в. Юрием Владимировичем Долгоруким при впадении р. Трубеж в Плещеево (Клещино) озеро. Он же заложил Спасо-Преображенский собор, достроенный Андреем Боголюбским . В XII в. Переяславль стал крупным политическим и торговым центром Владимирского княжества . В 1175–1176 в этом городе правил Всеволод Большое Гнездо , который затем стал владимирским князем. В 1212 Переяславль отходит его сыну Ярославу Всеволодовичу . В П. к. входили города Дмитров, Тверь, Зубцов, Кснятин, Нерехта, Шоша, Дубна. В 1239 земли П. к. были разорены вой­сками Батыя . Ярослав Владимирович в этот период переходит во Владимир, в 1240‑х он отдает Переяславль своему сыну Ярославу Ярославичу . В 1252 Ярослав выступил против ордынцев, но потерпел неудачу, П. к. стало частью Владимирского княжества, где правил Александр Невский .

Лит. : Кучкин В. А. Формирование государственной территории Северо-Восточной Руси в X–XIV вв. М., 1984. М. Л. Лавренченко.