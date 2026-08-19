ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦКИЙ
ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦКИЙ - город в центральной части Украины, в Киевской области, центр Переяслав-Хмельницкого района.
Население 27,9 тысяч человек (2013 год). Расположен на левом берегу реки Трубеж, при впадении в неё реки Альта.
Основан под названием Переяславль в 993 году киевским князем Владимиром Святославичем на месте победы над печенегами. Вплоть до середины XIII века в источниках упоминается как Переяславль, Переяславль Русский (в историографии также Южный), с XV века Переяслав. Упоминание города в «Повести временных лет» под 907 годом признаётся либо поздней вставкой летописца, либо названием одноимённого города, находившегося на другом месте (его следы не найдены). Укрепления детинца (площадь около 10 гектар) построены в конце X века, а окольного города (площадь около 80 гектар) между 1136 и 1142 годами (по инициативе князя Андрея Владимировича Доброго). С момента основания неоднократно подвергался нападениям печенегов, с 1060-х годов - половцев, однако ни разу не был ими взят. По завещанию Ярослава Владимировича Мудрого стал третьим «по рангу» городом Древнерусского государства. Центр Переяславского княжества (1054-1239 годы). Со 2-й трети XI века центр епархии, в 1070-1080-х годах местные иерархи носили титул митрополитов. В конце 1080-х годов сформировался ансамбль епископской части детинца [кафедральный Михайловский собор (освящён в 1090 году; ныне фундаменты музеефицированы), Епископские ворота с надвратной церкви Святого великомученика Феодора Стратилата, церковь Святого апостола Андрея Первозванного]. Примерно в то же время построен так называемый Спасский храм-усыпальница (фундаменты музеефицированы). В 1098 году князь Владимир Всеволодович Мономах заложил 3-нефную церковь Успения Пресвятой Богородицы (остатки исследованы в 1958 году, обнаружены фрагменты фресок и мозаик). В XII веке в городе велось летописание, как епископское, так и княжеское. Крупный ремесленный центр (обнаружены остатки мастерской по производству стекла и других производств). Начиная с 1132 года неоднократно становился объектом борьбы русских князей, видевших в занятии переяславского стола один из важнейших шагов на пути к княжению в Киеве. В 1149 году близ города состоялось сражение между войсками киевского князя Изяслава Мстиславича и ростово-суздальского князя Юрия Владимировича Долгорукого, победа в котором принесла последнему киевский стол. 3 марта 1239 года, во время монголо-татарского нашествия, взят и полностью разгромлен завоевателями. Жизнь здесь надолго замерла.
В 15 в. на территории окольного города возникло небольшое поселение. В 1585 по привилею короля Стефана Батория киевский воевода кн. К. К. Острожский возвёл на детинце дерево-земляной замок. Тогда же Переяслав получил магдебургское право и стал центром староства в составе Киевского воеводства Речи Посполитой. В 1591 во время восстания под рук. К. Косинского город был захвачен запорожскими казаками и сожжён, но вскоре восстановлен. Активное развитие получила торговля (в особенности селитрой). Полковой город Переяславского полка (между 1625 и 1638 – 1781). В 1635 основана иезуитская школа (с 1645 года коллегиум; действовала до 1648 года). С началом Освободительной войны украинского и белорусского народов 1648-1654 годов Переяслав - один из важнейших центров казаков, база казацкой артиллерии и место сбора войск. Неоднократно избирался для проведения переговоров, подписания дипломатических актов и принятия важнейших решений (Переяславское соглашение 1649 года о перемирии с Речью Посполитой; Переяславские статьи 1659 года гетмана Ю.Б. Хмельницкого с российским правительством; Переяславские статьи 1674 года казаков и старшин 10 полков Правобережной Украины с князем Г.Г. Ромодановским об условиях перехода Правобережной Украины под власть русского царя). Здесь состоялась Переяславская рада 1654 года, город вошёл в состав Русского государства. Центр епархии (1701-1803 годы, резиденция епископов существовала до 1847 года). До последней четверти XVIII века город сохранял своё военное значение.
Уездный город Киевской губернии (1781-1796 годы, 1921-1923 годы; до 1796 года Киевское наместничество), Малороссийской губернии (1796-1802 годы), Полтавской губернии (1802-1921 годы). С начала XIX века происходил быстрый рост еврейской общины города, к началу XX века составляла до трети его населения. В декабре 1917 года установлена советская власть. В марте-декабре 1918 года занят австро-германскими войсками, в декабре 1918 года перешёл под контроль Украинской директории. В феврале-августе 1919 года под контролем РККА, в августе-декабре 1919 года - Вооружённых сил Юга России. 15 декабря 1919 года, в ходе Киевской операции во время Южного и Юго-Восточного фронтов наступления 1919-1920 годов, занят частями РККА. Районный центр Золотоношского округа Полтавской губернии УССР (1923-1925 годы), Киевского округа УССР (1925-1930 годы), УССР (1930-1932 годы), с 1932 года Киевской области УССР (с 1991 года Украины). В Великую Отечественную войну оккупирован германскими войсками с 17 сентября 1941 по 21-22 сентября 1943 годы. Освобождён частями Красной Армии в ходе Битвы за Днепр 1943 года. В том же году переименован в Переяслав-Хмельницкий. В 1954 году стал одним из главных мест проведения праздничных торжеств по поводу 300-летия Переяславской рады.
Сохранились ансамбли монастырей: Вознесенского (основан в XVI веке, закрыт в 1920-е годы; Свято-Вознесенский собор, 1695-1700 годы; здание Переяславского коллегиума в стиле украинского барокко, 1753-1757 годы; колокольня, 1770-1776 годы) и Свято-Архангело-Михайловского (основан в 2011 году; храм Архистратига Божьего Михаила, 1646-1666 годы, реставрирован в 2010-2011 годах; колокольня - 1745 год); Троицкая церковь (1804 год, колокольня - 1864 год), Борисоглебская церковь (1839 год), церковь Успения Пресвятой Богородицы (1889-1896 годы), здания земства (1860-е годы), синагоги (1900 год), женской гимназии (1905 год), мужской гимназии (1906-1908 годы). В 1954 году принят новый план застройки Переслава-Хмельницкого (архитектор В.И. Заболотный); построены Дом Советов в стиле неоклассицизма (ныне администрация города) и другие здания центральной площадей. Памятники: в честь 300-летия Переяславской рады (1961 год, скульпторы В.П. Винайкин и др., архитектор В.Г. Гнездилов), «Навеки вместе» на месте проведения Переяславской рады 1654 года (1982 год, скульпторы Б.Е. Климушко и др., архитектор Н.М. Фещенко) и др. На территории Переслава-Хмельницкого, на правобережье реки Трубеж (в 0,5 км от современного устья), городище (площадь поселения около 10 га), остатки древнерусского города Устье (по данным Лаврентьевской летописи, сжигался половцами в 1096 и 1135).
В городе - Государственный педагогический университет имени Г.С. Сковороды (основан в 1986 году как филиал Киевского педагогического института).
Основа городской экономики - сфера услуг, главным образом обслуживание туристов. Ключевой туристический объект - Национальный историко-этнографический заповедник «Переяслав» (основан в 1979 году, современное название и статус с 1999 года), в составе которого музеи: народной архитектуры и быта Среднего Приднепровья (1964 год; включает деревянную церковь Святого Иоанна Богослова из села Остройки, 1606 год, деревянные 3-главые церкви из сёл Пищики, 1651 год, Сухой Яр, 1775 год, и др.), декоративно-прикладного искусства Киевщины (1976 год), космоса (1979 год), архитектуры древнерусского Переяслава (1982 год), истории пчеловодства Среднего Приднепровья (1982 год), хлеба (1984 год), истории украинских обрядов (1989 год), кобзарства (1989 год), народного сухопутного транспорта Среднего Приднепровья (1993 год), «Почтовая станция» (1993 год), украинского рушника (1995 год), истории Украинской православной церкви, археологический, трипольской культуры (2003 год), казацкой славы (2003 год), памяти Полесского района (2004 год; один из наиболее пострадавших районов в результате аварии на Чернобыльской АЭС), истории лесного хозяйства Среднего Приднепровья (2007 год), «Заповіта» Т.Г. Шевченко (2008 год, основан в 1946 году как исторический музей), а также мемориальные музеи - В.И. Заболотного (1962 год), Г.С. Сковороды (1972 год; в здании Переяславского коллегиума), Шолом-Алейхема (1978 год), Н.Н. Бенардоса (1981 год); диорама «Битва за Днепр в районе Переяслава и создание Букринского плацдарма осенью 1943 года» (1975 год; размещается в Свято-Вознесенском соборе).
На территории Переяслава-Хмельницкого и близ него расположен ряд археологических памятников, в том числе комплекс могильников и поселений черняховской культуры, содержавших материалы, опорные для изучения её функционирования на Днепровском Левобережье. В 15 км от Переяслава-Хмельницкого, у села Городище, - остатки древнерусского города (круглая крепость диаметром 57 м, укреплённая мощным дерево-земляным валом, площадь около 15 гектар; по обоснованной версии М.П. Кучеры, является остатками города Песочен, впервые упомянутого в «Повести временных лет» в 1092 году; по мнению П.А. Раппопорта, - города Устье).
Дополнительная литература:
Каргер М.К. Памятники переяславльского зодчества XI–XII вв. в свете археологических исследований // Советская археология. 1951. Вып. 15;
Грабовский И.А., Днестров И. Н. Переяслав-Хмельницкий. Архитектурно-исторический очерк. К., 1954;
Малевская М. В., Раппопорт П. А. Церковь Михаила в Переяславле // Зограф. Београд, 1979. Вып. 10;
Раппопорт П.А. Русская архитектура X– XIII вв. Л., 1982;
Сікорський М.I., Швидкий Д. Т. На землі Переяславській. Київ, 1983;
Iваненко А.О. Переяславський полк: територія, структура, населення // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету. Історичні науки. 1999. Т. 3;
Юрченко О., Вовкодав С. До питання про існування Переяслава в другій половині XIII – XIV ст. // Наукові записки з української історії. Переяслав-Хмельницький, 2004. Вип. 15