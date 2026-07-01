ПЕРЕВОЛОЧНА
ПЕРЕВОЛОЧНА - бывшее село на берегу Днепр у устья реки Ворскла, возле которого 30 июня 1709 года во время Северной войны 1700-1721 годов капитулировала шведская армия Карла XII.
После разгрома в Полтавской битве 1709 года шведского войска и часть украинских казаков, сторонников гетмана И.С. Мазепы (всего около 16 тысяч человек), отступали вдоль Ворсклы, чтобы переправиться у Переволочны через Днепр и двинуться в Османскую империю. Для их преследования Пётр I выслал корволант (10 драгунских, Семёновский и Преображенский гвардейские полки; всего 9 тысяч человек) под командованием генерал-поручика А.Д. Меншикова.
Вечером 29 июня (10 июля) шведы подошли к Переволочне, однако средств для переправы не оказалось. Только Карл XII с небольшими силами (около 1, по др. данным до 2, тысяч человек) и Мазепа (с полусотней казаков) успели в ночь на 30 июня (11 июля) переправиться через Днепр и направились во владения турецкого султана. Командование остальными войсками было передано генерал-лейтенанту А. Левенгаупту. Подошедший ночью с отрядом Меншиков потребовал от противника немедленной капитуляции. Несмотря на количественное превосходство своих войск, шведское командование приняло решение сложить оружие.
В плен сдалась вся шведская армия вместе с Левенгауптом. Казаки - сторонники Мазепы, оставшиеся со шведами, рассматривались не как военнопленные, а как изменники и были казнены. В качестве трофеев русским войскам достались 28 орудий, 127 знамён и штандартов, шведская военная казна и другое имущество. Успех был достигнут русскими благодаря быстрым и напористым действиям войск, их высокой подвижности, а также умелому руководству и решительности Меншикова.