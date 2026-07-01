ПЕРЕВОЛОЧНА

ПЕРЕВОЛОЧНА - бывшее село на берегу Днепр у устья реки Ворскла, возле которого 30 июня 1709 года во время Северной войны 1700-1721 годов капитулировала шведская армия Карла XII .

По­сле раз­гро­ма в Пол­тав­ской бит­ве 1709 года шведского вой­ска и часть украинских ка­за­ков, сто­рон­ни­ков гет­ма­на И.С. Ма­зе­пы (все­го около 16 тысяч человек), от­сту­па­ли вдоль Вор­ск­лы, что­бы пе­ре­пра­вить­ся у Переволочны че­рез Днепр и дви­нуть­ся в Ос­ман­скую им­пе­рию. Для их пре­сле­до­ва­ния Пётр I вы­слал кор­во­лант (10 дра­гун­ских, Се­мёнов­ский и Пре­об­ра­жен­ский гвар­дей­ские пол­ки; все­го 9 тысяч человек) под ко­мандованием генерал-по­ру­чи­ка А.Д. Мен­ши­ко­ва.

Ве­че­ром 29 ию­ня (10 ию­ля) шве­ды по­до­шли к Переволочне, од­на­ко средств для пе­репра­вы не ока­за­лось. Толь­ко Карл XII с не­боль­ши­ми си­ла­ми (около 1, по др. дан­ным до 2, тысяч человек) и Ма­зе­па (с по­лу­сот­ней ка­за­ков) ус­пе­ли в ночь на 30 июня (11 ию­ля) пе­ре­пра­вить­ся че­рез Днепр и на­пра­ви­лись во вла­де­ния турецкого сул­та­на. Ко­ман­до­ва­ние ос­таль­ны­ми вой­ска­ми бы­ло пе­ре­да­но генерал-лейтенанту А. Ле­вен­га­уп­ту. По­до­шед­ший но­чью с от­ря­дом Мен­ши­ков по­тре­бо­вал от про­тив­ни­ка не­мед­лен­ной ка­пи­ту­ля­ции. Не­смот­ря на ко­ли­че­ст­вен­ное пре­вос­ход­ст­во сво­их войск, шведское ко­ман­до­ва­ние при­ня­ло ре­ше­ние сло­жить ору­жие.

В плен сда­лась вся шведская ар­мия вме­сте с Ле­вен­га­уп­том. Ка­за­ки - сто­рон­ни­ки Ма­зе­пы, ос­тав­шие­ся со шве­да­ми, рас­смат­ри­ва­лись не как во­ен­но­плен­ные, а как из­мен­ни­ки и бы­ли каз­не­ны. В ка­че­ст­ве тро­фе­ев русским вой­скам до­ста­лись 28 ору­дий, 127 зна­мён и штан­дар­тов, шведская во­енная каз­на и другое иму­ще­ст­во. Ус­пех был дос­тиг­нут рус­ски­ми бла­го­да­ря бы­ст­рым и на­по­ри­стым дей­ст­ви­ям войск, их вы­со­кой под­виж­но­сти, а так­же уме­ло­му ру­ко­во­дству и ре­ши­тель­но­сти Мен­ши­ко­ва.

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