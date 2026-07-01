ПЕРЕТОКИН МАРК ВЛАДИМИРОВИЧ

ПЕРЕТОКИН МАРК ВЛАДИМИРОВИЧ - российский артист балета, заслуженный артист СССР.

По окон­ча­нии МХУ (пе­да­гог М.С. Мар­ти­ро­сян) с 1983 года в труп­пе ГАБТа, в 1985-2004 годах ве­ду­щий со­лист. На­чи­нал как ха­рак­тер­ный тан­цов­щик (То­реа­дор - «Дон Ки­хот» Л. Мин­ку­са ; Кор­ре­хи­дор - «Кар­мен-сюи­та» Ж. Би­зе - Р.К. Щед­ри­на). Спо­соб­ность к не­ожи­дан­ным пла­стическим пе­ре­во­пло­ще­ни­ям по­зво­ля­ла ис­пол­нять раз­но­пла­но­вые пар­тии: Зиг­фрид и Злой ге­ний («Ле­бе­ди­ное озе­ро» П.И. Чай­ков­ско­го ), Жан де Бри­ен и Аб­де­рах­ман («Рай­мон­да» А.К. Гла­зу­но­ва), Аль­берт и Ганс («Жи­зель» А. Ада­на), Ти­бальд («Ро­мео и Джуль­ет­та» С.С. Про­кофь­е­ва ), Де­зи­ре («Спя­щая кра­са­ви­ца» Чай­ков­ско­го), Красс («Спар­так» А.И. Ха­ча­ту­ря­на), Со­лор и Ба­зиль («Бая­дер­ка» и «Дон Ки­хот» Мин­ку­са), Бо­рис и Яш­ка («Зо­ло­той век» Д.Д. Шос­та­ко­ви­ча ).

Сре­ди других пар­тий: Не­зна­ко­мец («Ле­ген­да о люб­ви» А.Д. Ме­ли­ко­ва), Юно­ша («Шо­пе­ниа­на» на му­зы­ку Ф. Шо­пе­на ), Курб­ский («Иван Гроз­ный» на му­зы­ку Про­кофь­е­ва), Кон­рад («Кор­сар» Ада­на). В 1999 году окон­чил РАТИ по спе­ци­аль­но­сти пе­да­гог-ба­лет­мей­стер. С 2008 года заместитель худ­ру­ка по ба­ле­ту (худ­рук ба­лет­ной труп­пы) Крас­но­яр­ско­го те­ат­ра опе­ры и ба­ле­та, где в 2011 году по­ста­вил ба­лет «Уж за­муж не­втер­пёж, или Тщет­ная пре­дос­то­рож­ность» П. Гер­те­ля и как хо­рео­граф-по­ста­нов­щик уча­ст­во­вал в спек­так­ле «Штра­ус-га­ла».