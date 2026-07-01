ПЕРЕТОКИН МАРК ВЛАДИМИРОВИЧ
ПЕРЕТОКИН МАРК ВЛАДИМИРОВИЧ - российский артист балета, заслуженный артист СССР.
По окончании МХУ (педагог М.С. Мартиросян) с 1983 года в труппе ГАБТа, в 1985-2004 годах ведущий солист. Начинал как характерный танцовщик (Тореадор - «Дон Кихот» Л. Минкуса; Коррехидор - «Кармен-сюита» Ж. Бизе - Р.К. Щедрина). Способность к неожиданным пластическим перевоплощениям позволяла исполнять разноплановые партии: Зигфрид и Злой гений («Лебединое озеро» П.И. Чайковского), Жан де Бриен и Абдерахман («Раймонда» А.К. Глазунова), Альберт и Ганс («Жизель» А. Адана), Тибальд («Ромео и Джульетта» С.С. Прокофьева), Дезире («Спящая красавица» Чайковского), Красс («Спартак» А.И. Хачатуряна), Солор и Базиль («Баядерка» и «Дон Кихот» Минкуса), Борис и Яшка («Золотой век» Д.Д. Шостаковича).
Среди других партий: Незнакомец («Легенда о любви» А.Д. Меликова), Юноша («Шопениана» на музыку Ф. Шопена), Курбский («Иван Грозный» на музыку Прокофьева), Конрад («Корсар» Адана). В 1999 году окончил РАТИ по специальности педагог-балетмейстер. С 2008 года заместитель худрука по балету (худрук балетной труппы) Красноярского театра оперы и балета, где в 2011 году поставил балет «Уж замуж невтерпёж, или Тщетная предосторожность» П. Гертеля и как хореограф-постановщик участвовал в спектакле «Штраус-гала».