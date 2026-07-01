ПЕРЕСЫПКИН ИВАН ТЕРЕНТЬЕВИЧ

Советский военный деятель, Маршал войск связи (1944).

Биография

Родился 5 (по новому стилю — 18) июня 1904 года в городе Горловка (ныне — Донецкая область Украины). После окончания четырёх классов школы работал на шахте. В апреле 1919 года добровольцем поступил на службу в РККА . Участвовал в Гражданской войне . В 1920 году демобилизовался, работал в милиции, на предприятиях. В 1923 году повторно был призван в армию. Окончил Киевскую ВПШ, после чего служил на военно-политических должностях. В 1937 году окончил Ленинградскую военную электротехническую академию, после чего служил комиссаром Московского НИИ связи РККА, а в январе 1938 года стал комиссаром Управления связи РККА. В мае 1939 года был назначен наркомом связи СССР.

Великая Отечественная война

Организовал и обеспечил трансляцию выступления И. В. Сталина по радио 3 июля 1941 года. 22 июля 1941 года был назначен начальником Управления связи РККА. И. В. Сталин был недоволен состоянием связи с фронтами, в связи с чем принял решение назначить на эту должность Пересыпкина с сохранением за ним поста наркома. Под его руководством уже в августе Управление связи было преобразовано в Главное управление связи, в ведение которого были переданы вопросы организации и обеспечения связи всех видов. Пересыпкин принял этот пост в тяжелейших условиях — множество узлов и линий связи было разрушено, что на фоне недостаточного обеспечения связью РККА в довоенные годы привело к серьёзным проблемам в информировании командного состава и руководства страны, а также в организации управления войсками. В результате наступления гитлеровских войск было потеряно до 60% телеграфно-телефонных линий и до 40% аппаратуры.

Под руководством Пересыпкина была полностью перестроена система управления связью в РККА. Уже несколько месяцев спустя, в период битвы за Москву , связисты проложили специальное кольцо связи вокруг Москвы, что позволило войскам лучше держать связь, минуя центральные узлы. Были введены личные радиостанции для командующих фронтами, армиями и соединениями. Были сформированы дополнительные ремонтно-восстановительные батальоны, созданы школы радистов, телеграфистов, специалистов секретной связи, усовершенствована работа училищ связи. Большую работу Пересыпкин провёл по налаживанию работы полевой почты, которая еженедельно обрабатывала около 100 миллионов единиц пересылки. Многократно лично выезжал в войска, осуществляя контроль и оказывая большую помощь на местах в организации работе связи по новым табелям.

Как командующий войсками связи и нарком связи, Пересыпкин принял эффективные меры для налаживания производства новой аппаратуры и комплектующих, поощрял конструкторскую мысль, что позволило создать средства связи, превосходящие многие современные аналоги, в том числе и иностранного производства. В освобождаемых районах в кратчайшие сроки создавались Управления наркомата связи, которые сразу же приступали к восстановлению узлов. Войска связи, возглавляемые Пересыпкиным, внесли огромный вклад в достижение Победы.

Послевоенная жизнь

После окончания войны на протяжении ещё 11 лет продолжал руководить войсками связи. В 1957 году он был переведён научным консультантом при заместителем министра обороны, а в 1958 году — в ГГИ МО СССР. Умер 12 октября 1978 года.