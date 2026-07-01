ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСТВО
ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСТВО - добровольное перемещение сельского населения (крестьян и мещан-земледельцев) в России в XIX - начале XX веков на постоянное жительство в малонаселённые окраинные районы, преимущественно в Сибирь, разрешённое или поощряемое правительством.
Производилось на казённые земли, которые отводились переселенцам, как правило, безвозмездно в наследственное бессрочное пользование. С помощью переселенчества правительство стремилось, с одной стороны, ослабить малоземелье в центральных районах страны, с другой - заселить неосвоенные земли (переселенчество было основным средством внутренней колонизации).
Первые массовые добровольные переселения при государственном участии начались после издания «Дополнительных правил о переселении малоземельных государственных поселян в многоземельные места» от 8(20) апреля 1843 года, разработанных Министерством государственных имуществ под руководством графа П.Д. Киселёва. Правила впервые установили систему льгот и мер поддержки переселенцев: освобождение от уплаты недоимок по податям по прежнему месту жительства и временное освобождение от податей и повинностей на новом месте, довольствие в пути, предварительная подготовка переселенческих участков, предоставление рабочего скота, инвентаря, строевого леса, денежного пособия и др. К переселению допускались только крестьяне, страдавшие от малоземелья, при наличии уже подготовленных земель, «самовольные» переселения запрещались. Переселение шло в Астраханскую, Оренбургскую, Саратовскую губернии, в Крым, в Кавказскую область (Ставропольскую губернию), с начала 1850-х годов - преимущественно в Западную Сибирь. К 1866 году при участии Министерства государственных имуществ переселилось 66,7 тысяч семей, или 231 тысяч человек мужского пола. Часть переселенцев была зачислена в Сибирское, Оренбургское, Кавказское и Черноморское казачьи войска. Развитие переселенчества сдерживали крепостное право, а после его отмены - прикрепление крестьян к общине, паспортная система, плохие пути сообщения, неисследованность возможных мест для поселения.
После крестьянской реформы 1861 года в правительстве возобладало мнение, что массовое переселение может вызвать брожение среди крестьян и недостаток рабочих рук в Европейской России. После перехода бывших государственных крестьян в ведение общих административных учреждений (1866 год) переселенчество при государственном содействии временно почти прекратилось, преселенцы направлялись только на вновь присоединённый Дальний Восток. «Правила о поселении русских и иностранцев в Амурской и Приморской областях Восточной Сибири» от 27 апреля (9 мая) 1861 года (действовали до 1901 года), введённые по настоянию Н.Н. Муравьёва-Амурского, предоставляли возможность всем желающим закреплять за собой в этих областях участки земли (до 100 десятин, или 109 гектар на одну семью) на праве бессрочного пользования (как подворного, так и общинного) или, что было допущено в качестве исключения, приобретать их в собственность по крайне низкой цене (3 рубля за десятину). Собственники земли освобождались от оброчной подати навсегда, остальные поселенцы - в течение первых 20 лет. В 1861-1882 годах на Дальний Восток переселились около 50 тысяч человек (главным образом из Иркутской губернии и Забайкальской области).
Вплоть до конца XIX века подавляющее большинство переселенцев уходило на новые места без всяких разрешений и согласований и на новом месте обустраивалось самостоятельно. В связи с увеличивавшимся потоком «самовольных» переселенцев (преим. на кабинетские земли на Алтае, в степную часть Тобольской губернии, на юг Енисейской губернии, в степи Акмолинской и Тургайской областей и другие регионы Сибири) были выработаны временные правила о переселении от 10(22) июля 1881 года, однако они не были обнародованы и применения почти не получили. По закону «О добровольном переселении сельских обывателей и мещан на казённые земли» от 13(25) июля 1889 года требовалось получение предварительного разрешения на переселение от министров внутренних дел и государственных имуществ под угрозой принудительного возвращения «самовольных» переселенцев на прежнее место жительства; переселенцы освобождались от уплаты налогов в течение нескольких лет.
С началом постройки Транссибирской магистрали правительство взяло курс на поощрение переселенчества в Сибирь, отказалось от принудительного возврата «самовольных» переселенцев к местам прежней «оседлости». Организацией переселенчества занимались Комитет Сибирской железной дороги (1892-1905 годы) под председательством великого князя Николая Александровича (с 1894 года император Николай II) и Переселенческое управление МВД (с 1896 года). Они провели значительную работу по изучению регионов, предназначенных для переселенчества, и по их подготовке к заселению (разбивка участков, проведение дорог, гидротехнической работы и т.д.), затем начали систематическое оповещение крестьянства об условиях переселенчества, организовали врачебно-продовольственные остановочные переселенческие пункты (крупнейшие - Челябинский, Сызранский, Новониколаевский, Иркутский и Сретенский), санитарный надзор, открыли склады для снабжения переселенцев сельскохозяйственными орудиями и казённым лесом, зернохранилища, товарно-продовольственные лавки в наиболее отдалённых районах, вели строительство начальных школ, православных церквей и больниц в переселенческих посёлках и др. «Временные правила о пособиях от правительства нуждающимся семействам, переселяющимся с установленного разрешения» от 5(17) июня 1894 года установили беспроцентные путевые ссуды переселенцам, ссуды на «хозяйственное устройство и домообзаведение», на посев и продовольствие, а также ввели безвозмездный отпуск казённого лесного материала для возведения усадебных построек переселенцев (правила несколько раз дополнялись, казённая помощь увеличивалась). Большинство переселенцев смутно представляли себе новые места, лишь некоторые предварительно посылали туда доверенных лиц - ходоков, а основная масса руководствовалась слухами, письмами уже уехавших земляков, шла в Сибирь без предварительного закрепления за собой земли. В 1896 году официально установлен институт «ходачества» - обязательного заблаговременного отправления ходоков, которые подбирали и закрепляли свободную землю за своими доверителями сроком на 2 года (с 1910 года - до 1 августа следующего года) или договаривались о приписке, за определённую плату, переселенцев к старожильческим сельским общинам. Со 2-й половины 1890-х годов главную роль в перемещении переселенцев стал играть железнодорожный транспорт. Закон от 15(27) апреля 1896 года ввёл льготный железнодорожный тариф для переселенцев и ходоков. Те из них, кто не сумел устроиться на новых местах, пользовались правом на бесплатный проезд из Сибири на родину (это право с 1906 года предоставлялось и некоторым переселенцам, отправлявшимся в Сибирь). Отвод земли переселенцам затрагивал интересы старожилов: законом от 23 мая (4 июня) 1896 года размер надела земли на душу мужского пола в Сибири был ограничен 15 десятин (16,4 гектар), что дало возможность обращать «излишки» под наделы переселенцев, но вместе с тем вызывало напряжённые отношения между ними и старожилами (против развития П. выступили деятели сибирского областничества). Также с целью формирования колонизационного земельного фонда для переселенцев казахи, буряты, алтайцы, хакасы и другие кочевые народы принудительно приводились к оседлому образу жизни. Вопрос о форме землепользования (подворное или коллективное) решался переселенцами большинством голосов.
«Временные правила о добровольном переселении сельских обывателей и мещан-земледельцев» от 6(19) июня 1904 года установили свободу переселений (отныне переселенцам не требовалось получать разрешения властей), расширили налоговые льготы для переселенцев (вновь освобождались от уплаты недоимок по прежнему месту жительства, а также от оброчной подати за переселенческие участки в течение 5 лет, а в последующее 5-летие вносили их в половинном размере), предоставили крестьянам возможность продавать свои наделы по прежнему месту жительства общине или односельчанам (ранее наделы переселенцев безвозмездно переходили общине). Правила наделяли правом на государственную помощь только переселенцев из местностей, выселение из которых правительством признавалось желательным из-за аграрного перенаселения (с марта 1906 года этим правом пользовались все переселенцы). В 1905 году руководство переселенческим делом сосредоточено в ведомстве Главного управления землеустройства и земледелия (с 1915 года Министерство земледелия), в состав которого передано Переселенческое управление. В 1892-1904 годах в Сибирь переселились около 400 тысяч человек мужского пола (в русско-японскую войну 1904-1905 годах переселенчество приостановилось). Переселенчество шло преимущественно из густонаселённых и малоземельных губерний Европейской России со слаборазвитой промышленностью. Помимо русских, в начале XX века в Сибирь активно переселялись украинцы, белорусы, немцы, жители прибалтийских губерний, мордва, чуваши и др.
Переселенчество получило особенно большое развитие с началом столыпинской аграрной реформы. Для крестьян стало возможным укреплять в частную собственность и продавать надельную землю на прежнем месте жительства без ограничений. Быстро увеличивались государственные расходы на мероприятия по переселенческому делу и штат переселенческих служащих, была значительно усилена продовольственная помощь переселенцам, окончательно сложилась система их медицинского обслуживания в пути, большое развитие получили мелиоративные работы, переселенцам стали предоставлять агрономическую помощь и др. С 1908 года для переселенческих поездов, ранее состоявших из переоборудованных товарных вагонов, началось массовое строительство специальных, так называемых столыпинских, вагонов, которые были оснащены санузлами, вентиляцией и др. (3,4 тысячи вагонов в 1913 году). Законом от 19 сентября (2 октября) 1909 года введены беспроцентные ссуды на «общеполезные надобности» переселенческих посёлков: сооружение колодцев, плотин, прудов, мостов, дорог, школ, церквей, мельниц, маслозаводов, кирпичных заводов и прочее, на пожарную охрану, а также на проведение внутринадельного межевания. В 1912 году дифференцирован размер ссуд на хозяйственные нужды переселенцев (максимальный размер установлен на Дальнем Востоке). По указам от 19 сентября (2 октября) 1906 года и 15(28) мая 1908 года все свободные земли Алтайского и Нерчинского округов Кабинета Его Императорского Величества выкупались казной по заниженной, по сравнению с рыночной, цене и отводились переселенцам. В 1907-1916 годах на Алтае на 3,7 миллиона гектар бывших кабинетских земель устроено около 230 тысяч переселенцев мужского пола. Переселения также производились на территорию современного Северного и Восточного Казахстана, в Семиреченскую и Сырдарьинскую области, в Муганскую степь (за счёт казны было осуществлено её орошение) и другие районы Кавказа, на Север, Северо-Восток и Юго-Восток Европейской России. Для переселенцев были отведены также земли, закреплённые за Амурским и Уссурийским казачьими войсками [3(16) апреля 1910 года].
В 1907-1911 годах правительство принимало меры по ограничению числа ходоков и переселенцев ввиду недостатка колонизационного фонда земли. Чтобы согласовать переселенческое движение с количеством подготовленных к заселению земель и направлять переселенцев в привычные им природно-климатические условия, земли, предназначенные к переселению, ежегодно распределялись между губерниями и уездами Европейской России, откуда направлялись организованные партии ходоков. В 1908 году переселенческий поток в Сибирь достиг максимума в истории страны - 665 тысяч человек. С 1911 года переселенцы отправлялись в любые районы Сибири по собственному выбору, при их землеустройстве предпочтение отдавалось отрубным и хуторским участкам.
В 1906-1914 годах за Урал переселились 4 миллиона человек, остались там 3,3 миллиона человек. Они получили и освоили около 33 миллионов гектар земли, их наделы на родине были куплены односельчанами. Не смогли устроиться на новом месте и вернулись обратно около 17% переселенцев, главным образом «самовольных». С началом Первой мировой войны переселенчество резко сократилось (в 1913 году за Урал переселились 337 тысяч человек, в 1914 году - 232 тысяч человек, в 1915 году - 15 тысяч человек и в 1916 году - 2,6 тысячи человек) и полностью прекратилось в годы Гражданской войны 1917-1922 годов. Всего в 1861-1917 годах за Урал проследовало (без учёта вернувшихся обратно) около 5,3 миллионов человек. Благодаря переселенеству численность населения Сибири в 1897-1916 годах удвоилась (рост с 5,8 до 11 миллионов человек).:
В Советской России переселенчество возобновилось во 2-й половине 1920-х годов, но было свёрнуто в связи со сплошной коллективизацией. Широкие масштабы сельскохозяйственное переселение приняло в ходе кампании по целинных земель освоению в 1950-1960-е годы.