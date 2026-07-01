ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСТВО

ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСТВО - доб­ро­воль­ное пе­ре­ме­ще­ние сель­ско­го на­се­ле­ния (кре­сть­ян и ме­щан-зем­ле­дель­цев) в Рос­сии в XIX - начале XX веков на по­сто­ян­ное жи­тель­ст­во в ма­ло­на­се­лён­ные ок­ра­ин­ные рай­оны, пре­иму­щест­вен­но в Си­бирь, раз­ре­шён­ное или по­ощ­ряе­мое пра­ви­тель­ст­вом.

Про­из­во­ди­лось на ка­зён­ные зем­ли, ко­то­рые от­во­ди­лись пе­ре­се­лен­цам, как пра­ви­ло, без­воз­мезд­но в на­след­ст­вен­ное бес­сроч­ное поль­зо­ва­ние. С по­мо­щью переселенчества пра­ви­тель­ст­во стре­ми­лось, с од­ной сто­ро­ны, ос­ла­бить ма­ло­зе­ме­лье в центральных рай­онах стра­ны, с дру­гой - за­се­лить не­ос­во­ен­ные зем­ли (переселенчество бы­ло основным сред­ст­вом внутренней ко­ло­ни­за­ции ).

Пер­вые мас­со­вые доб­ро­воль­ные пе­ре­се­ле­ния при государственном уча­стии на­ча­лись по­сле из­да­ния «До­пол­ни­тель­ных пра­вил о пе­ре­се­ле­нии ма­ло­зе­мель­ных го­су­дар­ст­вен­ных по­се­лян в мно­го­зе­мель­ные мес­та» от 8(20) апреля 1843 года, раз­ра­бо­тан­ных Министерством государственных иму­ществ под руководством графа П.Д. Ки­се­лё­ва . Пра­ви­ла впер­вые ус­та­но­ви­ли сис­те­му льгот и мер под­держ­ки пе­ре­се­лен­цев: ос­во­бо­ж­де­ние от уп­ла­ты не­дои­мок по по­да­тям по преж­не­му мес­ту жи­тель­ст­ва и временное ос­во­бо­ж­де­ние от по­да­тей и по­вин­но­стей на но­вом мес­те, до­воль­ст­вие в пу­ти, пред­ва­рительная под­го­тов­ка пе­ре­се­ленческих уча­ст­ков, пре­дос­тав­ле­ние ра­бо­че­го ско­та, ин­вен­та­ря, строе­во­го ле­са, де­неж­но­го по­со­бия и др. К пе­ре­се­ле­нию до­пус­ка­лись толь­ко кре­сть­я­не, стра­дав­шие от ма­ло­зе­ме­лья, при на­ли­чии уже под­го­тов­лен­ных зе­мель, «са­мо­воль­ные» пе­ре­се­ле­ния за­пре­ща­лись. Пе­ре­се­ле­ние шло в Ас­т­ра­хан­скую, Орен­бург­скую, Са­ра­тов­скую гу­бер­нии, в Крым, в Кав­казскую область (Став­ро­поль­скую губернию), с начала 1850-х годов - пре­имущественно в Западную Си­бирь. К 1866 году при уча­стии Министерства государственных иму­ществ пе­ре­се­ли­лось 66,7 тысяч се­мей, или 231 тысяч человек муж­ско­го по­ла. Часть пе­ре­се­лен­цев бы­ла за­чис­ле­на в Си­бир­ское, Орен­бург­ское, Кав­каз­ское и Чер­но­мор­ское ка­за­чьи вой­ска. Раз­ви­тие переселенчества сдер­жи­ва­ли кре­по­ст­ное пра­во, а по­сле его от­ме­ны - при­кре­п­ле­ние кре­сть­ян к об­щи­не, пас­порт­ная сис­те­ма, пло­хие пу­ти со­об­ще­ния, не­ис­сле­до­ван­ность воз­мож­ных мест для по­се­ле­ния.

По­сле кре­сть­ян­ской ре­фор­мы 1861 года в пра­ви­тель­ст­ве во­зоб­ла­да­ло мне­ние, что мас­со­вое переселение мо­жет вы­звать бро­же­ние сре­ди кре­сть­ян и не­дос­та­ток ра­бо­чих рук в Ев­ропейской Рос­сии. По­сле пе­ре­хо­да бывших государственных кре­сть­ян в ве­де­ние об­щих административных уч­ре­ж­де­ний (1866 год) переселенчество при государственном со­дей­ст­вии вре­мен­но поч­ти пре­кра­ти­лось, пре­се­лен­цы на­прав­ля­лись толь­ко на вновь при­сое­ди­нён­ный Даль­ний Вос­ток. «Пра­ви­ла о по­се­ле­нии рус­ских и ино­стран­цев в Амур­ской и При­мор­ской об­лас­тях Вос­точ­ной Си­би­ри» от 27 апреля (9 мая) 1861 года (дей­ст­во­ва­ли до 1901 года), вве­дён­ные по на­стоя­нию Н.Н. Му­равь­ё­ва-Амур­ско­го, пре­дос­тав­ля­ли воз­мож­ность всем же­лаю­щим за­кре­п­лять за со­бой в этих об­лас­тях уча­ст­ки зем­ли (до 100 десятин, или 109 гектар на од­ну се­мью) на пра­ве бес­сроч­но­го поль­зо­ва­ния (как под­вор­но­го, так и об­щин­но­го) или, что бы­ло до­пу­ще­но в ка­че­ст­ве ис­клю­че­ния, при­об­ре­тать их в соб­ствен­ность по край­не низ­кой це­не (3 рубля за де­ся­ти­ну). Соб­ст­вен­ни­ки зем­ли ос­во­бо­ж­да­лись от об­роч­ной по­да­ти на­все­гда, ос­таль­ные по­се­лен­цы - в те­че­ние пер­вых 20 лет. В 1861-1882 годах на Даль­ний Вос­ток пе­ре­се­ли­лись около 50 тысяч человек (главным образом из Ир­кут­ской губернии и За­бай­каль­ской области).

Вплоть до конца XIX века по­дав­ляю­щее боль­шин­ст­во пе­ре­се­лен­цев ухо­ди­ло на но­вые мес­та без вся­ких раз­ре­ше­ний и со­гла­со­ва­ний и на но­вом мес­те обу­ст­раи­ва­лось са­мо­стоя­тель­но. В свя­зи с уве­ли­чи­вав­шим­ся по­то­ком «са­мо­воль­ных» пе­ре­се­лен­цев (пре­им. на ка­би­нет­ские зем­ли на Ал­тае, в степ­ную часть То­боль­ской губернии, на юг Ени­сей­ской губернии, в сте­пи Ак­мо­лин­ской и Тур­гай­ской об­лас­тей и другие ре­гио­ны Си­би­ри) бы­ли вы­ра­бо­таны временные пра­ви­ла о пе­ре­се­ле­нии от 10(22) июля 1881 года, од­на­ко они не бы­ли об­на­ро­до­ва­ны и при­ме­не­ния поч­ти не по­лу­чи­ли. По за­ко­ну «О доб­ро­воль­ном пе­ре­се­ле­нии сель­ских обы­ва­те­лей и ме­щан на ка­зён­ные зем­ли» от 13(25) июля 1889 года тре­бо­ва­лось по­лу­че­ние пред­ва­рительного раз­ре­ше­ния на пе­ре­се­ле­ние от ми­ни­ст­ров внутренних дел и государственных иму­ществ под уг­ро­зой при­ну­дительного воз­вра­ще­ния «са­мо­воль­ных» пе­ре­се­лен­цев на преж­нее ме­сто жи­тель­ст­ва; пе­ре­се­лен­цы ос­во­бо­ж­дались от упла­ты на­ло­гов в те­че­ние не­сколь­ких лет.

С на­ча­лом по­строй­ки Транс­си­бир­ской ма­ги­ст­ра­ли пра­ви­тель­ст­во взя­ло курс на по­ощ­ре­ние переселенчества в Си­бирь, от­ка­за­лось от при­ну­дительного воз­вра­та «са­мо­воль­ных» пе­ре­се­лен­цев к мес­там преж­ней «осед­ло­сти». Ор­га­ни­за­ци­ей переселенчества за­ни­ма­лись Ко­ми­тет Си­бир­ской же­лез­ной до­ро­ги (1892-1905 годы) под пред­се­да­тель­ст­вом великого князя Ни­ко­лая Алек­сан­д­ро­ви­ча (с 1894 года император Ни­ко­лай II) и Пе­ре­се­ленческое управ­ле­ние МВД (с 1896 года). Они про­ве­ли зна­чительную ра­бо­ту по изу­че­нию ре­гио­нов, пред­на­зна­чен­ных для переселенчества, и по их под­го­тов­ке к за­се­ле­нию (раз­бив­ка уча­ст­ков, про­ве­де­ние до­рог, гид­ро­тех­нической ра­бо­ты и т.д.), за­тем на­ча­ли сис­те­ма­тическое опо­ве­ще­ние кре­сть­ян­ст­ва об ус­ло­ви­ях переселенчества, ор­га­ни­зо­ва­ли вра­чеб­но-про­до­вольственные ос­та­но­воч­ные пе­ре­се­ленческие пунк­ты (круп­ней­шие - Че­ля­бин­ский, Сыз­ран­ский, Но­во­ни­ко­ла­ев­ский, Ир­кут­ский и Сре­тен­ский), са­ни­тар­ный над­зор, от­кры­ли скла­ды для снаб­же­ния пе­ре­се­лен­цев сельскохозяйственными ору­дия­ми и ка­зён­ным ле­сом, зер­но­хра­ни­ли­ща, то­вар­но-про­до­вольственные лав­ки в наи­бо­лее от­да­лён­ных рай­онах, ве­ли строи­тель­ст­во на­чаль­ных школ, пра­во­слав­ных церк­вей и боль­ниц в пе­ре­се­ленческих по­сёл­ках и др. «Вре­мен­ные пра­ви­ла о по­со­би­ях от пра­ви­тель­ст­ва ну­ж­даю­щим­ся се­мей­ст­вам, пе­ре­се­ляю­щим­ся с ус­та­нов­лен­но­го раз­ре­ше­ния» от 5(17) июня 1894 года ус­та­но­ви­ли бес­про­цент­ные пу­те­вые ссу­ды пе­ре­се­лен­цам, ссу­ды на «хо­зяй­ст­вен­ное уст­рой­ст­во и до­мо­об­за­ве­де­ние», на по­сев и про­до­воль­ст­вие, а так­же вве­ли без­воз­мезд­ный от­пуск ка­зён­но­го лес­но­го ма­те­риа­ла для воз­ве­де­ния уса­деб­ных по­стро­ек пе­ре­се­лен­цев (пра­ви­ла несколько раз до­пол­ня­лись, ка­зён­ная по­мощь уве­ли­чи­ва­лась). Боль­шин­ст­во пе­ре­се­лен­цев смут­но пред­став­ля­ли се­бе но­вые мес­та, лишь не­ко­то­рые пред­ва­ри­тель­но по­сы­ла­ли ту­да до­ве­рен­ных лиц - хо­до­ков, а основная мас­са ру­ко­во­д­ство­ва­лась слу­ха­ми, пись­ма­ми уже уе­хав­ших зем­ля­ков, шла в Си­бирь без пред­ва­рительного за­кре­п­ле­ния за со­бой зем­ли. В 1896 году офи­ци­аль­но ус­та­нов­лен ин­сти­тут «хо­да­че­ст­ва» - обя­зательного за­бла­го­вре­мен­но­го от­прав­ле­ния хо­до­ков, ко­то­рые под­би­ра­ли и за­кре­п­ля­ли сво­бод­ную зем­лю за свои­ми до­ве­ри­те­ля­ми сро­ком на 2 го­да (с 1910 года - до 1 августа сле­дую­ще­го го­да) или до­го­ва­ри­ва­лись о при­пис­ке, за оп­ре­де­лён­ную пла­ту, пе­ре­се­лен­цев к ста­ро­жильческим сель­ским об­щи­нам. Со 2-й половины 1890-х годов главную роль в пе­ре­ме­ще­нии пе­ре­се­лен­цев стал иг­рать железнодорожный транс­порт. За­кон от 15(27) апреля 1896 года ввёл льгот­ный железнодорожный та­риф для пе­ре­се­лен­цев и хо­до­ков. Те из них, кто не су­мел уст­ро­ить­ся на но­вых мес­тах, поль­зо­ва­лись пра­вом на бес­плат­ный про­езд из Си­би­ри на ро­ди­ну (это пра­во с 1906 года предо­став­ля­лось и не­ко­торым пе­ре­се­лен­цам, от­прав­ляв­шим­ся в Си­бирь). От­вод зем­ли пе­ре­се­лен­цам за­тра­ги­вал ин­те­ре­сы ста­ро­жи­лов: за­ко­ном от 23 мая (4 июня) 1896 года раз­мер на­де­ла зем­ли на ду­шу муж­ско­го по­ла в Си­би­ри был ог­ра­ни­чен 15 десятин (16,4 гектар), что да­ло воз­мож­ность об­ра­щать «из­лиш­ки» под на­де­лы пе­ре­се­лен­цев, но вме­сте с тем вы­зы­ва­ло на­пря­жён­ные от­но­ше­ния ме­ж­ду ни­ми и ста­ро­жи­ла­ми (про­тив раз­ви­тия П. вы­сту­пи­ли дея­те­ли си­бир­ско­го об­ла­ст­ни­че­ст­ва). Так­же с це­лью фор­ми­ро­ва­ния ко­ло­ни­за­ци­он­но­го зе­мель­но­го фон­да для пе­ре­се­лен­цев ка­за­хи, бу­ря­ты, ал­тай­цы, ха­ка­сы и другие ко­че­вые на­ро­ды при­ну­ди­тель­но при­во­ди­лись к осед­ло­му об­ра­зу жиз­ни. Во­прос о фор­ме зем­ле­поль­зо­ва­ния (под­вор­ное или кол­лек­тив­ное) ре­шал­ся пе­ре­се­лен­ца­ми боль­шин­ст­вом го­ло­сов.

«Вре­мен­ные пра­ви­ла о доб­ро­воль­ном пе­ре­се­ле­нии сель­ских обы­ва­те­лей и ме­щан-зем­ле­дель­цев» от 6(19) июня 1904 года ус­та­но­ви­ли сво­бо­ду пе­ре­се­ле­ний (от­ны­не пе­ре­се­лен­цам не тре­бо­ва­лось по­лу­чать раз­ре­ше­ния вла­стей), рас­ши­ри­ли на­ло­го­вые льго­ты для пе­ре­се­лен­цев (вновь ос­во­бо­ж­да­лись от уп­ла­ты не­дои­мок по преж­не­му мес­ту жи­тель­ст­ва, а так­же от об­роч­ной по­да­ти за пе­ре­се­ленческие уча­ст­ки в те­че­ние 5 лет, а в по­сле­дую­щее 5-ле­тие вно­си­ли их в по­ло­вин­ном раз­ме­ре), пре­дос­та­ви­ли кре­сть­я­нам воз­мож­ность про­да­вать свои на­де­лы по преж­не­му мес­ту жи­тель­ст­ва об­щи­не или од­но­сель­ча­нам (ра­нее на­де­лы пе­ре­се­лен­цев без­воз­мезд­но пе­ре­хо­ди­ли об­щи­не). Пра­ви­ла на­де­ля­ли пра­вом на государственную по­мощь толь­ко пе­ре­се­лен­цев из ме­ст­но­стей, вы­се­ле­ние из ко­то­рых пра­ви­тель­ст­вом при­зна­ва­лось же­ла­тель­ным из-за аг­рар­но­го пе­ре­на­се­ле­ния (с мар­та 1906 года этим пра­вом поль­зо­ва­лись все пе­ре­се­лен­цы). В 1905 году ру­ко­вод­ство пе­ре­се­ленческим де­лом со­сре­до­то­че­но в ве­дом­ст­ве Главного управ­ле­ния зем­ле­уст­рой­ст­ва и зем­ле­де­лия (с 1915 года Ми­ни­стер­ст­во зем­ле­де­лия), в со­став ко­то­ро­го пе­ре­да­но Пе­ре­се­ленческое управ­ле­ние. В 1892-1904 годах в Си­бирь пе­ре­се­ли­лись около 400 тысяч человек муж­ско­го по­ла (в русско-японскую вой­ну 1904-1905 годах переселенчество при­ос­та­но­ви­лось). Переселенчество шло пре­имущественно из гус­то­на­се­лён­ных и ма­ло­зе­мель­ных гу­бер­ний Ев­ропейской Рос­сии со сла­бо­раз­ви­той промышленностью. По­ми­мо рус­ских, в начале XX века в Си­бирь ак­тив­но пе­ре­се­ля­лись ук­ра­ин­цы, бе­ло­ру­сы, нем­цы, жи­те­ли при­бал­тий­ских гу­бер­ний, морд­ва, чу­ва­ши и др.

Переселенчество по­лу­чи­ло осо­бен­но боль­шое раз­ви­тие с на­ча­лом сто­лы­пин­ской аг­рар­ной ре­фор­мы. Для кре­сть­ян ста­ло воз­мож­ным ук­ре­п­лять в ча­ст­ную соб­ст­вен­ность и про­да­вать на­дель­ную зем­лю на преж­нем мес­те жи­тель­ст­ва без ог­ра­ни­че­ний. Бы­ст­ро уве­ли­чи­ва­лись государственные рас­хо­ды на ме­ро­прия­тия по пе­ре­се­ленческому де­лу и штат пе­ре­се­ленческих слу­жа­щих, бы­ла зна­чи­тель­но уси­ле­на про­до­вольственная по­мощь пе­ре­се­лен­цам, окон­ча­тель­но сло­жи­лась сис­те­ма их медицинского об­слу­жи­ва­ния в пу­ти, боль­шое раз­ви­тие по­лу­чи­ли ме­лио­ра­тив­ные ра­бо­ты, пере­селенцам стали предоставлять аг­ро­но­мическую по­мощь и др. С 1908 года для пе­ре­се­ленческих по­ез­дов, ра­нее со­сто­яв­ших из пе­ре­обо­ру­до­ван­ных то­вар­ных ва­го­нов, на­ча­лось мас­со­вое строи­тель­ст­во спе­ци­аль­ных, так называемых сто­лы­пин­ских, ва­го­нов, ко­то­рые бы­ли ос­на­ще­ны са­нуз­ла­ми, вен­ти­ля­ци­ей и др. (3,4 тысячи ва­го­нов в 1913 году). За­ко­ном от 19 сентября (2 октября) 1909 года вве­де­ны бес­про­цент­ные ссу­ды на «об­ще­по­лез­ные на­доб­но­сти» пе­ре­се­ленческих по­сёл­ков: со­ору­же­ние ко­лод­цев, пло­тин, пру­дов, мос­тов, до­рог, школ, церк­вей, мель­ниц, мас­ло­за­во­дов, кир­пич­ных за­во­дов и прочее, на по­жар­ную ох­ра­ну, а так­же на про­ве­де­ние внут­ри­на­дель­но­го ме­же­ва­ния. В 1912 году диф­фе­рен­ци­ро­ван раз­мер ссуд на хо­зяйственные ну­ж­ды пе­ре­се­лен­цев (максимальный раз­мер ус­та­нов­лен на Даль­нем Вос­то­ке). По ука­зам от 19 сентября (2 октября) 1906 года и 15(28) мая 1908 года все сво­бод­ные зем­ли Ал­тай­ско­го и Нер­чин­ско­го ок­ру­гов Ка­би­не­та Его Императорского Величества вы­ку­па­лись каз­ной по за­ни­жен­ной, по срав­не­нию с ры­ноч­ной, це­не и от­во­ди­лись пе­ре­се­лен­цам. В 1907-1916 годах на Ал­тае на 3,7 миллиона гектар бывших ка­би­нет­ских зе­мель уст­рое­но около 230 тысяч пе­ресе­лен­цев муж­ско­го по­ла. Пе­ре­се­ле­ния так­же про­из­во­ди­лись на тер­ри­то­рию современного Северного и Восточного Ка­зах­ста­на, в Се­ми­речен­скую и Сыр­дарь­ин­скую об­лас­ти, в Му­ган­скую степь (за счёт каз­ны бы­ло осу­щест­в­ле­но её оро­ше­ние) и другие рай­оны Кав­ка­за, на Се­вер, Се­ве­ро-Вос­ток и Юго-Вос­ток Ев­ропейской Рос­сии. Для пе­ре­се­лен­цев бы­ли от­ве­де­ны так­же зем­ли, за­кре­п­лён­ные за Амур­ским и Ус­су­рий­ским ка­зачь­и­ми вой­ска­ми [3(16) апреля 1910 года].

В 1907-1911 годах пра­ви­тель­ст­во при­ни­ма­ло ме­ры по ог­ра­ни­че­нию чис­ла хо­до­ков и пе­ре­се­лен­цев вви­ду не­дос­тат­ка ко­ло­ни­за­ци­он­но­го фон­да зем­ли. Что­бы со­гла­со­вать пе­ре­се­ленческое дви­же­ние с ко­ли­че­ст­вом под­го­тов­лен­ных к за­се­ле­нию зе­мель и на­прав­лять пе­ре­се­лен­цев в при­выч­ные им при­род­но-кли­ма­тические ус­ло­вия, зем­ли, пред­на­зна­чен­ные к пе­ре­се­ле­нию, еже­год­но рас­пре­де­ля­лись ме­ж­ду гу­бер­ния­ми и уез­да­ми Ев­ропейской Рос­сии, от­ку­да на­прав­ля­лись ор­га­ни­зо­ван­ные пар­тии хо­до­ков. В 1908 году пе­ре­се­ленческий по­ток в Си­бирь дос­тиг мак­си­му­ма в ис­то­рии стра­ны - 665 тысяч человек. С 1911 года пе­ре­се­лен­цы от­прав­ля­лись в лю­бые рай­оны Си­би­ри по собственному вы­бо­ру, при их зем­ле­уст­рой­ст­ве пред­поч­те­ние от­да­ва­лось от­руб­ным и ху­тор­ским уча­ст­кам.

В 1906-1914 годах за Урал пе­ре­се­ли­лись 4 миллиона человек, ос­та­лись там 3,3 миллиона человек. Они по­лу­чи­ли и ос­вои­ли около 33 миллионов гектар зем­ли, их на­де­лы на ро­ди­не бы­ли ку­п­ле­ны од­но­сель­ча­на­ми. Не смог­ли уст­ро­ить­ся на но­вом мес­те и вер­ну­лись об­рат­но около 17% пе­ре­се­лен­цев, главным образом «са­мо­воль­ных». С на­ча­лом Первой ми­ро­вой вой­ны переселенчество рез­ко со­кра­ти­лось (в 1913 году за Урал пе­ре­се­ли­лись 337 тысяч человек, в 1914 году - 232 тысяч человек, в 1915 году - 15 тысяч человек и в 1916 году - 2,6 тысячи человек) и пол­но­стью пре­кра­ти­лось в го­ды Гражданской вой­ны 1917-1922 годов. Все­го в 1861-1917 годах за Урал про­сле­до­ва­ло (без учё­та вер­нув­ших­ся об­рат­но) около 5,3 миллионов человек. Бла­го­да­ря переселенеству чис­лен­ность на­се­ле­ния Си­би­ри в 1897-1916 годах уд­вои­лась (рост с 5,8 до 11 миллионов человек).:

В Советской Рос­сии переселенчество во­зоб­но­ви­лось во 2-й половине 1920-х годов, но бы­ло свёр­ну­то в свя­зи со сплош­ной кол­лек­ти­ви­за­ци­ей. Ши­ро­кие мас­шта­бы сельскохозяйственное пе­ре­се­ле­ние при­ня­ло в хо­де кам­па­нии по це­лин­ных зе­мель ос­вое­нию в 1950-1960-е годы.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)