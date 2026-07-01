ПЕРЕС ДЕ МОНТАЛЬБАН ХУАН

ПЕРЕС ДЕ МОНТАЛЬБАН ХУАН - испанский писатель.

Из се­мьи об­ра­тив­ших­ся в ка­то­ли­че­ст­во ев­ре­ев; сын кни­го­из­да­те­ля. С юно­сти стра­дал нерв­ным рас­строй­ством. Док­тор тео­ло­гии Университета Аль­ка­ла-де-Эна­рес (1625 год), слу­жил в ин­кви­зи­ции . В по­эме «Кас­тиль­ский Ор­фей» («Orfeo en lengua castellana», 1624 год) вы­сту­пил про­тив куль­те­ра­низ­ма.

В тра­ди­ци­ях ма­лой про­зы М. де Сер­ван­те­са соз­дан сбрник «Чу­де­са люб­ви: во­семь на­зи­да­тель­ных но­велл» («Sucesos y prodigios de amor: En ocho novelas exemplares», 1626 год). Ши­ро­кой по­пу­ляр­но­стью поль­зо­ва­лась книги «Для всех. На­зи­да­ния о нрав­ст­вен­ном, че­ло­ве­че­ском и бо­же­ст­вен­ном» («Para to­dos. Exemplos morales, humanos y di­vi­nos», 1632 год), вклю­чав­шая ау­то, сен­тен­ции о пи­са­те­лях, но­вел­лы.

Ав­тор имев­ших боль­шой ус­пех в 1620-1630-е годы ко­ме­дий в ду­хе Ло­пе Ф. де Ве­ги Кар­пьо, в том числе «Мо­на­хи­ня Аль­фе­рес» («La monja Alférez»), «Са­мая вер­ная же­на» («La más constante muger»), «Воз­люб­лен­ные Те­ру­эль» («Los amantes de Teruel»), позд­нее опуб­ли­ко­ван­ных в сборниках «Ко­ме­дии» («Сomedias», тома 1-2, 1635-1638 годы), био­гра­фии Ло­пе Ф. де Ве­ги Кар­пьо (1636 год) и др.