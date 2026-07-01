ПЕРЕС ДЕ МОНТАЛЬБАН ХУАН
ПЕРЕС ДЕ МОНТАЛЬБАН ХУАН - испанский писатель.
Из семьи обратившихся в католичество евреев; сын книгоиздателя. С юности страдал нервным расстройством. Доктор теологии Университета Алькала-де-Энарес (1625 год), служил в инквизиции. В поэме «Кастильский Орфей» («Orfeo en lengua castellana», 1624 год) выступил против культеранизма.
В традициях малой прозы М. де Сервантеса создан сбрник «Чудеса любви: восемь назидательных новелл» («Sucesos y prodigios de amor: En ocho novelas exemplares», 1626 год). Широкой популярностью пользовалась книги «Для всех. Назидания о нравственном, человеческом и божественном» («Para todos. Exemplos morales, humanos y divinos», 1632 год), включавшая ауто, сентенции о писателях, новеллы.
Автор имевших большой успех в 1620-1630-е годы комедий в духе Лопе Ф. де Веги Карпьо, в том числе «Монахиня Альферес» («La monja Alférez»), «Самая верная жена» («La más constante muger»), «Возлюбленные Теруэль» («Los amantes de Teruel»), позднее опубликованных в сборниках «Комедии» («Сomedias», тома 1-2, 1635-1638 годы), биографии Лопе Ф. де Веги Карпьо (1636 год) и др.