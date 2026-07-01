ПЕРЕС АНТOНИО
ПЕРЕС АНТОНИО - испанский государственный деятель, публицист.
Сын Гонсало Переса (1500-1567 годы), секретаря Карла V и Филиппа II. Учился в университетах Алькалы-де-Энареса, Саламанки, Лувена (Лёвена) и Падуи, испытал влияние культуры Возрождения. С 1567 года секретарь Филиппа II. Долгое время был доверенным лицом короля и одной из ключевых фигур в сфере политики, однако взятки и торговля государственными тайнами лишили его доверия монарха.
В 1579 году заключён в тюрьму, в 1590 году бежал в Арагон, надеялся получить там убежище. Попытки Филиппа II использовать против Переса инквизицию, обвинившую его в магии, послужили поводом к началу Арагонского восстания. После подавления восстания Перес бежал во Францию, затем в Англию, интриговал против Испании.
В изгнании Перес обратился к политической публицистике, в 1594 году в Лондоне издал книгу «Донесения и письма» («Relaciones y cartas»; в конце XVI - начале XVII веков неоднократно переиздавалась во Франции, Англии и Нидерландах, отдельными изданиями публиковались также извлечённые из неё афоризмы), рассказывавшую о его жизни и событиях, свидетелем которых он был. Сочетая правдивые сведения с преувеличениями и прямой ложью, Перес показал тайные пружины испанской политики; его книга способствовала формированию негативного образа Испании и в особенности Филиппа II (так называемая чёрная легенда).
Нередко Пересу приписывается также авторство трактата «Путеводная звезда государей» («Norte de Príncipes»). Часть произведений Переса остаётся неизданной.
Сочинения:
Relaciones y cartas / Ed. A. Alvar. Madrid, 1986. Vol. 1–2.