ПЕРЕС АНТOНИО

ПЕРЕС АНТОНИО - испанский государственный деятель, публицист .

Сын Гон­са­ло Пе­ре­са (1500-1567 годы), сек­ре­та­ря Кар­ла V и Фи­лип­па II. Учил­ся в университетах Аль­ка­лы-де-Эна­ре­са, Са­ла­ман­ки, Лу­ве­на (Лё­ве­на) и Па­дуи, ис­пы­тал влия­ние куль­ту­ры Воз­ро­ж­де­ния . С 1567 года сек­ре­тарь Фи­лип­па II. Дол­гое вре­мя был до­ве­рен­ным ли­цом ко­ро­ля и од­ной из клю­че­вых фи­гур в сфе­ре по­ли­ти­ки, од­на­ко взят­ки и тор­гов­ля государственными тай­на­ми ли­ши­ли его до­ве­рия мо­нар­ха.

В 1579 году за­клю­чён в тюрь­му, в 1590 году бе­жал в Ара­гон, на­де­ял­ся по­лу­чить там убе­жи­ще. По­пыт­ки Фи­лип­па II ис­поль­зо­вать про­тив Переса ин­кви­зи­цию , об­ви­нив­шую его в ма­гии, по­слу­жи­ли по­во­дом к на­ча­лу Ара­гон­ско­го вос­ста­ния. По­сле по­дав­ле­ния вос­ста­ния Перес бе­жал во Фран­цию, за­тем в Анг­лию, ин­три­го­вал про­тив Ис­па­нии.

В из­гна­нии Перес об­ра­тил­ся к по­ли­тической пуб­ли­ци­сти­ке, в 1594 году в Лон­до­не из­дал книгу «До­не­се­ния и пись­ма» («Relaciones y cartas»; в конце XVI - начале XVII веков не­од­но­крат­но пе­ре­из­да­ва­лась во Фран­ции, Анг­лии и Ни­дер­лан­дах, отдельными из­да­ния­ми пуб­ли­ко­ва­лись так­же из­вле­чён­ные из неё афо­риз­мы), рас­ска­зы­вав­шую о его жиз­ни и со­бы­ти­ях, сви­де­те­лем ко­то­рых он был. Со­че­тая прав­ди­вые све­де­ния с пре­уве­ли­че­ния­ми и пря­мой ло­жью, Перес по­ка­зал тай­ные пру­жи­ны испанской по­ли­ти­ки; его кни­га спо­соб­ст­во­ва­ла фор­ми­ро­ва­нию не­га­тив­но­го об­раза Ис­па­нии и в осо­бен­но­сти Фи­лип­па II (так называемая чёр­ная ле­ген­да).

Не­ред­ко Пересу при­пи­сы­ва­ет­ся так­же ав­тор­ст­во трак­та­та «Пу­те­вод­ная звез­да го­су­да­рей» («Norte de Príncipes»). Часть про­из­ве­де­ний Переса ос­та­ёт­ся не­из­дан­ной.

Сочинения:

Relaciones y cartas / Ed. A. Alvar. Mad­rid, 1986. Vol. 1–2.