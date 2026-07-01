ПЕРЕПЛЕТЧИКОВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Русский художник-пейзажист, график.

Образование

Василий Переплетчиков родился в 1863 году в Москве. Его отец - кандидат коммерции Василий Переплетчиков. Отец хотел, чтобы сын пошел по его стопам, и свое образование Василий начал в Практической академии коммерческих наук. Однако весьма серьезным увлечением его была живопись, и мальчик занимался частным образом с А.А. Киселевым.

В 1872 году Василий поступил в Московскую школу живописи, ваяния и зодчества . Его преподавателем стал В.Д. Поленов . Сначала юноша с особенным интересом изучал архитектуру, уделяя именно ей свое основное внимание. Однако вскоре Василий познакомился с И.И. Шишкиным , и это вдохновило его изменить свою специализацию. Теперь юноша решил заняться именно живописью.

Карьера

Переплетчиков много и активно трудился, но не ограничивал себя в художественных жанрах, часто пробовал свои силы в различных областях искусства. Регулярно ездил на этюды на Волгу, в Плес и под Звенигород. Выезжал вместе с известными художниками - И. Левитаном , С. Виноградовым, С. Коровиным . С 1880 года Переплетчиков участвовал в выставках школы живописи.

Он занимался графикой, рисунком. Вместе с другими художниками этого направления Василий работал над «Периодическим выпуском рисунков русских художников». Первый такой альбом вышел в 1886 году. В нем были представлены рисунки таких мастеров, как Левитан, Коровин, Симов, Степанов и другие. Сам Переплетчиков тоже подавал свои работы в этот альбом (литография «Кама у Пьяного бора»).

На рубеже 1880-1890-х годов Василий Переплетчиков занялся преподавательской деятельностью. Вместе с Левитаном и Пастернаком он преподавал в Училище изящных искусств художника-архитектора А.О. Гунста.

В начале 1890-х годов Василий Васильевич выпустил первый самостоятельный альбом с пейзажными рисунками углем, пером и карандашом. Также Переплетчиков занимался оформлением литературных изданий. Вместе с Пастернаком, Клодтом, Шишкиным и другими художниками участвовал в оформлении журнала изящных искусств и литературы «Артист», издававшегося в Москве.

Василий Васильевич Переплетчиков состоял в различных художественных обществах (Московское общество любителей художеств, Северный кружок любителей изящных искусств, «Свободная эстетика» (один из основателей) и др.), участвовал во многих выставках.

Скончался Василий Переплетчиков в 1918 году.