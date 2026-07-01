ПЕРЕПИСНЫЕ КНИГИ

ПЕРЕПИСНЫЕ КНИГИ - в Рос­сии в XVII - 1-й четверти XVIII веков вид де­ло­про­из­вод­ст­вен­ной до­ку­мен­та­ции.

Со­став­ля­лись при про­ве­де­нии как об­ще­го­су­дарственных пе­ре­пи­сей на­се­ле­ния (1646-1647, 1678-1679, 1710-1711 и 1715-1717 годов), так и пе­ре­пи­сей, ох­ва­ты­вав­ших отдельные тер­ри­то­рии (например, За­мос­ков­но­го края в 1705-1706 годах), зе­мель­ные вла­де­ния (име­ни­тых лю­дей Стро­га­но­вых, боя­ри­на Б.И. Мо­ро­зо­ва ), ка­те­го­рии на­се­ле­ния (двор­цо­вых кре­сть­ян в 1660-1680-е годы и др.). Фик­си­ро­ва­ли вла­дель­чес­кую при­над­леж­ность на­се­лён­ных пунк­тов, а так­же име­на, про­зви­ща, воз­раст, се­мей­ное по­ло­же­ние лиц пре­имущественно муж­ско­го по­ла по­дат­но­го на­се­ле­ния и ду­хо­вен­ст­ва. От­ме­ча­ли на­ли­чие церк­вей в на­се­лён­ных пунк­тах. Слу­жи­ли для ор­га­ни­за­ции взи­ма­ния ря­да на­ло­гов, в том числе по сис­те­ме под­вор­но­го об­ло­же­ния, оп­ре­де­ле­ния пра­ва соб­ст­вен­но­сти на зем­лю, а так­же на кре­сть­ян и бо­бы­лей (при­чи­ны и вре­мя их бег­ст­ва от вла­дель­цев час­то ука­зы­ва­лись в переписных книгах).

Ве­лись в XVII веке специальными пе­ре­пис­чи­ка­ми (на­прав­ля­лись при­ка­за­ми, ве­дав­ши­ми на­се­ле­ни­ем, - По­ме­ст­ным , Боль­шо­го двор­ца, Нов­го­род­ской чет­вер­тью, Ка­зан­ско­го двор­ца и др.) и го­ро­до­вы­ми вое­во­да­ми, в XVIII веке - ко­мен­дан­та­ми го­ро­дов и ланд­ра­та­ми. В ос­но­ве Переписных книг ле­жа­ли све­де­ния («сказ­ки») по­ме­щи­ков и вот­чин­ни­ков или их при­каз­чи­ков, ад­ми­ни­ст­ра­ции двор­цо­вых вот­чин, пред­ста­ви­те­лей по­са­да и чер­но­сош­ных кре­сть­ян, главным образом про­ве­ряв­шие­ся и уточ­няв­шие­ся пе­ре­пис­чи­ка­ми. Свод­ные дан­ные бы­ли пред­став­ле­ны по уез­дам и го­ро­дам. Су­ще­ст­во­ва­ли на­ря­ду с пис­цо­вы­ми кни­га­ми, за­ме­не­ны де­ло­про­из­водственными до­ку­мен­та­ми, со­став­ляв­ши­ми­ся при про­ве­де­нии ре­ви­зий.

Основной ком­плекс переписных книг хра­нит­ся в РГАДА и в На­уч­но-ис­то­рическом ар­хи­ве Санкт-Пе­тербургского института ис­то­рии РАН. Переписные книги - важ­ный ис­точ­ник при изу­че­нии эко­но­мической и со­ци­аль­ной ис­то­рии, ге­неа­ло­гии, ис­то­рической гео­гра­фии. Их пуб­ли­ка­ция ве­дёт­ся с XIX века.

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