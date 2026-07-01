ПЕРЕПИСНЫЕ КНИГИ
ПЕРЕПИСНЫЕ КНИГИ - в России в XVII - 1-й четверти XVIII веков вид делопроизводственной документации.
Составлялись при проведении как общегосударственных переписей населения (1646-1647, 1678-1679, 1710-1711 и 1715-1717 годов), так и переписей, охватывавших отдельные территории (например, Замосковного края в 1705-1706 годах), земельные владения (именитых людей Строгановых, боярина Б.И. Морозова), категории населения (дворцовых крестьян в 1660-1680-е годы и др.). Фиксировали владельческую принадлежность населённых пунктов, а также имена, прозвища, возраст, семейное положение лиц преимущественно мужского пола податного населения и духовенства. Отмечали наличие церквей в населённых пунктах. Служили для организации взимания ряда налогов, в том числе по системе подворного обложения, определения права собственности на землю, а также на крестьян и бобылей (причины и время их бегства от владельцев часто указывались в переписных книгах).
Велись в XVII веке специальными переписчиками (направлялись приказами, ведавшими населением, - Поместным, Большого дворца, Новгородской четвертью, Казанского дворца и др.) и городовыми воеводами, в XVIII веке - комендантами городов и ландратами. В основе Переписных книг лежали сведения («сказки») помещиков и вотчинников или их приказчиков, администрации дворцовых вотчин, представителей посада и черносошных крестьян, главным образом проверявшиеся и уточнявшиеся переписчиками. Сводные данные были представлены по уездам и городам. Существовали наряду с писцовыми книгами, заменены делопроизводственными документами, составлявшимися при проведении ревизий.
Основной комплекс переписных книг хранится в РГАДА и в Научно-историческом архиве Санкт-Петербургского института истории РАН. Переписные книги - важный источник при изучении экономической и социальной истории, генеалогии, исторической географии. Их публикация ведётся с XIX века.