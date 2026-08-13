Переписны́е кни́ги

Переписны́е кни́ги — вид делопроизводственных документов в Русском государстве и Российской империи, в которых фиксировалось население двора. Традиционно составлялись при проведении общегосударственных переписей (1646–1647, 1677–1679, 1710–1711). В XVIII в. при проведении ревизий являлись итоговым документом, составляемым на базе ревизских сказок. Кроме этого, известны П. к., охватывающие конкретные землевладения и категорию людей (например, «литвинов» на землях боярина Б. И. Морозова или дворцовых крестьян). Иногда термин «П. к.» использовался для обозначения документа фискального или оперативного учета (например, переписные книги лошадей). В П. к. населения фиксировалась владельческая принадлежность населенных пунктов и состав населения. Обычно единицей учета в П. к. являлся двор. При проведении общегосударственных переписей П. к. составлялись переписчиками, направленными в город или уезд приказным учреждением, в иных случаях — местной администрацией. Традиционно первичным документом для составления П. к. являлись сказки, поданные представителями населения или их владельцами.

Лит. : Мерзон А. Ц. Писцовые и переписные книги XV–XVII вв. М., 1956; Водарский Я. Е. Население России в конце XVII — начале XVIII в. М., 1977. А. В. Дедук.