Перекóпско-Чонгáрская оперáция

Перекóпско-Чонгáрская оперáция (3–17 ноября 1920) — завершающая операция по разгрому Рабоче-крестьянской Красной армией (РККА) и армией Н. И. Махно Русской армии П. Н. Врангеля в ходе Гражданской вой­ны в России 1917–1922 . Южный фронт РККА под командованием М. В. Фрунзе числом 146,4 тыс. штыков, 40,2 тыс. сабель, 985 артиллерийских орудий, 4435 пулеметов, 57 бронеавтомобилей, 17 бронепоездов и 45 самолетов (включая находившийся в оперативном подчинении фронта отряд махновцев под командованием С. Н. Каретникова числом 2,4 тыс. сабель, 1,9 тыс. штыков, 450 пулеметов и 32 орудия) занял позиции к северу от Крыма, имея задачу захватить этот полуостров, где укрылась Русская армия численностью 41 тыс. солдат и офицеров. В тылу белых действовали партизанские отряды под общим руководством А. В. Мокроусова . В северной части Крыма у белых было свыше 23 тыс. штыков, до 12 тыс. сабель, 213 артиллерийских орудий, 45 танков и бронеавтомобилей, 14 бронепоездов, 42 самолета. Их позиции прикрывали мощные укрепления на Перекопе (Турецкий вал и др.), под Юшунью и др. 3 ноября красными был нанесен лобовой удар по Перекопу, прорвать позиции белых не удалось. 8 ноября три дивизии 6‑й армии и махновцы (общей численностью около 20 тыс.) форсировали мелководный залив Сиваш по замерзшей грязи, разбили силы генерала М. А. Фостикова и вышли в тыл Перекопу. Одновременно красные безуспешно штурмовали Турецкий вал. 9 ноября под угрозой окружения белые его покинули. 10–11 ноября красные и махновцы прорвали юшуньскую позицию белых. Белые вой­ска спешно отступили к портам для эвакуации. 13 ноября 2‑я Конная армия под командованием Ф. К. Миронова вошла в Симферополь. 15 ноября белые оставили Севастополь, 16 ноября — Керчь. 17 ноября красные вошли в Ялту. Русская армия была эвакуирована в Турцию и Болгарию. На 126 судах отплывало 145 693 человека (в том числе 50 тыс. солдат и офицеров, 6 тыс. раненых, 27 тыс. женщин и детей), не считая судовых команд. В европейской части России фронтовая гражданская вой­на закончилась.

Лит. : Перекоп и Чонгар. Сборник статей и материалов. М., 1933; М. В. Фрунзе на фронтах гражданской вой­ны. М., 1941; Агеев А., Солоницын Г. Разгром Врангеля // Военно-исторический журнал. 1980. № 11. С. 9–16; Воспоминания генерала барона П. Н. Врангеля. Ч. 2. М., 1992; Шубин А. В. Махно и его время. О Великой революции и гражданской вой­не 1917–1922 гг. в России и на Украине. М., 2013. А. В. Шубин .